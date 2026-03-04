Putin se gândește să taie gazul Europei. Ministerul de Externe ungar, prezent la Kremlin, l-a rugat să scutească Ungaria
ActiveNews.ro, 4 martie 2026 21:20
Vladimir Putin, preșdintele Rusiei, a sugerat miercuri că Moscova ar putea lua în calcul oprirea livrărilor de gaze naturale către Europa și redirecționarea exporturilor către alte piețe considerate mai promițătoare.
• • •
Acum o oră
21:20
Acum 2 ore
20:40
20:40
Cătălin Pena: Umbrela lui Macron și țoape care sunt mai periculoase decât toate rachetele balistice ale Iranului și Rusiei la un loc… # ActiveNews.ro
Noua năzdrăvănie care i-a trecut prin cap partenerului Brigittei, cunoscut și ca președinte al celei de A Cincea Republici Franceze, este o umbrelă nucleară pe care s-o pună dumnealui peste Europa. Ca să stăm liniștiți, la umbră!
20:40
Aleksandar Vučić, avertisment sumbru: Dacă Strâmtoarea Ormuz nu este deschisă, va fi un iad pentru toată lumea din Europa # ActiveNews.ro
Președintele Serbiei a declarat că tensiunile actuale ar putea avea un impact uriaș asupra prețurilor petrolului și gazelor. Aleksandar Vučić a declarat că prețurile combustibililor nu pot fi lăsate să crească necontrolat din cauza tensiunilor din Iran, așa că a anunțat că vor fi luate măsuri.
20:20
George Simion, invitat de onoare al liderilor MAGA la Washington DC. Evenimentul, intitulat ”Alliance of Sovereign Nations”, este organizat de Turning Point USA, organizația activistului conservator Charlie Kirk. AVEM PROGRAMUL # ActiveNews.ro
Liderul AUR, George Simion, participă în aceste zile la o conferință internațională organizată la Washington, unde urmează să susțină un discurs într-un panel dedicat temelor legate de cenzură și libertatea de exprimare.
20:20
Mojtaba, fiul ayatollahului Ali Khamenei, favorit pentru a-i succeda la conducerea supremă a Iranului # ActiveNews.ro
Adunarea Experților, organismul clerical al Iranului, ar urma să-l aleagă pe Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului Ali Khamenei, în funcția de lider suprem al Republicii Islamice.
20:00
Acum 4 ore
19:30
Bill Clinton râde în timp ce privește fotografiile cu victimele din dosarele Epstein la audierile din Congres - VIDEO # ActiveNews.ro
În timpul audierilor din Congres de săptămâna trecută, fostul președinte Bill Clinton nu și-a putut lua ochii de la o fotografie din dosarele Epstein. Și, din câte se pare, amintirile din trecut l-au răscolit, făcându-l să zâmbească.
19:30
19:20
Părintele Adrian Agachi, purtator de cuvânt la Patriarhiei Române, avertizează, într-o postare pe Facebook, că, în contextul crizelor actuale de tot genul, ”nu prețul petrolului ar trebui să ne îngrijoreze, ci hemoragia sufletească și defăimarea credinței, nerespectarea dreptului la viață al copiilor nenăscuți, marasmul moral care ne împinge la
19:00
„M-au împins într-o mașină și m-au dus în armată”. Etnic maghiar din Ucraina, cu deficiențe mintale grave, dus cu forța pe linia frontului de oamenii lui Zelenski # ActiveNews.ro
Un bărbat de etnie maghiară, despre care rudele sale spun că este bolnav mintal, ar fi fost răpit din fața casei sale din Transcarpatia și trimis pe linia frontului ucrainean, iar acum a dispărut.
19:00
Pr. Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, avertisment în fața degradării morale: „Infecția” de care suferim ca societate, este în mică măsură raportată la factorul economic. Infecția adevărată este la nivel moral și sufletesc # ActiveNews.ro
Părintele Adrian Agachi, purtator de cuvânt la Patriarhiei Române, avertizează, într-o postare pe Facebook, că, în contextul crizelor actuale de tot genul, ”nu prețul petrolului ar trebui să ne îngrijoreze, ci hemoragia sufletească și defăimarea credinței, nerespectarea dreptului la viață al copiilor nenăscuți, marasmul moral care ne împinge la inițiative legislative îngrozitoare precum legalizarea prostituției sau introducerea „dreptului la avort” în Constituție.
18:40
Ofensiva dependențelor astăzi - Conferință Virgiliu Gheorghe, miercuri, 4 martie, la Fălticeni: Jocurile de noroc și pornografia sunt legale dar nu sunt morale - VIDEO ÎN DIRECT # ActiveNews.ro
Reporter: Domnule senator, veți susține mâine la Fălticeni o conferință despre dependențe, dar mulți ar spune că exagerați. Până la urmă, jocurile de noroc și pornografia sunt legale, aduc taxe la buget. De ce le numiți „mecanisme de sclavie”?
18:20
Acum 6 ore
17:40
George Simion, invitat de onoare al liderilor MAGA la Washington DC. Evenimentul, intitulat „Alliance of Sovereign Nations”, este organizat de Turning Point USA, organizație fondată de activistul conservator Charlie Kirk # ActiveNews.ro
Liderul AUR, George Simion, participă în aceste zile la o conferință internațională organizată la Washington, unde urmează să susțină un discurs într-un panel dedicat temelor legate de cenzură și libertatea de exprimare.
17:00
Victorie istorică în justiție pentru drepturilor părinților. Curtea Supremă blochează politicile Californiei privind „tranziția de gen” care se aplicau, în secret, copiilor # ActiveNews.ro
Într-o victorie „istorică” pentru drepturile părinților, Curtea Supremă a Statelor Unite a decis împotriva politicii Californiei de a ascunde de părinți „tranziția de gen” a copiilor în timpul școlii.
16:10
Deputatul AUR Ramona Lovin solicită clarificări privind capacitatea statului român de a repatria cetățenii aflați în zone de conflict # ActiveNews.ro
Deputatul AUR Ramona Lovin a adresat o întrebare parlamentară ministrului Afacerilor Externe privind procedurile și capacitatea statului român de a proteja și repatria cetățenii români aflați în zone de conflict sau în regiuni cu risc major de securitate.
Acum 8 ore
15:40
NATO a distrus o rachetă lansată din Iran deasupra Mediteranei, spre spațiul aerian al Turciei # ActiveNews.ro
Sistemele de apărare aeriană ale NATO au distrus o rachetă balistică lansată din Iran și îndreptată spre spațiul aerian al Turciei, după ce aceasta a traversat Irak și Siria, a anunțat miercuri Ministerul turc al Apărării.
15:20
15:00
Statele Unite au autorizat plecarea personalului guvernamental neesențial și a familiilor acestora din Cipru # ActiveNews.ro
Statele Unite au autorizat plecarea personalului guvernamental neesențial și a familiilor acestora din Cipru, îndemnând totodată cetățenii americani să reconsidere călătoriile pe insulă din cauza riscurilor sporite de securitate legate de conflictul cu Iranul.
14:20
Călin și Cristela Georgescu, mesaj după moartea compozitorului Jolt Keresztély: ”Prin muzică, prin fiecare partitură și prin fiecare artist pe care l-a inspirat, Joly a zidit în timp o parte din sufletul artistic al României” # ActiveNews.ro
Jolt Keresztely, unul dintre cei mai mari compozitori ai muzicii ușoare românești, s-a stins din viață, a anunțat luni Teatrul de Revistă Constantin Tănase. Călin și Cristela Georgescu au transmis familiei un mesaj de condoleanțe.
14:10
AUR a depus in Parlament un proiect de lege care obligă ONG-urile să publice anual toate veniturile și sursele de finanțare, cu identificarea clară a finanțatorilor # ActiveNews.ro
AUR a depus in Parlament un proiect de lege care obligă ONG-urile să publice anual toate veniturile și sursele de finanțare, cu identificarea clară a finanțatorilor.
Acum 12 ore
13:40
Rusia avertizează după ce România și-a arătat interesul pentru ”umbrela nucleară” a lui Macron: Există însă un „dar” important # ActiveNews.ro
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe Maria Zaharova a comentat inițiativa președintelui Franței Emmanuel Macron referitoare la o posibilă cooperare europeană în domeniul securității nucleare, afirmând că orice inițiativă trebuie să fie acceptabilă pentru țările vecine, care nu ar trebui să se simtă amenințate de eventualii noi participanți, relatează TASS, conform News.ro.
13:10
ONU cere anchetă privind atacul letal al Israelului asupra unei școli de fete din Iran. Sute de iranieni au participat marți la funeraliile celor 165 de eleve ucise în bombardamente VIDEO # ActiveNews.ro
Înaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Volker Turk, a cerut marți o „anchetă promptă, imparțială și amănunțită asupra circumstanțelor” atacului asupra unei școli din sudul Iranului, în care au fost ucise peste 160 de fete în urma loviturilor americano-israeliene.
12:20
12:20
Pe Khamenei l-au ucis israelienii, nu americanii. Clarificare în Congresul SUA - VIDEO # ActiveNews.ro
Un înalt responsabil al Pentagonului a atribuit marți "operațiunilor israeliene" eliminarea liderului suprem iranian Ali Khamenei, reiterând că obiectivul "primar" al SUA este limitarea capacităților militare iraniene
11:30
SRS: România sub o ”umbrela nucleară” anti-NATO? Rar avem ocazia să fim martorii unei asemenea probe de prostie, de superficialitate, de necunoaștere și de iresponsabilitate cum ne oferă Oana Țoiu, șefa diplomației de la București # ActiveNews.ro
Un înalt demnitar al statului, incapabil să răspundă prompt unei provocări prin invocarea Constituției și a tratatelor internaționale. Oana Țoiu nu știe sau nu vrea să știe că are obligația de a răspunde prompt provocării lansate de Emmanuel Macron privind umbrela nucleară pe care acesta dorește să o implementeze în Europa.
11:10
Macron și BOMBELE NUCLEARE ale Franței sau CTP - CATEGORIA ”UN DOBITOC FĂRĂ SPERANȚĂ” # ActiveNews.ro
„Nu, votanții luʼ AUR sunt în primul rând niște... cretinNETzi -cretiNET, de la NET- și niște NETanderthali... asta sunt... Eu nu treʼ să-i cruț, SĂ SPUN CĂ SUNT OAMENI (!!!!, n.n.), AUReții... nu, n-ai voie așa ceva!” (Cristian Tudor Popescu, la B1 TV, 2 martie 2026)
11:00
10:40
MACRON VREA SĂ SCHIMBĂM UMBRELELE NUCLEARE. Ion Cristoiu despre copiii români duși în Dubai de niște învățătoare iresponsabile, la fel ca și părinții elevilor: Țoiu e președinte, Lazurca nu e bun nici de Șoșoacă, conjudețenii mei, în Dubai # ActiveNews.ro
Macron ar vrea să trecem de sub umbrela nucleară a Americii sub umbrela nucleară a Franței. De dragul lui Zelensky, Oana Țoiu îi cere lui Trump să facă armistițiu cu Iranul
10:10
Nicolae Voiculeț cheamă românii la ambasada Franței la orele 12.00: ”Domnule Macron, România nu este colonia nimănui”. Lovitura de stat constituțională din România s-a dat în cadrul dreptului internațional? # ActiveNews.ro
Co-autorul loviturii de stat din România, președintele francez Emmanuel Macron, condamnă atacurile SUA-Israel asupra Iranului, subliniind că acestea se află în afara cadrului dreptului internațional, relatează Anadolu. Totodată el cere desfășurarea unor arme nucleare pe teritoriile statelor UE, inclusiv România
Acum 24 ore
23:20
Călin Georgescu dezminte noua făcătură securistică aruncată pe piață contra lui, la pachet cu celulele soroșist-useriste care acționează online: ”Nu am înființat și nu conduc niciun partid politic. PARTIDUL MEU ESTE POPORUL ROMÂN” # ActiveNews.ro
”Tribunalul București a admis, luni, cererea de înregistrare a Partidului „România Românilor”, ”partidul lui Călin Georgescu”. Toată presa securist-soroșistă a titrat azi cu litere de-o șchioapă această dezinformare ordinară fără a mai fi sancționată de nici un CNA sau de vreo altă oficină „oengistică” a Cenzurii din România.
22:30
Ieri
20:20
Ministrul Energiei s-a sucit și vine cu o veste șoc pentru români: Prețul carburantului ar putea ajunge la 10 lei/litru. Luni, Ivan spunea că sunt ”minciuni sfruntate” # ActiveNews.ro
Prețul carburanților în România ar putea ajunge la 10 lei/litru dacă barilul de petrol va depăși 120 dolari și dacă va mai crește în continuare prețul la tona de motorină, a transmis, marți, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
20:00
Moarte suspectă. Magnatul rus care o numea pe Ghislaine Maxwell „sufletul meu pereche” a fost găsit mort într-un apartament luxos din Moscova # ActiveNews.ro
Magnatul rus care o numea pe traficanta de persoane Ghislaine Maxwell, complicea lui Epstein, „sufletul meu pereche” a fost găsit mort într-un apartament de lux din Moscova, la doar câteva săptămâni după ce numele său a apărut în dosarele Jeffrey Epstein.
19:50
19:40
AUR avertizează: Sfârșitul libertății de exprimare: UE trece la un regim de autorizare prealabilă în spațiul online # ActiveNews.ro
Uniunea Europeană face un pas periculos către instituționalizarea cenzurii. Sub pretextul combaterii dezinformării și al protejării spațiului digital, se conturează un model care transformă libertatea de exprimare dintr-un drept fundamental într-un privilegiu condiționat de conformarea la standarde birocratice și filtre administrative.
19:40
Decizie de ultimă oră a Moscovei. Rusia oprește operațiunile la centrala nucleară iraniană de la Bushehr și evacuează personalul: Ar putea fi noul Cernobîl # ActiveNews.ro
Agenția nucleară rusă Rosatom a anunțat marți încetarea operațiunilor la centrala atomoelectrică iraniană de la Bushehr și evacuarea de acolo a personalului rus, ca urmare a riscurilor create de bombardamentele americano-israeliene.
19:40
19:10
18:30
Hillary Clinton și-a ieșit din minți în timpul audierilor din Congres în cazul Epstein. A lovit masa, a țipat și a ieșit val-vârtej: ”Mă puteți trata cu dispreț de acum până la Paștele Cailor” VIDEO # ActiveNews.ro
Înregistrările video cu depozițiile fostului președinte Bill Clinton și ale fostului secretar de stat Hillary Clinton au fost publicate.
18:10
Noul ambasador al Statelor Unite în România a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Nicușor Dan: ”Ne dorim să consolidăm relația noastră puternică” # ActiveNews.ro
Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statele Unite ale Americii la București, a prezentat marți scrisorile de acreditare președintelui României, Nicușor Dan, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Cotroceni.
17:30
17:20
17:20
Av. Gheorghe Piperea se întreabă unde a dispărut Nicușor Dan: E ca energia întunecată: nu avem nicio probă că există, dar știm că e pe acolo, pitită pe după vreun quasar. La fel stau lucrurile cu “probele” ingerinței ruse în alegeri # ActiveNews.ro
Nu știm unde a dispărut iar Nicușor. E ca energia întunecată: nu avem nicio probă că există, dar știm sigur că e pe acolo, pitită pe după vreun quasar.
17:00
Franța ar putea trimite arsenal nuclear în România: Decizia care se analizează la Ministerul Apărării, după anunțul istoric făcut de Emmanuel Macron # ActiveNews.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că România evaluează propunerea lui Emmanuel Macron de a participa la sistemul de descurajare nucleară extinsă. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat luni că Franța va permite desfășurarea temporară a aeronavelor sale purtătoare de arme nucleare în țări aliate
16:30
Departamentul de Stat al SUA îndeamnă americanii să părăsească imediat mai multe țări din Orientul Mijlociu, invocând „riscuri grave de siguranță” # ActiveNews.ro
Departamentul de Stat al SUA a emis un avertisment urgent prin care le cere cetățenilor americani să părăsească imediat țările menționate mai jos, folosind mijloace comerciale, din cauza riscurilor grave și în creștere pentru siguranță.
16:20
Cristian Niculescu: De ce portocalele sunt prea acre - scandal național în Spania după ce o româncă de 41 de ani a obținut locul 1 la examenul medicilor stagiar # ActiveNews.ro
O româncă se află în centrul unui scandal național în Spania, după ce a luat cel mai mare punctaj la examenul medicilor stagiari (MIR). O parte dintre candidați, ziariști și a opiniei publice spaniole contestă vehement...
16:00
15:40
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 4 | Trump: ”E prea târziu pentru negocieri”; SUA cer evacuarea imediată; Iran lovește ambasada SUA din Riad și portul Salalah din Oman; Hezbollah intră în luptă; soldați americani morți în Kuwait; Cutremur de 4,3 în Iran # ActiveNews.ro
Situația din Orientul Mijlociu se degradează rapid. În ultimele ore, au fost raportate noi victime, atacuri cu drone și rachete, avertismente oficiale de evacuare și declarații dure din partea liderilor regionali.
