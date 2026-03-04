Candidații la șefia FRF Burleanu, către al patrulea mandat » Singura miză a alegerilor + Actualul președinte e contestat: „Este limpede”
Golazo.ro, 4 martie 2026 21:20
Dosarele de candidatură pentru funcțiile de conducere din cadrul Federație Române de Fotbal (FRF) au fost analizate. Ce decizii au fost luate, mai jos.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 5 minute
21:50
„Am avut o frustrare” Ce l-a nemulțumit pe Andrei Nicolescu: „Mă gândeam dacă să o spun sau nu” » Apel către suporteri # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, s-a declarat nemulțumit de asistența redusă de la meciurile echipei de pe teren propriu din ultima perioadă.
Acum o oră
21:20
Candidații la șefia FRF Burleanu, către al patrulea mandat » Singura miză a alegerilor + Actualul președinte e contestat: „Este limpede” # Golazo.ro
Dosarele de candidatură pentru funcțiile de conducere din cadrul Federație Române de Fotbal (FRF) au fost analizate. Ce decizii au fost luate, mai jos.
21:00
Mbappe riscă ruptura! Ar putea rata Mondialul dacă revine prea repede după accidentare. Ce are francezul la genunchi # Golazo.ro
Kylian Mbappe a suferit oficial o entorsă la genunchiul stâng, dar afecțiunea lui e mai serioasă și riscă să se transforme într-o accidentare gravă. Francezul poate pierde turneul final din vară
21:00
Cele mai iubite echipe Care e clubul cu cei mai mulți fani la nivel global + topul formațiilor cu cea mai mare medie de spectatori pe meci # Golazo.ro
Transfermarkt a realizat topul echipelor care au cea mai mare medie de spectatori pe meci. Interul lui Cristi Chivu (45 de ani) e în primele 10. Cum arată clasamentul complet, mai jos.
Acum 2 ore
20:20
L-a exclus pe Dobrin Legenda lui FC Argeș nu intră în topul fotbaliștilor români alcătuit de Sorin Cârțu. Pe cine a inclus în primii 5 # Golazo.ro
Sorin Cârțu (70 de ani), fostul jucător al celor de la Universitatea Craiova, a alcătuit un top 5 al fotbaliștilor români din toate timpurile.
Acum 4 ore
19:50
„Au să-mi dea bani de 6 luni!” Probleme la Rapid? Îl acuză pe Șucu: „Un afront adus familiei mele, îmi iei mâncarea de pe masă” # Golazo.ro
Impresarul Florin Manea (45 de ani) susține că Rapid nu i-a achitat toți banii de la transferul lui Constantin Grameni (23 de ani).
19:50
L-a dezamăgit pe Becali Jucătorul de la FCSB care a avut evoluții sub așteptări în acest sezon: „Nu a jucat nimic” + Situația lui Florin Tănase # Golazo.ro
Gigi Becali, patronul FCSB, s-a declarat nemulțumit de evoluțiile lui Vlad Chiricheș din acest sezon.
19:40
În ce stare se află Cornel Dinu Ionuț Lupescu, despre situația legendei de la Dinamo: „Se aude din vocea lui” # Golazo.ro
Ionuț Lupescu (57 de ani) a venit cu noi detalii despre starea de sănătate a lui Cornel Dinu (77 de ani), care s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate în ultimele luni.
19:30
Maguire, condamnat la închisoare Fundașul lui Manchester United are probleme cu legea, după un incident din 2020 # Golazo.ro
Harry Maguire, fundașul lui Manchester United, a fost condamnat la 15 luni de închisoare cu suspendare, după un incident petrecut pe insula Mykonos din Grecia, în august 2020.
19:10
Noi detalii în cazul lui Mircea Lucescu Miodrag Belodedici, despre starea de sănătate a selecționerului: „E un lucru serios” # Golazo.ro
Miodrag Belodedici (61 de ani) a venit cu noi dezvăluiri despre situația în care se află Mircea Lucescu (80 de ani).
18:20
„Îl iubesc pe Putin” Peste 30 de legende ale fotbalului au șocat lumea: au acceptat invitații din Rusia în plin război. Cine sunt! # Golazo.ro
Francesco Totti e ultimul star care a fost în Rusia în ultimii patru ani, de când armata Kremlinului a invadat Ucraina, declanșând războiul
18:20
„Toate meciurile le vom juca acolo” Victor Angelescu a anunțat unde va disputa Rapid partidele din play-off: „A fost și dorința suporterilor” # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președinte și acționar minoritar la Rapid, a anunțat pe ce stadion va evolua echipa antrenată de Costel Gâlcă (53 de ani) în play-off.
18:20
Barajul pentru CM 2026, în pericol Pot rata Mondialul din cauza războiului: selecționerul e blocat în EAU, jucătorii nu pot obține vize! # Golazo.ro
Barajul intercontinental pentru calificarea la CM 2026 e în pericol din cauza războiului din Iran.
Acum 6 ore
17:50
Bratu, oficial la Metaloglobus Antrenorul va avea o misiune dificilă la formația bucureșteană: „Să ne atingem obiectivul vital” # Golazo.ro
Florin Bratu a fost numit antrenorul celor de la Metaloglobus, echipa aflată pe ultimul loc în Liga 1.
17:50
Când revine Karamoko Zeljko Kopic a anunțat care este starea atacantului accidentat în meciul cu FC Argeș # Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a anunțat când va putea reveni pe teren Mamoudou Karamoko (26 de ani), atacantul „câinilor”.
17:50
„Suntem fermi” Mai multe meciuri din Liga Campionilor Asiei, amânate din cauza războiului: „Prioritatea rămâne siguranța părților implicate” # Golazo.ro
Confederația Asiatică de Fotbal (AFC) a anunțat că a fost nevoită să amâne mai multe meciuri până la o dată ulterioară, în urma atacului militar coordonat de SUA și Israel asupra Iranului.
17:50
Probleme la Suceava 24 de arbitri au refuzat să se mai prezinte la meciuri, din cauza conducerii AJF. Ce nereguli au semnalat # Golazo.ro
Asociația Arbitrilor de Fotbal din Județul Suceava a emis un comunicat în legătură cu protestul a 24 de arbitri care au refuzat să se mai prezinte la meciurile organizate de AJF Suceava.
17:10
Ștefănescu, dorit în România Echipa care și-a exprimat interesul pentru fostul jucător de la FCSB # Golazo.ro
Laszlo Dioszegi (54 de ani), finanțatorul echipei Sepsi Sfântu Gheorghe, a dezvăluit că este interesat de situația lui Marius Ștefanescu (27 de ani), fostul jucător al celor de la FCSB.
17:00
Alarmă: rachetă spre Turcia! România joacă barajul CM la Istanbul. NATO a interceptat o rachetă balistică iraniană care avea ca țintă Turcia # Golazo.ro
Naționala are pe 26 martie semifinala barajului CM 2026, la Istanbul, împotriva Turciei. Guvernul turc a protestat astăzi, după ce NATO a neutralizat o rachetă iraniană care se îndrepta spre spațiul aerian turc
16:50
Gata, a fost înghițită gălușca? Digerată? FCSB în „B”. În al Superligii, se-nțelege. Șocul șocurilor, negândirea negândirilor, noaptea războinicilor luminii.
16:30
Mario Iorgulescu, rejudecat! Lovitură de teatru: ce a decis ÎCCJ în dosarul fiului lui Gino Iorgulescu # Golazo.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis trimiterea spre rejudecare a dosarului lui Mario Iorgulescu (30 de ani), fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu (69 de ani), pentru infracțiunea de conducere sub influența alcoolului și a altor substanțe.
16:20
FCSB azi, o rușine mai mare decât Steaua 2002? Steaua a ratat accesul în cupele europene în ultimul sezon plin înainte ca Becali să devină patron la FCSB # Golazo.ro
Dacă FCSB va rata un loc de Europa la finalul campionatului, atunci ar fi pentru prima dată când nu ar fi prezent la startul cupelor europene
Acum 8 ore
15:40
Pleacă de la FCSB? Becali a lămurit situația lui Ngezana și Dawa: „Îl dau pe două milioane” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a vorbit despre situațiile lui Siyabonga Ngezana (28 de ani) și Joyskim Dawa (29 de ani), fundași centrali de bază în angrenajul campioanei.
15:10
„Mintea se antrenează la fel ca mușchii” David Popovici atrage atenția asupra unei mari probleme din România. Capitolul la care suntem pe ultimul loc în Europa # Golazo.ro
David Popovici (21 de ani), campion olimpic, european și mondial, se implică în campania lansată de Televiziunea Română pentru a atrage atenția asupra subfinanțării bibliotecilor din România.
15:00
„Au spus «Da» în 10 minute” Dani Coman, detalii despre cea mai neașteptată mutare din mercato: „Nu vreți să facem asta?” # Golazo.ro
Dani Coman (46 de ani), președintele celor de la FC Argeș, a vorbit despre transferul lui Cătălin Căbuz (29 de ani).
14:50
„E cea mai în formă echipă” Bogdan Stelea laudă CFR Cluj, după cele 10 victorii consecutive + Ce spune despre play-off # Golazo.ro
Bogdan Stelea (58 de ani), fostul portar al echipei naționale, a vorbit despre ce se va întâmpla în play-off și a numit cea mai în formă echipă din Liga 1, în acest moment.
14:40
Condiția pusă de Ionuț Chirilă Antrenorul a anunțat când ar putea să preia CS Dinamo: „Aici s-a pus problema” # Golazo.ro
Ionuț Chirilă (60 de ani) a anunțat că ar putea să o preia pe CS Dinamo abia din vară, cu o singură condiție. Detalii, mai jos.
14:30
Olăroiu sare în ajutorul românilor Gestul făcut de antrenor pentru elevii și profesorii blocați în Dubai, din cauza războiului cu Iran: „O lecție de omenie” # Golazo.ro
Cosmin Olăroiu (56 de ani), selecționerul naționalei din Emiratele Arabe Unite, s-a oferit să sprijine financiar grupul de elevi și profesori care au rămas blocați la Dubai, ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu.
14:20
Cine ar înlocui Iran la CM?! Scenariu dacă naționala iraniană se retrage de la Mondial. Speră și Cosmin Olăroiu # Golazo.ro
Iran ar putea să nu mai participe la Campionatul Mondial, pe fondul războiului contra alianței SUA-Israel. Ce națională ar fi prima varantă de înlocuire, dacă Iran se retrage. Ce speră Cosmin Olăroiu și Emiratele
14:00
Două sentimente se ciocnesc în mine când am în fața ochilor jucătoarele iraniene de fotbal tăcând intens în timp ce imnul țării lor curge din difuzoare.
Acum 12 ore
13:50
Ponturi pariuri XBets.ro miercuri, 04.03.2026 – Premier League și Cupa României în prim-plan # Golazo.ro
Miercuri, 04.03.2026, este o altă zi în care fotbalul de calitate ne încântă. Astăzi se joacă meciuri din sferturile de finală ale Cupei României, din etapa 29 din Premier League și Coppa Italia.
13:40
Denis Alibec, OUT! Cât va lipsi atacantul de la Farul după accidentarea din meciul cu CFR Cluj » Probleme mari pentru Mircea Lucescu # Golazo.ro
Denis Alibec (35 de ani), atacantul celor de la Farul Constanța, va fi indisponibil între două și patru săptămâni, după accidentarea suferită în meciul cu CFR Cluj (1-2).
13:00
„Un jucător de mare viitor” Interes mare pentru fotbalistul dorit de FCSB: „Suntem în discuții cu o echipă din Germania” # Golazo.ro
Mario Tudose (21 de ani), fundașul celor de la FC Argeș, este dorit de o echipă din Germania.
12:40
„Sunt la capătul puterilor!” Donald Trump nu are milă de Iran. Ce spune despre retragerea naționalei de la CM 2026 # Golazo.ro
Donald Trump (79 de ani), președintele Statelor Unite ale Americii, a oferit o reacție vehementă cu privire la posibila retragere a Iranului de la Campionatul Mondial din această vară.
12:10
Avem momentul impactului VIDEO+FOTO. Camerele au surprins accidentul provocat de Keita + GOLAZO.ro a mers la fața locului: „E o mare problemă. Sunt multe accidente aici” # Golazo.ro
GOLAZO.ro a obținut imaginile accidentului provocat de mijlocașul Rapidului, Kader Keita (25 de ani).
12:00
„E peste CFR Cluj!” Victor Angelescu a numit cea mai în formă echipă din Liga 1: „Nu e o surpriză” # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele și acționarul minoritar al Rapidului, a numit cea mai în formă echipă din Liga 1.
12:00
Ce i se întâmplă lui Drăgușin Clauza de retrogradare inclusă în contractele jucătorilor lui Tottenham # Golazo.ro
Radu Drăgușin riscă să cadă din Premier League cu Tottenham. Jucătorii au o clauză specială în contract pentru acest scenariu întunecat
11:30
Griezmann s-a răzbunat Ce a postat atacantul imediat după ce Atletico a eliminat Barcelona în Cupei Spaniei # Golazo.ro
Antoine Griezmann (34 de ani), atacantul lui Atletico Madrid, a ironizat-o pe FC Barcelona, după meciul din semifinalele Cupei Spaniei, 3-0 în favoarea formației catalane.
11:10
Dezastru pentru Liverpool Record negativ după înfrângerea cu Wolves. Se întâmplă pentru prima dată în istoria Premier League # Golazo.ro
WOLVES - LIVERPOOL 2-1. Campioana Angliei a stabilit un record negativ, după ce a pierdut pe terenul ultimei clasate din Premier League.
10:50
Atac la FCSB Vedeta de la U Cluj, mesaj acid înainte de meciul direct: „Credeau că suntem echipa mai slabă, dar noi suntem în play-off” # Golazo.ro
Issouf Macalou (27 de ani), atacantul lui U Cluj, a „înțepat-o” pe FCSB, înaintea duelului direct din ultima etapă a sezonului regulat.
10:40
A primit interzis! West Ham, mesaj clar pentru „bestia” Adama Traore: „I-am spus să stea departe. Trebuie să înțeleagă” # Golazo.ro
Nuno Espirito Santo (52 de ani), antrenorul lui West Ham, i-a interzis lui Adama Traore (30 de ani) să mai ridice greutăți.
10:30
Florentin Petre, audiat „Secundul” lui Dinamo, chemat la Comisia de Disciplină după ce a înjurat Steaua și Rapid: „Au avut perfectă dreptate” # Golazo.ro
Florentin Petre (50 de ani), antrenorul secund al lui Dinamo, a fost chemat la Comisia de Disciplină pentru gesturile sale de la finalul meciului cu Unirea Slobozia (1-0).
10:00
Victima era pe trecerea de pietoni! Noi detalii despre accidentul produs de Kader Keita. Șanse mari să fie arestat preventiv + Rapid, decizie în privința jucătorului # Golazo.ro
Kader Keita (25 de ani), mijlocașul Rapidului, a fost implicat într-un accident rutier în dimineața zilei de marți, atunci când a lovit o femeie cu mașina.
09:50
„Nu a fost un meci de calibrul nostru” Cristi Chivu, dezamăgit de remiza cu Como din Cupa Italiei: „Nu a fost frumos de privit” # Golazo.ro
COMO - INTER 0-0. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul nerazzurrilor, a analizat prestația echipei sale din prima manșă a semifinalelor din Cupa Italiei.
09:30
„Familia și copiii, principala grijă a jucătorilor” Pedro Martins, antrenorul lui Florinel Coman la Al Gharafa, povestește cum se resimte războiul în Qatar # Golazo.ro
Pedro Martins, antrenorul lui Florinel Coman la Al-Gharafa, descrie viața în Qatar după atacurile cu rachete și starea de alertă.
Acum 24 ore
22:50
Keita, reținut 24 de ore! Comunicatul Poliției: victima a fost găsită întinsă pe carosabil! Jucătorul Rapidului a fugit înainte să ajungă ambulanța! # Golazo.ro
Kader Keita (25 de ani), mijlocașul Rapidului, a fost reținut 24 de ore de Poliție, după ce a lovit o femeie cu mașina și a fugit de la locul accidentului.
22:40
Probleme înainte de barajul cu Turcia FOTO: Alex Chipciu a ieșit accidentat în partida cu Hermannstadt din Cupă » Ce soluții are Lucescu # Golazo.ro
U Cluj - Hermannstadt 2-1. Alexandru Chipciu (36 de ani) s-a accidentat în partida de pe Cluj Arena, ceea ce ar putea însemna o pierdere importantă înaintea barajului naționalei.
22:30
Dennis Man, de neoprit FOTO: Atacantul român a marcat din nou pentru PSV. Patru goluri în ultimele 5 apariții! # Golazo.ro
NEC Nijmegen - PSV. Dennis Man (27 de ani) a fost autorul unui nou gol pentru formația din Eindhoven.
22:00
„De ce să nu revin la FCSB?” VIDEO. Ce urmează pentru Budescu după 4 luni pe bară: „Vreau să joc de plăcere” # Golazo.ro
Constantin Budescu (37 de ani) a vorbit despre situația de la FCSB și a comentat și plecarea prietenului Denis Alibec (35 de ani) la Farul.
Ieri
21:50
„S-a panicat și a plecat” Victor Angelescu, detalii despre accidentul rutier în care a fost implicat Keita: „Am trimis avocații. Nu era băut, asta știm sigur” # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), acționarul minoritar al Rapidului, a vorbit despre situația lui Kader Keita (25 de ani), implicat într-un accident rutier.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.