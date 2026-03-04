Anca Țurcașiu, în culmea fericirii, după patru zile de coșmar! Cât timp va mai petrece actrița în vacanță

14:20

Sfecla roșie este un aliment cu extrem de multe beneficii. Aceasta are un conținut bogat de nutrienți și compuși activi, care ajută la scăderea tensiunii, îmbunătățirea performanței fizice, detoxifierea ficatului, dar și la digestie. Tocmai din acest motiv, o salată de sfeclă roșie, răcoritoare, este rețeta perfectă care te va face să înghiți în sec de fiecare dată când te gândești la ea. Iată cum pregătește Gabriela Cristea acest preparat, care îți va bucura papilele gustative!