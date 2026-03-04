Amenzi uriaşe pentru Rapid şi Dinamo după incidentele de la derby! Cât trebuie să plătească cele două cluburi

14:20

Galatasaray nu va putea vinde bilete fanilor săi pentru meciul din 18 martie de la Liverpool, din returul optimilor de finală ale Ligii Campionilor. Comisia de Apel a UEFA a confirmat sancţiunile primite pentru că suporterii turci au aruncat obiecte, au aprins artificii şi au provocat tulburări în timpul deplasării de săptămâna trecută la Torino, […]