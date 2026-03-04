Primele imagini cu Mihai Rotaru, după accidentul la schi. Prezent la meciul cu CFR Cluj
Antena Sport, 4 martie 2026 22:50
Mihai Rotaru a suferit un accident la schi în urmă cu aproximativ o lună. Atunci el a fost internat într-un spital din Franța, apoi a revenit în ţară. Ajuns de urgenţă în România, patronul Universităţii Craiova a fost operat la Spitalul Municipal din Bucureşti. Cătălin Cîrstoiu, medicul ortoped care este şi managerul spitalului, a fost
Acum 5 minute
23:20
Filipe Coelho, eliminat după ce a intrat pe teren în meciul Universitatea Craiova – CFR Cluj! # Antena Sport
Antrenorul Universităţii Craiova, Filipe Coelho (45 de ani), a fost eliminat după ce a intrat pe teren în finalul meciului câştigat de olteni, cu 3-1, după prelungiri cu CFR Cluj. După golul de 3-1 marcat de Ştefan Baiaram în minutul 118, Coelho nu s-a mai putut stăpâni şi a intrat pe teren pentru a-şi îmbrăţişa
Acum 15 minute
23:10
U Craiova – CFR Cluj 3-1. Oltenii se impun în prelungiri. Pe cine urmează să întâlnească în semifinale # Antena Sport
Universitatea Craiova a trecut de CFR Cluj în sferturile Cupei României, scor 3-1, după prelungiri. Partida a fost de departe capul de afiș al acestei faze din competiție. Primul meci al zilei a fost cel dintre FC Argeș și Gloria Bistrița. Formaţia piteteană s-a calificat în semifinalele Cupei României, trecând în sferturi de Gloria Bistriţa,
23:10
Andrei Rațiu, un nou meci excelent la Rayo Vallecano. Nota primită, după victoria cu echipa lui Horațiu Moldovan # Antena Sport
Andrei Rațiu (27 de ani) a avut o nouă prestație excelentă pentru Rayo Vallecano, în victoria categorică obținută în fața echipei lui Horațiu Moldovan, Real Oviedo, scor 3-0, în etapa a 23-a din La Liga. Andrei Raţiu a jucat pe toată durata partidei, în timp ce Horațiu Moldovan a fost rezervă. Andrei Rațiu, integralist în
Acum o oră
22:50
Primele imagini cu Mihai Rotaru, după accidentul la schi. Prezent la meciul cu CFR Cluj # Antena Sport
Mihai Rotaru a suferit un accident la schi în urmă cu aproximativ o lună. Atunci el a fost internat într-un spital din Franța, apoi a revenit în ţară. Ajuns de urgenţă în România, patronul Universităţii Craiova a fost operat la Spitalul Municipal din Bucureşti. Cătălin Cîrstoiu, medicul ortoped care este şi managerul spitalului, a fost […] The post Primele imagini cu Mihai Rotaru, după accidentul la schi. Prezent la meciul cu CFR Cluj appeared first on Antena Sport.
22:50
Amenzi uriaşe pentru Rapid şi Dinamo după incidentele de la derby! Cât trebuie să plătească cele două cluburi # Antena Sport
Comisia de Disciplină din cadrul FRF, întrunită miercuri, a hotărât sancţiuni de peste 80.000 de lei ca urmare a incidentelor de la derbiul Rapid – Dinamo. Pentru introducerea de către suporteri în stadion a jocurilor de băuturi alcoolice, obiecte şi materiale explozive, incendiare şi fumigene, substanţe toxice, halucinogene şi iritante, alte obiecte ce au fost
22:40
Primele imagini cu Miahai Rotaru, după accidentul la schi. Prezent la meciul cu CFR Cluj # Antena Sport
Mihai Rotaru a suferit un accident la schi în urmă cu aproximativ o lună. Atunci el a fost internat într-un spital din Franța, apoi a revenit în ţară. Ajuns de urgenţă în România, patronul Universităţii Craiova a fost operat la Spitalul Municipal din Bucureşti. Cătălin Cîrstoiu, medicul ortoped care este şi managerul spitalului, a fost […] The post Primele imagini cu Miahai Rotaru, după accidentul la schi. Prezent la meciul cu CFR Cluj appeared first on Antena Sport.
22:30
PAOK, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, a urcat pe primul loc în Grecia după o victorie clară, scor 4-1, cu Kifisia, în etapa a 18-a. PAOK a acumulat 53 de puncte și este lider, fiind la egalitate cu rivalele Olympiacos și AEK Atena, dar cu un golaveraj mai bun. Răzvan Lucescu, pe primul loc în
Acum 2 ore
22:10
Cu sute de milioane de euro în cont, Kylian Mbappe, atacantul francez al lui Real Madrid, a obținut permisul de conducere la 27 de ani! La scurt timp după ce a luat carnetul auto, fotbalistul a fost surprins la intrarea în complexul Ciudad Real Madrid conducând un BMW i7 xDrive 60! Nu a dat bani
22:00
Nicolae Grigore a reacţionat după ce echipa lui, aflată pe 16 în Liga 2, a fost la un pas de a elimina Argeşul! # Antena Sport
Antrenorul Gloriei Bistriţa, Nicolae Grigore (42 de ani) a spus, după înfrângerea dramatică a băieţilor săi cu FC Argeş, că performanţa echipei sale, de a ajunge în sferturile de finală ale Cupei României, nu a fost una întâmplătoare. Gloria Bistriţa a fost la câteva secunde de o calificare uluitoare în semifinalele Cupei României, dar Brobbey
22:00
„O să fiu din nou certat”. Marea nemulțumire a lui Andrei Nicolescu la Dinamo, după ce s-a uitat în „curtea” rivalilor # Antena Sport
Andrei Nicolescu și-a mărturisit marea nemulțumire pe care o are la Dinamo. Președintele „câinilor" a recunoscut că este „frustrat" când vede asistența redusă de la meciurile trupei lui Zeljko Kopic. Nicolescu a subliniat ce s-a întâmplat la meciul dintre Universitatea Craiova și Metaloglobus, din ultima etapă a Ligii 1. La meciul respectiv au asistat peste
21:40
Benfica – Porto, derby-ul etapei a 25-a din Liga Portugal, se va disputa duminică, de la ora 20:00 și va fi live video în AntenaPLAY. Se anunță un meci „de foc" pentru Jose Mourinho (63 de ani) pe Da Luz. „The Special One" își va întâlni fosta echipă. Lusitanul a antrenat-o pe Porto în perioada
21:40
Reacţia lui Bogdan Andone după calificarea dramatică a Argeşului în semifinalele Cupei României! # Antena Sport
Antrenorul lui FC Argeş, Bogdan Andone (51 de ani), a transmis că se aştepta la un meci greu în sferturile Cupei României. Gloria Bistriţa, echipă aflată pe locul 16 în Liga a 2-a, a fost la un pas de a o elimina surprinzător pe FC Argeş. Piteştenii au egalat la ultima fază a timpului regulamentar,
Acum 4 ore
21:10
Tricolorele l-au impresionat pe selecţionerul Massimo Pedrazzini după victoria cu Moldova # Antena Sport
Şi cu ajutorul fanilor, româncele de la fotbal se visează la Mondial. După victoria cu Moldova, trebuie să vină una şi în Cipru. Cele mai mici fane le-au emoţionat pe jucătoare cu mesajele lor. Româncele au învins Moldova cu 1-0 pe Arcul de Triumf şi l-au încântat pe selecţionerul Pedrazzini. "Fetele astea au arătat anumite
21:00
Doar doi candidați la alegerile pentru președinția FRF. Cu cine se luptă Răzvan Burleanu pentru un nou mandat # Antena Sport
Comisia de verificare a dosarelor de candidatură pentru funcţiile de conducere din cadrul FRF a validat în şedinţa de miercuri participarea la alegerile pentru preşedinţia Federaţiei Române de Fotbal a actualului preşedinte Răzvan Burleanu şi a lui Ilie Ştefan Drăgan, informează federaţia prin intermediul site-ului oficial. A treia candidatură, a lui Sorin Răducanu, a fost
21:00
Ucrainenii s-au întors împotriva lui Micea Lucescu. Ce “ţeapă” de 2 milioane de euro ar fi dat selecţionerul României # Antena Sport
Vladislav Blănuță (24 de ani), atacantul celor de la Dinamo Kiev, are șanse minime să mai evolueze în acest sezon. Fotbalistul născut în Republica Moldova traversează o perioadă dificilă în Ucraina, iar evoluțiile sale slabe l-au făcut pe antrenorul Igor Kostyuk (50 de ani) să ia o decizie radicală în privinţa lui. Acum ies la
20:40
20:40
“Asta îi lipseşte şi lui Mircea Lucescu” Ce şanse le dă Gică Popescu tricolorilor la barajul cu Turcia! # Antena Sport
Gică Popescu (58 de ani) a spus că îi doreşte selecţionerului Mircea Lucescu (80 de ani) să reuşească să ducă naţionala României la Campionatul Mondial. Această performanţă îi lipseşte şi lui Mircea Lucescu, ce a cucerit numeroase trofee în carieră, inclusiv Cupa UEFA cu Şahtior Doneţk. Gică Popescu e de părere că şansele la acest
20:30
20:30
20:30
20:20
20:00
“Aștept banii de șase luni, mi-ai lua mâncarea de pe masă!” Ce datorie are Dan Şucu faţă de un mare rapidist # Antena Sport
Situaţie tensionată între Florin Manea şi Dan Şucu. Totul a plecat de la datoria pe care patronul Rapidului refuză să o achite. Impresarul susține că Rapidul a uitat să-i plătească a doua tranșă a comisionului stabilit pentru transferul lui Constantin Grameni de la Farul la Rapid București, realizat în toamna lui 2024. "Are să-mi dea
19:50
Harry Maguire, condamnat la închisoare cu suspendare. Pentru ce a fost găsit vinovat starul de la Manchester United # Antena Sport
Internaţionalul englez al echipei Manchester United, Harry Maguire, a fost condamnat la 15 luni de închisoare cu suspendare de către un tribunal din Grecia pentru un incident din 2020, din Mykonos, anunţă Sky Sports. În 2020, Maguire a fost găsit vinovat de vătămare corporală repetată, tentativă de mituire şi violenţă împotriva funcţionarilor publici după arestarea
Acum 6 ore
19:10
Gică Hagi a rupt tăcerea despre națională și Mircea Lucescu: „A avut curaj să meargă mai departe” # Antena Sport
Gică Hagi a oferit o reacție fermă despre echipa națională și despre Mircea Lucescu, cu mai puțin de o lună până la barajul pentru World Cup 2026 cu Turcia. „Regele" s-a declarat bucuros pentru faptul că „Il Luce" a rămas pe banca „tricolorilor". Ținând cont de problemele de sănătate avute de Mircea Lucescu în iarnă,
19:00
Lewis Hamilton și-a sunat doi rivali uriași din Formula 1, înainte de startul sezonului: „Niciun rezultat” # Antena Sport
Lewis Hamilton a dezvăluit că și-a sunat doi rivali din Formula 1, înainte de startul noului sezon. Britanicul de la Ferrari a transmis că după testele din Bahrain, a încercat să obțină mai multe informații despre celelalte echipe. Astfel, Hamilton i-a sunat pe Toto Wolff și pe Zak Brown, șefii de la Mercedes și McLaren,
18:50
Florin Tănase, lăsat mască de un fost conducător din fotbal! Ce i-a putut spune după ce FCSB a ratat play-off-ul # Antena Sport
Fostul şef al LPF, Dumitru Dragomir (79 de ani), a dezvăluit ce i-a spus lui Florin Tănase (31 de ani), după ce FCSB a ratat play-off-ul în acest sezon. Dumitru Dragomir i-a transmis lui Tănase că lotul FCSB-ului este unul pentru o poziţie în afara play-off-ului. Vedeta FCSB-ului nu a fost de acord. Dumitru Dragomir
18:40
Peste patru luni, Tănase poate pleca de la FCSB. Ce decizie a luat Gigi Becali în privinţa contractului # Antena Sport
Florin Tănase ar fi plecat de la FCSB în iarnă, în China, tentat de o ofertă bună. Gigi Becali s-a enervat atunci, mai ales că-l considera apropiat, iar fotbalistul încasa bani frumoşi la echipă. Acum fotbalistul se află în ultimele şase luni din contract, iar din iulie poate semna cu alt club. Pentru a evita
18:30
Jude Bellingham, pe modelul „Mbappe”. Decizia luată de starul lui Real Madrid, înaintea confruntării cu Manchester City # Antena Sport
Jude Bellingham (22 de ani) a urmat modelul lui Kylian Mbappe și a decis să ceară o a doua opinie în cazul accidentării suferite. Starul englez al lui Real Madrid a plecat la Londra, unde urmează să fie examinat de un medic. Jude Bellingham s-a „rupt" în meciul cu Rayo Vallecano, disputat la începutul lunii
18:20
Gabriel Batistuta s-a reprofilat! Afacerea cu care are un succes uriaş atacantul “răpus” de România în 1994 # Antena Sport
Al doilea în topul celor mai buni marcatori din istoria naţionalei Argentinei, Gabriel Batistuta s-a orientat către o carieră departe de terenurile de fotbal şi de lumina reflectoarelor. Cu succes! Fostul atacant este acum o figură proeminentă în sectorul agricol din oraşul său natal, Reconquista, din provincia Santa Fe. O viaţă departe de terenurile de
18:10
Kader Keita a fost implicat în dimineața zilei de marți într-un accident rutier, lovind o femeie cu mașina și părăsind locul accidentului înainte ca forțele de ordine să își facă apariția. În ultimele ore au apărut noi detalii despre cazul mijlocașului de la Rapid, cel mai important fiind acela că persoana a fost izbită chiar
18:10
Gabriel Batistuta s-a reprofilat! Afacerea cu care are un succes uriaş atacantul “răpus” de Hagi & comp. în 1994 # Antena Sport
Al doilea în topul celor mai buni marcatori din istoria naţionalei Argentinei, Gabriel Batistuta s-a orientat către o carieră departe de terenurile de fotbal şi de lumina reflectoarelor. Cu succes! Fostul atacant este acum o figură proeminentă în sectorul agricol din oraşul său natal, Reconquista, din provincia Santa Fe. O viaţă departe de terenurile de […] The post Gabriel Batistuta s-a reprofilat! Afacerea cu care are un succes uriaş atacantul “răpus” de Hagi & comp. în 1994 appeared first on Antena Sport.
17:50
Kader Keita a fost implicat marţi, în jurul orei 05:50 într-un accident rutier produs pe strada Gherghiței, în zona Colentina, București. Fotbalistul ar fi lovit o femeie în vârstă de 68 de ani chiar pe trecerea de pietoni, după care a părăsit locul accidentului fără să se prezinte imediat la Poliție. Victima a fost transportată
17:40
Dosarul accidentului produs de Mario Iorgulescu va fi rejudecat! Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie # Antena Sport
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a decis rejudecarea, la Curtea de Apel Bucureşti, a procesului accidentului produs de Mario Iorgulescu, în urma căruia Dani Vicol a decedat, numai în ceea ce priveşte infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a drogurilor. Procurorii au atacat sentinţa în urma căreia Mario Iorgulescu
17:40
Ianis Zicu, în pericol să fie demis de la Farul. De ce depinde viitorul antrenorului: „Se poate discuta orice” # Antena Sport
Ianis Zicu e în pericol să fie demis de la Farul. Antrenorul a transmis că viitorul său ar putea depinde de rezultatele pe care le vor obține constănțenii în următoarele două meciuri, până la pauza competițională datorată meciurilor echipelor naționale. Farul nu a prins nici în acest sezon play-off-ul, echipa având rezultate modeste în ultima
Acum 8 ore
17:20
“Îl dau imediat!” Gigi Becali şi-a dat acceptul pentru transfer. Ce club uriaş îl vrea pe jucătorul FCSB-ului # Antena Sport
Joyskim Dawa a stat departe de gazon aproape un an, dar încă atrage interesul cluburilor de renume din Europa. Genk a fost primul club interesat de stoper, acum, acesta se află pe lista unei echipe de top din Franţa. Gigi Becali a dat ultimele detalii despre situaţia jucătorului şi i-a fixat suma de transfer. Olympique
17:10
Miodrag Belodedici, ultimele detalii despre starea lui Mircea Lucescu înaintea barajului cu Turcia: „Are presiunea lui” # Antena Sport
Miodrag Belodedici (61 de ani) a oferit ultimele detalii despre starea lui Mircea Lucescu (80 de ani). Fostul internațional, care lucrează în cadrul FRF, a dezvăluit că selecționerul este prezent în
17:10
Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update. 1. Verdictul lui Bănel Bănel Nicoliță știe de ce FCSB a ratat în premieră play-off-ul. “Le-a lipsit concentrarea”, a spus jucătorul care a catalogat ce s-a întâmplat drept “o rușine”. 2. Gest de milioane Cosmin Olăroiu a făcut un gest uriaș pentru […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 4 martie appeared first on Antena Sport.
17:00
“Îl vor forţa” Un fost jucător al lui Dinamo ştie ce se va întâmpla cu George Puşcaş la echipa lui Kopic # Antena Sport
Gheorghe Mihali (60 de ani) este de părere că George Puşcaş (29 de ani) va intra pe teren mai repede decât se aşteaptă toată lumea. Dinamo a suferit o lovitură teribilă înainte de startul play-off-ului, accidentarea lui Karamoko (26 de ani). În aceste condiţii, “câinii” mai au un singur atacant veritabil, Alex Pop (26 de […] The post “Îl vor forţa” Un fost jucător al lui Dinamo ştie ce se va întâmpla cu George Puşcaş la echipa lui Kopic appeared first on Antena Sport.
16:50
Florin Bratu, prezentat oficial la Metaloglobus în locul lui Mihai Teja: „Ne va ajuta să ne atingem obiectivul vital” # Antena Sport
Florin Bratu (46 de ani) a fost prezentat oficial la Metaloglobus. Antrenorul i-a luat locul lui Mihai Teja, demis după ultimul eșec înregistrat, 1-2 cu Universitatea Craiova în etapa a 29-a din Liga 1. Florin Bratu revine astfel în Liga 1, el antrenând-o ultima dată pe CS Dinamo, în a doua ligă. Florin Bratu, prezentat […] The post Florin Bratu, prezentat oficial la Metaloglobus în locul lui Mihai Teja: „Ne va ajuta să ne atingem obiectivul vital” appeared first on Antena Sport.
16:40
Anunţul făcut de Parchetul Bucureşti despre Kader Keita. Propunere de prelungire a arestului pentru 30 de zile # Antena Sport
Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 a emis un comunicat de presă. Procurorii au efectuat o cerere de arestare preventivă pentru 30 de zile pentru Kader Keita. Accidentul în care a fost implicat jucătorul a avut loc marți, la ora 5:30 dimineața, în Sectorul 2 din București. Kader Keita a lovit cu mașina o […] The post Anunţul făcut de Parchetul Bucureşti despre Kader Keita. Propunere de prelungire a arestului pentru 30 de zile appeared first on Antena Sport.
16:30
Cum poate scăpa Kader Keita de închisoarea cu executare, după ce a părăsit locul accidentului: „Nu este exclus” # Antena Sport
Kader Keita poate scăpa de o pedeapsă cu executare, după ce a lovit o femeie pe trecerea de pietoni și a părăsit locul accidentului. Avocatul Ion Vărzaru a explicat situația jucătorului de la Rapid. Acesta a transmis că ivorianul ar putea primi o pedeapsă cu suspendare în cazul în care victima nu va deceda. Avocatul […] The post Cum poate scăpa Kader Keita de închisoarea cu executare, după ce a părăsit locul accidentului: „Nu este exclus” appeared first on Antena Sport.
16:30
După ce Farul şi-a manifestat dorinţa de a-l aduce pe Marius Ştefănescu (27 de ani), o altă echipă s-a interesat de fostul jucător al FCSB-ului. Este vorba despre Sepsi, echipă de la care Marius Ştefănescu s-a transferat la FCSB. Patronul covăsnenilor, Laszlo Dioszegi, ştie că sunt şanse mici ca Ştefănescu să meargă în liga a […] The post Marius Ştefănescu, o nouă ofertă din România: “Va dori să meargă în prima ligă” appeared first on Antena Sport.
16:20
15:50
Observatorul de Fotbal al Centrului Internaţional pentru Studii Sportive (CIES) a dezvăluit, marţi, topul celor mai decisivi 100 de jucători în campionat pe anul trecut, iar starul argentinian al lui Inter Miami, Lionel Messi, este pe primul loc, informează cotidianul L’Equipe. Ediţia cu numărul 536 a Buletinului săptămânal a întocmit un clasament al celor mai […] The post Pe ce loc e Alexandru Mitriţă într-un top spectaculos dominat de Lionel Messi appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
15:00
Zeljko Kopic “schimbă foaia” la Dinamo înainte de meciul de cupă cu Metalul Buzău: “Uneori nu reușim asta” # Antena Sport
Zeljko Kopic a prefațat meciul dintre Dinamo și Metalul Buzău din sferturile Cupei României. La conferința de presă, croatul a vorbit despre adversara echipei sale care vine din Liga a 2-a, dar și despre motivul pentru care a decis să apeleze la anumite schimbări în echipa sa. Dinamo o va întâlni joi pe Metalul Buzău […] The post Zeljko Kopic “schimbă foaia” la Dinamo înainte de meciul de cupă cu Metalul Buzău: “Uneori nu reușim asta” appeared first on Antena Sport.
15:00
Micky van de Ven, dorit de Barcelona! Radu Drăguşin, şansă uriaşă să devină titular la Tottenham # Antena Sport
Micky van de Ven, coechipier cu românul Radu Drăguşin la Tottenham, este pe lista de achiziţii a Barcelonei, chiar dacă o decizie finală va fi luată de viitorul preşedinte al clubului catalan, scrie ziarul Sport. O asemenea mutare i-ar putea face loc în primul 11 al lui Spurs lui Radu Drăguşin. Conducerea sportivă şi antrenorul […] The post Micky van de Ven, dorit de Barcelona! Radu Drăguşin, şansă uriaşă să devină titular la Tottenham appeared first on Antena Sport.
14:20
Lovitură pentru Galatasaray înainte de “dubla” cu Liverpool din optimile UCL. Fanii turci, interziși pe Anfield # Antena Sport
Galatasaray nu va putea vinde bilete fanilor săi pentru meciul din 18 martie de la Liverpool, din returul optimilor de finală ale Ligii Campionilor. Comisia de Apel a UEFA a confirmat sancţiunile primite pentru că suporterii turci au aruncat obiecte, au aprins artificii şi au provocat tulburări în timpul deplasării de săptămâna trecută la Torino, […] The post Lovitură pentru Galatasaray înainte de “dubla” cu Liverpool din optimile UCL. Fanii turci, interziși pe Anfield appeared first on Antena Sport.
14:10
Universitatea Craiova – CFR Cluj LIVE TEXT (20:30). Derby de play-off pentru semifinalele Cupei României # Antena Sport
Universitatea Craiova și CFR Cluj se întâlnesc în această seară în sferturile Cupei României, într-un duel care se va disputa pe Stadionul “Ion Oblemenco”. Partida dintre cele două formații este de departe capul de afiș al acestei faze din competiție, ținând cont că e singurul duel care pune față în față două echipe de play-off […] The post Universitatea Craiova – CFR Cluj LIVE TEXT (20:30). Derby de play-off pentru semifinalele Cupei României appeared first on Antena Sport.
14:00
Bănel Nicoliţă, surprins de evoluţia dezastruoasă a lui Denis Alibec la FCSB: “Acum străluceşte la Farul” # Antena Sport
Bănel Nicoliţă a analizat parcursul lui Denis Alibec, atacantul de 35 de ani care a venit din postura de vedetă la FCSB în vara lui 2025 şi s-a întors la Farul în iarnă, după ce a intrat pe lista neagră a lui Gigi Becali. Atacantul de 35 de ani cotat la 500.000 de euro a […] The post Bănel Nicoliţă, surprins de evoluţia dezastruoasă a lui Denis Alibec la FCSB: “Acum străluceşte la Farul” appeared first on Antena Sport.
13:40
Coco Gauff, numărul patru mondial, s-a declarat îngrijorată de situaţia din Orientul Mijlociu şi a afirmat că vieţi nevinovate sunt curmate în urma atacurilor SUA şi Israelului asupra Iranului, relatează Reuters. Administraţia preşedintelui american Donald Trump a oferit motive contradictorii pentru atac, în timp ce Iranul a declarat că atacul SUA a fost neprovocat. Mass-media […] The post Coco Gauff, îngrijorată de pierderile de vieţi omeneşti în Orientul Mijlociu appeared first on Antena Sport.
