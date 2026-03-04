Pe ce loc e Alexandru Mitriţă într-un top spectaculos dominat de Lionel Messi
Antena Sport, 4 martie 2026 15:50
Observatorul de Fotbal al Centrului Internaţional pentru Studii Sportive (CIES) a dezvăluit, marţi, topul celor mai decisivi 100 de jucători în campionat pe anul trecut, iar starul argentinian al lui Inter Miami, Lionel Messi, este pe primul loc, informează cotidianul L'Equipe. Ediţia cu numărul 536 a Buletinului săptămânal a întocmit un clasament al celor mai […]
Zeljko Kopic "schimbă foaia" la Dinamo înainte de meciul de cupă cu Metalul Buzău: "Uneori nu reușim asta"
Zeljko Kopic a prefațat meciul dintre Dinamo și Metalul Buzău din sferturile Cupei României. La conferința de presă, croatul a vorbit despre adversara echipei sale care vine din Liga a 2-a, dar și despre motivul pentru care a decis să apeleze la anumite schimbări în echipa sa. Dinamo o va întâlni joi pe Metalul Buzău […]
Micky van de Ven, dorit de Barcelona! Radu Drăguşin, şansă uriaşă să devină titular la Tottenham
Micky van de Ven, coechipier cu românul Radu Drăguşin la Tottenham, este pe lista de achiziţii a Barcelonei, chiar dacă o decizie finală va fi luată de viitorul preşedinte al clubului catalan, scrie ziarul Sport. O asemenea mutare i-ar putea face loc în primul 11 al lui Spurs lui Radu Drăguşin. Conducerea sportivă şi antrenorul […]
Lovitură pentru Galatasaray înainte de "dubla" cu Liverpool din optimile UCL. Fanii turci, interziși pe Anfield
Galatasaray nu va putea vinde bilete fanilor săi pentru meciul din 18 martie de la Liverpool, din returul optimilor de finală ale Ligii Campionilor. Comisia de Apel a UEFA a confirmat sancţiunile primite pentru că suporterii turci au aruncat obiecte, au aprins artificii şi au provocat tulburări în timpul deplasării de săptămâna trecută la Torino, […]
Universitatea Craiova – CFR Cluj LIVE TEXT (20:30). Derby de play-off pentru semifinalele Cupei României
Universitatea Craiova și CFR Cluj se întâlnesc în această seară în sferturile Cupei României, într-un duel care se va disputa pe Stadionul "Ion Oblemenco". Partida dintre cele două formații este de departe capul de afiș al acestei faze din competiție, ținând cont că e singurul duel care pune față în față două echipe de play-off […]
Bănel Nicoliţă, surprins de evoluţia dezastruoasă a lui Denis Alibec la FCSB: "Acum străluceşte la Farul"
Bănel Nicoliţă a analizat parcursul lui Denis Alibec, atacantul de 35 de ani care a venit din postura de vedetă la FCSB în vara lui 2025 şi s-a întors la Farul în iarnă, după ce a intrat pe lista neagră a lui Gigi Becali. Atacantul de 35 de ani cotat la 500.000 de euro a […]
Coco Gauff, numărul patru mondial, s-a declarat îngrijorată de situaţia din Orientul Mijlociu şi a afirmat că vieţi nevinovate sunt curmate în urma atacurilor SUA şi Israelului asupra Iranului, relatează Reuters. Administraţia preşedintelui american Donald Trump a oferit motive contradictorii pentru atac, în timp ce Iranul a declarat că atacul SUA a fost neprovocat. Mass-media […]
Gică Hagi, viitorul selecționer al României? Răspunsul dat de Răzvan Burleanu cu 3 săptămâni înainte de baraj
Răzvan Burleanu a vorbit în cadrul unui interviu despre posibilitatea ca Gică Hagi să devină noul selecționer al României. Președintele Federației Române de Fotbal nu a oferit un răspuns concret, însă a menționat că "Regele" este un personaj pe care ar vrea să îl vadă cândva pe banca naționalei. Mircea Lucescu va fi pe banca […]
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă
Cosmin Olăroiu a demonstrat încă o dată că este un mare campion şi în afara terenului. Antrenorul naţionalei Emiratelor Arabe Unite a făcut un gest uriaş pentru un grup de elevi şi profesori români, blocaţi în Dubai. 10 elevi şi 4 profesori din Suceava, de la Colegiul Naţional "Petru Rareş", nu s-au mai putut întoarce […]
Anthony Edwards, prestație stelară în victoria Minnesotei Timberwolves. Starul american a înscris 41 de puncte
Starul echipei Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards, a fost artizanul victoriei cu scorul de 117-110 în faţa celor de la Memphis Grizzlies într-un meci disputat în noaptea de marți spre miercuri în NBA. Edwards a înscris 41 de puncte, reuşind şapte aruncări de la mare distanţă, la care a adăugat 6 recuperări şi 2 pase decisive. […]
Ce a scris presa din Olanda, după ce Dennis Man a marcat un nou gol pentru PSV: "Nu a rămas fără ecou"
Dennis Man a marcat pentru a patra oară în ultimele cinci meciuri jucate în tricoul lui PSV, iar prestația sa nu a fost trecută cu vederea de jurnaliștii olandezi într-un material în care au acordat note jucătorilor lui Peter Bosz. Într-un meci în care campioana en-titre din Olanda a fost eliminată în semifinalele Cupei Olandei […]
Sold-out în timp record la Marele Premiu al Australiei. Interes imens pentru startul noului sezon din Formula 1
Biletele pentru Marele Premiu al Australiei, cursa care deschide sezonul 2026 din Formula 1, s-au epuizat în timp record, au anunţat miercuri organizatorii, conform Xinhua. Corporaţia Marelui Premiu al Australiei şi guvernul statului Victoria au declarat că biletele s-au vândut complet pentru zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, marcând cea mai rapidă epuizare de trei […]
Vești bune despre stadionul de 100 de milioane de euro din Liga 1: "Ritmul e cu totul altul". Anunțul primarului
Cristian Gentea, primarul orașului Pitești, a făcut un anunț îmbucurător legat de stadionul care se construiește în prezent pentru FC Argeș. Deși lucrările au primit "ok-ul" pentru a începe încă de la jumătatea lui ianuarie, abia acum ritmul lor a început să fie mai alert prin prisma vremii. Fotbalul românesc e marcat de construcția mai […]
Neymar, dărâmat după accidentarea lui Rodrygo: "Una dintre cele mai triste zile". Cum l-a numit pe starul lui Real
Neymar şi-a exprimat marţi solidaritatea faţă de Rodrygo după accidentarea gravă suferită de acesta, îndemnându-l să se înconjoare de cei dragi şi să aibă grijă de sănătatea sa mintală, relatează EFE. "Acum e momentul să-i ai în jurul tău pe toţi cei pe care îi iubeşti", i-a transmis atacantul lui Santos lui Rodrygo, pe care […]
Detalii agravante despre Kader Keita. Femeia lovită de jucătorul lui Rapid se afla pe trecerea de pietoni
Kader Keita a fost implicat în dimineața zilei de marți într-un accident rutier, lovind o femeie cu mașina și părădind locul accidentului înainte ca forțele de ordine să își facă apariția. În ultimele ore au apărut noi detalii despre cazul mijlocașului de la Rapid, cel mai important fiind acela că persoana a fost izbită chiar […]
Aryna Sabalenka se mărită: "N-aveam absolut NICIO idee". Iubitul milionar i-a îndeplinit dorința liderei WTA
Aryna Sabalenka, lidera clasamentului WTA, a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, Jorgos Frangoulis, alături de care formează un cuplu din 2024. Vestea cea mare pentru bielorusă a venit chiar înainte de startul turneului de la Indian Wells, unde țintește primul ei titlu după două finale pierdute. Ziua de 3 martie 2026 va rămâne […]
"E poza asta prea dură?". Antoine Griezmann s-a răzbunat pe Barcelona. La ce face referire mesajul francezului
Antoine Griezmann n-a ezitat să o ironizeze pe Barcelona după ce Atletico Madrid s-a calificat în finala Cupei Spaniei în urma "dublei" dramatice contra catalanilor, încheiată cu scorul general de 4-3. După 0-3 pe Camp Nou, atacantul francez a transmis un mesaj pe rețelele sociale care face referire la o postare a formației blaugrana de […]
Aryna Sabalenka cere o revoluţie în tenisul mondial. "Voi avea mai multe titluri de Grand Slam"
Aryna Sabalenka, liderul mondial în clasamentul mondial al tenisului feminin, consideră că ar avea "mai multe titluri de Grand Slam" cu un format de cinci seturi, precum cel masculin, în loc de trei, după cum a declarat jucătoarea belarusă, marţi, la Indian Wells (California), citată de AFP. "Hai să facem asta! Cred că probabil voi […]
Gigi Becali a anunţat despărţirea de un jucător de la FCSB: "M-a costat 400.000, nu a jucat nimic, nimic"
Gigi Becali a vorbit din nou despre Vlad Chiricheş, jucătorul care se va despărţi de FCSB la finalul acestui sezon, atunci când îi expiră contractul cu roş-albaştrii. Becali s-a declarat dezamăgit de evoluţiile fostului căpitan al naţionalei, cu care susţine că a cheltuit 500.000 de euro. 20 d meciuri a adunat fundaşul de 36 de […]
Liverpool, record negativ istoric în Premier League. Contraperformanța atinsă după eșecul din min. 90+4
Liverpool a suferit o înfrângere dramatică în Premier League contra ultimei clasate Wolverhampton, golul victoriei fiind marcat de echipa lui Rob Edwards în minutul 90+4. În urma eșecului de pe Molineux, “cormoranii” au ajuns la o contraperformanță care nu s-a mai văzut în întreaga istorie a competiției din Albion. Liverpool a demonstrat în acest sezon […] The post Liverpool, record negativ istoric în Premier League. Contraperformanța atinsă după eșecul din min. 90+4 appeared first on Antena Sport.
Opt ţări vor boicota ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice de la Milano-Cortina (6-15 martie), vineri, pentru a protesta faţă de participarea sportivilor ruşi care concurează sub steagul lor. Alte delegaţii ar putea lipsi de la eveniment din cauza perturbărilor de transport cauzate de războiul din Orientul Mijlociu, relatează L’Equipe. Jocurile Paralimpice de la Milano-Cortina […] The post 8 ţări vor boicota ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice appeared first on Antena Sport.
“Asta să-l întrebaţi pe Chivu!” Cesc Fabregas n-a stat pe gânduri după Como – Inter. “Mentalităţi diferite” # Antena Sport
Italienii au criticat Interul lui Cristi Chivu după meciul slab din deplasare, cu Como, încheiat la egalitate, 0-0, în turul semifinalelor Cupei Italiei. Asta mai ales dacă ţinem cont că în primul duel din Serie A din acest sezon, liderul s-a impus cu un categoric 4-0. Totuşi, Inter se afla la doar câteva zile de […] The post “Asta să-l întrebaţi pe Chivu!” Cesc Fabregas n-a stat pe gânduri după Como – Inter. “Mentalităţi diferite” appeared first on Antena Sport.
Cristi Chivu a primit o întrebare după Como – Inter și n-a ezitat: “Niciodată! Uneori trebuie să faci asta” # Antena Sport
Cristi Chivu a vorbit la conferința de presă după egalul cu Como din Cupa Italiei, iar o întrebare a vizat modul în care antrenorul român și-a gestionat atacanții disponibili pentru meciul de pe Giuseppe Sinigaglia. Cu Lautaro Martinez și Ange-Yoan Bonny accidentați, tehnicianul milanezilor i-a avut în lot doar pe Marcus Thuram și Pio Esposito, […] The post Cristi Chivu a primit o întrebare după Como – Inter și n-a ezitat: “Niciodată! Uneori trebuie să faci asta” appeared first on Antena Sport.
Liverpool, campioana en titre a Angliei, a fost învinsă la limită în deplasare, cu scorul de 2-1, de “lanterna roşie” Wolverhampton, marţi seara, într-un meci contând pentru etapa a 29-a din Premier League. Gazdele au deschis scorul la primul lor şut pe spaţiul porţii, în minutul 78, prin portughezul Rodrigo Gomes, însă Liverpool a egalat […] The post Liverpool, înfrângere şoc pe terenul ultimei clasate din Premier League appeared first on Antena Sport.
Nota primită de Cristi Chivu, după ce Inter nu a şutat pe poarta lui Como în Cupa Italiei: “Derby-ul e aproape” # Antena Sport
Presa din Italia s-a mișcat repede după finalul meciului dintre Inter și Como din Cupa Italiei și au publicat articolul în cadrul căruia au notat fiecare jucător și antrenorii celor două echipe de pe Stadio Giuseppe Sinigaglia. În manșa tur a semifinalei, cele două formații au remizat “alb”, într-un duel în care “nerazzurrii” nu au […] The post Nota primită de Cristi Chivu, după ce Inter nu a şutat pe poarta lui Como în Cupa Italiei: “Derby-ul e aproape” appeared first on Antena Sport.
Bănel Nicoliţă a dat cărţile pe faţă după dezastrul lui Gigi Becali la FCSB: “E o ruşine” # Antena Sport
FCSB trece prin cele mai grele momente din ultimii ani, după ce a ratat play-off-ul Ligii 1 în acest sezon. Bănel Nicoliţă susţine că Gigi Becali a investit în jucători şi că motivul ratării a fost “lipsa de contrentrare”. Cei de la FCSB pot salva însă sezonul 2025-2026 dacă vor ajunge în preliminariile Conference League. […] The post Bănel Nicoliţă a dat cărţile pe faţă după dezastrul lui Gigi Becali la FCSB: “E o ruşine” appeared first on Antena Sport.
În timp ce Cupa Mondială din 2026 va începe peste 100 de zile în Statele Unite, Mexic şi Canada, Iranul ar putea boicota competiţia din cauza războiului declanşat de Statele Unite şi Israel. Un boicot de care Donald Trump nu-i pasă. „Nu-mi pasă deloc”, a asigurat preşedintele american pentru media Politico . Apoi a adăugat: […] The post Donald Trump a şocat pe toată lumea când a vorbit despre Iran: “Nu-mi pasă deloc” appeared first on Antena Sport.
Prevederile din noul regulament al Formulei 1 vor fi testate în acest weekend pe o pistă dură de încercare. Acum două săptămâni, la testele din Bahrain, Oscar Piastri spunea: ”Pe unele circuite nu trebuie să faci mult super-clipping sau Lift&Coast, în timp ce la Melbourne, dacă nu ai vrea să faci asta deloc, ai rămâne […] The post Cum se va pilota în Australia? Analiza lui Adrian Georgescu appeared first on Antena Sport.
Barcelona – Atletico Madrid 3-0. Trupa lui Diego Simeone s-a calificat în finală după un meci de infarct # Antena Sport
Barcelona a făcut un meci fantastic pe teren propriu contra celor de la Atletico Madrid, dar campioana Spaniei nu a reușit să ducă la bun sfârșit „remontada”, astfel că a ratat calificarea în finala Copa del Rey. Gruparea antrenată de Hansi Flick s-a impus de o manieră clară în fața rivalei madrilene, dar rezultatul din […] The post Barcelona – Atletico Madrid 3-0. Trupa lui Diego Simeone s-a calificat în finală după un meci de infarct appeared first on Antena Sport.
Como – Inter 0-0. Remiză fără goluri pentru echipa lui Cristi Chivu. Calificarea în finală se joacă la Milano # Antena Sport
Como și Inter au încheiat la egalitate prima manșă a semifinalelor Cupei Italiei. Gruparea antrenată de Cristi Chivu a suferit în disputa contra formației antrenate de Cesc Fabregas, care a controlat această partidă. Manșa retur este programată pe data de 22 aprilie și va avea loc pe stadionul ”Giuseppe Meazza” din Milano. Interul este cotată […] The post Como – Inter 0-0. Remiză fără goluri pentru echipa lui Cristi Chivu. Calificarea în finală se joacă la Milano appeared first on Antena Sport.
Schimbare majoră la Rapid, determinată de ratarea play-off-ului de către FCSB: “Ţin să anunţ suporterii” # Antena Sport
Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu, a anunţat că, în condiţiile ratării play-off-ului de către FCSB, echipa antrenată de Costel Gâlcă va disputa pe stadionul Giuleşti meciurile din play-off. Inclusiv derby-ul cu Dinamo este în pericol să nu se dispute pe Arena Naţională, Angelescu invocând faptul că este necesar un protocol cu roş-albii, care ar […] The post Schimbare majoră la Rapid, determinată de ratarea play-off-ului de către FCSB: “Ţin să anunţ suporterii” appeared first on Antena Sport.
“Ne-am ocupat, am vorbit cu domnul Şucu” Anunţul lui Angelescu după ce Keita a fugit de la locul accidentului! # Antena Sport
Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu, a oferit detaliile pe care le cunoştea despre accidentul în care a fost implicat Kader Keita. El a anunţat că Rapid i-a trimis un avocat lui Kader Keita, după ce acesta a lovit o femeie şi a fugit de la locul accidentului, având în vedere că ivorianul nu vorbeşte […] The post “Ne-am ocupat, am vorbit cu domnul Şucu” Anunţul lui Angelescu după ce Keita a fugit de la locul accidentului! appeared first on Antena Sport.
Kader Keita n-a scăpat după ce a fugit de la locul accidentului! Fotbalistul Rapidului a fost reţinut # Antena Sport
Keita se afla la volan marţi dimineaţă, atunci când a lovit o femeie în Capitală, pe strada Gherghiței, la intersecția cu strada Nicolae Zamfir, în zona cartierului Colentina. Potrivit Codului Penal, Keita riscă închisoare de la 2 la 7 ani pentru această faptă. Poliţia l-a ridicat de acasă pe Keita după antrenament. El va da […] The post Kader Keita n-a scăpat după ce a fugit de la locul accidentului! Fotbalistul Rapidului a fost reţinut appeared first on Antena Sport.
“S-a speriat” Reacţia lui Victor Angelescu după ce Keita a lovit o femeie şi a fugit de la locul accidentului! # Antena Sport
Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu, a oferit detaliile pe care le cunoştea despre accidentul în care a fost implicat Kader Keita. Fotbalistul Rapidului a lovit o femeie în jurul orei 05:30 şi a fugit de la locul accidentului, faptă penală. Pentru fuga de la locul accidentului, Kader Keita riscă o pedeapsă între 2 şi […] The post “S-a speriat” Reacţia lui Victor Angelescu după ce Keita a lovit o femeie şi a fugit de la locul accidentului! appeared first on Antena Sport.
Rodrygo (25 de ani) a reacţionat, pe contul lui de Instagram, după ce a aflat că va rata Cupa Mondială din 2026. Aflat pe lista mai multor cluburi, inclusiv Inter, Rodrygo va rata, cel mai probabil, şi un eventual transfer în următorul mercato. Rodrygo, mesaj emoţionant după ce a aflat că va rata World Cup […] The post Reacţia lui Rodrygo după ce a aflat că va rata Cupa Mondială din 2026! appeared first on Antena Sport.
Ianis Hagi, integralist în Alanyaspor – Galatasaray 1-2. Ce șanse are echipa românilor să meargă mai departe # Antena Sport
Ianis Hagi a fost titular și integralist marți în disputa din Cupa Turciei, dintre Alanyaspor și Galatasaray. Formația pentru care evoluează românul, împreună cu Umit Akdag, a pierdut cu scorul de 2-1. Șansele de calificare în faza sferturilor rămân în continuare valabile pentru Alanyaspor, care are și alternativa de a încheia grupa pe poziția a […] The post Ianis Hagi, integralist în Alanyaspor – Galatasaray 1-2. Ce șanse are echipa românilor să meargă mai departe appeared first on Antena Sport.
Naţionala de fotbal feminin, debut cu dreptul în drumul spre Mondial. Eva Nicolescu a cântat imnul României # Antena Sport
Echipa naţională feminină de fotbal a României a învins marţi seara, pe teren propriu, scor 1-0, echipa naţională feminină a Republicii Moldova, în primul meci din calificările Cupei Mondiale feminine 2027. Eva Nicolescu, fiica preşedintelui lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a cântat imnul “Deşteaptă-te, române!” înaintea debutului partidei. Selecţionata tricoloră, condusă de Massimo Pedrazzini, s-a impus […] The post Naţionala de fotbal feminin, debut cu dreptul în drumul spre Mondial. Eva Nicolescu a cântat imnul României appeared first on Antena Sport.
Dennis Man este de neoprit! Al doilea meci consecutiv cu gol marcat. A lăsat portarul fără replică # Antena Sport
Dennis Man se află într-o formă fantastică, în contextul în care mai e puțin timp până la semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial de anul acesta, contra Turciei. Extrema celor de la PSV Eindhoven și-a trecut iarăși numele pe lista marcatorilor, acesta fiind al patrulea gol din ultimele cinci jocuri pentru internaționalul român. Dennis […] The post Dennis Man este de neoprit! Al doilea meci consecutiv cu gol marcat. A lăsat portarul fără replică appeared first on Antena Sport.
Dorinel Munteanu a acuzat dur arbitrajul după ce Hermannstadt a ieşit din Cupă: “Ştim cine a fost la VAR” # Antena Sport
Dorinel Munteanu (57 de ani) a acuzat un penalty neacordat în meciul U Cluj – Hermannstadt 2-1. Sibienii au deschis scorul, dar au fost întorşi de U Cluj. Dorinel Munteanu a susţinut că echipa lui a avut un penalty clar care nu s-a dat şi a făcut trimitere către camera VAR. Dorinel Munteanu, acuzaţii dure […] The post Dorinel Munteanu a acuzat dur arbitrajul după ce Hermannstadt a ieşit din Cupă: “Ştim cine a fost la VAR” appeared first on Antena Sport.
Comunicatul Rapidului după ce Kader Keita a lovit o femeie şi a fugit de la locul accidentului! # Antena Sport
Rapid a oferit o primă reacţie oficială, într-un comunicat, după ce Kader Keita (25 de ani) a fost implicat într-un accident în urma căruia o femeie a fost rănită. Femeia se află la terapie intensivă, în spital. Reprezentanţii Rapidului au comunicat că i-au transmis jucătorului să colaboreze cu autorităţile. Rapid a reacţionat, după ce Kader […] The post Comunicatul Rapidului după ce Kader Keita a lovit o femeie şi a fugit de la locul accidentului! appeared first on Antena Sport.
U Cluj – Hermannstadt 2-1. „Șepcile roșii” se califică în semifinale, după o „remontada” de senzație # Antena Sport
Universitatea Cluj a obținut calificarea în semifinalele Cupei României, reușind să elimine din drumul spre penultimul act al competiției pe finalista din sezonul precedent. Hermannstadt a lovit prima pe Cluj Arena, însă formația antrenată de Dorinel Munteanu nu a avut maturitatea necesară pentru a ține de avantaj. U Cluj – Hermannstadt 2-1 Final de meci! […] The post U Cluj – Hermannstadt 2-1. „Șepcile roșii” se califică în semifinale, după o „remontada” de senzație appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | O campioană mondială la culturism, la Chefi la cutiţe appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Sus paharul pentru fotbal appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Cu burta pe carte şi pe karate appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Dinamoviştii “au furat startul” şi le-au oferit cadouri pentru 8 martie fanelor Rapidului # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Dinamoviştii “au furat startul” şi le-au oferit cadouri pentru 8 martie fanelor Rapidului appeared first on Antena Sport.
Răsturnare de situaţie! Fabrizio Romano a făcut anunţul, după ce s-a spus că Ronaldo a plecat din Arabia Saudită # Antena Sport
Iranul a avut un răspuns devastator după atacurile SUA și Israel din dimineața zilei de sâmbătă, iar aceștia au lovit mai multe baze americane, printre care și cea din Riyadh. Cristiano Ronaldo a luat o decizie importantă după răspunsul Teheranului și a rămas în Arabia Saudită, contrar a ceea ce s-a scris în presa internațională. […] The post Răsturnare de situaţie! Fabrizio Romano a făcut anunţul, după ce s-a spus că Ronaldo a plecat din Arabia Saudită appeared first on Antena Sport.
Scandal uriaş la Rapid! Un jucător al giuleştenilor a lovit o femeie cu maşina! Riscă închisoarea # Antena Sport
Scandal uriaş la Rapid! Un jucător al giuleştenilor a fost implicat într-un accident rutier şi a fugit de la locul accidentului! Este vorba despre Kader Keita (25 de ani). Accidentul a avut loc marţi dimineaţă, în jurul orei 05:30. Kader Keita, implicat într-un accident cu o victimă! A fugit de la locul accidentului şi riscă […] The post Scandal uriaş la Rapid! Un jucător al giuleştenilor a lovit o femeie cu maşina! Riscă închisoarea appeared first on Antena Sport.
Lovitură pentru U Cluj! Alex Chipciu s-a accidentat! Cristiano Bergodi l-ar putea pierde o perioadă lungă # Antena Sport
U Cluj a suferit o pierdere importantă la meciul de Cupă cu Hermannstadt. Alex Chipciu (36 de ani) a ieşit accidentat de pe teren, în minutul 19 al partidei. Tânărul Alin Chinteş (20 de ani) l-a înlocuit pe Alex Chipciu, după accidentarea veteranului lui U Cluj. Alex Chipciu s-a accidentat în duelul lui U Cluj […] The post Lovitură pentru U Cluj! Alex Chipciu s-a accidentat! Cristiano Bergodi l-ar putea pierde o perioadă lungă appeared first on Antena Sport.
Florin Bratu este înlocuitorul lui Mihai Teja pe banca celor de la Metaloglobus București, iar conducerea nou promovatei speră ca noul tehnician să salveze echipa de la retrogradare. Oficialii clubului care a promovat în premieră pe prima scenă a fotbalului românesc i-a pregătit un bonus special lui Florin Bratu, în cazul în care acesta va […] The post Ce primă va încasa Florin Bratu dacă o va salva pe Metaloglobus de la retrogradare appeared first on Antena Sport.
“Dacă ai fi fost în locul lui Alibec ai fi revenit la FCSB?” Budescu a început să râdă: “Ştiţi cum este acolo” # Antena Sport
Constantin Budescu (37 de ani) a fost întrebat dacă s-ar fi întors la FCSB dacă era în locul fostului său coleg, Denis Alibec (35 de ani). Budescu a început să râdă, punctând că acolo trebuie să joci bine din primul meci. Budescu şi-a amintit că, atunci când a semnat cu FCSB, a avut noroc să […] The post “Dacă ai fi fost în locul lui Alibec ai fi revenit la FCSB?” Budescu a început să râdă: “Ştiţi cum este acolo” appeared first on Antena Sport.
