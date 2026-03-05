Chef Richard Abou Zaki a plâns în hohote, chiar în timpul emisiunii! Ce anume l-a făcut să nu își stăpânească lacrimile
Antena1, 5 martie 2026 02:30
În ediția 3 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17, Chef Richard Abou Zaki nu a putut să își mai stăpânească lacrimile și a izbucnit în hohote de plâns. Află ce anume l-a determinat pe jurat să treacă printr-un astfel de moment.
• • •
Alte ştiri de Antena1
Acum 30 minute
02:30
Acum 2 ore
01:30
Norbert Sebastian Bartha nu și-a mai stăpânit reacțiile și a „explodat” la adresa lui Chef Orlando! Ce a putut să îi zică # Antena1
Norbert Sebastian Bartha s-a întors la Chefi la cuțite pentru a doua șansă, însă a plecat după o ceartă de proporții cu Chef Orlando Zaharia, în ediția din 5 martie 2026.
Acum 6 ore
22:30
Chefi la cuțite, 4 martie 2026. Cine a câștigat a treia amuletă din sezonul 17. Maurice Munteanu a dat verdictul # Antena1
Descoperă cine a câștigat a treia amuletă de la Chefi la cuțite sezonul 17, din data de 3 martie 2026. Maurice Munteanu a fost cel care a făcut degustarea și a dat verdictul, iar momentul a fost unul savuros!
Acum 8 ore
19:50
Ruxandra Luca vorbește pentru prima dată despre absența sa din online: „Am ales să tac o perioadă”. Află motivele deciziei și ce mesaj transmite urmăritorilor săi.
Acum 12 ore
18:30
Clipe de coșmar pentru Brigitte Pastramă în Dubai. A fugit din calea atacurilor, dar sora ei a rămas blocată acolo # Antena1
Vedeta a părăsit Dubaiul în plin haos, dar sora ei este încă acolo. Ce a povestit Brigitte Pastramă despre situația tensionată.
18:30
Spray-ul nazal care ar funcționa ca un vaccin universal. Cum ar putea bloca virusurile, bacteriile și alergiile # Antena1
Experții au dezvăluit spray-ul nazal care ar funcționa ca un vaccin universal și care ar putea bloca virusurile, bacteriile și alergiile.
18:10
Un milion de români riscă amenzi de 50.000 de euro, dacă rup ghiocei! Unde se aplică sancțiunea și ce părți ale florii sunt toxice # Antena1
Aproximativ un milion de români riscă amenzi de zeci de mii de euro dacă rup ghiocei. Descoperă unde se întâmpla asta, dar și care sunt părțile toxice ale florii.
17:40
„Ingredientul secret” din creierul „super-vârstinicilor”. Cum rămân vioi până la bătrânețe # Antena1
Experții au dezvăluit „ingredientul secret” din creierul „super-vârstnicilor” care rămân vioi până la bătrânețe și care își păstrează abilitățile cognitive cât mai mult timp.
16:50
După ce a anunțat noul smartphone pliabil la CES, Motorola a dezvăluit Razr Fold la MWC 2026, eveniment ce a avut loc în Barcelona.
16:40
Mireasa, sezon 13. A lucrat sau nu Diana în industria pentru adulți? Cum răspunde bănuielilor lui Marian: „Escorte niciodată!” # Antena1
În urmă cu câteva săptămâni, Adi arunca o știre bombă în casa Mireasa. Fostul concurent dezvăluia că unele fete din emisiune ar fi făcut videochat sau content pentru adulți. Printre cei care au fost puși pe gânduri de aceste dezvăluiri se numără și Marian. Așadar, Diana s-a decis să dea cărțile pe față în ceea ce privește subiectul delicat.
16:20
Fiica Mirunei din sezonul 6 Mireasa a împlinit 1 an. Cum arată micuța: „Ești începutul nostru cel mai frumos!” # Antena1
Fiica Mirunei din sezonul 6 Mireasa a împlinit 1 an, iar mama micuței a publicat un mesaj emoționant pe rețelele sociale.
16:10
Horoscop zilnic 5 martie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul de 5 martie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
15:50
Artistul RBD care a recăzut în patima substanțelor interzise. În trecut a vrut să-și ia viața, dar a fost salvat în ultimul moment # Antena1
Și-a deschis inima în fața fanilor și a spus adevărul despre una dintre cele mai dificile momente din viața sa.
15:40
Mireasa, sezon 13. O schimbare neașteptată a avut loc în casă. Cu ce vești a venit AdrenaLINIA: „Intrăm în armată!” # Antena1
AdrenaLINIA a sunat din nou în casa fetelor la Mireasa sezonul 13. De data aceasta, doamna Mihaela a fost nevoită ia o decizie importată. De asemenea, concurenții și mamele au primit o veste neașteptată.
15:10
Antena Academy, eveniment premium de Ziua Femeii. Workshop de succes dedicat femeilor de business din România # Antena1
De Ziua Femeii, femei de business din România s-au putut bucura de o experiență inedită la evenimentul premium organizat de Antena Academy.
15:10
Mireasa, sezon 13. Sebastian, cuvinte grele la adresa lui Daniel. Băiatul a atins un subiect delicat. Ce l-a supărat pe Alexandru # Antena1
În emisia live de miercuri din Mitreasa: Meciul Iubirii, de pe 4 martie 2026, Sebastian i-a adresat cuvinte grele lui Daniel. Subiectul delicat pe care l-a atins băiatul a făcut-o pe Simona Gherghe să intervină imediat.
15:10
Scandalul dintre Călin Donca și Dorian Popa continuă. Afaceristul susține că vrea să demonstreze public adevărul în instanță. Detalii din culisele procesului.
14:50
Cum le răspunde președinta FRP celor care au acuzat-o pe Julia Sauter că nu cunoaște limba română # Antena1
După ce Julia Sauter a obținut cea mai bună performanță din istoria României la proba feminină de patinaj artistic la JO de iarnă 2026, au existat voci care au acuzat-o că nu știe română.
14:30
Ultimul mesaj transmis de Andreea Anița înainte să moară! Ce se va întâmpla cu suma de 2,3 milioane de dolari, strânsă din donații # Antena1
S-a aflat care a fost ultimul mesaj transmis de Andreea Anița înainte să moară, dar și ce se va întâmpla cu suma de 2,3 milioane de dolari, strânsă din donațiile românilor.
14:20
După dispariția de pe Instagram, Megan Fox își etalează formele în imagini incendiare. La aproape 40 de ani, vedeta nu se abține # Antena1
Contul gol, dar atenția totală asupra ei. Megan Fox și-a surprins complet fanii de la Hollywood. La aproape 40 de ani, vedeta și-a etalat formele în imagini de-a dreptul incendiare.
14:00
De ce nu a vrut Dan Alexa să participe la Survivor alături de Gabi Tamaș: „M-a căutat și pe mine să merg cu el” # Antena1
La scurt timp după ce a câștigat Asia Express alături de Dan Alexa, Gabi Tamaș a mers la Survivor 2026. Prietenul și colegul Faimosului nu a dorit să împărtășească experiența din Republica Dominicană.
14:00
Energia zilei de joi îi încurajează pe nativi să-și exprime sentimentele și să-și amplifice curajul. În funcție de nevoile pe care le au, vor avea noroc pe fiecare plan.
14:00
Mocasinii reprezintă una dintre cele mai versatile piese din garderoba unei femei. Acest tip de încălțăminte poate fi purtat la birou, la plimbări și chiar în combinații smart-casual atent construite.
Acum 24 ore
13:50
Mireasa, sezon 13. Claudia a avut un vis îngrijorător despre Daniel. Cum a reacționat băiatul când a aflat: „Mi se adeveresc...” # Antena1
Claudia i-a povestit lui Daniel despre visul îngrijorător pe care l-a avut cu el. Iată cum a reacționat băiatul când a aflat despre temerea partenerei.
13:40
Start în noul sezon Formula 1! Marele Premiu al Australiei se vede duminică, de la 06:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY # Antena1
Motoarele pornesc din nou, iar spectacolul Formulei 1 revine în acest weekend, odată cu startul noului sezon.
13:30
Rețeta de mucenici Moldovenești pufoși cărora nimeni nu le poate rezista. Care e ingredientul secret # Antena1
Luna martie este prima lună de primăvară, luna în care soarele se arată din nou și ne bucurăm de mireasma primelor flori, dar și a mucenicilor delicioși.
13:30
Monica Anghel, dialog savuros cu fiul său, la concertul de la Sala Palatului. Ce a putut să spună Aviv pe scenă # Antena1
Monica Anghel a aniversat 40 de ani de carieră printr-un concert de excepție, organizat la Sala Palatului. Surpriza serii a fost apariția pe scenă a fiului artistei.
13:00
Mireasa, sezon 13. Ce spune Roxana despre faptul că Sebastian a trimis-o în cursa de eliminare. Băiatul nu a rămas indiferent # Antena1
Roxana a vorbit, la Mireasa: Capriciile Iubirii, despre gestul făcut de Sebastian. Se pare că tânăra nu a fost luată prin surprindere de faptul că băiatul a trimis-o în cursa de eliminare.
13:00
Ce arată certificatul de deces al lui Eric Dane. Detalii neștiute despre sfârșitul actorului din Grey’s Anatomy # Antena1
Certificatul de deces aduce informații neștiute despre ultimele momente ale actorului. Medicii au dezvăluit ce s-a întâmplat cu starul Grey’s Anatomy înainte de a muri.
12:50
Ediția Chefi la cuțite de ieri, lider de audiență. Chef Richard a câștigat amuleta. Maurice Munteanu vine azi la degustare # Antena1
Se anunță o seară cu tensiuni puternice la jurizarea următoarei amulete.
12:20
Superstiții și tradiții în luna martie. Ce este bine să faci și ce să eviți în această perioadă # Antena1
Este a treia lună a anului, dar și începutul primăverii, anotimpul renașterii. Pe lângă multele sărbători legale, dar și datele importante din calendarul creștin ortodox, avem și superstiții și tradiții.
12:10
Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri neașteptate. Care a fost cea mai mare dorință a lui Silviu Prigoană înainte de a muri # Antena1
La mai bine de un an de la moartea fostului ei soț, Adriana Bahmuțeanu a făcut dezvăluiri neașteptate despre Silviu Prigoană.
11:50
Ai avut vreodată o ținută care arată bine pe umeraș, dar parcă nu funcționează complet după ce o îmbraci? De cele mai multe ori, accesoriile fac diferența. Pantofii, geanta și bijuteriile trebuie să spună aceeași poveste, chiar dacă nu sunt identice ca nuanță sau stil.
11:10
Insula Iubirii Spania revine în AntenaPLAY cu sezonul 9: surprize, tensiune și cupluri gata să-și testeze limitele # Antena1
Reality show-ul care a cucerit milioane de telespectatori din întreaga lume revine în AntenaPLAY cu un nou capitol spectaculos.
11:00
Răzvan Kovacs susține că despărțirea de Ema nu ar fi fost pe cale pașnică. Bărbatul, dat afară din casă de soția lui # Antena1
După ce Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii sezonul 7 a anunțat la finalul lunii ianuarie că el și Ema s-au despărțit, acum mai multe detalii ies la iveală.
09:20
Mirabela Grădinaru ia exemplul lui Kate Middleton și reciclează ținutele. Ce rochie a purtat de două ori partenera președintelui # Antena1
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, Nicușor Dan, a atras recent atenția cu o ținută pe care a ales să o poarte.
Ieri
00:40
Oamenii sunau pentru programări la spital, dar telefonul era pus pe modul silențios, ca să nu deranjeze angajata. Ce a urmat # Antena1
Oamenii sunau pentru programări la spital, dar telefonul era pus pe modul silențios, ca să nu deranjeze angajata! Ce s-a întâmplat când a apărut controlul, pe neașteptate. Vicepreședintele Consiliul Județean Călărași, Bogdan Mihai, a filmat totul.
3 martie 2026
22:40
Chefi la cuțite, 3 martie 2026. Cine a câștigat a doua amuletă din sezonul 17. Chef Mihai Toader a dat verdictul # Antena1
Descoperă cine a câștigat a doua amuletă de la Chefi la cuțite sezonul 17, din data de 3 martie 2026. Chef Mihai Toader a fost cel care a făcut degustarea și a dat verdictul.
20:30
Cine este Mihai Dimian, noul ministru propus la Educație. Ce s-a aflat despre el și ce a ieșit la iveală # Antena1
Descoperă cine este Mihai Dimian, noul ministru al Educației, ce studii are și ce s-a aflat despre el.
20:20
Mesaje de pe toate continentele pentru Sandra Izbașa după participarea la Power Couple România: „Este copleșitor” # Antena1
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică s-au arătat vulnerabili în fața camerelor și au cucerit inimile fanilor din întreaga lume. Cei doi au dovedit că iubirea este un limbaj universal, iar acum trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor.
18:10
Ana Bărbosu, numită gimnasta anului de Federația Europeană de Gimnastică: „Sunt profund impresionată” # Antena1
Ana Bărbosu a fost desemnată gimnasta europeană a anului, potrivit anunțului Federației Europene de Gimnastică. Românca a primit cele mai multe voturi din partea publicului.
17:50
Care e diferența de vârstă dintre Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică. La ce trucuri apelează cei doi soți pentru a-și menține relația # Antena1
Ce nu s-a spus despre relația celor doi. Secretele bine ascunse au ieșit la iveală, iar diferențele de vârstă nu mai contează atunci când între ei există iubire și înțelegere.
17:40
Mireasa, sezon 13. Claudia, acuzații pentru mai mulți concurenți. Cum au reacționat cei vizați # Antena1
Claudia și-a spus opiniile negative față de mai mulți concurenți și mame din casa Mireasa. În emisia live de pe 3 martie 2026, iubita lui Daniel și-a susținut părerile.
16:50
Primăvara începe cu startul filmărilor pentru show-ul fenomen, de la Antena 1, Insula Iubirii! # Antena1
Radu Vâlcan, primele declarații despre sezonul 10
16:40
A murit Andreea Anița, tânăra pentru care românii au strâns 2 milioane de dolari, ca s-o salveze! Povestea dureroasă a tinerei # Antena1
Andreea Anița, tânăra cu o boală necruțătoare pentru care românii s-au solidarizat să strângă peste două milioane de dolari, a dcecedat. Vestea a fost dată chiar de mama ei.
16:40
Mireasa, sezon 13. Ema, deranjată de reacția explozivă a lui Alan. Ce i-a reproșat în live după ce a văzut imagini cu el și Daniel # Antena1
În emisia live de Mireasa de pe 3 martie 2026, Ema i-a atras atenția lui Alan despre reacția lui explozivă în dialogul cu Daniel.
15:40
Cum a fost descoperit cel mai mare chihlimbar din lume în România. Ani de zile a fost folosit ca opritor de ușă # Antena1
Cel mai mare chihlimbar din lume a fost descoperit în România într-un mod inedit și a fost folosit ani de zile drept opritor de ușă.
15:20
Compania Honor a dezvăluit un „smartphone robot”, în cadrul Mobile World Congress, din Barcelona, unul dintre cele mai mari evenimente din domeniul tech.
15:00
NASA a anunțat schimbări mari legate de programul Artemis. De ce nu vor mai ajunge oamenii pe Lună # Antena1
NASA a anunțat schimbări mari legate de programul Artemis, care urma să readucă oamenii pe Lună, satelitul natural al Pământului.
14:50
De unde vine terminația "-escu" de la numele de familie românești și care e semnificația acesteia # Antena1
Multe nume de familie românești au terminația „-escu”, dar puțin știu că acest sufix ascunde o istorie mai puțin cunoscută.
