Chef Richard Abou Zaki a plâns în hohote, chiar în timpul emisiunii! Ce anume l-a făcut să nu își stăpânească lacrimile

În urmă cu câteva săptămâni, Adi arunca o știre bombă în casa Mireasa. Fostul concurent dezvăluia că unele fete din emisiune ar fi făcut videochat sau content pentru adulți. Printre cei care au fost puși pe gânduri de aceste dezvăluiri se numără și Marian. Așadar, Diana s-a decis să dea cărțile pe față în ceea ce privește subiectul delicat.