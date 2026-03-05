Românii nu mai acceptă salariile mici: 1 din 2 amenință cu demisia
Cotidianul de Hunedoara, 5 martie 2026 06:10
Angajații nu mai pot fi "păcăliți"! Pe salariile actuale, oamenii amenință că nu vor mai munci! Ce propun în schimb? The post Românii nu mai acceptă salariile mici: 1 din 2 amenință cu demisia appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
06:20
Job de la 9 la 16 sau mii de euro cu inteligența artificială? Cum reușesc unii români să trăiască vieți de lux datorită AI? The post Secretele celor care câștigă mii de euro cu ChatGPT appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Acum 2 ore
06:00
Zile libere speciale 2026. Pentru ce motive poți lipsi, mai nou, de la muncă # Cotidianul de Hunedoara
Știai că, pe lângă zilele libere obișnuite, cum ar fi 1 mai sau 1 decembrie, ai dreptul la liber de la muncă și atunci când în viața ta personală se întâmplă lucruri importante? În 2026, poți primi concediu pentru o mulțime de situații. Iată-le și profită de ele! The post Zile libere speciale 2026. Pentru ce motive poți lipsi, mai nou, de la muncă appeared first on Cotidianul RO.
06:00
Afacerea „minerale rare pentru americani”. Rolul României în competiția SUA – China # Cotidianul de Hunedoara
„Pentru comună ar fi un lucru foarte bun dacă s-ar începe o lucrare de exploatare. Pentru că s-ar crea niște locuri de muncă de care avem nevoie.” The post Afacerea „minerale rare pentru americani”. Rolul României în competiția SUA – China appeared first on Cotidianul RO.
05:30
Câte zile ai voie să lipsești nemotivat de la muncă până să ți se desfacă contractul de muncă? # Cotidianul de Hunedoara
Câte zile ai voie să lipsești de la muncă? Atenție, riști să fii concediat disciplinar! The post Câte zile ai voie să lipsești nemotivat de la muncă până să ți se desfacă contractul de muncă? appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
23:20
România, reprezentată la Eurovision 2026 de Alexandra Căpitănescu. Povestea piesei „Choke Me” # Cotidianul de Hunedoara
Piesa rock „Choke Me”, interpretată de Alexandra Căpitănescu, a fost aleasă să reprezinte România la Eurovision 2026. The post România, reprezentată la Eurovision 2026 de Alexandra Căpitănescu. Povestea piesei „Choke Me” appeared first on Cotidianul RO.
23:10
Ministerul de Externe anunță că 172 de români au revenit în țară, din Israel, printr-o cursă aeriană operată la solicitarea instituției pe ruta Taba (Egipt)-București. The post 172 de români, evacuați din Israel prin Egipt. Datele oferite de MAE appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
22:40
Trump a vorbit cu Macron despre Iran. Parisul, consultări cu Israelul și Libanul # Cotidianul de Hunedoara
Președintele SUA, Donald Trump, și cel al Franței, Emmanuel Macron, au discutat despre operațiunile militare ale Statelor Unite în Iran. The post Trump a vorbit cu Macron despre Iran. Parisul, consultări cu Israelul și Libanul appeared first on Cotidianul RO.
22:00
Oana Țoiu, discuție cu ministrul de Externe din Oman despre situația turiștilor români blocați în Muscat și Salalah # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, anunţă că a discutat cu ministrul de Externe din Oman, Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi, despre situaţia turiştilor români din Muscat şi Salalah, blocaţi din cauza perturbărilor de trafic aerian. The post Oana Țoiu, discuție cu ministrul de Externe din Oman despre situația turiștilor români blocați în Muscat și Salalah appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Vot în Senatul SUA pentru restrângerea puterilor lui Trump în războiul din Iran # Cotidianul de Hunedoara
O rezoluție privind puterile de război urmează să fie votată de Senatul SUA. The post Vot în Senatul SUA pentru restrângerea puterilor lui Trump în războiul din Iran appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Rapidistul Abdul Kader Keita, sub control judiciar. A accidentat o femeie și a fugit de la locul faptei # Cotidianul de Hunedoara
Fotbalistul Abdul Kader Keita, legitimat la Rapid București, a fost reținut după ce a lovit cu mașina o femeie, într-o intersecție din Capitală și a fugit de la locul accidentului. The post Rapidistul Abdul Kader Keita, sub control judiciar. A accidentat o femeie și a fugit de la locul faptei appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Prețul la pompă al carburanților a depășit miercuri 8 lei/litru. Premierul Ilie Bolojan susține că este posibilă o majorare pe piața globală, în contextul războiului din Orientul Mijlociu. The post Prețul la carburant a explodat. Ce spune premierul Ilie Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Cămile descalificate la un concurs de frumusețe din cauza intervențiilor estetice. Aveau botox și silicon # Cotidianul de Hunedoara
20 de cămile au fost descalificate la un concurs de frumusețe organizat în Oman, pentru că animalele beneficiaseră de intervenții estetice. The post Cămile descalificate la un concurs de frumusețe din cauza intervențiilor estetice. Aveau botox și silicon appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Bolojan, replică la PSD: În şedinţa de coaliţie ne-am închis în bună regulă # Cotidianul de Hunedoara
Imediat după ședința coaliției referitoare la elaborarea bugetului de stat, PSD i-a adus premierului noi acuzații. The post Bolojan, replică la PSD: În şedinţa de coaliţie ne-am închis în bună regulă appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Consiliul de Securitate al Bulgariei, convocat de urgență din cauza amenințării iraniene # Cotidianul de Hunedoara
Sofia a adoptat o nouă poziție față de riscurile pe care le generează conflictul din Orientul Mijlociu. The post Consiliul de Securitate al Bulgariei, convocat de urgență din cauza amenințării iraniene appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Europa este dezbinată și lipsită de active militare într-un context care o afectează grav - Iran. Umbrela nucleară a Franței poate cel mult să ascundă această realitate The post Cocktail european cu umbreluță franțuzească appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Israelul, spun simpatizanții MAGA. Nu, Iranul este parte a confruntării cu China și Rusia, spun neoconservatorii. Astfel, lumea se ceartă în mediul virtual, plătind cuminte prețul real al războiului The post Cine conduce Statele Unite? appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Patru ani cu executare pentru fostul ministru Adrian Chesnoiu. Sentința nu e definitivă # Cotidianul de Hunedoara
Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pe fostul ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu. The post Patru ani cu executare pentru fostul ministru Adrian Chesnoiu. Sentința nu e definitivă appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Potrivit unor surse Cotidianul.ro, aleșii locali aur au primit ordin de partid să depună proiecte pentru scăderea taxelor locale. The post AUR contraatacă taxele și impozitele locale appeared first on Cotidianul RO.
18:10
MAE pregătește zboruri charter și de evacuare pentru românii blocați în Emirate, însă totul depinde de redeschiderea spațiilor aeriene. Oficialii caută coridoare de securitate și iau în calcul chiar și rute terestre dacă situația o va impune. Două curse spre București sunt deja în așteptare. The post MAE pregătește zboruri de evacuare pentru românii blocați în Emirate appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
17:50
Autoritățile române le recomandă celor aflați departe de casă să nu aleagă rute terestre pentru că riscurile sunt mari. The post Lux forțat: Bilete de 13.000 de euro în Orientul Mijlociu appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Potrivit surselor Cotidianul, 100 de elevi și profesori din Vrancea, Suceava și Neamț vor fi repatriați joi seară din Dubai. The post Elevii români din Dubai, trimiși spre țară cu un zbor mâine seară SURSE appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Zile decisive la CSM. Calendarul audierilor pentru șefia DNA, DIICOT și Parchetul General # Cotidianul de Hunedoara
CSM a afișat programul interviurilor pentru viitorii șefi de la vârful Justiției. Candidații pentru Parchetul General, DNA și DIICOT vor fi audiați între 10 și 17 martie. The post Zile decisive la CSM. Calendarul audierilor pentru șefia DNA, DIICOT și Parchetul General appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Biletul pierdut sau nopțile suplimentare de cazare nu sunt asigurate, sunt acoperite doar urgențe medicale. The post Atenție, turiști: Asigurarea nu acoperă războiul! appeared first on Cotidianul RO.
16:40
SRI solicită punerea la dispoziție, în regim de gratuitate, a Sălii „Nicolae lorga” împreună cu serviciile tehnico-administrative aferente, precum și a holului din fața sălii. The post SRI, campionat pe gratis în Palatul Parlamentului appeared first on Cotidianul RO.
16:40
SUA au anunțat miercuri că au eliminat liderul unei unități iraniene care plănuia uciderea lui Trump. The post Iranul a vrut sa-l asasineze pe Trump, dar el a râs la urmă appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Blocul distrus de explozia din Rahova va fi consolidat, după ce primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a emis autorizația de construire. Autoritățile anunță sprijin continuu pentru familiile afectate. The post Blocul din Rahova distrus de explozie va fi consolidat appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Dosarul ICA s-ar putea relua de la zero. Dan Voiculescu face un pas spre rejudecare # Cotidianul de Hunedoara
Dan Voiculescu a obținut rejudecarea dosarului ICA, profitând de o decizie semnată de Lia Savonea. Deși a executat deja trei ani de închisoare, procesul său va fi reluat de la zero pe 30 aprilie. Totul a pornit de la acuzația că judecătoarea care l-a condamnat ar fi comis un abuz în serviciu prescris. The post Dosarul ICA s-ar putea relua de la zero. Dan Voiculescu face un pas spre rejudecare appeared first on Cotidianul RO.
15:50
VIDEO Ambasadorul Israelului la București: Regimul iranian dezvoltă capacitate balistică cu rază de acțiune foarte lungă, care arată că poate lovi și capitale europene # Cotidianul de Hunedoara
Iranul se pregătește pentru un război lung, are încă un arsenal uriaș: schimbarea de regim nu e scopul direct, spune diplomatul pentru Cotidianul The post VIDEO Ambasadorul Israelului la București: Regimul iranian dezvoltă capacitate balistică cu rază de acțiune foarte lungă, care arată că poate lovi și capitale europene appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Cei 10 elevi și patru profesori de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, aflați în prezent în Dubai, au intrat pe mâini bune. The post Olăroiu, gest uriaș de omenie pentru elevii blocați în Dubai appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Celta Vigo, clubul pentru care evoluează Ionuț Radu, caută un tricou al echipei purtat de Madonna la un concert de acum 36 de ani. The post Celta Vigo, în căutarea tricoului pierdut al… Madonnei appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Valentin-Alexandru Jucan a fost numit membru de Parlamentul României, la propunerea Guvernului României, pentru perioada 12 mai 2021 - 11 mai 2027. The post Consens între partide pentru noul șef al CNA. Cine e Valentin Jucan appeared first on Cotidianul RO.
15:40
„Prim-ministrul devine direct responsabil de blocarea adoptării bugetului și de instabilitatea pe care o induce în actuala guvernare”. The post PSD îl acuză pe Bolojan că blocheză bugetul. Cu ce-l amenință pe premier appeared first on Cotidianul RO.
15:20
15:00
Cu toate că Turcia vrea să joace rolul mediatorului între părțile în conflict din Orientul Mijlociu, Iran a trimis racheta către acest stat, cea mai apropiată țară din Alianță. The post NATO a oprit o rachetă trasă de Iran spre Turcia appeared first on Cotidianul RO.
15:00
David și Victoria Beckham au încercat să facă pace cu fiul lor, Brooklyn, de ziua lui. Deși acesta i-a blocat pe internet și i-a acuzat că i-au stricat nunta, părinții i-au trimis mesaje de iubire. The post David și Victoria nu se lasă: „Te iubim” appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Cât este subvenția partidelor în 2026. Formațiunile, arse și ele la buzunar # Cotidianul de Hunedoara
Partidele politice vor simți și ele austeritatea, la peste o jumătate de an de când tăierile și disponibilizările i-au afectat cel mai mult pe cetățenii de rând. Subvenția va fi mai mică. Totuși, le vor rămâne sume consistente pentru propagandă, componenta cea mai costisitoare din bugetul lor. The post Cât este subvenția partidelor în 2026. Formațiunile, arse și ele la buzunar appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Trei prim-miniștri, înalți oficiali europeni, miniștri și lideri de business discută viitorul și securitatea Europei la București, la Economist Romania Government Roundtable. The post Trei prim-miniștri discută viitorul și securitatea Europei la București appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Anchetatorii au descoperit în fabrica ilegală de ţigarete sute de baxuri şi o cantitate de tutun de ordinul tonelor. The post Captură record: Fabrică clandestină de tutun la marginea Timișoarei appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Germanii îi dau lui Kövesi un premiu pentru democrație. Procuroarea va dona banii Ucrainei # Cotidianul de Hunedoara
„În spiritul său, premiul în bani va fi donat Ucrainei, ca semn de solidaritate cu toți cei care apără astăzi valorile noastre europene în prima linie”, a declarat Kovesi. The post Germanii îi dau lui Kövesi un premiu pentru democrație. Procuroarea va dona banii Ucrainei appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Mario Iorgulescu nu rămâne cu ultima pedeapsă de 8 ani, primită pe motiv ca s-au prescris faptele. The post Lovitură pentru Mario Iorgulescu. Judecata o ia de la capăt appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Peste 60% din cumpărăturile din Auchan sunt realizate cu cardul de fidelitate: MyCLUB Auchan sărbătorește 5 ani și depășește 2 milioane de membri activi. The post MyCLUB Auchan sărbătorește 5 ani și depășește 2 milioane de membri activi appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Protest la Târgu Jiu: angajații Complexului Energetic Oltenia sunt nemulțumiți că aproape 1.500 de contracte pe perioadă determinată nu vor fi prelungite, cerând protecția locurilor de muncă și măsuri sociale. The post Protest al angajaților Complexului Energetic Oltenia appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Doi dintre criminalii lui Mario Berinde au fost trimiși în judecată. Un al treilea complice, de 13 ani, a scăpat de închisoare și a fost trimis într-un centru special. The post Dosarul Mario Berinde. Doi tineri trimiși în judecată, al treilea scapă appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Coaliția nu a ajuns la un acord pe bugetul pentru 2026. The post Ciucu vrea buget dublu pentru București. Ce zic liderii Coaliției SURSE appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Recordul de 1.964 MW este o dovadă a miliardelor de euro investite în sectorul fotovoltaic, dar este și un avertisment. The post Record în fotovoltaic, dar care vine cu un mare avertisment appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Autoritățile din Republica Moldova asigură că alimentarea cu energie electrică și produse petroleiere nu va fi întreruptă. The post Stare de alertă în sectorul energetic din Republica Moldova appeared first on Cotidianul RO.
13:40
„Cei care au primit bilete de îmbarcare sunt rugați să meargă la aeroportul din Dubai conform instrucțiunilor liniilor aeriene, după ce verifică condițiile de securitate și confirmă cu linia aeriană că zborul nu a fost anulat”, recomandă MAE. The post Primii români aduși acasă direct din Dubai appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Pictat cu o precizie aproape fotografică, decorul prezintă o imagine centrală a Muntelui Venus (miticul Venusberg din folclorul german). The post Decorul gigant semnat de Dalí ajunge sub ciocanul licitatorului appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Minunea dărniciei din Emirate a ținut trei zile. Turiștii români, buni de plată în „raiul siguranței” # Cotidianul de Hunedoara
Dărnicia de care au dat dovadă autoritățile și hotelierii din Emiratele Arabe Unite față de turiști, inclusiv cei români, s-a terminat repede, dincolo de promovarea de multe ori bombastică a modului cum reacționat aceștia la consecințele războiului din Orientul mijlociu, în contrapondere cu reacția oficialilor români din acele țări. The post Minunea dărniciei din Emirate a ținut trei zile. Turiștii români, buni de plată în „raiul siguranței” appeared first on Cotidianul RO.
