Cine plătește pentru turiștii blocați în zone de conflict - Dilema românească: Ajutor de la stat sau pomană din taxele altora?
Adevarul.ro, 5 martie 2026 06:15
Escaladarea conflictului din Iran a dat peste cap traficul aerian din Orientul Mijlociu și a lăsat mii de turiști români blocați în destinații precum EAU sau Israel. Mulți dintre cei care s-au întors cu curse speciale organizate de Tarom se plâng că și-au plătit biletele din fonduri proprii.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
07:00
Guvernul Netanyahu spune că Israelul a făcut „progrese istorice” împreună cu SUA: Iranul era pe punctul de a-şi reconstrui programul nuclear în „noi buncăre subterane” # Adevarul.ro
Israelul a afirmat joi, 5 martie, că a făcut „progrese istorice” pentru protecţia sa datorită războiului purtat alături de Statele Unite împotriva Iranului, notează AFP.
Acum 30 minute
06:45
Premierul canadian Mark Carney nu exclude participarea militară a țării sale la războiul din Orientul Mijlociu: „Îi vom sprijini pe aliaţii noştri” # Adevarul.ro
Premierul canadian Mark Carney a afirmat joi, 5 martie, că nu poate exclude participarea militară a ţării sale la războiul care se intensifică în Orientul Mijlociu.
Acum o oră
06:30
„Explozie puternică” pe un petrolier ancorat în largul coastei Kuweitului. Nava pierde hidrocarburi # Adevarul.ro
Un petrolier ancorat în largul coastelor Kuweitului a suferit o „explozie puternică” şi pierde hidrocarburi după ce unul dintre tancurile sale a fost avariat, a indicat joi, 5 martie, agenţia britanică pentru siguranţă maritimă UKTMO.
06:30
România, în stare de „paralizie” față de noua inițiativă nucleară a Franței. Adevărul din spatele ofertei lui Macron # Adevarul.ro
Inițiativa președintelui Macron cu privire la așa-zisa extindere a umbrelei nucleare franceze nu presupune, de fapt, vreo garanție pentru țările partenere, deci nu poate înlocui protecția americană, explică experții consultați de „Adevărul”. Totuși, refuzul României de implicare ne va costa.
06:15
Cine plătește pentru turiștii blocați în zone de conflict - Dilema românească: Ajutor de la stat sau pomană din taxele altora? # Adevarul.ro
Escaladarea conflictului din Iran a dat peste cap traficul aerian din Orientul Mijlociu și a lăsat mii de turiști români blocați în destinații precum EAU sau Israel. Mulți dintre cei care s-au întors cu curse speciale organizate de Tarom se plâng că și-au plătit biletele din fonduri proprii.
Acum 2 ore
05:30
Unde au greșit autoritățile în felul în care au gestionat comunicarea de criză privind situația din Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Conflictul din Orientul Mijlociu a pus din nou la încercare capacitatea statului român de a comunica rapid și coerent în momente de tensiune internațională. În special, reacția Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a fost atent urmărită, în contextul în care mii de români
05:15
În ultimele luni, nervul vag a devenit un subiect extrem de discutat pe rețelele sociale. Influenceri din întreaga lume susțin că diverse trucuri simple — de la fredonat sau masaj la scufundări în apă rece — ar putea „stimula” acest nerv și ar aduce beneficii incredibile pentru sănătate.
Acum 4 ore
05:00
Cel mai complex nod de autostradă prinde contur. „Va avea numeroase poduri, pasaje și chiar viaducte, pe trei niveluri” # Adevarul.ro
Cel mai complex nod de autostradă aflat în șantier în România prinde contur pe Valea Oltului, la Boița, locul unde vor fi conectate autostrăzile A1 Sibiu – Pitești și A13 Sibiu – Făgăraș.
04:30
De ce e nevoie de mai multe politici de sprijin pentru femeile care se apropie de menopauză. Medic: „Întregul organism este afectat" # Adevarul.ro
69% dintre femei au schimbări fiziologice și simptome de menopauză până la 47 de ani, în timp ce doar 5%, după 50 de ani. Asta arată un studiu realizat de Asociația ,,Sunt la menopauză" și CURS. Simptomele afectează atât viața socială, cât și pe cea profesională.
04:00
O victorie inevitabilă a Rusiei este contrazisă de evoluția războiului. Câștiguri limitate și front stabilizat # Adevarul.ro
Nu există nimic inevitabil în victoria Rusiei în Ucraina, susține Lawrence Freedman, profesor emerit de studii de război la King's College London, într-un articol publicat de The New York Times.
03:30
Războiul care rescrie economia: Japonia este marea victimă, Rusia, marele câștigător. Ce bunuri și servicii se vor scumpi # Adevarul.ro
Conflictul din Orientul Mijlociu a creat o criză fără precedent, afectând comerțul mondial, blocajele apărute pe rutele de aprovizionare ducând, pe lângă întârzieri majore și pierderi considerabile, și la scumpiri ale unor produse fabricate din petrol, dar și la creșterea prețurilor pentru asigurări
03:15
Guvernele europene își consolidează măsurile de securitate după ce regimul iranian a avertizat că ar putea viza orașe europene în cazul în care statele de pe continent se alătură operațiunilor militare conduse de Donald Trump în Orientul Mijlociu.
Acum 6 ore
02:30
La ora actuală, atenția noastră este asaltată în permanență. Notificări, apeluri, mesaje, solicitări care se suprapun. Iar concentrarea susținută a devenit un efort, nu o stare naturală.
02:15
Demonstrația de forță a lui Trump în Orientul Mijlociu riscă să vulnerabilizeze SUA în raport cu China # Adevarul.ro
Cea mai recentă escaladare din Orientul Mijlociu, declanșată de acțiunile militare ale SUA și Israelului împotriva Iranului, creează riscuri pe termen lung pentru Beijing, dar oportunități pe termen lung, permițându-i să profite din nou de pârghia mineralelor critice în raport cu Washingtonul.
02:00
Noi tensiuni între Budapesta și Kiev după ce Putin a eliberat doi prizonieri de război cu dublă cetățenie, ucraineană și maghiară # Adevarul.ro
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat miercuri eliberarea a doi cetățeni maghiari care fuseseră capturați în timp ce serveau în armata Ucrainei, motivând că a luat această decizie în urma discuțiilor pe care le-a avut cu ministrul maghiar de externe, Peter Szijjarto.
01:30
Bugetul 2026, între populism și realism. Ce se ascunde în spatele ajutoarelor de câteva sute de lei cerute de PSD # Adevarul.ro
Liderii coaliției de guvernare s-au reunit miercuri pentru a finaliza discuțiile pe proiectul bugetului de stat pentru anul 2026, care ar trebui să ajungă săptămâna viitoare în Parlament. Solicitările PSD privind pachetul de solidaritate au primit însă un răspuns parțial.
01:15
Din iadul sovietic, în iadul de acasă: destinul frânt al ofițerului muscelean pe care patria l-a numit dușman # Adevarul.ro
Aurel State a fost singurul român care a avut curajul să scrie despre ororile comunismului în plină epocă ceaușistă. Viața sa, un adevărat infern căruia puțini i-ar fi rezistat, poate deveni oricând subiect de scenariu de film sau roman dramatic. Un erou de care românii și-au bătut joc.
Acum 8 ore
00:45
Globalizarea războiului cu drone. Expertiza Ucrainei împotriva atacurilor rusești, o resursă neașteptată în confruntarea militară din Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Decizia administrației Trump de a lansa lovituri la scară largă împotriva Iranului pe 28 februarie a provocat mai mult decât o escaladare regională. A marcat revenirea la confruntarea militară directă în Orientul Mijlociu și a globalizat un nou model de conflict, bazat pe atacurile cu drone.
00:30
În ce orașe se mai găsesc apartamente ieftine cu două camere. Cel mai mic preț pentru o garsonieră este de 67.000 euro # Adevarul.ro
Apartamentele s-au scumpit cu 16%, în medie, la nivel național, existând însă mari diferențe de preț între marile orașe, spun specialiștii în imobiliare. Aceștia au dezvăluit și localitățile în care încă se mai găsesc apartamente cu două camere mai ieftine de 100.000 - 110.000 euro.
00:15
5 martie, ziua în care au avut loc ultimele alegeri libere ce au deschis drumul regimului lui Hitler # Adevarul.ro
La 5 martie 1933, Partidul Nazist a obținut 43,9% la alegerile pentru Reichstag. Rezultatul i-a permis lui Adolf Hitler să promoveze Legea de abilitare și să elimine controlul parlamentar, deschizând drumul dictaturii în Germania.
00:00
Incendiu puternic într-un bloc din Sibiu: un bărbat rănit grav. 50 de locatari au fost evacuați # Adevarul.ro
Un incendiu izbucnit miercuri seara într-un apartament din municipiul Sibiu s-a soldat cu rănirea gravă a unui bărbat de 70 de ani și evacuarea a aproximativ 50 de locatari.
4 martie 2026
23:45
Un nou val de bombardamente israeliene asupra Teheranului. Trump: „Oricine pare că vrea să devină lider ajunge mort” # Adevarul.ro
Armata israeliană a anunțat miercuri seara lansarea unui nou val de atacuri aeriene asupra Teheranului.
23:45
Detalii uluitoare despre ipocrizia regimului Ceaușescu. Cum a „construit socialismul” pe banii „imperialiștilor” din Occident # Adevarul.ro
Ceaușescu a construit „socialismul” în România cu banii „imperialiștilor”, arată documentele, dar și cercetările făcute de specialiști. Concret, faimoasa industrializare din „Epoca de Aur” a fost realizată mai ales cu ajutorul creditelor luate de la organisme bancare internaționale.
23:30
„Fitness pentru mintea copiilor": campania care readuce lectura cu voce tare în rutina zilnică a părinților și copiilor # Adevarul.ro
Organizații, edituri, libării, școli și personalități publice din România se reunesc în jurul unui obiectiv ambițios: să readucă lectura cu voce tare în rutina zilnică a părinților și copiilor. Andreea Nistor, specialist în educație, explică la Interviurile Adevărul ce aduce nou campania.
Acum 12 ore
23:00
Axios: Netanyahu, îngrijorat că Trump ar negocia cu Iranul pe la spatele lui. A sunat la Casa Albă să ceară explicații # Adevarul.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu ar fi cerut explicații Casei Albe, după ce a primit informații potrivit cărora oficiali din administrația Trump ar putea comunica, pe canale discrete, cu regimul de la Teheran.
23:00
România și-a ales reprezentanta la Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu ne va reprezenta la Viena # Adevarul.ro
Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026, competiție care va avea loc la Viena.
22:45
Tragedie în Iași: tânără găsită moartă în casă. Fetița ei a rămas lângă corpul mamei toată noaptea. Alerta, dată de soțul aflat în Germania # Adevarul.ro
O tânără de 25 de ani din județul Iași a murit în propria locuință, sub privirile fiicei sale de doar șapte ani.
22:45
Moartea liderului suprem iranian: eroare de securitate sau sacrificiu ritualic? O româncă dezvăluie fața nevăzută a Iranului # Adevarul.ro
Lumea privește cu uimire cum liderii Iranului sunt „decapitați” de loviturile americano-israeliene. Ioana Mateș, expert în relații internaționale și drept internațional cu ani petrecuți în Teheran, explică de ce, în logica șiită, moartea lui Khamenei nu este o înfrângere, ci un combustibil ideologic
22:30
Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, fiul fostului Lider Suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ar fi fost ales noul Lider Suprem al Republicii Islamice, după moartea tatălui său la începutul operațiunii militare americano-israeliană, denumită Operation Epic Fury, relateaază Daily Mail.
22:30
Casa Albă a anunțat că Spania a cedat amenințărilor lui Trump. Madridul dezminte: „Fals! Poziția noastră nu s-a schimbat” # Adevarul.ro
Guvernul spaniol respinge categoric afirmațiile Casei Albe potrivit cărora Madridul ar fi acceptat să coopereze cu armata americană în operațiunea militară din Iran. Oficialii susțin că poziția Spaniei rămâne fermă: „Nu războiului!”.
22:00
Răzvan Burleanu are un adversar de mucava la alegerile de la FRF. Comisia a respins o candidatură # Adevarul.ro
Doar doi candidați vor fi la alegerile pentru președinția FRF, Răzvan Burleanu și Ilie Drăgan.
22:00
Răsturnare de situație în cazul Kreiner: inculpații susțin că l-au lăsat în viață. Cine le-ar fi dat pontul celor două milioane de euro # Adevarul.ro
Noi audieri în cazul milionarului din Sibiu, tâlhărit și ucis în propria casă, au avut loc miercuri, în fața instanței.
22:00
Putin „gândește cu voce tare” să suspende livrarea de gaz către Europa, în plină criză în Orientul Mijlociu: „Acum se deschid alte piețe” # Adevarul.ro
Vladimir Putin sugerează că Rusia ar putea opri livrările de gaze către Europa „acum” și să le redirecționeze către piețe mai profitabile, ceea ce ar accentua criza energetică, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu.
21:45
Scântei după ședința în Coaliție: Grindeanu îl acuză pe Bolojan că favorizează bogații, premierul vede „bună înțelegere” # Adevarul.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, lansează un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a redus taxele pentru multinaționale.
21:30
Rolul vital al României dacă SUA invadează cu trupe Iranul. „Racheta trasă spre Turcia a fost marea lor greșeală” # Adevarul.ro
Războiul din Iran continuă cu și mai mare înverșunare, iar SUA ar putea lua în discuție serios o invazie terestră. Experții consultați de „Adevărul” cred că România ar putea deveni importantă pentru americani, dacă scenariul unei invazii terestre va fi pus în practică.
21:15
Blackout în Irak, în plin război în Orientul Mijlociu. „Reţeaua electrică s-a oprit complet în toate provinciile # Adevarul.ro
Întreaga rețea electrică a Irakului s-a oprit brusc, lăsând țara în beznă, într-un moment de tensiuni regionale accentuate, ca urmare a unei pene de curent, ale cărei cauze sunt încă investigate.
21:15
Pasageri absenți la decolarea primului avion din Orientul Mijlociu spre România, de la izbucnirea conflictului în Iran # Adevarul.ro
Primul zbor cu pasageri operat din Orientul Mijlociu spre România de la începutul conflictului a decolat joi dimineață de la Dubai.
21:15
Taberele din Orientul Mijlociu: cine sunt aliații Iranului și cine e de partea lui Trump # Adevarul.ro
Un fost comandant britanic din cadrul NATO avertizează că lumea se află „în pragul celui de-Al Treilea Război Mondial”, în timp ce Orientul Mijlociu este din nou cuprins de tensiuni majore.
20:45
Fostul ministru PSD Adrian Chesnoiu, condamnat la 4 ani de închisoare pentru fraudarea concursurilor din cadrul Ministerului Agriculturii # Adevarul.ro
Fostul ministru al Agriculturii Adrian Chesnoiu a fost condamnat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la patru ani de închisoare, într-un dosar privind fraudarea unor concursuri de angajare din cadrul Ministerului Agriculturii
20:45
De ce ne ferim instinctiv de cei care se scarpină: misterul genetic al mâncărimii contagioase # Adevarul.ro
Ne face plăcere să ne scărpinăm atunci când ceva ne mănâncă, dar studiile arată că acest comportament ar putea avea rădăcini evoluționiste.
20:45
Cazul româncei cu cel mai mare scor din istoria celui mai dificil examen pentru medici în Spania. Colegii o acuză că a copiat # Adevarul.ro
O româncă de 41 de ani a obținut cel mai mare punctaj din istoria examenului MIR, concursul decisiv pentru rezidențiatul în spitalele din Spania. Performanța sa record a declanșat, însă, un val de acuzații și suspiciuni că ar fi copiat.
20:30
România a primit o invitație pentru a participa la discuții privind aderarea la ”umbrela nucleară” franceză, a precizat ministrul de externe, Oana Țoiu. Ea a refuzat să își exprime opinia personală cu privire la aceasta.
20:15
Bolojan sugerează că PSD joacă teatru pentru propriul electorat: „Asta e singura logică pe care o pot identifica” # Adevarul.ro
Premierul neagă discuțiile despre remaniere și sugerează că unele reacții publice ale social-democraților țin de comunicarea internă a partidului. Ilie Bolojan sugerează că PSD joacă teatru pentru propriul electorat.
19:45
Sindicatele din Educație le cer profesorilor să boicoteze simulările naționale. „De acord, dar problema este pusă greșit” # Adevarul.ro
Cele două mari federații sindicale din sistemul preuniversitar acuză „presiuni” pe care le-ar exercita inspectoratele școlare asupra profesorilor pentru a se înscrie în comisiile pentru simulările examenelor naționale. Sindicaliștii le cer membrilor să boicoteze simulările.
19:30
Bolojan: „Economia se va reașeza în a doua jumătate a anului. Ajutoarele pentru pensionari sunt prinse în buget” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan spune că primele șase luni ale lui 2026 vor fi marcate de măsuri de contracție economică, însă estimează o relansare începând cu a doua parte a anului, pe fondul stabilizării inflației și al adaptării economiei la noile condiții bugetare.
19:15
„Nu Turcia a fost ținta”: unde ar fi trebuit să ajungă, de fapt, racheta iraniană doborâtă de NATO # Adevarul.ro
Rachetă balistică lansată din Iran care se îndrepta estul Mediteranei și care a fost interceptată de sistemele de apărare aeriană ale NATO, ar fi avut o altă țintă decât Turcia, spune un oficial turc, citat de AFP.
19:00
Case ridicate fără acte, „legalizate” pe un teren nesigur. Cine poartă vina pentru locuințele distruse de pământ în Slatina? # Adevarul.ro
Zeci de persoane au rămas fără casă după ce pământul de pe dealul Grădiște din municipiul Slatina a început să alunece, acoperind imobilele sau punându-le în pericol. Oamenii au construit ilegal la baza dealului cu decenii în urmă, ulterior primăria făcându-i proprietari pe terenuri.
18:45
Vaticanul, avertisment împotriva chirurgiei estetice: „Iisus vă va iubi în timp ce îmbătrâniţi” # Adevarul.ro
Vaticanul avertizează asupra „cultului corpului” promovat de chirurgia estetică. Într-un document pe care l-a publicat miercuri, se arată că „Isus vă va iubi în continuare în timp ce îmbătrâniţi, chiar dacă veţi avea câteva riduri în plus pe feţele voastre”, informează Reuters.
18:45
Liberalii cer un buget realist și acuză PSD de încercări de destabilizare: „Nu mai promiteți bani pe datorie” # Adevarul.ro
Partidul Național Liberal a transmis vineri un mesaj ferm prin care atrage atenția că bugetul României nu trebuie să devină „victima colaterală a jocurilor politicianiste”.
18:30
Iranul amenință: un atac asupra ambasadei din Beirut ar putea transforma reprezentanțele Israelului din întreaga lume în „ținte legitime” # Adevarul.ro
Iranul ameninţă că un atac asupra ambasadei din Beirut ar putea declanșa represalii globale şi ar transforma reprezentanțele diplomatice ale Israelului din întreaga lume în „ținte legitime”.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.