Putin „gândește cu voce tare” să suspende livrarea de gaz către Europa, în plină criză în Orientul Mijlociu: „Acum se deschid alte piețe”
Adevarul.ro, 4 martie 2026 22:00
Vladimir Putin sugerează că Rusia ar putea opri livrările de gaze către Europa „acum” și să le redirecționeze către piețe mai profitabile, ceea ce ar accentua criza energetică, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu.
• • •
Acum 30 minute
22:00
Răzvan Burleanu are un adversar de mucava la alegerile de la FRF. Comisia a respins o candidatură # Adevarul.ro
Doar doi candidați vor fi la alegerile pentru președinția FRF, Răzvan Burleanu și Ilie Drăgan.
22:00
Răsturnare de situație în cazul Kreiner: inculpații susțin că l-au lăsat în viață. Cine le-ar fi dat pontul celor două milioane de euro # Adevarul.ro
Noi audieri în cazul milionarului din Sibiu, tâlhărit și ucis în propria casă, au avut loc miercuri, în fața instanței.
22:00
Putin „gândește cu voce tare” să suspende livrarea de gaz către Europa, în plină criză în Orientul Mijlociu: „Acum se deschid alte piețe” # Adevarul.ro
Vladimir Putin sugerează că Rusia ar putea opri livrările de gaze către Europa „acum” și să le redirecționeze către piețe mai profitabile, ceea ce ar accentua criza energetică, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu.
Acum o oră
21:45
Scântei după ședința în Coaliție: Grindeanu îl acuză pe Bolojan că favorizează bogații, premierul vede „bună înțelegere” # Adevarul.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, lansează un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a redus taxele pentru multinaționale.
21:30
Rolul vital al României dacă SUA invadează cu trupe Iranul. „Racheta trasă spre Turcia a fost marea lor greșeală” # Adevarul.ro
Războiul din Iran continuă cu și mai mare înverșunare, iar SUA ar putea lua în discuție serios o invazie terestră. Experții consultați de „Adevărul” cred că România ar putea deveni importantă pentru americani, dacă scenariul unei invazii terestre va fi pus în practică.
Acum 2 ore
21:15
Blackout în Irak, în plin război în Orientul Mijlociu. „Reţeaua electrică s-a oprit complet în toate provinciile # Adevarul.ro
Întreaga rețea electrică a Irakului s-a oprit brusc, lăsând țara în beznă, într-un moment de tensiuni regionale accentuate, ca urmare a unei pene de curent, ale cărei cauze sunt încă investigate.
21:15
Pasageri absenți la decolarea primului avion din Orientul Mijlociu spre România, de la izbucnirea conflictului în Iran # Adevarul.ro
Primul zbor cu pasageri operat din Orientul Mijlociu spre România de la începutul conflictului a decolat joi dimineață de la Dubai.
21:15
Taberele din Orientul Mijlociu: cine sunt aliații Iranului și cine e de partea lui Trump # Adevarul.ro
Un fost comandant britanic din cadrul NATO avertizează că lumea se află „în pragul celui de-Al Treilea Război Mondial”, în timp ce Orientul Mijlociu este din nou cuprins de tensiuni majore.
20:45
Fostul ministru PSD Adrian Chesnoiu, condamnat la 4 ani de închisoare pentru fraudarea concursurilor din cadrul Ministerului Agriculturii # Adevarul.ro
Fostul ministru al Agriculturii Adrian Chesnoiu a fost condamnat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la patru ani de închisoare, într-un dosar privind fraudarea unor concursuri de angajare din cadrul Ministerului Agriculturii
20:45
De ce ne ferim instinctiv de cei care se scarpină: misterul genetic al mâncărimii contagioase # Adevarul.ro
Ne face plăcere să ne scărpinăm atunci când ceva ne mănâncă, dar studiile arată că acest comportament ar putea avea rădăcini evoluționiste.
20:45
Cazul româncei cu cel mai mare scor din istoria celui mai dificil examen pentru medici în Spania. Colegii o acuză că a copiat # Adevarul.ro
O româncă de 41 de ani a obținut cel mai mare punctaj din istoria examenului MIR, concursul decisiv pentru rezidențiatul în spitalele din Spania. Performanța sa record a declanșat, însă, un val de acuzații și suspiciuni că ar fi copiat.
20:30
România a primit o invitație pentru a participa la discuții privind aderarea la ”umbrela nucleară” franceză, a precizat ministrul de externe, Oana Țoiu. Ea a refuzat să își exprime opinia personală cu privire la aceasta.
Acum 4 ore
20:15
Bolojan sugerează că PSD joacă teatru pentru propriul electorat: „Asta e singura logică pe care o pot identifica” # Adevarul.ro
Premierul neagă discuțiile despre remaniere și sugerează că unele reacții publice ale social-democraților țin de comunicarea internă a partidului. Ilie Bolojan sugerează că PSD joacă teatru pentru propriul electorat.
19:45
Sindicatele din Educație le cer profesorilor să boicoteze simulările naționale. „De acord, dar problema este pusă greșit” # Adevarul.ro
Cele două mari federații sindicale din sistemul preuniversitar acuză „presiuni” pe care le-ar exercita inspectoratele școlare asupra profesorilor pentru a se înscrie în comisiile pentru simulările examenelor naționale. Sindicaliștii le cer membrilor să boicoteze simulările.
19:30
Bolojan: „Economia se va reașeza în a doua jumătate a anului. Ajutoarele pentru pensionari sunt prinse în buget” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan spune că primele șase luni ale lui 2026 vor fi marcate de măsuri de contracție economică, însă estimează o relansare începând cu a doua parte a anului, pe fondul stabilizării inflației și al adaptării economiei la noile condiții bugetare.
19:15
„Nu Turcia a fost ținta”: unde ar fi trebuit să ajungă, de fapt, racheta iraniană doborâtă de NATO # Adevarul.ro
Rachetă balistică lansată din Iran care se îndrepta estul Mediteranei și care a fost interceptată de sistemele de apărare aeriană ale NATO, ar fi avut o altă țintă decât Turcia, spune un oficial turc, citat de AFP.
19:00
Case ridicate fără acte, „legalizate” pe un teren nesigur. Cine poartă vina pentru locuințele distruse de pământ în Slatina? # Adevarul.ro
Zeci de persoane au rămas fără casă după ce pământul de pe dealul Grădiște din municipiul Slatina a început să alunece, acoperind imobilele sau punându-le în pericol. Oamenii au construit ilegal la baza dealului cu decenii în urmă, ulterior primăria făcându-i proprietari pe terenuri.
18:45
Vaticanul, avertisment împotriva chirurgiei estetice: „Iisus vă va iubi în timp ce îmbătrâniţi” # Adevarul.ro
Vaticanul avertizează asupra „cultului corpului” promovat de chirurgia estetică. Într-un document pe care l-a publicat miercuri, se arată că „Isus vă va iubi în continuare în timp ce îmbătrâniţi, chiar dacă veţi avea câteva riduri în plus pe feţele voastre”, informează Reuters.
18:45
Liberalii cer un buget realist și acuză PSD de încercări de destabilizare: „Nu mai promiteți bani pe datorie” # Adevarul.ro
Partidul Național Liberal a transmis vineri un mesaj ferm prin care atrage atenția că bugetul României nu trebuie să devină „victima colaterală a jocurilor politicianiste”.
18:30
Iranul amenință: un atac asupra ambasadei din Beirut ar putea transforma reprezentanțele Israelului din întreaga lume în „ținte legitime” # Adevarul.ro
Iranul ameninţă că un atac asupra ambasadei din Beirut ar putea declanșa represalii globale şi ar transforma reprezentanțele diplomatice ale Israelului din întreaga lume în „ținte legitime”.
Acum 6 ore
18:15
Individul care și-a incendiat calul acum cinci ani a comis noi atrocități. Și-a spânzurat câinele și a bătut un alt animal: „Șocant și inacceptabil” # Adevarul.ro
Un bărbat din localitatea Afumați, județul Ilfov, a fost arestat preventiv, după ce și-a omorât câinele și și-a bătut calul, transmite Protecţia Animalelor CJ Ilfov.
18:15
Vei posta pe Facebook și după moarte? Meta primește brevetul pentru IA care îți continuă activitatea pe rețelele sociale după deces # Adevarul.ro
Meta a obținut la sfârșitul lunii decembrie un brevet pentru un sistem de inteligență artificială care poate simula activitatea unei persoane pe rețelele de socializare, cum ar fi răspunsul la conținut postat de persoane reale, și după ce titularii conturilor au murit.
18:15
Reacția comunității ruse din Emiratele Arabe Unite după ce resturile unei drone Geran au căzut în Dubai # Adevarul.ro
Fragmente ale unei drone rusești „Geran-2” - același model utilizat de Moscova împotriva orașelor ucrainene - au fost descoperite în apropierea portului Jebel Ali din Dubai, în urma unui atac aerian iranian de amploare, a relatat jurnalistul ucrainean Serhi Bratciuk, citat de Euromaidan Press.
18:00
„Epic Fury” împotriva lui Donald Trump. Americanii îi cer președintelui SUA să-l trimită pe fiul său Barron pe front, în Iran # Adevarul.ro
Majoritatea americanilor critică războiul cu Iranul și lipsa de empatie a lui Donald Trump pentru pierderea de vieţi omeneşti şi după ce un site satiric a cerut, ironic, ca fiul său în vârstă de 19 ani, Barron, să fie trimis pe front, hashtag-ul #SendBarron a devenit viral.
18:00
Guvernul prelungește plafonarea prețului la gaze: 0,31 lei/kWh pentru încă un an. Bogdan Ivan: „Românii nu vor plăti mai mult” # Adevarul.ro
Consumatorii casnici nu vor plăti mai mult pentru gazele naturale nici în următorul an, potrivit unui proiect de lege care urmează să fie prezentat de Guvern.
17:45
Educația financiară nu e un curs. Expert:„Nu e despre economii sau investiții, ci de cum alegem să trăim în fiecare zi” # Adevarul.ro
Într-o perioadă în care recesiunea tehnică pune presiune pe buzunarele românilor, Corneliu Ionescu, specialist în educație financiară, explică în cel mai nou episod din podcastul „Adevărul despre bani” că relația cu finanțele noastre reflectă modul cum vedem noi viața.
17:45
Transformă-ți cafeaua: Top 7 râșnițe de cafea 2026 – Cum să alegi modelul perfect pentru aromă intensă și prospețime garantată # Adevarul.ro
Descoperă top 7 râșnițe de cafea 2026 și cum să alegi modelul ideal pentru o aromă intensă și prospețime garantată. Ghid complet cu cele mai bune opțiuni pentru fiecare tip de iubitor de cafea – de la soluții accesibile la modele premium. Transformă-ți fiecare ceașcă într-o experiență de neuitat!
17:45
Pașaport, acte și taxe, toate într-un singur loc - Cloud-ul Guvernamental este gata să lege instituțiile între ele # Adevarul.ro
Cloud-ul Guvernamental intră oficial în funcțiune, oferind infrastructura necesară pentru ca birocrația să dispară. Cu patru centre regionale strategice, acest sistem garantează că serviciile publice online vor fi disponibile permanent, fără întreruperi.
17:30
Dosarul lui Mario Iorgulescu va fi rejudecat. Fiul șefului LFP n-a făcut nicio zi de închisoare după ce a omorât un om # Adevarul.ro
Mario Iorgulescu a fost implicat într-un grav accident de circulație în urmă aproximativ 7 ani.
17:30
Undă verde pentru consolidarea blocului din Rahova distrus de explozie. Vlad Popescu Piedone: „Am emis autorizația. Am cerut celeritate totală” # Adevarul.ro
Primăria Sectorului 5 a anunțat miercuri, 4 martie, că a emis autorizația de construire necesară pentru începerea lucrărilor de punere în siguranță și consolidare a blocului din Rahova distrus de explozia din octombrie anul trecut.
17:30
Avertismentul unui medic iranian stabilit în România despre fiul lui Khamenei: „Este mai fanatic decât tatăl său” # Adevarul.ro
Un medic și activist iranian stabilit în România susține că Mojtaba Khamenei, fiul liderului suprem al Iranului, ar avea un rol esențial în mecanismele de putere de la Teheran.
17:30
Din Dubai, soția lui Andrea Pirlo vorbește despre teroarea produsă de război: „Am fost trezită de un avion care zbura deasupra casei” # Adevarul.ro
Valentina Baldini, soția lui Andrea Pirlo, fost mare fotbalist italian, acum antrenor în Dubai, a povestit orele tensionate pe care le-a trăit în Emiratele Arabe Unite în timpul atacului americano-israelian asupra Iranului.
17:00
Pe fondul războiului în curs cu Iran și al sprijinului militar direct din partea Statele Unite, guvernul israelian pare hotărât să își redefinească poziția strategică în regiune, vizând simultan mai mulți adversari, scrie The New York Times.
17:00
Procurorul-șef european Laura Codruța Kovesi a primit Premiul Leipzig Robert Blum pentru Democrație și a anunțat că banii aferenţi acestuia vor fi donaţi Ucrainei, ca gest de „solidaritate cu cei care apără valorile democratice ale Europei”.
17:00
Rusia a dat în judecată Uniunea Europeană la CJUE pentru îngheţarea activelor suverane # Adevarul.ro
Banca Rusiei a dat în judecată Uniunea Europeană pentru decizia de îngheţare pe perioadă nelimitată a activelor statului rus, în urma invaziei Ucrainei, susţinând că a fost lipsită de protecţie juridică, într-o primă contestaţie de acest fel depusă de la izbucnirea războiului.
17:00
Insula exotică unde poți trăi „într-un lux incredibil” cu un buget modest. Cât plătește un cuplu de pensionari pentru o casă cu trei dormitoare, menajeră, șofer și grădinar # Adevarul.ro
Revista International Living a realizat un clasament al celor mai accesibile destinații pentru pensionari în 2026, bazat pe bugete reale și pe experiențele expatriaților deja stabiliți în aceste țări. Potrivit analizei realizate de sursa citată, o insulă din Asia se impune ca cea mai ieftină opțiune
17:00
Panică printre bloggerii militari ruși după ce SUA au folosit drone Lucas, similare Shahed, împotriva Iranului # Adevarul.ro
Bloggerii militari ruși au urmărit cu îngrijorare noile drone de atac unidirecționale ale armatei SUA, Low-Cost Unmanned Combat Attack System (LUCAS), după prima lor utilizare raportată în luptă împotriva Iranului în acest weekend, relatează Business Insider.
17:00
Iranul a publicat imagini cu un complex subteran de drone și rachete, în a cincea zi de război, relatează Daily Mail.
16:45
Cum să ții postul fără să te îngrași. Carmen Brumă: „Sunt tot felul de trucuri pe care trebuie să le știi” # Adevarul.ro
A doua săptămână din Postul Paștelui îi găsește pe mulți credincioși în căutarea unor soluții pentru a respecta restricțiile alimentare fără a acumula kilograme în plus.
16:45
76% dintre joburi, accesibile tuturor. Ce salariu are un curier sau un lucrător comercial # Adevarul.ro
Angajatorii care au scos în piață un volum mare de poziții pentru candidații fără studii superioare au crescut și nivelul de transparență salarială odată cu apropierea de momentul în care se va implementa directiva europeană potrivit căreia anunțurile de recrutare va trebui să aibă salariul afișat.
16:45
Critica închide uși, Gândirea Critică deschide minți: Cum transformăm „Ai greșit!” în „Ce putem înțelege din asta?” # Adevarul.ro
Există o confuzie pe care unii dintre noi o fac, fără să își dea seama: cred că a gândi critic înseamnă a critica. Că analiza este, de fapt, respingere. Că evaluarea înseamnă judecată. Iar greșeala se traduce prin pierderea valorii personale.
16:30
Cancelarul Germaniei stă neputincios în timp ce Trump atacă aliații europeni în Biroul Oval. Abordarea conciliantă va produce rezultatele dorite ? # Adevarul.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a depus eforturi vizibile pentru a cultiva o relație funcțională cu președintele american Donald Trump. Întâlnirea lor de marți din Biroul Oval a ridicat însă întrebări legate de limitele acestei strategii și de costurile politice asociate, scrie politico.eu.
16:30
Trafic blocat în centrul Capitalei, în zona Piața Romană, din cauza unui accident grav. Pieton resuscitat la faţa locului # Adevarul.ro
Traficul rutier pe bulevardul Gheorghe Magheru, în zona Piața Romană, este blocat după un accident grav, în timp ce echipajele de urgență încearcă să resusciteze o femeie lovită de un autoturism.
Acum 8 ore
16:15
„Iranul a încercat să-l omoare pe președintele Trump”. Hegseth susține că SUA l-au eliminat pe liderul celor care plănuiau asasinarea # Adevarul.ro
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a susținut că „America învinge” în cea de-a doua conferință de presă susținută la Pentagon de la lansarea, în weekend, a unei campanii militare masive a SUA și Israelului împotriva Iranului.
16:15
Avocatul Poporului analizează criticile privind Legea pensiilor și ia în calcul sesizarea CCR. La fel procedează și în cazul concedierilor în administrație # Adevarul.ro
După ce a primit un val de petiții privind Legea pensiilor și modul de recalculare a drepturilor aflate în plată, Avocatul Poporului analizează criticile de neconstituționalitate și ia în calcul sesizarea CCR, solicitată de petenți.
16:15
Cine este Valentin Jucan, propunerea CNA pentru președinția Consiliului Național al Audiovizualului # Adevarul.ro
Membrii CNA l-au propus în unanimitate pe vicepreședintele Valentin-Alexandru Jucan pentru funcția de președinte al Consiliului Național al Audiovizualului, urmând ca Parlamentul să analizeze nominalizarea şi să confirme sau infirme numirea lui.
16:00
Criza din Iran ar putea decide alegerile din Ungaria. Viktor Orbán joacă „cartea energiei” în fața amenințării unui nou șoc petrolier # Adevarul.ro
Premierul ungar Viktor Orbán a adus în prim-plan tema securității energetice în campania pentru alegerile din 12 aprilie, avertizând că războiul din Iran ar putea declanșa un nou șoc al prețurilor la energie, scrie politico.eu.
16:00
Iranul, deschis pentru posibile discuții de pace? Demersul agenților de Intelligence din Teheran către CIA # Adevarul.ro
Agenți ai serviciilor de informații iraniene ar fi transmis, pe canale indirecte, semnale de disponibilitate pentru discuții cu CIA în vederea încheierii războiului.
16:00
„Spunem nu războiului”. Premierul spaniol Pedro Sánchez, singurul lider european care îl contestă direct pe Trump # Adevarul.ro
Premierul spaniol Pedro Sánchez a declarat că amenințările președintelui american Donald Trump nu vor determina Madridul să sprijine ofensiva americano-israeliană împotriva Iranului.
15:30
Reacția NATO după ce forțele sale au doborât o rachetă lansată de Iran spre Turcia. Ankara anunță că își rezervă dreptul de a răspunde oricărei atitudini ostile # Adevarul.ro
NATO a condamnat ferm Iranul după ce o rachetă balistică lansată de Teheran și îndreptată spre spațiul aerian al Turciei a fost interceptată de sistemele de apărare ale Alianței, au transmis oficialii organizației.
