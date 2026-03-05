Guvernul ar putea reduce din taxe și accize pentru a menține prețul la combustibil sub 10 lei pe litru, dar și posibilitatea acordării unui sprijin direct pentru consumatori la pompă (Bogdan Ivan)
Financial Intelligence, 5 martie 2026 06:20
COTAR solicită Guvernului reducerea cel puțin la jumătate a accizelor la motorină și benzină Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, […] The post Guvernul ar putea reduce din taxe și accize pentru a menține prețul la combustibil sub 10 lei pe litru, dar și posibilitatea acordării unui sprijin direct pentru consumatori la pompă <i>(Bogdan Ivan)</i> appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 15 minute
06:50
Conflictul din Orientul Mijlociu testează „încă o dată” reziliența economică globală, afirmă directorul FMI # Financial Intelligence
Conflictul din Orientul Mijlociu testează „încă o dată” reziliența economică globală, afirmă directorul FMI, Kristalina Georgieva, în cadrul […] The post Conflictul din Orientul Mijlociu testează „încă o dată” reziliența economică globală, afirmă directorul FMI appeared first on Financial Intelligence.
06:50
China stabilește cel mai scăzut obiectiv de creștere anuală din istorie, între 4,5% și 5%, pe fondul deflației și al tarifelor # Financial Intelligence
Joi, China și-a stabilit obiectivul de creștere a PIB-ului pentru 2026 la 4,5% – 5% – cel mai […] The post China stabilește cel mai scăzut obiectiv de creștere anuală din istorie, între 4,5% și 5%, pe fondul deflației și al tarifelor appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Washingtonul susţine că Spania a acceptat să coopereze în războiul contra Iranului; Madridul neagă categoric # Financial Intelligence
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a susţinut miercuri că Spania a acceptat în cele din […] The post Washingtonul susţine că Spania a acceptat să coopereze în războiul contra Iranului; Madridul neagă categoric appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
06:30
Bolojan: În condiţii normale ar trebui să se ajungă la o înţelegere pentru numirile de la SRI şi SIE # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat că, la acest moment, preşedintele Nicuşor Dan nu a iniţiat discuţii cu partidele […] The post Bolojan: În condiţii normale ar trebui să se ajungă la o înţelegere pentru numirile de la SRI şi SIE appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Ultra-bogaţii din Dubai cheltuiesc adevărate averi pentru a scăpa din calea rachetelor iraniene # Financial Intelligence
“Este timpul să plecăm”: ultra-bogaţii din Dubai caută prin toate mijloacele să părăsească acest paradis fiscal cosmopolit, cheltuind […] The post Ultra-bogaţii din Dubai cheltuiesc adevărate averi pentru a scăpa din calea rachetelor iraniene appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Senatul SUA îl susține pe Trump în privința atacurilor asupra Iranului și blochează încercarea de a-i limita puterile de război # Financial Intelligence
Camera Reprezentanților va vota joi o rezoluție similară Senatorii republicani din SUA au susținut miercuri campania militară a […] The post Senatul SUA îl susține pe Trump în privința atacurilor asupra Iranului și blochează încercarea de a-i limita puterile de război appeared first on Financial Intelligence.
06:20
Guvernul ar putea reduce din taxe și accize pentru a menține prețul la combustibil sub 10 lei pe litru, dar și posibilitatea acordării unui sprijin direct pentru consumatori la pompă (Bogdan Ivan) # Financial Intelligence
COTAR solicită Guvernului reducerea cel puțin la jumătate a accizelor la motorină și benzină Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, […] The post Guvernul ar putea reduce din taxe și accize pentru a menține prețul la combustibil sub 10 lei pe litru, dar și posibilitatea acordării unui sprijin direct pentru consumatori la pompă (Bogdan Ivan) appeared first on Financial Intelligence.
06:20
Bolojan susţine ca primăriile care au graniţă cu reşedinţa de judeţ să devină primării de sector # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan susţine ca primăriile reşedinţă de judeţ să aibă o mai mare autoritate în zona metropolitană, […] The post Bolojan susţine ca primăriile care au graniţă cu reşedinţa de judeţ să devină primării de sector appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
21:30
SUA au pierdut echipamente militare în valoare de aproape 2 miliarde de dolari în primele 4 zile de atacuri împotriva Iranului # Financial Intelligence
Pierderile includ terminale SATCOM, avioane F-15E Strike Eagles și echipamente radar, potrivit datelor furnizate de Anadolu SUA au […] The post SUA au pierdut echipamente militare în valoare de aproape 2 miliarde de dolari în primele 4 zile de atacuri împotriva Iranului appeared first on Financial Intelligence.
21:20
Bolojan: Comunicatul PSD – în contradicţie cu ce s-a întâmplat în şedinţa de coaliţie; nu înţeleg de ce trebuie să avem scandaluri # Financial Intelligence
Comunicatul de presă al PSD referitor la proiectul de buget este în contradicţie cu ce s-a întâmplat la […] The post Bolojan: Comunicatul PSD – în contradicţie cu ce s-a întâmplat în şedinţa de coaliţie; nu înţeleg de ce trebuie să avem scandaluri appeared first on Financial Intelligence.
21:20
Bolojan: De anul viitor veniturile către primării vor fi împărţite de către Consiliul General al Capitalei # Financial Intelligence
Proiectul de buget pentru anul 2026 va avea o prevedere potrivit căreia, începând de anul viitor, “veniturile către […] The post Bolojan: De anul viitor veniturile către primării vor fi împărţite de către Consiliul General al Capitalei appeared first on Financial Intelligence.
21:20
Bolojan: Sper să adoptăm mâine o ordonanţă pentru a plafona preţurile la gaz în perioada următoare # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat că în şedinţa de guvern de joi ar putea fi adoptată o ordonanţă […] The post Bolojan: Sper să adoptăm mâine o ordonanţă pentru a plafona preţurile la gaz în perioada următoare appeared first on Financial Intelligence.
21:10
Sorin Grindeanu: Domnul Bolojan a tăiat la jumătate impozitul pentru multinaționale. Domnul Bolojan și-a revocat singur măsura care oprea externalizarea profiturilor pentru multinaționale # Financial Intelligence
Președintele Sorin Grindeanu a lansat, în această seară, critici puternice la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l că a […] The post Sorin Grindeanu: Domnul Bolojan a tăiat la jumătate impozitul pentru multinaționale. Domnul Bolojan și-a revocat singur măsura care oprea externalizarea profiturilor pentru multinaționale appeared first on Financial Intelligence.
20:20
Nu s-au înregistrat emisii radioactive până în prezent după atacurile americano-israeliene asupra instalaţiilor nucleare iraniene (AIEA) # Financial Intelligence
Instalaţiile iraniene care conţin materiale nucleare nu au suferit “nicio pagubă” până în prezent în urma atacurilor aeriene […] The post Nu s-au înregistrat emisii radioactive până în prezent după atacurile americano-israeliene asupra instalaţiilor nucleare iraniene (AIEA) appeared first on Financial Intelligence.
20:20
Bolojan: Cu cât lucrurile se complică în zona Golfului, impactul poate fi mai mare asupra preţului combustibilului # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că războiul din zona Golfului a determinat o creştere a preţurilor la […] The post Bolojan: Cu cât lucrurile se complică în zona Golfului, impactul poate fi mai mare asupra preţului combustibilului appeared first on Financial Intelligence.
19:50
Preşedintele Putin sugerează că Rusia ar putea întrerupe chiar acum livrările de gaz către Europa # Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin a sugerat miercuri că ţara sa ar putea sista chiar acum livrările de gaze […] The post Preşedintele Putin sugerează că Rusia ar putea întrerupe chiar acum livrările de gaz către Europa appeared first on Financial Intelligence.
19:50
Curtea de Conturi Europeană: UE trebuie să ridice ştacheta în îmbunătăţirea siguranţei nucleare la nivel global # Financial Intelligence
Comisia Europeană ar trebui să aibă o abordare strategică mai calculată atunci când ajută ţări din afara Uniunii […] The post Curtea de Conturi Europeană: UE trebuie să ridice ştacheta în îmbunătăţirea siguranţei nucleare la nivel global appeared first on Financial Intelligence.
19:50
Şeful Pentagonului anunţă o anchetă în urma informaţiilor privind un atac asupra unei şcoli de fete în Iran # Financial Intelligence
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a anunţat miercuri o anchetă în urma informaţiilor privind un atac asupra […] The post Şeful Pentagonului anunţă o anchetă în urma informaţiilor privind un atac asupra unei şcoli de fete în Iran appeared first on Financial Intelligence.
19:20
Iranul avertizează că ambasadele Israelului din întreaga lume ar deveni ţinte dacă ambasada din Beirut este atacată # Financial Intelligence
Purtătorul de cuvânt al Forţelor Armate ale Republicii Islamice Iran, generalul de brigadă Abolfazl Shekarchi, a declarat miercuri […] The post Iranul avertizează că ambasadele Israelului din întreaga lume ar deveni ţinte dacă ambasada din Beirut este atacată appeared first on Financial Intelligence.
19:10
Ministerul energiei de la Bagdad a anunţat miercuri că pe întreg teritoriul Irakului s-a întrerupt distribuţia de energie […] The post Pană de curent generală pe întreg teritoriul Irakului appeared first on Financial Intelligence.
18:50
Protest la Complexul Energetic Oltenia (CEO) – aproximativ 1.500 de mineri și energeticieni vor rămâne fără un loc de muncă; CEO anunţă o analiză de personal, în zonele în care activitatea se restrânge # Financial Intelligence
Un protest a avut loc astăti în fața Complexului Energetic Oltenia, salariații companiei fiind revoltați că, de la […] The post Protest la Complexul Energetic Oltenia (CEO) – aproximativ 1.500 de mineri și energeticieni vor rămâne fără un loc de muncă; CEO anunţă o analiză de personal, în zonele în care activitatea se restrânge appeared first on Financial Intelligence.
18:40
PSD: Ilie Bolojan a provocat un nou blocaj în coaliţia de guvernare, în cadrul negocierilor pentru elaborarea bugetului # Financial Intelligence
Partidul Social Democrat îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că a provocat, miercuri, un nou blocaj în coaliţia […] The post PSD: Ilie Bolojan a provocat un nou blocaj în coaliţia de guvernare, în cadrul negocierilor pentru elaborarea bugetului appeared first on Financial Intelligence.
18:40
Nichişoiu (Coface România): Conflictul din Iran ne loveşte într-un moment în care deja suntem vulnerabili # Financial Intelligence
reşterea economică a României în 2026 va depinde de durata conflictului din Orientul Mijlociu, însă probabil că va […] The post Nichişoiu (Coface România): Conflictul din Iran ne loveşte într-un moment în care deja suntem vulnerabili appeared first on Financial Intelligence.
18:40
Nichişoiu (Coface România): Riscul frustrant este ca în următorii 5 ani să ajungem un hub energetic pentru Europa, dar un exportator # Financial Intelligence
România riscă să ajungă în următorii cinci ani un hub energetic pentru Europa, dar un exportator, pentru că […] The post Nichişoiu (Coface România): Riscul frustrant este ca în următorii 5 ani să ajungem un hub energetic pentru Europa, dar un exportator appeared first on Financial Intelligence.
18:40
Chesoi (Coface România): Avem o creştere notabilă de peste 36% a numărului de insolvenţe în ianuarie 2026 # Financial Intelligence
Numărul insolvenţelor a urcat cu peste 36% în prima lună a anului în curs, raportat la ianuarie 2025, […] The post Chesoi (Coface România): Avem o creştere notabilă de peste 36% a numărului de insolvenţe în ianuarie 2026 appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
17:40
Pentagonul a decapitat un complot pentru asasinarea lui Trump şi minimalizează importanţa Rusiei şi Chinei în Iran # Financial Intelligence
Ministrul american al apărării, Pete Hegseth, a afirmat miercuri că forţele Statelor Unite l-au ucis pe un oficial […] The post Pentagonul a decapitat un complot pentru asasinarea lui Trump şi minimalizează importanţa Rusiei şi Chinei în Iran appeared first on Financial Intelligence.
17:40
Nicoleta Radu (PAID): Trei din patru locuinţe din România nu au protecţie financiară împotriva dezastrelor naturale # Financial Intelligence
Trei din patru locuinţe din România nu au protecţie financiară împotriva dezastrelor naturale, în condiţiile în care doar […] The post Nicoleta Radu (PAID): Trei din patru locuinţe din România nu au protecţie financiară împotriva dezastrelor naturale appeared first on Financial Intelligence.
16:40
România are șansa de a deveni hubul energetic al Europei de Sud‑Est, însă are nevoie urgentă de investiții în rețele, stabilitate legislativă și accelerarea autorizărilor (AHK România) # Financial Intelligence
Predictibilitate fiscală și simplificarea birocrației rămân principalele nevoi ale mediului de afaceri România are șansa de a deveni […] The post România are șansa de a deveni hubul energetic al Europei de Sud‑Est, însă are nevoie urgentă de investiții în rețele, stabilitate legislativă și accelerarea autorizărilor (AHK România) appeared first on Financial Intelligence.
16:30
CEC app Junior: Noua soluție CEC Bank pentru educația financiară a minorilor # Financial Intelligence
CEC Bank lansează CEC app Junior, aplicația de Mobile Banking creată special pentru copiii și adolescenții între 10 […] The post CEC app Junior: Noua soluție CEC Bank pentru educația financiară a minorilor appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Autor: Nicolae IORDAN Iran. De la Reformă la Revoluție Probabil cel mai cunoscut moment care ne vine în […] The post De la șah la ayatollah: transformarea Iranului ( appeared first on Financial Intelligence.
15:30
Riscul de terorism în creştere pe fondul escaladării din Iran (serviciile de informaţii italiene) # Financial Intelligence
Riscul de terorism în Italia şi în străinătate este în creştere în urma atacurilor americano-israeliene asupra Iranului şi […] The post Riscul de terorism în creştere pe fondul escaladării din Iran (serviciile de informaţii italiene) appeared first on Financial Intelligence.
15:10
O navă container ar fi fost lovită de un proiectil în Strâmtoarea Hormuz, la nord de Oman, provocând […] The post Navă container lovită de un proiectil în Strâmtoarea Hormuz appeared first on Financial Intelligence.
15:10
Turcia afirmă că nu există victime și că „are dreptul să răspundă” după interceptarea rachetei # Financial Intelligence
Ministerul Apărării din Turcia a afirmat că racheta doborâtă a căzut peste districtul Dortyol din Turcia, în apropierea […] The post Turcia afirmă că nu există victime și că „are dreptul să răspundă” după interceptarea rachetei appeared first on Financial Intelligence.
15:10
Ioana Necula, fondator și CEO Genesis College: „Ne bucurăm că avem un Ministru al Educației, în sfârșit” # Financial Intelligence
Ioana Necula, fondator și CEO al Genesis College, una dintre cele mai mari instituții private de învățământ din […] The post Ioana Necula, fondator și CEO Genesis College: „Ne bucurăm că avem un Ministru al Educației, în sfârșit” appeared first on Financial Intelligence.
15:00
QatarEnergy declară „forță majoră pentru cumpărătorii afectați”, după oprirea producției de GNL # Financial Intelligence
QatarEnergy afirmă că „a declarat forță majoră pentru cumpărătorii afectați” după ce a anunțat anterior că oprește producția […] The post QatarEnergy declară „forță majoră pentru cumpărătorii afectați”, după oprirea producției de GNL appeared first on Financial Intelligence.
15:00
Robert Anghel preia conducerea Salt Bank, după ce a primit aprobarea Băncii Naţionale a României în data de […] The post Robert Anghel preia rolul de CEO al Salt Bank appeared first on Financial Intelligence.
14:40
Turcia declară că NATO a distrus o rachetă iraniană îndreptată spre spațiul său aerian # Financial Intelligence
Sistemele de apărare aeriană ale NATO au doborât o rachetă iraniană care se îndrepta spre spațiul aerian al […] The post Turcia declară că NATO a distrus o rachetă iraniană îndreptată spre spațiul său aerian appeared first on Financial Intelligence.
14:30
Adolfo Laurenti, Visa: România traversează o recesiune determinată de consum, pe fondul inflației ridicate, al scăderii veniturilor reale și al unui nivel foarte redus al încrederii consumatorilor; 2027 ar putea marca reluarea unei creșteri structurale mai vizibile # Financial Intelligence
2026 va fi un an de ajustări dificile, nu de creștere accelerată, iar România intră în acest context […] The post Adolfo Laurenti, Visa: România traversează o recesiune determinată de consum, pe fondul inflației ridicate, al scăderii veniturilor reale și al unui nivel foarte redus al încrederii consumatorilor; 2027 ar putea marca reluarea unei creșteri structurale mai vizibile appeared first on Financial Intelligence.
14:20
ASF anunță măsuri de simplificare și debirocratizare a procedurilor de autorizare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare # Financial Intelligence
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat, în ședința de luni, 2 martie 2026, forma finală a […] The post ASF anunță măsuri de simplificare și debirocratizare a procedurilor de autorizare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare appeared first on Financial Intelligence.
14:10
O bază militară americană de lângă Bagdad ar fi fost lovită de o dronă (presa irakiană) # Financial Intelligence
O dronă, despre a cărei origine nu sunt făcute publice precizări, a lovit miercuri o bază militară americană […] The post O bază militară americană de lângă Bagdad ar fi fost lovită de o dronă (presa irakiană) appeared first on Financial Intelligence.
13:40
Criză în Orientul Mijlociu/ MAE: Două zboruri operate de FlyDubai, programate din Dubai spre Bucureşti # Financial Intelligence
Ministerul Afacerilor Externe informează că două zboruri operate de compania FlyDubai sunt programate pentru miercuri seară şi, respectiv, […] The post Criză în Orientul Mijlociu/ MAE: Două zboruri operate de FlyDubai, programate din Dubai spre Bucureşti appeared first on Financial Intelligence.
13:40
Codirlaşu (CFA România): Conflictul din Orientul Mijlociu afectează bursele şi dobânzile;impact mai sever dacă situaţia se prelungeşte # Financial Intelligence
Conflictul din Orientul Mijlociu afectează deja bursele şi dobânzile, iar impactul ar putea deveni mai sever dacă situaţia […] The post Codirlaşu (CFA România): Conflictul din Orientul Mijlociu afectează bursele şi dobânzile;impact mai sever dacă situaţia se prelungeşte appeared first on Financial Intelligence.
13:30
SRI va organiza în luna mai, la Palatul Parlamentului, Campionatul naţional de securitate cibernetică # Financial Intelligence
Serviciul Român de Informaţii va organiza la începutul lunii mai, la Palatul Parlamentului, Campionatul naţional de securitate cibernetică, […] The post SRI va organiza în luna mai, la Palatul Parlamentului, Campionatul naţional de securitate cibernetică appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Italia ar putea reporni termocentralele pe cărbune dacă criza din Orientul Mijlociu se agravează # Financial Intelligence
Ministrul italian al Energiei, Gilberto Pichetto Fratin, a declarat miercuri că ţara sa ar putea reporni unele termocentrale […] The post Italia ar putea reporni termocentralele pe cărbune dacă criza din Orientul Mijlociu se agravează appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Regimul iranian afirmă că nu va negocia cu SUA, declarându-se pregătit “să continue războiul” # Financial Intelligence
Iranul nu are intenţia de a negocia cu SUA şi este pregătit pentru un război îndelungat, a declarat […] The post Regimul iranian afirmă că nu va negocia cu SUA, declarându-se pregătit “să continue războiul” appeared first on Financial Intelligence.
13:10
UE se declară pregătită să-şi apere interesele, după ameninţările lui Trump la adresa Spaniei # Financial Intelligence
Uniunea Europeană a declarat miercuri că este “pregătită să reacţioneze” pentru a-şi apăra interesele şi pe cele ale […] The post UE se declară pregătită să-şi apere interesele, după ameninţările lui Trump la adresa Spaniei appeared first on Financial Intelligence.
12:00
Zelenski propune aliaţilor SUA din Orientul Mijlociu să dea Ucrainei rachete de tip PAC-3 pentru sistemele PATRIOT în schimbul interceptorilor ucraineni de drone iraniene. El a discutat cu liderii EAU Mohamed bin Zayed şi Qatarului Tamim bin Hamad Al Thani # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a propus aliaţilor Statelor Unite în Orientul Mijlociu să dea Ucrainei rachetele sistemelor lor […] The post Zelenski propune aliaţilor SUA din Orientul Mijlociu să dea Ucrainei rachete de tip PAC-3 pentru sistemele PATRIOT în schimbul interceptorilor ucraineni de drone iraniene. El a discutat cu liderii EAU Mohamed bin Zayed şi Qatarului Tamim bin Hamad Al Thani appeared first on Financial Intelligence.
11:10
5 lucruri despre profit și investiții pe care trebuie să le știi dacă conduci o afacere în 2026 (Daniela Maior) # Financial Intelligence
Autor: Daniela Maior, Partener VERTIK Raportul de Investiții 2025/26 al Băncii Europene de Investiții, prezentat ieri la EIB Forum […] The post 5 lucruri despre profit și investiții pe care trebuie să le știi dacă conduci o afacere în 2026 (Daniela Maior) appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Premierul Pedro Sanchez afirmă că guvernul spaniol se opune războiului şi nu va fi complice de teama represaliilor # Financial Intelligence
Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, a declarat miercuri că poziţia executivului său faţă de conflictul armat din Orientul Mijlociu […] The post Premierul Pedro Sanchez afirmă că guvernul spaniol se opune războiului şi nu va fi complice de teama represaliilor appeared first on Financial Intelligence.
10:30
Damen Shipyards Mangalia intră în cursa pentru un investitor strategic: CITR depune oficial planul de reorganizare # Financial Intelligence
CITR, administratorul judiciar al Damen Shipyards Mangalia, si liderul pietei de restructurare si insolvență din România, a depus […] The post Damen Shipyards Mangalia intră în cursa pentru un investitor strategic: CITR depune oficial planul de reorganizare appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.