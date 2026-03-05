Doctori, doctorate, doftorii: înțelesuri menite să ne vindece

17:10

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a realizat o analiză care arată că, din totalul contribuabililor cu restanțe, peste 5.400 de firme au datorii mai mari de 1 milion de lei fiecare. Valoarea cumulată a acestor restanțe depășește 59 de miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 11,6 miliarde de euro.