Conflictul cu Iranul se extinde: navă militară iraniană scufundată în Oceanul Indian. NATO doboară o rachetă care se îndrepta spre Turcia
Europa Liberă România, 5 martie 2026 08:20
• • •
Premierul Bolojan: În ședința coaliției nu a existat niciun diferend, dar PSD dă apoi un comunicat în contradicție cu realitatea # Europa Liberă România
Premierul Ilie Bolojan s-a arătat contrariat de comunicatul social-democraților emis după ședința coaliției de miercuri dimineață, în care spune că nu a existat nicio contradicție de tranșat în privința bugetului și a trimiterii sale la Parlament pentru ca apoi PSD să vină apoi cu declarații care contravin realității.„Astăzi, la şedinţa de coaliţie, ne-am închis în bună regulă şi vă rog să-i întrebaţi pe ceilalţi participanţi dacă au fost ceva discuţii contradictorii pe aceste propuneri....
Procesul ICA se rejudecă: Tribunalul București admite revizuirea condamnării lui Dan Voiculescu # Europa Liberă România
Procesul privind privatizarea Institutului de Cercetări Alimentare (ICA) va fi rejudecat. Tribunalul București a admis, în principiu, cererea de revizuire formulată de Dan Voiculescu împotriva sentinței prin care a fost condamnat în 2014 la 10 ani de închisoare, din care a executat efectiv trei ani și zece luni.Instanța a stabilit termen pentru rejudecarea cauzei la 30 aprilie 2026, ora 12:00. Deși în documentul oficial al instanței care aprobă revizuirea, numele lui Dan Voiculescu apare...
Acum 24 ore
Ucraina face progrese pe front. Cancelarul Friedrich Merz cere președintelui Donald Trump să implice Europa în negocierile de pace # Europa Liberă România
По 25 російських атак відбулося на Покровському та Гуляйпільському напрямках
Oana Țoiu: România a fost invitată în discuțiile privind extinderea în Europa a umbrelei nucleare a Franței. Decizia se ia în CSAT # Europa Liberă România
România se află printre statele invitate de Franța să participe la discuții privind extinderea așa-numitei „umbrele nucleare” franceze, a declarat ministrul român de Externe, Oana Țoiu.Declarația Oanei Țoiu vine după ce președintele francez Emmanuel Macron a spus luni că Franța își va extinde arsenalul nuclear și își va consolida descurajarea printr-o cooperare fără precedent cu partenerii europeni.Într-o conferință la Varșovia, alături de omologul său polonez, Radosław Sikorski, Țoiu a...
Ieri
EPPO anchetează fraudarea a miliarde de euro din PNRR în UE. Frauda vamală și cea cu TVA au făcut daune de 45 de miliarde de euro # Europa Liberă România
Parchetul European (EPPO) se ocupă de peste 500 de anchete privind fraude legate de Fondul de redresare al UE în urma pandemiei, cu daune estimate la 5 miliarde de euro.
Secretarul de stat american Marco Rubio justifică atacurile asupra Iranului și avertizează că „cele mai dure lovituri urmează” # Europa Liberă România
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a susținut decizia Washingtonului de a lovi ținte iraniene și a spus că atacurile armatei americane sunt o campanie preventivă menită să protejeze forțele americane. Oficialul american spune că forțele SUA se confruntau cu o „amenințare iminentă” înainte de atacuri. El a adăugat că „cele mai dure lovituri din partea armatei americane urmează”.„A existat fără îndoială o amenințare iminentă”, le-a declarat Rubio jurnaliștilor la Washington, pe 2...
Escaladarea tensiunilor în regiunea Orientului Mijlociu, declanșată de atacurile coordonate ale Statelor Unite și Israelului asupra Iranului, care au dus la moartea liderului suprem Ali Khamenei, a generat perturbări majore pe piețele globale de energie.Teheranul a amenințat cu blocarea Strâmtorii Ormuz, o rută esențială pentru transportul a 20% din consumul mondial de petrol.Ca urmare, prețurile la țițeiul Brent au urcat brusc, ajungând la 80,60 dolari pe baril marți, cu o creștere de...
Noul ambasador a SUA în România, Darryl Nirenberg, își începe mandatul și își va prezenta la Cotroceni scrisorile de acreditare # Europa Liberă România
Noul ambasador al SUA în România, Darryl Nirenberg, își începe oficial mandatul prin prezentarea scrisorilor de acreditare președintelui Nicușor Dan, marți, la ora 14:00, la Palatul Cotroceni.Acest moment marchează preluarea deplină a funcției, după ce diplomatul a depus jurământul la sfârșitul lunii februarie 2026.Nominalizat de președintele Donald Trump în mai 2025, Darryl Nirenberg a fost confirmat oficial de Senatul american pe 19 decembrie 2025.Anterior, postul era ocupat de...
Mai mult de 2 zile în urmă
2 martie 2026
Rectorul Universității de la Suceava, Mihai Dimian, propus de Bolojan la conducerea Ministerului Educației # Europa Liberă România
Rectorul Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava, Mihai Dimian, a fost nominalizat luni de liberali pentru conducerea Ministerului Educației, la propunerea premierului Ilie Bolojan.
Declarația UE privind Iranul arată rolul său diminuat ca actor în politica externă # Europa Liberă România
Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au emis o declarație comună în care își exprimă „cea mai mare îngrijorare” după ce miniștrii de Externe ai blocului comunitar s-au întâlnit online timp de aproape trei ore pentru a discuta despre atacul americano-israelian asupra Iranului din weekend și despre răspunsul militar ulterior al Teheranului asupra mai multor țări din regiune.Declarația, emisă pe 1 martie, reflectă influența limitată a UE în regiune și rolul său diminuat ca actor de...
Ministerul Justiției publică luni rezultatele selecției pentru funcțiile de conducere ale parchetelor # Europa Liberă România
Ministerul Justiţiei anunță că luni, 2 martie, va face publice pe site-ul instituției rezultatele selecției desfășurate în urma celor patru zile de interviuri organizate pentru desemnarea conducerii marilor parchete: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ), Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).După afișarea rezultatelor, ministrul Justiției, Radu Marinescu, va transmite...
Atacuri aeriene reciproce între Rusia și Ucraina, soldate cu victime, distrugeri și pene de curent # Europa Liberă România
Cel puțin cinci persoane au fost ucise în Ucraina în urma atacurilor rusești din noaptea de 1 spre 2 martie, potrivit autorităților ucrainene. Trei dintre victime și-au pierdut viața în orașul Kramatorsk din estul țării, aflat sub presiunea înaintării forțelor ruse, a anunțat șeful administrației militare locale.În regiunea centrală Dnipropetrovsk, trupul unui bărbat de 55 de ani a fost găsit sub dărâmăturile unei locuințe distruse, iar în regiunea Cernigău o femeie bătrână a fost ucisă,...
Conflictul din Iran se extinde în Liban. Armata israeliană lovește Hezbollah după un atac asupra Israelului # Europa Liberă România
Într-o conferință de presă susținută luni, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat că Washingtonul nu-și va limita opțiunile. „Nu există trupe americane în Iran”, a declarat Hegseth reporterilor de la Pentagon. „Acesta nu este un așa-zis război pentru schimbarea regimului. Dar regimul s-a schimbat cu siguranță. Și lumea o duce mai bine astăzi datorită acestui lucru”, a spus el. „Nu noi am început acest război, dar îl vom termina”, a declarat el. Într-o serie de interviuri acordate publicaț...
1 martie 2026
Super-femeia comunistă: muncitoare, mamă eroină, mereu pe fugă, mereu la coadă, mereu cu sacoșa în poșetă # Europa Liberă România
De 1 Martie, Europa Liberă și fundația Konrad Adenauer, în proiectul comun „Contra minciunii”, vă propun o călătorie în anii 1980 din perspectivă feminină. E cel mai lăudat deceniu în propaganda anti-democrație. Cum rămâne însă cu „Mi-au fost luați și risipiți cei mai frumoși ani din viață”?
În urma știrilor despre moartea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, Israelul a continuat să bombardeze locuri din Iran în a doua zi a unui atac comun masiv al Tel Avivului și Washingtonului asupra republicii islamice.
28 februarie 2026
Exclusiv | „Nu este o crimă de război dacă a fost distractiv”. Trei ani de mesaje sângeroase ale unui general rus # Europa Liberă România
Redacțiile de investigație ucrainene și ruse ale RFE/RL au obținut corespondența – trimisă și primită pe parcursul a trei ani – unui general rus de rang înalt care luptă în Ucraina. Glumele despre tortură, mutilare și execuții ale prizonierilor de război abundă.
Israelul a atacat Iranul cu coordonarea SUA. Norii de fum se văd din Teheran, după lovituri „preventive” # Europa Liberă România
Israel carried out what it described as a preemptive strike against Iran on February 28, sharply escalating tensions in the Middle East and dimming hopes for a diplomatic resolution between Tehran and Washington over Iran’s nuclear program.
27 februarie 2026
SmartJob contra minciunii | Mihai Rotariu (DNSC) despre fraudele online: Le dai informații personale, CNP? Pe românește, te fac din vorbe # Europa Liberă România
Mihai Rotariu vorbește la SmartJob despre tipuri de fraude online cărora le cad pradă românii, despre greșeli frecvente în social media, dar și despre atacatori: „Autoritățile sau banca nu îți vor cere niciodată prin telefon date personale, date de card sau de autentificare. Este exclus”.
Tensiuni SUA-Iran | Personalul neesențial de la ambasada României la Tel Aviv, retras. SUA își încurajează cetăţenii să părăsească țara # Europa Liberă România
Personalul neesențial și a membrii de familie de la Ambasada României la Tel Aviv, Consulatul General la Haifa și Oficiul de Reprezentare la Ramallah vor fi repatriați din ordinul ministrului român al Afacerilor Externe, Oana Țoiu.Decizia a fost luată ca răspuns la evoluțiile recente de securitate din regiune. Și Departamentul de Stat a autorizat plecarea personalului guvernamental american care nu este în situații de urgență și a membrilor familiilor personalului guvernamental american...
Nicușor Dan despre plângerea mai veche a AEP împotriva sa: „Nu a văzut nicio neregulă în finanțarea campaniei lui Călin Georgescu” # Europa Liberă România
Președintele Nicușor Dan a criticat vineri Autoritatea Electorală Permanentă, Agenția Națională de Integritate și Inspectoratul de Stat în Construcții, într-o replică la o știre despre plângerea penală a AEP făcută în urmă cu mai bine de un an împotriva sa.
Mihai Rotariu vorbește la SmartJob despre tipuri de fraude online cărora le cad pradă românii, despre greșeli frecvente în social media, dar și despre atacatori: „Autoritățile sau banca nu îți vor cere niciodată prin telefon date personale, date de card sau de autentificare. Este exclus”.
Au fost adoptate ordonanțele de urgență care reduc impozitele la proprietăți și autoturisme pentru persoanele cu handicap # Europa Liberă România
Guvernul a adoptat vineri ordonanțele de urgență care reduc impozitele la locuințele, în proprietate sau de locuit, și autoturismele persoanelor cu handicap grav
Cât de compatibil financiar ești în cuplu? Expertă în educație financiară: Dacă nu vorbim despre bani, șansele de eșec sunt destul de mari # Europa Liberă România
Cât de infidel financiar ești în cuplu? Cine gestionează banii și ce înseamnă compatibilitate financiară într-un cuplu? – sunt doar două dintre întrebările ale căror răspunsuri definesc sănătatea financiară a unui cuplu.Sănătatea financiară a cuplului este, de fapt, testul real al relației. Datele unui recent studiu despre relațiile și compatibilitățile financiare ale tinerilor arată că 36% dintre aceștia spun că o ceartă despre bani le-a afectat intimitatea, iar 40% au avut cel puțin o...
Oficial. Europa Liberă România se închide începând cu 31 martie 2026. Europa Liberă Bulgaria, de asemenea # Europa Liberă România
Președintele Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), Stephen Capus, a anunțat închiderea a Serviciului Român al Europei Libere începând cu 31 martie 2026, invocând dificultăți bugetare persistente. O decizie asemănătoare a fost luată și în ceea ce privește Serviciul Bulgar al Europei Libere.Măsura de închidere a serviciilor român și bulgar vine în contextul aprobării unui buget mai redus pentru Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) în exercițiul bugetar 2025/2026 care a început la 1...
Kievul propune o întâlnire Zelenski–Putin pe teritoriu neutru. Atacurile rusești continuă # Europa Liberă România
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Kievul contează pe organizarea unei viitoare reuniuni trilaterale cu Statele Unite și Rusia la începutul lunii martie, după ce echipele de negociere ale Ucrainei și SUA au încheiat cea mai recentă rundă de discuții de pace în Elveția, scrie RFE/RL.Într-un mesaj video publicat pe Telegram după întâlnirea din 26 februarie, la Geneva, Zelenski a afirmat că „există mai multă disponibilitate pentru următorul format trilateral”.„Cel mai...
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea pensiilor magistraților. Ce prevede legea și ce urmează # Europa Liberă România
Președintele Nicușor Dan a promulgat în această dimineață legea privind pensiile magistraților, după publicarea în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituțională a României (CCR) prin care a fost respinsă obiecția de neconstituționalitate formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ).„Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră. Încrederea cetăţenilor în stat se recâştigă atunci când reformele aşteptate de...
Explozii la Kabul după schimburi de lovituri între Pakistan și Afganistan. Islamabadul vorbește despre „stare de război deschis” # Europa Liberă România
Mai multe explozii au zguduit Kabulul în primele ore ale zilei de 27 februarie 2026, la doar câteva ore după ce Afganistanul și Pakistanul au făcut schimb de lovituri în regiunea lor montană de frontieră. Surse locale au declarat pentru Radio Mashaal al RFE/RL că patru locații din capitala afgană au fost atacate, precum și o bază militară din regiunea Kandahar. Martorii au relatat că au auzit avioane militare survolând orașul înaintea exploziilor.Zabihullah Mujahid, purtător de cuvânt al...
26 februarie 2026
O dronă în apropierea frontierei cu Ucraina după un atac rusesc la porturile ucrainene, alta a intrat în spațiul național pentru scurt timp # Europa Liberă România
Radarele MApN au semnalat joi, 26 februarie, prezența unei drone în proximitatea frontierei de stat cu Ucraina, în urma unui nou atac aerian lansat de Federația Rusă asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.
Ilie Bolojan: Comisia Europeană a apreciat eforturile pe care le-am făcut pentru reforma pensiilor magistraților. Un răspuns, luna viitoare # Europa Liberă România
România va primi un răspuns de la Bruxelles cu privire la eliberarea sau nu a banilor din PNRR destinați jalonului reformei pensiilor speciale la mijlocul lunii viitoare.
Curtea Constituțională a publicat motivarea deciziei privind reforma pensiilor magistraților. Nicușor Dan are liber la promulgare # Europa Liberă România
Monitorul Oficial al României a publicat joi seară Decizia nr. 153 din 18 februarie 2026 a CCR de respingere a obiecției de neconstituționalitate ridicată de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) împotriva legii privind pensiile magistraților.
PNL îi cere PSD să se hotărască dacă este la guvernare sau în opoziție după ultimele declarații ale lui Sorin Grindeanu # Europa Liberă România
PNL le-a cerut joi social-democraților să se decidă dacă rămân la guvernare și le-a dat termen până la următoarea ședință a coaliției în care urmează să se discute despre bugetul pentru anul în curs.Liberalii au reacționat astfel la anunțul făcut de președintele PSD, Sorin Grindeanu, care a spus în urmă cu o zi, într-un interviu acordat G4Media, că PSD încă se află într-un proces de consultare intern pentru a decide dacă mai rămâne la guvernare.PNL a transmis că schimbarea lui Ilie...
Alianță PSD-AUR-UDMR: 5 milioane de români să piardă banii și acțiunile din Marea Cuponiadă (Snoop) # Europa Liberă România
O lege schimbată și votată inclusiv de Sorin Grindeanu (PSD), George Simion (AUR) și Kelemen Hunor (UDMR) pune milioane de români în pericol să piardă proprietatea asupra cupoanelor primite în anii '90, scrie Snoop.ro
„Nu, nu este el”. La o morgă ucraineană, familiile celor dispăruți pe front caută răspunsuri # Europa Liberă România
La Dnipro, într-o morgă unde ajung soldați ucraineni fără nume, familiile vin cu fotografii și speranțe fragile. Viktoria Harașcenko înregistrează trupurile neidentificate, verifică plăcuțele militare și vorbește cu rudele care își caută apropiații dispăruți.
Ilie Bolojan, vizită oficială la Bruxelles. PNRR, fondurile post-2028 și noul mecanism EastInvest, pe agenda discuțiilor # Europa Liberă România
Potrivit programului anunțat de Guvern, șeful Executivului are programate întrevederi cu vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, și cu comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis.De asemenea, premierul român urmează să aibă o întâlnire oficială bilaterală cu Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.Guvernul a transmis că premierul va prezenta în discuțiile de la Bruxelles prioritățile României pentru viitorul cadru financiar multianual...
Schimb ruso-ucrainean de rămășițe ale soldaților căzuți. Atac rusesc cu 420 de drone și 39 de rachete în ziua noilor negocieri de la Geneva # Europa Liberă România
Rusia a predat Ucrainei rămășițele a 1.000 de militari ucraineni, iar în schimb a primit 35 de trupuri ale unor soldați ruși, a anunțat la 26 februarie negociatorul-șef al Moscovei, Vladimir Medinski.„Trupurile a 1.000 de militari ucraineni morți au fost predate Ucrainei. Rusia a primit trupurile a 35 de combatanți ruși căzuți”, a declarat acesta pe rețelele sociale.Cele două părți realizează în mod regulat astfel de schimburi, unul dintre puținele domenii de cooperare rămase între...
Investigație Cotidianul. Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, ar fi mințit în CV-ul său public # Europa Liberă România
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban (PSD), ar fi trecut în CV informații inexacte despre studiile sale la Universitatea „Petre Andrei” din Iași, arată o investigație publicată de Cotidianul.ro. În timp ce ministrul susține în CV că a fost student al Facultății de Științe Politice în perioada 2008–2009, universitatea afirmă că acesta a fost înscris în anul universitar 2005–2006 și că a fost exmatriculat în octombrie 2006 pentru neprezentare. Ciprian Șerban a admis pentru Cotidianul...
Reprezentanții SUA și ai Iranului se întâlnesc pentru noi negocieri nucleare, pe fondul temerilor privind un conflict militar # Europa Liberă România
Oficiali americani și iranieni urmează să participe la o nouă rundă de negocieri privind programul nuclear al Teheranului, la Geneva, pe 26 februarie. Demersul este considerat o ultimă încercare de a evita un conflict militar major între cei doi adversari.A treia rundă de discuții are loc în contextul în care președintele Donald Trump analizează opțiunile pentru o posibilă acțiune militară a SUA, în cazul în care nu se ajunge la un acord care să limiteze programul nuclear al Iranului....
Trump și Zelenski au discutat înaintea negocierilor de la Geneva. Presiuni la Washington pentru adoptarea unei linii mai dure față de Rusia # Europa Liberă România
Președintele SUA Donald Trump și președintele Ucrainei Volodimir Zelenski au vorbit la telefon pe 25 februarie. Discuția a fost una cu miză mare, confirmată atât de Casa Albă, cât și de Kiev, în contextul intensificării eforturilor diplomatice înaintea reluării negocierilor la Geneva.Apelul a avut loc cu puțin timp înainte de întâlnirea din 26 februarie din Elveția, unde secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, urmează să se întâlnească cu...
25 februarie 2026
Noi atacuri aeriene rusești la porturile ucrainene de la Dunăre. Două aeronave F-16 de la Baza Aeriană Feteşti, ridicate în aer # Europa Liberă România
Radarele Ministerului Apărării Naționale din România au semnalat prezența unei drone în zona adiacentă spațiului aerian național după ce Federația Rusă a lansat miercuri noi atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.Preventiv, au fost activate sistemele de apărare antiaeriană, iar în jurul orei 17.50 două aeronave F-16 dislocate în Baza Aeriană Feteşti au fost ridicate în aer, conform procedurilor de poliţie aeriană, transmite MApN într-un comunicat remis presei miercuri...
Autorizația Electronică de Călătorie a devenit obligatorie la îmbarcarea către Marea Britanie pentru europeni, americani și canadieni # Europa Liberă România
Începând din 25 februarie 2026, regulile de acces în Regatul Unit se schimbă semnificativ pentru cetățenii din Uniunea Europeană, inclusiv cei din România. Autorizația electronică de călătorie (ETA) devine obligatorie pentru toți cei care vizitează țara în scopuri turistice, pentru a-și vedea rudele sau pentru șederi de scurtă durată. Această măsură marchează încheierea unei etape de adaptare, în care controalele erau mai flexibile, și impune verificări stricte la îmbarcare.Această...
Consultări Ucraina-SUA la Geneva, joi. Pe agendă: „pachetul de prosperitate” și un schimb de prizonieri cu Rusia # Europa Liberă România
Negociatorii ucraineni se vor întâlni joi cu oficialii americani pentru a discuta despre reconstrucția postbelică a țării, inclusiv despre un „pachet de prosperitate”, a declarat miercuri președintele Volodimir Zelenski. El a anticipat că peste puțin timp va avea loc și o întâlnire cu Rusia.
Judecătorii îi cer președintelui să retrimită Legea pensiilor magistraților în Parlament și-l acuză pe Bolojan de mentalitate stalinistă # Europa Liberă România
Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR) îi cere președintelui Nicușor Dan să retrimită în Parlament, pentru reexaminare, Legea de modificare a pensiilor de serviciu.
Protest al profesorilor și studenților la Palatul Cotroceni: „Învățământul nu e cheltuială, e investiție” # Europa Liberă România
Aproximativ 500 de profesori preuniversitari și universitari și studenți au protestat miercuri în fața Palatului Cotroceni, la intrarea Leu, nemulțumiți de măsurile de austeritate care afectează educație
Iranul l-a arestat pe șeful biroului postului public de radio și televiune japonez la Teheran # Europa Liberă România
Autoritățile din Iran l-au arestat pe șeful biroului radiodifuzorului public japonez, NHK World, și l-a transferat la cunoscuta închisoare Evin din Teheran, au declarat două surse pentru Radio Farda de la RFE/RL.Guvernul japonez a cerut eliberarea rapidă a cetățeanului său, fără a oferi detalii suplimentare despre caz.Persoana a fost reținută pe 20 ianuarie, iar guvernul a luat legătura cu familia și autoritățile iraniene, a declarat adjunctul secretarului șef al cabinetului japonez,...
Cancelarul Friedrich Merz, la Beijing: „Germania dorește o cooperare economică mai profundă și mai echitabilă cu China” # Europa Liberă România
Cancelarul german Friedrich Merz a sosit miercuri la Beijing, în prima sa vizită oficială în China, cea mai importantă piață comercială a Germaniei, dar și un rival tehnologic tot mai puternic.Berlinul și Beijingul încearcă să consolideze relațiile economice vechi de decenii, pe fondul tensiunilor globale generate de politica tarifară a președintelui american Donald Trump, care a perturbat sistemul comercial internațional.La scurt timp după aterizare, Merz s-a întâlnit la Marele Palat al...
