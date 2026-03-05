Timișoara, văzută prin poveștile femeilor care i-au schimbat destinul. Tur gratuit de 8 Martie
Timis Online, 5 martie 2026 09:50
De Ziua Internațională a Femeii, timișorenii și turiștii sunt invitați să descopere orașul dintr-o perspectivă diferită, într-un tur ghidat dedicat femeilor care au marcat istoria și identitatea locală. Evenimentul este organizat duminică, 8 martie, de Asociația Turism Alternativ, în cadrul proiectului Timișoara Free Tours.
• • •
Alte ştiri de Timis Online
Acum 30 minute
09:50
VIDEO. Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026 cu piesa „Choke Me” # Timis Online
Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2026 cu piesa „Choke Me”, după ce a câștigat Selecția Națională transmisă în direct de TVR. România va concura în a doua semifinală, pe 14 mai, la competiția care se va desfășura la Viena, sub sloganul „United by Music”.
09:50
Timișoara, văzută prin poveștile femeilor care i-au schimbat destinul. Tur gratuit de 8 Martie # Timis Online
De Ziua Internațională a Femeii, timișorenii și turiștii sunt invitați să descopere orașul dintr-o perspectivă diferită, într-un tur ghidat dedicat femeilor care au marcat istoria și identitatea locală. Evenimentul este organizat duminică, 8 martie, de Asociația Turism Alternativ, în cadrul proiectului Timișoara Free Tours.
Acum 2 ore
09:00
Joi, 5 martie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Acum 12 ore
00:10
Joi puteți merge la mai multe proiecții, petreceri și expoziții.
Acum 24 ore
17:10
„Chamber Conversations”. Artiști de talie internațională pe scena Filarmonicii Banatul din Timișoara # Timis Online
Timișoara devine, în 11 martie, de la ora 19, gazda unui eveniment muzical de excepție. Pe scena Filarmonicii Banatul va avea loc concertul extraordinar de muzică de cameră intitulat „Chamber Conversations", care va aduce în fața publicului cinci artiști de renume internațional.
16:50
Miercuri, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Făget au fost sesizați de către proprietarul unei stâne că pe un câmp din proximitatea localității Curtea ar fi avut loc un conflict între două persoane, existând suspiciunea ca una dintre persoane să fie moartă.
16:30
Lucrările pentru amenajarea a două noi sensuri giratorii pe DJ 592, șoseaua care leagă Timișoara de Buziaș, au început oficial, într-o zonă unde, de-a lungul timpului, s-au produs numeroase accidente rutiere. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliul Județean Timiș, Alfred Simonis, care a efectuat astăzi o vizită pe șantier.
16:20
Misiune economică a CCIAT în SUA pentru noi oportunități de colaborare pentru companiile timișene # Timis Online
În perioada 16-26 februarie 2026, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș a organizat o nouă misiune economică în Statele Unite ale Americii, la Las Vegas și Miami, ce a avut ca scop consolidarea relațiilor comerciale româno-americane și identificarea de noi parteneriate de afaceri.
15:50
Locuitorii din Giroc vor beneficia, începând de joi, 5 martie, de un program îmbunătățit al transportului public. Anunțul a fost făcut de Primăria Comunei Giroc, care precizează că modificările vin în urma mesajelor și sugestiilor primite din partea cetățenilor.
15:40
Eleganță și independență pe Corso: povestea doamnei Ileana Demian, simbol al unei epoci în Timișoara # Timis Online
O fotografie, o pălărie, un automobil – din aceste detalii aparent mărunte se recompune portretul unei femei care a întruchipat eleganța și spiritul unei epoci. Povestea doamnei Ileana Demian readuce în atenție farmecul unei Timișoare burgheze, cultivate și profund conectate la marile orașe ale Europei Centrale.
15:20
Timișoara stă mai bine – sau cel puțin nu așa de rău – ca alte mari orașe din România în privința parcărilor, arată o analiză a G4Media și Info Sud-Est. Dintre primele 10 orașe ale României, Timișoara este locul 2 la raportatul dintre numărul de locuri de parcare publice și numărul de locuitori, cu un loc de parcare la trei locuitori.
15:10
În această primăvară, Timișoara se transformă într-un spațiu vibrant de sărbătoare, invitând vizitatorii la o călătorie prin piețele istorice ale orașului. Între 27 martie și 14 aprilie, Târgul de Paște Timișoara promite experiențe inedite în Piața Victoriei, Piața Libertății, Piața Sfântul Gheorghe și Piața Unirii.
14:30
Atac devastator în largul Sri Lanka. Fregata iraniană IRIS Dena s-a scufundat, peste 100 de persoane sunt date dispărute # Timis Online
Cel puțin 101 persoane sunt dispărute după ce fregata iraniană IRIS Dena a fost atacată și s-ar fi scufundat în largul Sri Lanka; bilanțul indică un mort și 78 de răniți. În paralel, Israelul anunță lovituri în Teheran și doborârea unui avion iranian, iar Arabia Saudită spune că a interceptat un atac cu dronă asupra rafinăriei Ras Tanura.
14:30
Rachetă balistică iraniană interceptată de sistemele NATO înainte de a intra în spațiul aerian al Turciei # Timis Online
Ministerul Apărării Naționale al Turciei a anunțat interceptarea unei rachete balistice iraniene care se îndrepta spre spațiul aerian al Turciei, după ce a traversat Irakul și Siria. Proiectilul a fost neutralizat de sistemele NATO din estul Mediteranei, iar resturi au fost găsite în provincia Hatay Province. Nu au fost raportate victime.
13:30
VIDEO. Fabrică ilegală de țigarete care funcționa sub nasul autorităților, descoperită la marginea Timișoarei # Timis Online
La Timișoara a fost descoperită o fabrică ilegală de țigarete, cu sute de baxuri și tone de tutun, într-o acțiune a polițiștilor și procurorilor D.I.I.C.O.T. care vizează un grup de contrabandiști bine organizat.
13:10
Cazul Mario: adolescentul de 15 ani trimis în judecată, minorul de 13 ani plasat într-un centru de protecție # Timis Online
Adolescentul de 15 ani a fost trimis în judecată pentru uciderea lui Mario și profanarea cadavrului, iar minorul de 13 ani nu va fi judecat. Tribunalul Timiș a decis plasamentul său într-un centru de protecție a copilului.
13:00
Cursă de 3.600 de euro spre Italia. Un timișorean, trimis în judecată pentru trafic de migranți # Timis Online
Un bărbat din Timișoara a fost trimis în judecată pentru că a transportat ilegal patru migranți din Irak, care intenționau să ajungă în Italia.
13:00
Timișorenii nu vor putea plăti impozite în acest weekend. Sistemul, suspendat pentru aplicarea noilor reduceri fiscale # Timis Online
Primăria Timișoara suspendă, în acest weekend, încasarea taxelor și impozitelor locale pentru actualizarea sistemului informatic, necesară aplicării noilor reduceri fiscale. Ghișeele și plățile online vor fi indisponibile de vineri, 6 martie, ora 14, până luni, 9 martie, ora 8:30.
13:00
PROGRAM. Cum poți pătrunde în culisele creației artistice. „Open Studios” la Facultatea de Arte și Design UVT # Timis Online
Joi, 5 martie, atelierele Facultății de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara se transformă într-un spațiu deschis publicului. Vizitatorii vor putea explora procesul creativ al studenților și al masteranzilor, de la pictură și sculptură la design, fotografie și arte digitale.
12:20
Prins în flagrant. Un bărbat de 39 de ani a încercat să vândă 2 kg de canabis în Timișoara # Timis Online
Un bărbat din Timișoara a fost prins încercând să vândă două kilograme de canabis, evaluat la 30.000 de lei, de către polițiști și procurori.
11:30
ADVERTORIAL. Îți place senzația de a avea un pat proaspăt spălat? Lenjeriile intră zilnic în contact cu pielea, cu produsele cosmetice, cu transpirația și cu praful din casă. Dacă le îngrijești corect, obții trei beneficii clare: igienă mai bună, materiale care rezistă mai mult și un aspect plăcut al dormitorului.
11:30
Obezitatea, un pericol ignorat. Medicii de la Spitalul CFR Timișoara avertizează asupra riscurilor majore pentru sănătate # Timis Online
„8 miliarde de motive pentru a acționa împotriva obezității” este tema din acest an a Zilei Mondiale a Obezității, un semnal de alarmă tras la nivel global asupra impactului major pe care excesul ponderal îl are asupra sănătății populației.
11:00
Primăria Sânandrei digitalizează serviciile fiscale. Verificarea taxelor și impozitelor, disponibilă online # Timis Online
Locuitorii comunei Sânandrei au la dispoziție un nou serviciu digital pus la dispoziție de primărie, menit să simplifice accesul la informațiile privind taxele și impozitele locale.
11:00
Un bărbat de 28 de ani a fost reținut la Timișoara după ce ar fi descărcat și stocat fișiere video de pornografie infantilă cu copii cu vârste între 2 și 10 ani.
10:50
Planeta Mercur se află în mișcare retrogradă din 26 februarie până în 20 martie, în semnul Pești. Este de fapt o mișcare aparent retrogradă, o iluzie optică produsă de diferența de viteză și poziție dintre Pământ și planeta Mercur.
Ieri
10:00
Fără permis și beat, un tânăr a fugit de poliție și s-a oprit cu mașina într-un cap de pod, lângă Lugoj # Timis Online
A vrut să evite un control de rutină, dar a ajuns direct într-un cap de pod. Un tânăr de 28 de ani, fără permis și aflat sub influența alcoolului, a fost reținut după o urmărire în trafic care s-a încheiat cu un accident, în noaptea de 4 martie, în Timiș.
09:50
Muzeu de artă imersivă la Timișoara: expoziții despre Matisse, Monet, dinouzauri și Egiptul antic # Timis Online
Museum of Immersive New Art (MINA) anunță deschiderea unui spațiu expozițional permanent la Timișoara. Muzeul privat va propune timișorenilor secțiuni dedicate artei lui Matisse și lui Monet, dar și o călătorie imersivă în lumea dinozaurilor sau o călătorie vizual-sonoră prin Egiptul antic.
09:50
Timpul ca mecanism demontabil. Expoziție marca Vică Tilă Adorian la Galeria cu Platani # Timis Online
Galeria cu Platani - UVT Art Center din Timișoara găzduiește, în această lună, expoziția intitulată „ Timp, număr, semn #7” și semnată de artistul Vică Tilă Adorian, profesor și coordonator de doctorate la facultatea timișoreană de arte vizuale.
09:30
Ești pasionat(ă) de film, comunicare sau organizare de evenimente? Asociația Culturală Contrasens a dat startul recrutărilor pentru echipa Festivalului de Film Taifas și caută voluntari entuziaști care să contribuie la crearea unor experiențe memorabile pentru public, cineaști și invitați.
08:30
Miercuri, 4 martie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
00:10
Miercuri puteți merge la expoziții,spectacole și proiecții.
3 martie 2026
20:40
Un accident rutier produs marți, 3 martie, pe DN6, între Caransebeș și Lugoj, s-a soldat cu rănirea unui bărbat de 77 de ani, după ce mașina pe care o conducea a intrat în coliziune cu un autocamion și un alt autoturism care circulau din sens opus.
20:20
Prima ieșire la Timișoara pentru zeci de elevi din mediul rural. „Gipsy Queen”, filmul care transformă un bilet la cinema într-o șansă la educație # Timis Online
Zeci de elevi din Saravale, Pesac, Sânpetru Mare și Timișoara au trăit marți după-amiază o experiență specială: vizionarea filmului românesc Gipsy Queen. Pentru unii dintre ei a fost prima vizită la Iulius Mall sau chiar prima ieșire în Timișoara.
15:40
Toleranță zero față de gunoaiele aruncate ilegal. Primăria Giarmata sancționează fără excepție # Timis Online
Mesaj ferm din partea administrației locale. Primăria Comunei Giarmata anunță că abandonarea ilegală a deșeurilor nu va fi tolerată, iar fiecare caz identificat va fi sancționat conform legii.
15:30
925 de lei pe lună, din fonduri europene, pentru studenți din medii defavorizate. Apel deschis pentru universități # Timis Online
Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, a lansat procesul de selecție a universităților de stat acreditate care vor acorda burse sociale studenților proveniți din medii și grupuri dezavantajate.
14:20
Contract de 50 de milioane de euro pentru schimbarea țevilor Colterm. A fost desemnat executantul # Timis Online
Primăria Timișoara a desemnat constructorul pentru a treia etapă de modernizare a rețelei de termoficare: circa 13 kilometri de conducte primare vor fi înlocuite, de la CET Sud, printr-un contract de peste 255 de milioane de lei cu TVA. Lucrările sunt estimate la 33 de luni.
14:20
Harghita, Banat și Dobrogea își unesc forțele. Alianță strategică pentru o voce puternică a României în Europa gastronomică # Timis Online
Harghita, Banat și Dobrogea au oficializat semnarea unui Acord de Parteneriat privind cooperarea între Regiunile Gastronomice Europene. Astfel, marchează trecerea de la o colaborare informală la un cadru strategic comun pentru consolidarea poziției României în rețeaua europeană de profil.
13:30
Investiție de peste 26 de milioane de lei în viitorul copiilor. Creșă nou-nouță la Săcălaz și grădiniță extinsă la Moșnița Nouă # Timis Online
Consiliul Județean Timiș a anunțat implementarea proiectului „Primii pași spre viitor - Sprijin și incluziune pentru copii”, o investiție de peste 26 de milioane de lei care prevede înființarea primelor servicii de creșă în Comuna Săcălaz, extinderea celor existente în Comuna Moșnița Nouă, plus acordarea de sprijin educațional și social pentru peste 1.600 de copii și tineri din județ.
13:30
Nicușor Dan l-a numit pe Mihai Dimian ministru al Educației, la propunerea Partidul Național Liberal, susținută de premierul Ilie Bolojan. Este a 32-a numire în 36 de ani, iar Dimian va ocupa funcția ca independent.
13:20
Nicușor Dan l-a numit pe Mihai Dimian ministru al Educației, la propunerea Partidul Național Liberal, susținută de premierul Ilie Bolojan. Este a 32-a numire în 36 de ani, iar Dimian va ocupa funcția ca independent.
12:40
VIDEO. Lenea și nesimțirea i-a costat aproape 10.000 de euro. Trei bărbați depistați pe camere abandonând deșeuri # Timis Online
Trei bărbați care au abandonat deșeuri pe domeniul public au fost amendați cu 45.000 de lei, după ce au fost identificați cu ajutorul camerelor video, anunță primarul Dominic Fritz. Edilul subliniază că gunoiul putea fi predat gratuit la centrele de colectare ale municipalității.
12:10
La 10 ani de activitate în Timișoara, Asociația Teatrul Experimental Senzorial lansează un proiect și recrutează noi membri pentru trupa sa de actori amatori. Atelierele de primăvară Fragments of Reality promit „tehnici de teatru alternativ, art-terapie și mindfulness într-un singur loc” și sunt deschise, gratis, tuturor celor tentați „să se descopere, să exploreze rute noi ale interiorului lor și să se lase în voia simțurilor”, anunță Sebastian Dobrescu, coordonatorul proiectului.
11:50
Amenzi de peste 1,5 milioane de lei și zeci de persoane depistate muncind „la negru” de ITM Timiș # Timis Online
Inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Timiș au desfășurat, în perioada 1 – 28 februarie ample campanii de control. Verificările au vizat respectarea legislației în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă.
11:40
Departamentul pentru Situații de Urgență anunță amânarea exercițiului „Miercurea Sirenelor”, programat pentru 4 martie, invocând contextul actual de securitate și riscul de a crea panică pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. Testarea sistemului de alarmare va fi reprogramată.
10:50
Final de mandat la Spitalul „Victor Babeș”. Oancea: „Nu plec din această misiune, ci doar dintr-o funcție” # Timis Online
După cinci ani marcați de crize sanitare, investiții majore și reforme interne, prof. dr. Cristian Oancea își încheie mandatul de manager al Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș”. Acesta spune că lasă în urmă o unitate medicală transformată radical față de momentul preluării conducerii.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
25 de ani! Un întreg sfert de veac se va împlini de când Otello avea premiera la Timișoara, cu maestrul Corneliu Murgu în rolul titular, o interpretare magistrală, un moment splendid în memoria culturală a urbei. După douăzeci și cinci de ani, această tulburătoare creație verdiană revine pe scena Operei Naționale Române din Timișoara, în aceeași montare, cu o excelentă distribuție. Invitat pentru rolul gelosului maur este acum tenorul Marius Vlad Budoiu.
09:20
Doamnele care au scris istoria nevăzută a orașului. Întâlnire de 8 Martie, în mansarda Muzeului Național al Banatului # Timis Online
O întâlnire aparte, dedicată femeilor care au definit eleganța și prestigiul Timișoarei burgheze, va avea loc în mansarda Muzeul Național al Banatului, sub semnul primăverii și al celebrării feminității.
09:20
O șansă la viață. Pacient electrocutat la 22.000 de volți, tratat cu succes la Spitalul Județean Timișoara # Timis Online
Un pacient care a suferit o electrocutare la 22.000 de volți a fost tratat cu succes la Unitatea Funcțională pentru Arși din cadrul Spitalul Județean „Pius Brînzeu” Timișoara. Cazul a fost considerat unul extrem de grav, cu risc vital major, din cauza leziunilor extinse produse de curentul de înaltă tensiune.
08:50
Creșterea timpului petrecut în poziție șezândă, fie în context profesional, fie recreațional, a determinat o incidență tot mai mare a tulburărilor musculoscheletale asociate muncii sedentare. Lucrul pe laptop și sesiunile prelungite de gaming implică posturi statice menținute, mișcări repetitive ale membrelor superioare și solicitare cognitivă intensă, factori care contribuie la apariția durerilor cervicale, dorsale și lombare, precum și la sindroame de suprasolicitare. Din perspectivă medicală, poziția corectă la birou reprezintă o intervenție preventivă esențială pentru reducerea riscului de patologie degenerativă precoce și a disfuncțiilor musculare cronice.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.