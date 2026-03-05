Oferte cu discount la Târgul Imobiliar Timișoara TIT: Alpha City Residence promite 2.000 de euro reducere la rezervări

12:10

La 10 ani de activitate în Timișoara, Asociația Teatrul Experimental Senzorial lansează un proiect și recrutează noi membri pentru trupa sa de actori amatori. Atelierele de primăvară Fragments of Reality promit „tehnici de teatru alternativ, art-terapie și mindfulness într-un singur loc” și sunt deschise, gratis, tuturor celor tentați „să se descopere, să exploreze rute noi ale interiorului lor și să se lase în voia simțurilor”, anunță Sebastian Dobrescu, coordonatorul proiectului.