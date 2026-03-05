VIDEO. Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026 cu piesa „Choke Me”

09:30

25 de ani! Un întreg sfert de veac se va împlini de când Otello avea premiera la Timișoara, cu maestrul Corneliu Murgu în rolul titular, o interpretare magistrală, un moment splendid în memoria culturală a urbei. După douăzeci și cinci de ani, această tulburătoare creație verdiană revine pe scena Operei Naționale Române din Timișoara, în aceeași montare, cu o excelentă distribuție. Invitat pentru rolul gelosului maur este acum tenorul Marius Vlad Budoiu.