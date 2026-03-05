Strategia tăcerii abordată la Beijing. De ce China nu reacționează după eliminarea lui Khamenei și capturarea lui Maduro de către Trump
Gândul, 5 martie 2026 11:20
Eliminarea liderului iranian Ali Khamenei și capturarea lui Nicolás Maduro de către SUA au provocat reacții dure la Beijing, dar fără acțiuni concrete. Analiștii militari internaționali spun că pragmatismul strategic și relația cu Washingtonul condus într-un mod imprevizibil de Trump explică reținerea Chinei. În ultimele luni, Statele Unite au eliminat doi lideri considerați apropiați ai […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
11:30
Bărbat din Brașov, arestat după ce și-a ucis fratele cu o rangă și i-a aruncat cadavrul într-un râu # Gândul
Un bărbat de 59 de ani a fost arestat preventiv după ce și-ar fi ucis fratele mai mare, lovindu-l în mod repetat cu o rangă metalică, apoi aruncându-i trupul într-un râu din județul Brașov. Cadavrul victimei a fost descoperit abia după aproximativ șase săptămâni, relatează Mediafax. Cadavrul, descoperit în albia unui râu din Zărnești Potrivit […]
11:30
China a redus obiectivul anual de creștere economică la un interval de 4,5%-5%, cel mai scăzut obiectiv de expansiune din 1991, în contextul în care se confruntă cu provocări atât pe plan intern, cât și extern. Detaliile au fost făcute publice în timpul celei mai mari reuniuni politice din China, cunoscută sub numele de „cele […]
Acum 30 minute
11:20
Strategia tăcerii abordată la Beijing. De ce China nu reacționează după eliminarea lui Khamenei și capturarea lui Maduro de către Trump # Gândul
Eliminarea liderului iranian Ali Khamenei și capturarea lui Nicolás Maduro de către SUA au provocat reacții dure la Beijing, dar fără acțiuni concrete. Analiștii militari internaționali spun că pragmatismul strategic și relația cu Washingtonul condus într-un mod imprevizibil de Trump explică reținerea Chinei. În ultimele luni, Statele Unite au eliminat doi lideri considerați apropiați ai […]
11:10
Putin amenință cu oprirea livrărilor de gaze către Europa: „Poate că ar fi mai rentabil pentru noi să ne întrerupem chiar acum livrările” # Gândul
Vladimir Putin a declarat că Rusia ar putea lua în calcul oprirea livrărilor de gaze naturale către piețele europene și orientarea către alte piețe pe care le consideră mai promițătoare. Declarația vine în contextul în care Comisia Europeană pregătește o propunere legislativă prin care ar urma să fie interzise definitiv importurile de petrol rusesc. Putin: […]
Acum o oră
11:00
Dramă într-o familie de români. „Mama doarme. Are spumițe la gură”. Ce s-a întâmplat, de fapt # Gândul
O tânără în vârstă de 26 de ani din localitatea Bârlești, comuna Erbiceni, județul Iași, s-a stins din viață în somn, în timp ce fetița ei de numai 7 anișor credea că mama doarme, relatează Ziarul de Iași. Pe rețelele de socializare au fost transmise numeroase mesaje de condoleanțe pentru familia îndoliată. Din câte se […]
11:00
Generația Z, adesea etichetată drept „curioasă și sobră”, consumă mai mult alcool decât generația anterioară, susține un nou studiu. Adulții din Generația Z consumă mai mult alcool decât milenialii În ciuda sugestiilor conform cărora adulții din Generația Z beau mai puțin decât generațiile anterioare, studiul a constatat că 68% dintre tinerii adulți au raportat consum excesiv de alcool în ultimul […]
10:50
Fico îl acuză pe Zelenski că „minte” în privința avarierii conductei rusești de petrol Drujba: „Am imagini secrete. Ruta principală nu e avariată” # Gândul
Premierul Slovaciei, Robert Fico, afirmă că deține imagini satelitare clasificate care ar demonstra că conducta de petrol Drujba nu a fost avariată. Liderul de la Bratislava îl acuză pe Volodymyr Zelensky că ar fi mințit privind oprirea tranzitului petrolului. Prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, a declarat miercuri că dispune de imagini satelitare secrete care ar demonstra […]
10:40
Caz incredibil la Iași: au primit o femeie în gazdă, dar acum nu o pot da afară. Nici Poliția, nici judecătorii n-au rezolvat problema # Gândul
Cazul de la Iași arată în ce situație de necrezut se poate ajunge pe piața imobiliară, acolo unde lipsa reglementărilor a creat un haos de nedescris. Potrivit Ziarul de Iași, o studentă la UMF refuză să părăsească apartamentul pe care l-a închiriat în 2024, deși contractul i-a expirat. Informată de proprietari că va fi reclamată la […]
10:40
Vremea se încălzește, treptat, cu fiecare zi care trece, iar primăvara pare a-și fi intrat în drepturi. Astăzi, la primele ore ale dimineții, meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) nu au emis coduri de vreme rea, iar temperaturile sunt în creștere. La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis ultimele informații despre evoluția […]
10:40
Puiul de macac japonez, Punch, pare să fi crescut pentru plușul său care i-a devenit alinare atunci când prietenii săi îl respingeau. Punch, puiul de macac care a impresionat pe toți iubitorii de animale din întreaga lume, a devenit mult prea mare pentru plușul său în care și-a găsit alinare atunci când mama lui, dar […]
10:40
Doru Bușcu semnează un text devastator, adresat președintelui: Ce te legeni, Nicule? / De ce nu m-aș legăna, dacă asta-i firea mea? Dau din umeri, mă înclin, deschid palmele puțin. Mișc din cap, râd fără rost. Fac ce-ar face orice prost, dacă mâine-ar fi votat să vă fie șef de stat # Gândul
Doru Bușcu semnează, în Cațavencii, un text devastator, adresat președintelui Nicușor Dan. „– Ce te legeni, Nicule, fără ploaie, fără vînt, cu privirea în pămînt? – De ce nu m-aș legăna, dacă asta-i firea mea? Dau din umeri, mă înclin, deschid palmele puțin. Mișc din cap, rîd fără rost. Fac ce-ar face orice prost, dacă […]
Acum 2 ore
10:30
Președintele României, Nicușor Dan, începe joi, 5 martie, vizita oficială în Republica Polonă. Acesta va fi primit de liderul Republicii Polone, Karol Nawrocki, la Palatul Prezidențial, de la ora 12.00. Pe agenda evenimentului sunt inserate o suită de activităţi de protocol precum: ceremonia oficială de primire, convorbiri tête-à-tête, convorbiri oficiale, urmate de declarații de presă […]
10:20
Care sunt cele mai violente zone din județul Vaslui. Bârladul pierde primul loc după mai mulți ani # Gândul
Un raport prezentat de Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui arată cum a evoluat fenomenul infracțional în 2025 și care sunt cele mai violente zone din județ. Dacă în trecut zona Bârlad era considerată cea mai problematică, în prezent zona Vaslui conduce clasamentul după numărul total de fapte de violență. Zona Vaslui, cele mai multe cazuri […]
10:10
În euforia victoriei cu CFR Cluj, din Cupa României, o declarație a trecut aparent neobservată. Ștefan Baiaram a detonat „bomba” imediat după calificarea Universității Craiova în semifinale, scrie PROSPORT: pleacă din Bănie la finalul sezonului! Baiaram este cel mai căutat fotbalist oltean al momentului, având parte de un sezon excelent. Baiaram: „Cu siguranță voi pleca […]
10:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul, analistul politic H. D. Hartmann a vorbit despre strategia militară a Iranului în conflictul din Orientul Mijlociu și cum a reușit. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, H. D. Hartmann a afirmat că SUA s-ar fi implicat în războiul Israelului cu Iranul […]
10:10
Pompierii din orașul San Giovanni Lupatoto din regiunea Veneto, nordul Italiei, au salvat un lup care căzuse într-un canal. Animalul aflat în momente dificile se refugiase în apele curgătoare de sub o pasarelă, înainte ca echipa de pompieri să ajungă pentru a îl salva. Lup salvat dintr-un canal din nordul Italiei După ce au stabilizat-o […]
10:00
AUR cere coaliției „să dovedească responsabilitate și respect față de români în aceste momente critice” # Gândul
Liderii AUR au ieşit la atac împotriva coaliţiei de guvernare pe care o acuză de „meschine jocuri politice în timpul unei crize generate tot de actuala coaliție și agravate de războiul din Iran.” AUR mai spune că liderii tuturor partidelor de coaliţie s-au înţeles asupra măsurilor premierului în ceea ce priveşte bugetul, însă există şi […]
09:50
A început sezonul mucenicilor, iar o bucată ajunge și la 50 de lei pe aplicațiile de livrare # Gândul
Odată cu martie vine și sezonul mucenicilor, mici cozonăcei în formă de infinit presărați cu multă nucă, scorțișoară și însiropați în apă cu zahăr. Patiseriile și cofetăriile au dat deja startul pregătirilor pentru mucenici, dar ei se vând și pe platformele de livrare, unii ajung și la 40 de lei bucata, iar cei muntenești puși […]
09:40
Valentin Stan: Trump a anunțat că va apăra poporul american de amenințările iminente ale regimului Khamenei # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show din 2 martie 2026, analistul Valentin Stan a tras un semnal de alarmă privind amenințarea persistentă a terorismului iranian, subliniind pierderile americane din ultimele decenii și legătura cu recentele declarații ale lui Donald Trump. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Analistul Valentin Stan a avertizat în emisiunea Marius Tucă […]
Acum 4 ore
09:30
O treime din angajații din România lucrează pe salariul minim. Firmele din marile orașe apelează la imigranți # Gândul
Unul din trei angajați din România are un salariu de 2.700 de lei pe lună, iar șase din zece au salariul net sub 4.100 de lei, potrivit unui raport al Confederației Patronale Concordia. Rata de ocupare rămâne una dintre cele mai scăzute la nivel european, fiind deosebit de redusă în rândul tinerilor, în timp ce […]
09:30
Cum arată acum Ambasada Iranului din Washington, abandonată din 1979. Flori și steaguri de dinaintea revoluției islamice au apărut la intrare # Gândul
Ambasada Iranului din Washington, închisă de peste patru decenii după ruptura diplomatică dintre SUA și Teheran, a devenit din nou un punct de interes în contextul războiului din Orientul Mijlociu. În mod misterios, în ultimele zile, în fața clădirii au fost depuse flori și steaguri iraniene din perioada de dinaintea Revoluției Islamice. Ambasada Iranului din […]
09:30
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul de post ieftinit cu 44% astăzi, în toate magazinele din România # Gândul
Lanțul de supermarketuri Lidl a anunțat una dintre cele mai mari reduceri din acest an, aplicată la un produs foarte căutat în timpul postului. În oferta disponibilă în toate magazinele din România, acest produs de post a fost ieftinit cu 44%. Este vorba despre țelină, care devine una dintre cele mai accesibile legume. Preț redus […]
09:30
Româncă de 36 de ani găsită moartă în Italia, în ruinele unei clădiri abandonate, sfâșiată de câini. Se prostitua și era dependentă de droguri # Gândul
O româncă în vârstă de 36 de ani a fost găsită moartă într-o clădire abandonată din Catania, în sudul Italia. Inițial, anchetatorii au suspectat o crimă, însă rezultatele autopsiei indică faptul că moartea ar fi fost provocată de mușcături de animale, cel mai probabil de câini vagabonzi, relatează presa italiană. Autopsia infirmă ipoteza unei crime […]
09:00
Orașul în care încă mai găsim apartamente ieftine cu două camere. Prețul pentru o garsonieră este de 67.000 de euro # Gândul
La nivel național, apartamentele au trecut printr-o scumpire de 16%, însă, diferențele de preț între marile orașe încă sunt semnificative. Specialiștii în imobiliare au dezvăluit care sunt locațiile în care încă mai găsim apartamente cu două camere mai ieftine de 100.000-110.000 de euro. Prețurile apartamentelor din marile orașe ale României au înregistrat o creștere medie […]
08:50
Un client a comandat un BOLT din București în Poiana Brașov. Cât a plătit pentru cursa de 191 km # Gândul
Românii încep să apeleze tot mai mult la ridesharing și pentru curse în afara orașelor, pe distanța lungi. Un astfel de caz este al unui client Bolt care a comandat o mașină să-l ducă de la București până în Poiana Brașov. Iată cât a plătit pentru distanța de 191 de kilometri. Poiana Brașov rămâne cea […]
08:50
Percheziții în patru județe într-un dosar privind eutanasierea câinilor fără stăpân: nouă persoane vizate în anchetă # Gândul
Poliția Română a descins joi dimineață în mai multe locații din țară, într-o anchetă care vizează modul în care au fost gestionate contractele pentru capturarea și eutanasierea câinilor fără stăpân. Acțiunea coordonată de procurori a dus la efectuarea a 20 de percheziții în județele Prahova, Giurgiu, Constanța și Ilfov. 20 de percheziții în mai multe […]
08:40
H.D. Hartmann: „România nu are tehnologia pentru a se apăra de radiațiile nucleare. Nu ne permitem să intrăm sub umbrela franceză” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a discutat despre cum România nu are tehnologia necesară pentru a se apăra de radiații nucleare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. H.D. Hartmann: „Atenție, noi am avut o școală de nucleariști fenomenală. Noi am […]
08:40
Error 404 este un mesaj care poate ascunde un pericol uriaș. Rețelele gratuite de wifi nu sunt mereu sigure. Hackerii pot crea clone la care telefonul ni se conectează automat. După câteva momente de la conectare ne putem trezi fără date bancare sau fără conturi de social media. Fraudele informatice raportate au crescut cu 40% […]
08:40
CNN: Iranul ar fi trimis mesaje secrete pentru reluarea negocierilor cu SUA. Washingtonul neagă discuțiile, războiul din Orient continuă # Gândul
Serviciile secrete iraniene ar fi transmis un mesaj Statelor Unite privind posibile negocieri pentru încheierea războiului, însă oficialii americani neagă existența unor discuții. Washingtonul afirmă că operațiunile militare împotriva Iranului intră într-o nouă fază. Serviciile secrete iraniene ar fi transmis Statelor Unite că ar putea fi pregătite să inițieze discuții pentru încheierea războiului, însă oficialii […]
08:30
Sorana Cîrstea, victorie în trei seturi cu Tatjana Maria la Indian Wells. Românca merge în turul doi: „Un meci foarte greu” # Gândul
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul secund al turneului BNP Paribas Open de la Indian Wells, după ce a învins-o în trei seturi pe Tatjana Maria, scor 6-4, 4-6, 6-3. Românca s-a impus după un meci de aproximativ două ore și va juca în runda următoare împotriva rusoaicei Diana Shnaider. Cîrstea a controlat majoritatea schimburilor […]
08:20
Cât costă o garsonieră și un apartament cu 2/3 camere, în martie 2026, în funcție de orașul (din România) în care locuiești # Gândul
Piața imobiliară din România a continuat să crească moderat în prima parte a anului 2026, cu 10-15%, pe fondul inflației și a scumpirilor constante la materiile prime. Cu toate acestea, încă se observă o cerere ridicată pentru locuințe în marile orașe din țară. Chiar dacă prețurile au crescut aproape peste tot, iar sectorul forței de […]
08:10
H. D. Hartmann: „Războiul din Orientul Mijlociu se va încheia printr-o pace rudimentară între SUA, Iran și Israel” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a discutat despre faptul că războiul din Iran se va termina cu o pace rudimentară. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. H.D. Hartmann: „Părerea mea este că mai durează cam până în vară, cu încetarea […]
08:10
Miercuri seara s-au întors în România aproape cinci sute de români care au reuşit să părăsească statele implicate în conflictul din Orientul Mijlociu # Gândul
490 de persoane dintre cetățenii români care și-au anunțat prezența și au solicitat asistență consulară, din evidența MAE, s-au întors în țară miercuri seara, anunţă Ministerul Afacerilor Externe. Dintre acestea, 318 cetățeni români s-au intors din Statul Israel cu zboruri de repatriere asistată, prin intermediul curselor charter angajate prin agențiile de voiaj și au beneficiat […]
08:00
Valentin Stan: Forțele aliate, în frunte cu SUA, au aplicat lovituri lui Saddam Hussein pentru că nu a vrut să plece din Kuweit # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a explicat de ce un stat aflat în fața unei coaliții militare poate reacționa atacând în mai multe direcții. El a invocat un incident mai vechi, când Irakul lui Saddam Hussein a fost vizat de o intervenție internațională după invadarea Kuweitului. Urmăriți aici, […]
07:50
Criză diplomatică SUA-Spania. Scott Bessent a acuzat autoritățile spaniole că, prin acțiunile lor, „pun în pericol viețile americanilor” # Gândul
Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, critică dur atacurile SUA asupra Iranului și avertizează asupra riscului unui conflict major. Reacția vine după ce președintele Donald Trump a amenințat că va întrerupe relațiile comerciale cu Madridul din cauza disputei privind bazele militare. Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a lansat miercuri un atac dur la adresa escaladării conflictului din Orientul […]
07:40
Dan Dungaciu: „Orientul Mijlociu trebuie pacificat, trebuie eliminate amenințările inclusiv cele pentru Israel” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum Orientul Mijlociu trebuie pacificat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Strategia ajunge la Orientul Mijlociu. Orientul Mijlociu trebuie pacificat, trebuie eliminate amenințările, inclusiv amenințările pentru statul Israel. Iar amenințarea […]
07:40
Oana Țoiu, discuții cu omologii din Arabia Saudită, Qatar și Oman despre românii blocați în regiune # Gândul
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a avut, miercuri, discuții telefonice cu omologii din Arabia Saudită, Qatar și Oman, Faisal bin Farhan Al Saud, Sultan bin Saad Al Muraikhi, respectiv Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi, cu privire la situația cetățenilor români blocați în regiune din cauza conflictului izbucnit în Orientul Mijlociu. În trei mesaje succesive […]
Acum 6 ore
07:20
5 Martie, calendarul zilei: Bernard Arnault împlinește 77 de ani, Eva Mendes 52. Are loc prima ediție a Festivalului Cerbul de Aur # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 5 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Bernard Arnault este un magnat francez, cunoscut drept unul dintre cei mai bogați oameni din lume și liderul industriei globale a bunurilor de lux. Născut pe 5 martie 1949, în Roubaix, Franța, […]
07:10
Bat clopotele pentru Ilie Bolojan? Teodorovici: ”Nu trebuia să fie premier, clar/E necesară demisia” # Gândul
Ediția de joi a emisiunii Ai Aflat! a fost dedicată unui dialog între jurnalistul Ionuț Cristache și fostul ministru de Finanțe Eugen Teodorovici pe teme de stringentă actualitate. Una dintre acestea se referă la dilema dacă e oportun ca premierul Bolojan să își mai păstreze funcția după intrarea României în recesiune și tensiunea socială creată […]
06:40
Valentin Stan: America e o superputere, face toate greșelile, dar imaginați-vă planeta dacă puterea era deținută de ayatollahii iranieni # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, a emisiunii lui Marius Tucă, profesorul Valentin Stan a comentat actualul context geopolitic și tensiunile duse la cote maxime din Orientul Mijlociu. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan vorbește în contextul actual despre criticille aduse la adresa președintelui american Donald Trump, despre care s-ar fi spus […]
06:30
Lupte în Orient, ziua 6. Israel: „Numărul rachetelor iraniene lansate scade în fiecare zi”. Trump: „Suntem într-o poziție de forță” # Gândul
Războiul dintre SUA-Israel și Iran a intrat joi, 5 martie 2026, în a 6-a zi, iar confruntările dintre cele două tabere par departe de o încheiere. Tel Avivul anunță, totuși, că pe zi ce trece forța de atac a Teheranului scade, iar numărul de rachete lansate e tot mai mic.
06:10
Bugetul Capitalei ar putea întârzia extrem de mult din cauza neînțelegerilor din Coaliție. „Nu există consens, iar Bucureștiul va funcționa pe sistemul de avarie” # Gândul
Surse administrative au precizat pentru Gândul că partidele din Coaliția de guvernare încă nu s-au pus de acord în ceea ce privește bugetul pe care urmează să-l primească Primăria Capitalei în 2026. Asta înseamnă că bugetul va întârzia extrem de mult. Potrivit surselor Gândul, până pe 20 aprilie – cel mai devreme – Bucureștiul ar […]
06:00
Valentin Stan: Televiziunile ajung să transmită informații complet eronate. Atenție mare de unde ne luăm informațiile # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a criticat modul în care sunt prezentate informațiile despre Iran, NATO și bazele militare americane din Orientul Mijlociu. Profesorul a acuzat erori și manipulări în spațiul public, spunând că astfel de afirmații induc în eroare publicul. Urmăriți aici, […]
Acum 8 ore
05:30
România, cimitirul de mașini al Europei. Suntem printre țările fruntașe la condus rable. Ce vârstă are, în medie, parcul nostru auto # Gândul
Îmbătrânirea parcului auto al României este o realitate, fiind accentuată de numărul tot mai mare de mașini second-hand îmbătrânite care intră anual în țară. Astfel, ne aflăm departe de media UE de doar 12,7 ani. Practic, aproape două treimi din parcul auto al României înseamnă autovehicule de peste 12 ani. Analizând datele oferite de MAI, […]
Acum 12 ore
23:50
Trump își continuă războiul cu eolienele și râde, la pachet, de europeni: „Câte eoliene ați văzut în China? Ei doar le fabrică și le vând fraierilor din Europa, care le cumpără cu miile” # Gândul
Într-o incursiune publică, Donald Trump a râs de europeni la capitolul achizițiilor pe piața energiei verzi. Președintele SUA susține că statul chinez „produse toate morile de vânt”, deși nu dețin parcuri eoliene. Însă, ajung să fie vândute „fraierilor din Europa”, cu „miile”, a susținut președintele american. Este încă o salvă din lupta lui Trump cu […]
23:10
H.D. Hartmann: „Khamenei știa că va fi omorât, iar prezența familiei, a fost un sacrificiu ritualic” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show din 4 martie 2026, analistul H.D Hartmann a oferit o analiză detaliată a traiectoriei lui Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului timp de 37 de ani, subliniind contrastul economic cu Turcia și elemente biografice dramatice. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show H.D. Hartmann subliniază că, sub Khamenei, PIB-ul Iranului […]
23:10
Ce vine cu Mercosur. Un cargo cu semințe de floarea soarelui din Argentina, dat la biodiesel în Bulgaria # Gândul
Primele cantități de floarea-soarelui care au ajuns din Argentina în Bulgaria au fost depistate ca fiind neconforme pentru a fi procesate pentru producția de ulei. Analizele de laborator au indicat un nivel ridicat, peste limita legală admisă, a unor pesticide periculoase, astfel că toate cantitățile recepționate au fost direcționate, sub pază, către depozite și ar […]
23:00
Șefa OMV Petrom, prima reacție după creşterea preţului la carburanţi. Ce se întâmplă în România: „Suntem un importator net de petrol brut” # Gândul
Prețul carburanților a crescut în România, fiind marcată o majorare consistentă a tarifului la pompă, după escaladarea conflictului din Iran. Acum, un litru de benzină costă peste 8 lei (vezi AICI). În aceeași zi în care clienții stațiilor de alimentare au fost întâmpinați cu prețuri mai mari la combustibili, premierul Ilie Bolojan preciza că nu […]
22:40
H. D. Hartmann: „Iranul nu are bomba atomică, dar este la luni de zile să ajungă la ea. Au nevoie de o singură bombă să devină intangibili” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a discutat despre cum Iranul nu are încă bombă atomică, dar este la un pas să creeze una. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. H.D. Hartmann: „Când Khamenei este la putere, el redeschide proiectul nuclear, […]
Acum 24 ore
22:10
Grindeanu, în cazul blocajului pe buget: „I-am spus de patru ori astăzi la Coaliție lui Bolojan că nu suntem de acord cu această abordare. O spun încă o dată, ca să fie clar! # Gândul
Miercuri, după mai bine de 3 ore de discuții, bugetul de stat a rămas tot la nivel de schiță. Social-democrații spun că premierul Bolojan ar fi inclus în mod deliberat în proiectul de buget prevederi care contrazic pozițiile exprimate de partenerii din coaliție. Imediat după ce a fost declarat blocajul liderul PSD, Sorin Grindeanu a […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.