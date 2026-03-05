A început sezonul mucenicilor, iar o bucată ajunge și la 50 de lei pe aplicațiile de livrare

09:30

Unul din trei angajați din România are un salariu de 2.700 de lei pe lună, iar șase din zece au salariul net sub 4.100 de lei, potrivit unui raport al Confederației Patronale Concordia. Rata de ocupare rămâne una dintre cele mai scăzute la nivel european, fiind deosebit de redusă în rândul tinerilor, în timp ce […]