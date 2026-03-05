A început sezonul mucenicilor, iar o bucată ajunge și la 50 de lei pe aplicațiile de livrare
Gândul, 5 martie 2026 09:50
Odată cu martie vine și sezonul mucenicilor, mici cozonăcei în formă de infinit presărați cu multă nucă, scorțișoară și însiropați în apă cu zahăr. Patiseriile și cofetăriile au dat deja startul pregătirilor pentru mucenici, dar ei se vând și pe platformele de livrare, unii ajung și la 40 de lei bucata, iar cei muntenești puși […]
• • •
Acum 10 minute
10:00
AUR cere coaliției „să dovedească responsabilitate și respect față de români în aceste momente critice” # Gândul
Liderii AUR au ieşit la atac împotriva coaliţiei de guvernare pe care o acuză de „meschine jocuri politice în timpul unei crize generate tot de actuala coaliție și agravate de războiul din Iran.” AUR mai spune că liderii tuturor partidelor de coaliţie s-au înţeles asupra măsurilor premierului în ceea ce priveşte bugetul, însă există şi […]
Acum 30 minute
09:50
09:40
Valentin Stan: Trump a anunțat că va apăra poporul american de amenințările iminente ale regimului Khamenei # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show din 2 martie 2026, analistul Valentin Stan a tras un semnal de alarmă privind amenințarea persistentă a terorismului iranian, subliniind pierderile americane din ultimele decenii și legătura cu recentele declarații ale lui Donald Trump. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Analistul Valentin Stan a avertizat în emisiunea Marius Tucă […]
Acum o oră
09:30
O treime din angajații din România lucrează pe salariul minim. Firmele din marile orașe apelează la imigranți # Gândul
Unul din trei angajați din România are un salariu de 2.700 de lei pe lună, iar șase din zece au salariul net sub 4.100 de lei, potrivit unui raport al Confederației Patronale Concordia. Rata de ocupare rămâne una dintre cele mai scăzute la nivel european, fiind deosebit de redusă în rândul tinerilor, în timp ce […]
09:30
Cum arată acum Ambasada Iranului din Washington, abandonată din 1979. Flori și steaguri de dinaintea revoluției islamice au apărut la intrare # Gândul
Ambasada Iranului din Washington, închisă de peste patru decenii după ruptura diplomatică dintre SUA și Teheran, a devenit din nou un punct de interes în contextul războiului din Orientul Mijlociu. În mod misterios, în ultimele zile, în fața clădirii au fost depuse flori și steaguri iraniene din perioada de dinaintea Revoluției Islamice. Ambasada Iranului din […]
09:30
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul de post ieftinit cu 44% astăzi, în toate magazinele din România # Gândul
Lanțul de supermarketuri Lidl a anunțat una dintre cele mai mari reduceri din acest an, aplicată la un produs foarte căutat în timpul postului. În oferta disponibilă în toate magazinele din România, acest produs de post a fost ieftinit cu 44%. Este vorba despre țelină, care devine una dintre cele mai accesibile legume. Preț redus […]
09:30
Româncă de 36 de ani găsită moartă în Italia, în ruinele unei clădiri abandonate, sfâșiată de câini. Se prostitua și era dependentă de droguri # Gândul
O româncă în vârstă de 36 de ani a fost găsită moartă într-o clădire abandonată din Catania, în sudul Italia. Inițial, anchetatorii au suspectat o crimă, însă rezultatele autopsiei indică faptul că moartea ar fi fost provocată de mușcături de animale, cel mai probabil de câini vagabonzi, relatează presa italiană. Autopsia infirmă ipoteza unei crime […]
Acum 2 ore
09:00
Orașul în care încă mai găsim apartamente ieftine cu două camere. Prețul pentru o garsonieră este de 67.000 de euro # Gândul
La nivel național, apartamentele au trecut printr-o scumpire de 16%, însă, diferențele de preț între marile orașe încă sunt semnificative. Specialiștii în imobiliare au dezvăluit care sunt locațiile în care încă mai găsim apartamente cu două camere mai ieftine de 100.000-110.000 de euro. Prețurile apartamentelor din marile orașe ale României au înregistrat o creștere medie […]
08:50
Un client a comandat un BOLT din București în Poiana Brașov. Cât a plătit pentru cursa de 191 km # Gândul
Românii încep să apeleze tot mai mult la ridesharing și pentru curse în afara orașelor, pe distanța lungi. Un astfel de caz este al unui client Bolt care a comandat o mașină să-l ducă de la București până în Poiana Brașov. Iată cât a plătit pentru distanța de 191 de kilometri. Poiana Brașov rămâne cea […]
08:50
Percheziții în patru județe într-un dosar privind eutanasierea câinilor fără stăpân: nouă persoane vizate în anchetă # Gândul
Poliția Română a descins joi dimineață în mai multe locații din țară, într-o anchetă care vizează modul în care au fost gestionate contractele pentru capturarea și eutanasierea câinilor fără stăpân. Acțiunea coordonată de procurori a dus la efectuarea a 20 de percheziții în județele Prahova, Giurgiu, Constanța și Ilfov. 20 de percheziții în mai multe […]
08:40
H.D. Hartmann: „România nu are tehnologia pentru a se apăra de radiațiile nucleare. Nu ne permitem să intrăm sub umbrela franceză” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a discutat despre cum România nu are tehnologia necesară pentru a se apăra de radiații nucleare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. H.D. Hartmann: „Atenție, noi am avut o școală de nucleariști fenomenală. Noi am […]
08:40
Error 404 este un mesaj care poate ascunde un pericol uriaș. Rețelele gratuite de wifi nu sunt mereu sigure. Hackerii pot crea clone la care telefonul ni se conectează automat. După câteva momente de la conectare ne putem trezi fără date bancare sau fără conturi de social media. Fraudele informatice raportate au crescut cu 40% […]
08:40
CNN: Iranul ar fi trimis mesaje secrete pentru reluarea negocierilor cu SUA. Washingtonul neagă discuțiile, războiul din Orient continuă # Gândul
Serviciile secrete iraniene ar fi transmis un mesaj Statelor Unite privind posibile negocieri pentru încheierea războiului, însă oficialii americani neagă existența unor discuții. Washingtonul afirmă că operațiunile militare împotriva Iranului intră într-o nouă fază. Serviciile secrete iraniene ar fi transmis Statelor Unite că ar putea fi pregătite să inițieze discuții pentru încheierea războiului, însă oficialii […]
08:30
Sorana Cîrstea, victorie în trei seturi cu Tatjana Maria la Indian Wells. Românca merge în turul doi: „Un meci foarte greu” # Gândul
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul secund al turneului BNP Paribas Open de la Indian Wells, după ce a învins-o în trei seturi pe Tatjana Maria, scor 6-4, 4-6, 6-3. Românca s-a impus după un meci de aproximativ două ore și va juca în runda următoare împotriva rusoaicei Diana Shnaider. Cîrstea a controlat majoritatea schimburilor […]
08:20
Cât costă o garsonieră și un apartament cu 2/3 camere, în martie 2026, în funcție de orașul (din România) în care locuiești # Gândul
Piața imobiliară din România a continuat să crească moderat în prima parte a anului 2026, cu 10-15%, pe fondul inflației și a scumpirilor constante la materiile prime. Cu toate acestea, încă se observă o cerere ridicată pentru locuințe în marile orașe din țară. Chiar dacă prețurile au crescut aproape peste tot, iar sectorul forței de […]
08:10
H. D. Hartmann: „Războiul din Orientul Mijlociu se va încheia printr-o pace rudimentară între SUA, Iran și Israel” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a discutat despre faptul că războiul din Iran se va termina cu o pace rudimentară. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. H.D. Hartmann: „Părerea mea este că mai durează cam până în vară, cu încetarea […]
08:10
Miercuri seara s-au întors în România aproape cinci sute de români care au reuşit să părăsească statele implicate în conflictul din Orientul Mijlociu # Gândul
490 de persoane dintre cetățenii români care și-au anunțat prezența și au solicitat asistență consulară, din evidența MAE, s-au întors în țară miercuri seara, anunţă Ministerul Afacerilor Externe. Dintre acestea, 318 cetățeni români s-au intors din Statul Israel cu zboruri de repatriere asistată, prin intermediul curselor charter angajate prin agențiile de voiaj și au beneficiat […]
Acum 4 ore
08:00
Valentin Stan: Forțele aliate, în frunte cu SUA, au aplicat lovituri lui Saddam Hussein pentru că nu a vrut să plece din Kuweit # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a explicat de ce un stat aflat în fața unei coaliții militare poate reacționa atacând în mai multe direcții. El a invocat un incident mai vechi, când Irakul lui Saddam Hussein a fost vizat de o intervenție internațională după invadarea Kuweitului. Urmăriți aici, […]
07:50
Criză diplomatică SUA-Spania. Scott Bessent a acuzat autoritățile spaniole că, prin acțiunile lor, „pun în pericol viețile americanilor” # Gândul
Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, critică dur atacurile SUA asupra Iranului și avertizează asupra riscului unui conflict major. Reacția vine după ce președintele Donald Trump a amenințat că va întrerupe relațiile comerciale cu Madridul din cauza disputei privind bazele militare. Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a lansat miercuri un atac dur la adresa escaladării conflictului din Orientul […]
07:40
Dan Dungaciu: „Orientul Mijlociu trebuie pacificat, trebuie eliminate amenințările inclusiv cele pentru Israel” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum Orientul Mijlociu trebuie pacificat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Strategia ajunge la Orientul Mijlociu. Orientul Mijlociu trebuie pacificat, trebuie eliminate amenințările, inclusiv amenințările pentru statul Israel. Iar amenințarea […]
07:40
Oana Țoiu, discuții cu omologii din Arabia Saudită, Qatar și Oman despre românii blocați în regiune # Gândul
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a avut, miercuri, discuții telefonice cu omologii din Arabia Saudită, Qatar și Oman, Faisal bin Farhan Al Saud, Sultan bin Saad Al Muraikhi, respectiv Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi, cu privire la situația cetățenilor români blocați în regiune din cauza conflictului izbucnit în Orientul Mijlociu. În trei mesaje succesive […]
07:20
5 Martie, calendarul zilei: Bernard Arnault împlinește 77 de ani, Eva Mendes 52. Are loc prima ediție a Festivalului Cerbul de Aur # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 5 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Bernard Arnault este un magnat francez, cunoscut drept unul dintre cei mai bogați oameni din lume și liderul industriei globale a bunurilor de lux. Născut pe 5 martie 1949, în Roubaix, Franța, […]
07:10
Bat clopotele pentru Ilie Bolojan? Teodorovici: ”Nu trebuia să fie premier, clar/E necesară demisia” # Gândul
Ediția de joi a emisiunii Ai Aflat! a fost dedicată unui dialog între jurnalistul Ionuț Cristache și fostul ministru de Finanțe Eugen Teodorovici pe teme de stringentă actualitate. Una dintre acestea se referă la dilema dacă e oportun ca premierul Bolojan să își mai păstreze funcția după intrarea României în recesiune și tensiunea socială creată […]
06:40
Valentin Stan: America e o superputere, face toate greșelile, dar imaginați-vă planeta dacă puterea era deținută de ayatollahii iranieni # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, a emisiunii lui Marius Tucă, profesorul Valentin Stan a comentat actualul context geopolitic și tensiunile duse la cote maxime din Orientul Mijlociu. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan vorbește în contextul actual despre criticille aduse la adresa președintelui american Donald Trump, despre care s-ar fi spus […]
06:30
Lupte în Orient, ziua 6. Israel: „Numărul rachetelor iraniene lansate scade în fiecare zi”. Trump: „Suntem într-o poziție de forță” # Gândul
Războiul dintre SUA-Israel și Iran a intrat joi, 5 martie 2026, în a 6-a zi, iar confruntările dintre cele două tabere par departe de o încheiere. Tel Avivul anunță, totuși, că pe zi ce trece forța de atac a Teheranului scade, iar numărul de rachete lansate e tot mai mic.
06:10
Bugetul Capitalei ar putea întârzia extrem de mult din cauza neînțelegerilor din Coaliție. „Nu există consens, iar Bucureștiul va funcționa pe sistemul de avarie” # Gândul
Surse administrative au precizat pentru Gândul că partidele din Coaliția de guvernare încă nu s-au pus de acord în ceea ce privește bugetul pe care urmează să-l primească Primăria Capitalei în 2026. Asta înseamnă că bugetul va întârzia extrem de mult. Potrivit surselor Gândul, până pe 20 aprilie – cel mai devreme – Bucureștiul ar […]
Acum 6 ore
06:00
Valentin Stan: Televiziunile ajung să transmită informații complet eronate. Atenție mare de unde ne luăm informațiile # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a criticat modul în care sunt prezentate informațiile despre Iran, NATO și bazele militare americane din Orientul Mijlociu. Profesorul a acuzat erori și manipulări în spațiul public, spunând că astfel de afirmații induc în eroare publicul. Urmăriți aici, […]
05:30
România, cimitirul de mașini al Europei. Suntem printre țările fruntașe la condus rable. Ce vârstă are, în medie, parcul nostru auto # Gândul
Îmbătrânirea parcului auto al României este o realitate, fiind accentuată de numărul tot mai mare de mașini second-hand îmbătrânite care intră anual în țară. Astfel, ne aflăm departe de media UE de doar 12,7 ani. Practic, aproape două treimi din parcul auto al României înseamnă autovehicule de peste 12 ani. Analizând datele oferite de MAI, […]
Acum 12 ore
23:50
Trump își continuă războiul cu eolienele și râde, la pachet, de europeni: „Câte eoliene ați văzut în China? Ei doar le fabrică și le vând fraierilor din Europa, care le cumpără cu miile” # Gândul
Într-o incursiune publică, Donald Trump a râs de europeni la capitolul achizițiilor pe piața energiei verzi. Președintele SUA susține că statul chinez „produse toate morile de vânt”, deși nu dețin parcuri eoliene. Însă, ajung să fie vândute „fraierilor din Europa”, cu „miile”, a susținut președintele american. Este încă o salvă din lupta lui Trump cu […]
23:10
H.D. Hartmann: „Khamenei știa că va fi omorât, iar prezența familiei, a fost un sacrificiu ritualic” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show din 4 martie 2026, analistul H.D Hartmann a oferit o analiză detaliată a traiectoriei lui Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului timp de 37 de ani, subliniind contrastul economic cu Turcia și elemente biografice dramatice. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show H.D. Hartmann subliniază că, sub Khamenei, PIB-ul Iranului […]
23:10
Ce vine cu Mercosur. Un cargo cu semințe de floarea soarelui din Argentina, dat la biodiesel în Bulgaria # Gândul
Primele cantități de floarea-soarelui care au ajuns din Argentina în Bulgaria au fost depistate ca fiind neconforme pentru a fi procesate pentru producția de ulei. Analizele de laborator au indicat un nivel ridicat, peste limita legală admisă, a unor pesticide periculoase, astfel că toate cantitățile recepționate au fost direcționate, sub pază, către depozite și ar […]
23:00
Șefa OMV Petrom, prima reacție după creşterea preţului la carburanţi. Ce se întâmplă în România: „Suntem un importator net de petrol brut” # Gândul
Prețul carburanților a crescut în România, fiind marcată o majorare consistentă a tarifului la pompă, după escaladarea conflictului din Iran. Acum, un litru de benzină costă peste 8 lei (vezi AICI). În aceeași zi în care clienții stațiilor de alimentare au fost întâmpinați cu prețuri mai mari la combustibili, premierul Ilie Bolojan preciza că nu […]
22:40
H. D. Hartmann: „Iranul nu are bomba atomică, dar este la luni de zile să ajungă la ea. Au nevoie de o singură bombă să devină intangibili” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a discutat despre cum Iranul nu are încă bombă atomică, dar este la un pas să creeze una. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. H.D. Hartmann: „Când Khamenei este la putere, el redeschide proiectul nuclear, […]
22:10
Grindeanu, în cazul blocajului pe buget: „I-am spus de patru ori astăzi la Coaliție lui Bolojan că nu suntem de acord cu această abordare. O spun încă o dată, ca să fie clar! # Gândul
Miercuri, după mai bine de 3 ore de discuții, bugetul de stat a rămas tot la nivel de schiță. Social-democrații spun că premierul Bolojan ar fi inclus în mod deliberat în proiectul de buget prevederi care contrazic pozițiile exprimate de partenerii din coaliție. Imediat după ce a fost declarat blocajul liderul PSD, Sorin Grindeanu a […]
22:10
Marius Tucă Show începe joi, 5 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Marius Tucă Show începe joi, 5 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:10
Anul 2026, în centrul previziunilor sumbre. Cine este „Noul Nostradamus” care a prezis atacurile asupra Iranului # Gândul
„Noul Nostradamus” poartă numele de Craig Hamilton-Parker și este cel care a susținut că s-au adeverit previziunile legate de Iran. Anul 2026 se află în centrul previziunilor sumbre, iar bărbatul avertizează că urmează și alte atacuri. Mediumul britanic a prezis anterior și alte momente care vor rămâne în istorie. Craig Hamilton-Parker este un medium britanic […]
22:00
ATITUDINI, noua emisiune Gândul, începe vineri, ora 16:00. Invitat: Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății # Gândul
ATITUDINI – Noua emisiune marca Gândul va fi un spațiu deschis tuturor provocărilor pe subiecte de mare impact în care moderatorul Adina Anghelescu și invitații săi vor diseca problemele majore cu care se confruntă societatea și în care ATITUDINEA va conta. O emisiune provocatoare în care vor fi analizate, cu argumente și fapte, temele actuale […]
21:50
Aveți 25 de secunde să vă salvați. Ce infrastructuri poate bloca sistemul de alertare seismică # Gândul
Sistemul de alertare seismică dezvoltat de INFP poate transmite avertizări cu aproximativ 25 de secunde înainte ca undele unui cutremur să lovească Bucureștiul. Sistemul oferă un timp pentru oprirea gazelor și a proceselor industriale. Directorul INFP, Constantin Ionescu, a explicat că acest interval permite securizarea rețelelor care pot pune în pericol populația și permite coordonarea eficientă a […]
21:50
Spania cedează în fața amenințărilor lui Donald Trump și acceptă cooperarea militară cu SUA în conflictul cu Iran # Gândul
Casa Albă a anunțat miercuri că Spania a acceptat să coopereze cu armata Statelor Unite. Decizia Madridului vine la doar o zi după ce președintele Donald Trump a amenințat cu oprirea relațiilor comerciale, potrivit Reuters. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că oficialii spanioli au înțeles mesajul președintelui și au confirmat […]
21:40
Liderul opoziției din România se află în aceste zile în capitala Statelor Unite, unde a fost invitat să ia cuvântul în cadrul conferinței Alliance of Sovereign Nations. Conform unor surse din interiorul organizatorilor, discursul său va fi imediat după cel susținut de Mike Johnson, președintele Camerei Reprezentanților, în cadrul unui panel despre cenzură și libertatea […]
21:30
Radu Miruță s-a întâlnit la Bruxelles cu președinta Grupului Renew, Valérie Hayer. Discuțiile au vizat securitatea Mării Negre și lansarea SAFE 2 # Gândul
Ministrul Apărării, Radu Miruță, s-a întâlnit miercuri, 4 martie, la Bruxelles, cu Valérie Hayer, președinta Grupului Renew Europe din Parlamentul European. La această discuție a participat și europarlamentarul Dan Barna, care ocupă funcția de vicepreședinte al aceluiași grup politic, potrivit unui comunicat oficial. Dialogul s-a concentrat pe consolidarea cooperării la nivelul UE în domeniul securității […]
21:20
USR a republicat postarea ștearsă în care îi ia apărarea ministrului Miruță în scandalul înscrierii în PSD. Gândul a semnalat ștergerea postării # Gândul
USR a decis să republice mesajul de susținere pentru ministrul Apărării, Radu Miruță, la scurt timp după ce dispariția acestuia de pe rețelele sociale a fost semnalată de Gândul. Formațiunea politică își menține astfel strategia de a ironiza dezvăluirile despre trecutul pesedist al ministrului și să-l apere pe Miruță de atacuri. „Din când în când […]
21:10
Un oraș românesc a ajuns într-un top internațional al celor mai accesibile „comori ascunse” din Europa. Britanicii s-au îndrăgostit de acest loc # Gândul
Un oraș din România a ajuns într-un top internațional al celor mai accesibile „comori ascunse” din Europa. Mulți turiști britanici s-au îndrăgostit de acest loc în care istoria se îmbină armonios cu arhitectura și senzația pe care ți-o oferă atunci când sosești aici. De altfel, este o destinație îndrăgită și de cetățenii români, mulți alegând […]
Acum 24 ore
20:40
Moștenitorul șahului a picat în plasa celebrilor farsori ruși Vovan și Lexus. A apucat să promită resursele Iranului tuturor, numai să ajungă la putere # Gândul
Cunoscuții farsori ruși Vovan (Vladimir Kuznețov) și Lexus (Alexei Stoliarov) au publicat o înregistrare a unei conversații cu fiul ultimului șah al Iranului, Mohammad Reza Pahlavi. Farsorii au vorbit cu el în numele președintelui celui mai mare partid din Parlamentul European, Manfred Weber. La întrebarea cum ar putea Europa să-l ajute pe moștenitorul tronului, Pahlavi […]
20:20
Procesul de deschidere a unui dosar de daună devine esențial, fiind punctul de plecare în relația cu societatea de asigurări. De modul în care este gestionată această etapă depinde rapiditatea cu care vom primi despăgubirea și, implicit, revenirea la normalitate. Lucrurile sunt simple atunci când știi exact ce ai de făcut și ce documente trebuie […]
20:20
George Simion se află în SUA, acolo unde figurează printre invitații conferinței internaționale „Alianța Națiunilor Suverane” („Alliance of Sovereign Nations”). Liderul AUR este prezent la conferința extremiștilor, care are loc în perioada 4 – 6 martie 2026. „Bună seara, dragi prieteni. În următoarele zile vom fi iarăși cu o delegație la Washington DC. Sunt multe […]
20:10
Revoluție urbană în centrul Capitalei. Primarul Ciprian Ciucu anunță transformarea a 40 de zone în spații pietonale „ca-n marile orașe europene” # Gândul
Primarul Ciprian Ciucu anunță un plan ambițios de regenerare urbană a Bucureștiului pentru anul 2026. Edilul promite că primele șantiere se deschid chiar în acest an, cu scopul de a transforma străzile centrale în zone verzi, pietonale, pentru a reduce poluarea și a oferi bucureștenilor spații de calitate. „Avem 40 de zone, iată primele dintre […]
19:50
Cadourile de 1 și 8 Martie oferite profesorilor au ajuns motive de revoltă în școlile din România. „Discuțiile sunt pur și simplu umilitoare” # Gândul
Cadourile de 1 și 8 Martie oferite profesorilor au ajuns motive de discuții și revoltă în unele școli românești. O profesoară susține că discuțiile legate de darurile care sunt oferite cadrelor didactice „sunt pur și simplu umilitoare”, iar perioada aceasta este „copleșitoare”. Vezi mai jos. Mulți elevi și părinți pregătesc daruri pentru profesori, cu ocazia […]
19:50
Ianis Zicu poate fi demis de la Farul dacă nu obține rezultate pozitive în meciurile rămase până la pauza competițională datorată acțiunilor echipelor naționale. Farul joacă partida cu Csikszereda în etapa 30, ultima a sezonului regulat, apoi joacă prima rundă din play-out la jumătatea lunii. Echipa națională evolueză în barajul pentru CM cu Turcia la […]
19:40
Două zodii au probleme mari în prima săptămână din martie 2026. Două zodii au probleme mari în prima săptămână din martie 2026 Două zodii se lovesc de probleme grave la început de martie, scrie newsweek.ro. Finalul acestei săptămâni va aduce tensiuni neașteptate pentru două zodii din Horoscop. „Cutremur” pe plan profesional sau personal, pentru acești […]
