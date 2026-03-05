DEȘTEPTAREA: Un elev din Italia a pulverizat spray iritant în școală ca să scape de un test
Europa FM, 5 martie 2026 11:20
Fosta conducere a Operei din Timișoara, condamnată la închisoare cu suspendare. Fostul manager și fostul director general au fost acuzați de fapte de corupție | AUDIO # Europa FM
Cristian Rudic, fostul manager si Nova Bataniat, fostul director general adjunct au incheiat acorduri de recunoastere dupa ce au fost acuzati de procurorii DNA Timisoara de savarsirea unor infractiuni de coruptie. Foștii directori ai Operei Române au acceptat acordul de recunoașterea a vinovăției în urma anchetei procurilor anticorupție din Timișoara. Rudic și Bataniat au fost […]
Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026, în Austria. Piesa „Choke Me” a câștigat selecția națională | AUDIO # Europa FM
Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026, în Austria. Artista în vârstă de 22 de ani a câștigat selecția națională cu piesa „Choke Me”. Alexandra Căpitănescu a câștigat finala selecției naționale Eurovision cu 82 de puncte, urmată de trupa HVNDS (69 de puncte) și Alejandro Zandes & Emil Rengle (cu 66 de puncte). „Piesa […]
DEȘTEPTAREA: Un elev din Italia a pulverizat spray iritant în școală ca să scape de un test # Europa FM
Un elev dintr-o școală din Italia a recurs la un gest extrem pentru a evita susținerea unui test: a pulverizat un spray iritant pe holurile instituției. Substanța a provocat stări de rău, dificultăți respiratorii și iritații oculare pentru zeci de elevi, fiind nevoie de intervenția de urgență a echipajelor medicale și de evacuarea clădirii. Mai […]
Șeful DSU, Raed Arafat: În ceea ce privește prevenirea unui accident nuclear, avem încă vulnerabilități care trebuie remediate | VIDEO # Europa FM
4 martie este o dată care, pentru România, semnifică mai mult decât o zi din calendar. Pe 4 martie 1977, cel mai devastator cutremur din istoria recentă a țării a ucis peste 1.500 de oameni, a rănit mii și a pus în genunchi orașe întregi. A fost un moment în care am descoperit, brutal, cât […]
Șeful Pentagonului anunță că un submarin american a lovit o navă iraniană în Oceanul Indian: „Este pentru prima dată după al Doilea Război Mondial când s-a folosit o torpilă” | AUDIO # Europa FM
Statele Unite anunță că au lovit în Oceanul Indian o navă iraniană. Aceasta a fost scufundată de o torpilă, anunță șeful Pentagonului, Pete Hegseth. Oficialul american nu a precizat despre ce navă este vorba. Șeful Pentagonului, Pete Hegseth: „Luptăm ca să câștigăm” „Ieri, în Oceanul Indian, un submarin american a scufundat o navă de război […]
Liderii coaliției au decis ca proiectul de buget pentru 2026 să fie transmis Parlamentului săptămâna viitoare | AUDIO # Europa FM
Liderii coaliției de guvernare au decis ca proiectul de buget pentru 2026 să fie transmis Parlamentului săptămâna viitoare, după – spun surse liberale citate de PRO TV. Mai trebuie finalizate discuțiile tehnice, apoi proiectul să treacă de ședința de Guvern și de Consiliul Economic și Social. Social-democrații sunt însă nemulțumiți și îl acuză pe prim-ministrul […]
Senatul a adoptat astăzi proiectul de lege care stabilește cadrul juridic pentru înființarea Serviciului Național de Comunicare Electronică | AUDIO # Europa FM
Se înființează Serviciul Național de Comunicare Electronică. Va fi o platformă digitală integrată care va asigura comunicările electronice oficiale între entitățile publice, precum și între acestea și persoanele fizice sau juridice. Senatul a adoptat astăzi proiectul de lege care reglementează cadrul juridic pentru organizarea, funcționarea și administrarea Serviciului. Vasile-Ciprian Rus, președintele Comisiei pentru comunicații: „Va […]
Tribunalul București admite cererea lui Dan Voiculescu de rejudecare a dosarului ICA | AUDIO # Europa FM
Tribunalul București admite, în principiu, cererea lui Dan Voiculescu de rejudecare a dosarului ICA. Omul de afaceri, fondator al grupului Intact, fusese condamnat în 2014 la 10 ani de închisoare, dintre care a executat aproape trei ani. Dosarul privind privatizarea fostului Institut de Cercetări Alimentare este unul dintre cele mai mediatizate cazuri de corupție din […]
Cum văd românii posibilitatea ca România să intre sub umbrela nucleară a Franței: „Este o temă care ar trebui dezbătută de întreaga societate” | AUDIO # Europa FM
România ar putea intra sub umbrela nucleară a Franței. Președintele Emmanuel Macron a lansat această invitație pentru mai multe state europene, oferind protecție și elemente de descurajare. Concret, propunerea ar însemna ca Franța să trimită în România avioane Rafale dotate cu armament nuclear. Cum văd românii această propunere? „E trist că omenirea nu a învățat […]
Negocierile dintre conducerea Complexului Energetic Oltenia și sindicaliști au eșuat. Jumătate dintre angajați vor continua protestele | AUDIO # Europa FM
Negocierile dintre conducerea Complexului Energetic Oltenia și sindicaliști au eșuat. Reprezentanții acestora au decis că jumătate dintre angajați vor continua protestele, iar cealaltă jumătate va asigura munca în cariere. Aproape 2.000 de angajați ar urma să fie dați afară, mai exact să nu li se prelungească contractele de muncă, care expiră la sfârșitul acestei luni. […]
Ce poate face statul român pentru românii aflați în zonele afectate de conflict. Pot fi organizate zboruri de repatriere asistată și de evacuare, transmite purtătorul de cuvânt al MAE | AUDIO # Europa FM
Ministerul Afacerilor Externe continuă demersurile pentru cetățenii români aflați în număr semnificativ în Orientul Mijlociu. Mii de români solicită asistență pentru părăsirea teritoriului. Posibilitățile sunt încă reduse, având în vedere că spațiul aerian din zonă este închis, iar situația de securitate s-a deteriorat. Ce poate face, însă, în aceste condiții, statul român pentru cetățenii săi? […]
Gorj: Peste 200 de angajați ai Complexului Energetic Oltenia protestează la Târgu Jiu, după ce au fost anunțați că nu li se vor prelungi contractele | AUDIO # Europa FM
Peste 200 de salariați din cadrul Complexului Energetic Oltenia protestează, la această oră, în fața companiei, la Târgu Jiu. Sunt angajați care au contracte de muncă pe perioadă determinată, iar luna aceasta urmează să expire. Conflictul de muncă a izbucnit în momentul în care au fost anunțați că nu li se vor prelungi contractele. Salariații […]
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a propus mai multor țări europene extinderea umbrelei nucleare, chiar cu elemente de descurajare pe teritoriul acestora. Potrivit ministrului de Externe, Oana Țoiu, și România a primit această propunere, care va fi analizată pe masa CSAT. Tehnic, propunerea ar însemna ca Franța să trimită în România avioane Rafale dotate cu armament […]
Premierul Spaniei respinge cerința lui Donald Trump de a se alătura războiului americano-israelian: „Spunem nu încălcării dreptului internațional” | AUDIO # Europa FM
Premierul Spaniei ripostează în fața amenințărilor președintelui american de a întrerupe relațiile comerciale și spune „nu războiului”. Pedro Sánchez a respins cu fermitate cerința lui Donald Trump de a se alătura războiului americano-israelian și a declarat că nu va lăsa Statele Unite să folosească bazele militare spaniole, pentru că „ar încălca dreptul internațional”. Premierul Spaniei, […]
Cresc ratele la credite. BNR a anunțat majorarea indicelui ROBOR la trei luni. Mugur Isărescu: „Mergem pe o gheață destul de subțire, dar sperăm să reușim” | AUDIO # Europa FM
Cresc ratele către bănci. Astăzi, indicele ROBOR la trei luni a înregistrat un avans important: a crescut de la 5,76% la 5,94%. Se întâmplă în timp ce populația, exasperată de dobânzile uriașe, aștepta o scădere treptată a ratelor anul acesta. Noul context internațional schimbă, însă, traiectoria. Cel puțin temporar. Banca Națională a atras atenția: noul […]
Comunitatea Declic organizează, vineri, un protest la Palatul Cotroceni, împotriva propunerilor pentru conducerea marilor parchete | AUDIO # Europa FM
Numirile controversate pentru șefia parchetelor: Comunitatea Declic va organiza, vineri, un protest în fața Palatului Cotroceni. Nume controversate există și în cazul celor propuși pentru funcțiile de adjuncți la DIICOT. Este cazul lui Gill Julien Grigore-Iacobici. Potrivit Hotnews, soacra acestuia este una dintre cele mai bogate primărițe din țară. Gill Julien Grigore-Iacobici este procuror în […]
Amintirile arădenilor despre cutremurul din 1977: „Mi-a rămas imaginea că ne-am dus către stradă cu tot blocul” | AUDIO # Europa FM
49 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977. Peste 1.500 de oameni din țară au murit și alți peste 11.300 au fost răniți în urma seismului de 7,2 pe scara Richter, care a durat mai puțin de un minut. Aproape 33.000 de locuințe au fost avariate sau distruse în întreaga țară. „Se mișcau […]
Franța trimite portavionul nuclear Charles de Gaulle și avioane de luptă Rafale în Mediterana. Emmanuel Macron vrea să formeze o „coaliție” pentru apărarea rutelor maritime „esențiale” | AUDIO # Europa FM
Franța trimite portavionul nuclear Charles de Gaulle și avioane de luptă Rafale în Mediterană, a anunțat președintele Emmanuel Macron. Acesta a declarat, într-un discurs către națiune, că Iran poartă principala responsabilitate pentru războiul din Orientul Mijlociu. Liderul de la Élysée vrea să formeze o „coaliție” pentru apărarea rutelor maritime „esențiale”. Președintele Emmanuel Macron: „Am dat […]
O rachetă balistică lansată din Iran, care se îndrepta către Turcia, a fost neutralizată de apărarea aeriană a NATO, anunță Ministerul Apărării de la Ankara. Prima reacție din partea Alianţei Nord-Atlantice # Europa FM
O rachetă balistică lansată din Iran și detectată îndreptându-se spre spațiul aerian turc, după ce a traversat spațiul aerian irakian și sirian, a fost neutralizată la timp de elementele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO desfășurate în estul Mediteranei, transmite Ministerul Apărării Naționale din Turcia printr-un comunicat. NATO a reacționat imediat, condamnând acțiunea la […]
Formațiunea de centru-dreapta Tisza, înaintea partidului Fidesz condus de premierul Viktor Orbán, în sondaje pentru alegerile parlamentare din Ungaria | AUDIO # Europa FM
Sondaje înainte de alegerile parlamentare din Ungaria. Formațiunea de centru-dreapta Tisza este plasată înaintea partidului Fidesz, condus de premierul Viktor Orbán. Scrutinul are loc pe 12 aprilie. Și extrema dreaptă, prin partidul „Patria Noastră”, este în creștere – pare că ar depăși pragul pentru intrarea în Legislativ. Un prim sondaj, publicat marți seară, arată că […]
Piața Victoriei. Invitat este Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență # Europa FM
Astăzi este 4 martie, o dată care, pentru România, nu este niciodată doar o zi din calendar. Pe 4 martie 1977, cel mai devastator cutremur din istoria recentă a țării a ucis peste 1.500 de oameni, a rănit mii și a pus în genunchi orașe întregi. A fost un moment în care am descoperit, brutal, […]
Cea mai mare pictură realizată de Salvador Dalí va fi scoasă la licitație la Paris. Are 19 metri lățime și 30 de metri lungime | AUDIO # Europa FM
Cea mai mare pictură realizată de Salvador Dalí va fi scoasă la licitație la Paris. Are 19 metri lățime și 30 de metri lungime și se estimează că va fi vândută la un preț cuprins între 236.000 și 350.000 de dolari. Este vorba despre un decor format din 13 panouri și patru pânze, creat de […]
Patru zboruri care îi aduc pe români în țară din zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu sunt programate să ajungă astăzi la București | AUDIO # Europa FM
Patru zboruri care îi vor aduce pe români în țară din zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu sunt programate astăzi să ajungă la București. Două din Emiratele Arabe Unite, mai exact de la Dubai, și două din Israel. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe a confirmat că unul dintre zborurile din Israel a […]
Două case au fost afectate în urma alunecărilor de teren iar alte cinci sunt în pericol din cauza instabilității solului. Alunecarea de teren de teren de pe strada Grădiște a fost semnalată de Comitetul Local pentru Situații de Urgență încă din 2 martie și se produce, cel mai probabil, pe fondul precipitațiilor abundente din […]
Sute de pești morți în râul Bistrița. Reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare au recoltat probe | AUDIO # Europa FM
Mortalitate piscicolă semnalată în aval de Barajul Reconstrucția, din Piatra-Neamț. Reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare au recoltat probe din peștii morți, care vor fi analizate la laboratorul din cadrul Institutului de Diagnostic și Sănătate Animală București. Autoritățile au fost alertate printr-un apel la 112 care semnala sute de puieți de babușcă morți în râul Bistrița, într-o zonă […]
DEȘTEPTAREA: Criza parcărilor din România. Topul orașelor cu cele mai mari tarife și cele mai puține locuri de parcare # Europa FM
Criza parcărilor din marile orașe: tarife tot mai mari, locuri tot mai puține. Discutăm despre raportul Vegacomp Consulting, orașele cu cele mai scumpe parcări și strategiile primăriilor pentru gestionarea traficului.
Campanie naţională de promovare a vaccinării în perioada martie-aprilie. Părinţii vor fi încurajați să își imunizeze copiii pentru a preveni infectarea cu boli grave | AUDIO # Europa FM
Vaccinarea copiilor previne infectarea cu boli grave ce pot duce la complicaţii severe, dizabilităţi sau chiar deces, transmite Institutul Naţional de Sănătate Publică. Campania “Copil vaccinat = copil protejat” se va desfășura în perioada martie-aprilie la nivel național. Se vor organiza ateliere de lucru pentru părinţi, workshopuri pentru profesionişti din sistemul educaţional şi de […]
Donald Trump a criticat anumite state europene pentru felul în care au acționat în cazul conflictului din Iran: Au reacționat groaznic. Nu vrem să avem nimic de-a face cu Spania | AUDIO # Europa FM
Noi declarații ale președintelui american, Donald Trump. Acesta a criticat anumite state europene – printre care Spania și Marea Britanie – pentru felul în care au reacționat în cazul conflictului din Iran. Trump chiar a anunțat că va întrerupe relațiile comerciale cu Spania, pentru că nu a fost de acord să fie folosite bazele sale […]
Ce spune ministrul Radu Miruță după ce nivelul de securitate la Deveselu a fost crescut: „Nu este ceva ieșit din comun” | AUDIO # Europa FM
Armata americană a ridicat nivelul de securitate la Baza Militară de la Deveselu – OLT – la starea „BRAVO”, în condițiile războiului din Orientul Mijlociu. Acolo se află sistemul american de apărare antirachetă, parte a scutului antirachetă al NATO din Europa. „Nu este ceva ieșit din comun”, a declarat ministrul Apărării la Adevărul Live. Este […]
Trei mii de români din țările Orientului Mijlociu au solicitat până acum ajutor pentru repatriere. Purtătorul de cuvânt al MAE: „Scenariul în vigoare este cel în care ei rămân acolo unde sunt, pentru că sunt în siguranță” | AUDIO # Europa FM
Trei mii de români din țările din Orientul Mijlociu au solicitat până acum ajutor pentru repatriere, spune purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe. Andrei Țărnea menționează că, deocamdată, spațiile aeriene ale statelor din regiune rămân fie închise, fie sunt deschise temporar pentru scurt timp, iar zborurile pentru repatriere nu pot fi organizate în aceste […]
Cel puțin patru mii de pasageri ai companiei Ryanair așteaptă să fie repatriați din Iordania. CEO-ul companiei: „Aveam aproximativ 12 zboruri pe zi către Iordania, pe care a trebuit să le anulăm” | AUDIO # Europa FM
Cel puțin patru mii de pasageri ai companiei Ryanair așteaptă să fie repatriați din Iordania. Cifra a fost avansată de CEO-ul companiei – Michael O’Leary – în cadrul unei conferințe de presă în Varșovia. Acesta spune că zeci de zboruri au fost anulate către sau dinspre Orientul Mijlociu, în urma atacurilor Statelor Unite și ale […]
Piața Victoriei: Impactul războiului din Iran. Invitat este analistul de politică externă Mihai Isac # Europa FM
Atacurile americane și israeliene împotriva Iranului au dus la regionalizarea conflictului, după ce Teheranul a ripostat, lovind mai multe țări din Orientul Mijlociu. Cât ar putea dura acest război? Vor participa și state europene, precum Franța sau Regatul Unit? Ce ar putea negocia Occidentul cu un nou regim de la Teheran? Ce efect are acest […]
Ministrul Energiei, despre creșterea prețului la carburanți: „Există acest risc. Totul depinde de situația din Orientul Mijlociu” | AUDIO # Europa FM
Ministrul Energiei s-a răzgândit: există riscul ca un litru de carburant să ajungă la 10 lei. Declarația vine la o zi după ce a dat asigurări, în conferință de presă, că este exclus acest risc. Ba chiar a numit „minciuni sfruntate” analizele care indicau această posibilă evoluție și i-a ironizat pe analiștii economici care semnalau […]
Mihai Dimian a depus jurământul de învestitură în funcţia de ministru al Educaţiei | AUDIO # Europa FM
Mihai Dimian a depus jurământul de învestitură în funcţia de ministru al Educaţiei, marţi, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Palatul Cotroceni, în prezenţa preşedintelui Nicuşor Dan. La ceremonie a fost prezent şi premierul Ilie Bolojan. Ministrul Educației, Mihai Dimian: „Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român” […]
NATO nu este implicată în atacurile SUA și ale Israelului în Iran, declară Mark Rutte: „Eliminarea capabilităților nucleare, neutralizarea capacității rachetelor balistice și eliminarea liderului Ali Khamenei sunt aplaudate” | AUDIO # Europa FM
NATO nu este implicată în atacurile SUA și ale Israelului în Iran – declară secretarul general al Alianței, Mark Rutte. Sunt aliați care pun la dispoziția Statelor Unite spațiul aerian sau bazele militare aflate în Orientul Mijlociu, dar acestea sunt decizii particulare ale fiecărui stat membru în parte, explică oficialul Alianței. Rutte spune că operațiunea […]
Ana Maria Bărbosu a câștigat titlul de Gimnasta Anului 2025, în campania lansată de forul european de profil. Anul trecut, Ana Maria Bărbosu (19 ani) a cucerit patru medalii la Campionatul European de la Leipzig. Românca a fost nominalizată de reprezentanții a 50 de federații naționale de gimnastică și de antrenori, în urma performanțelor de […]
Analistul de politică externă Mihai Isac: „Dacă războiul din Iran se va prelungi, baza de la Mihail Kogălniceanu poate deveni unul dintre punctele importante de tranzit pentru forțele americane” | VIDEO # Europa FM
Atacurile americane și israeliene împotriva Iranului au dus la regionalizarea conflictului, după ce Teheranul a ripostat, lovind mai multe țări din Orientul Mijlociu. „Putem fi siguri că vom asista la o extindere a conflictului”, susține analistul de politică externă Mihai Isac. Invitat la ediția de marți a emisiunii „Piața Victoriei”, moderată de Tudor Mușat, analistul […]
Guvernul lansează platforma online „Fără hârtie”, prin care îi invită pe cetățeni să contribuie la reducerea birocrației. Oana Gheorghiu: „Este un spațiu de dialog între cetățean și stat” | AUDIO # Europa FM
„Fără hârtie” – este noul program lansat de Guvern, prin care vrea să reducă birocrația în relația cetățean–stat. Oamenii sunt invitați să semnaleze, pe platforma online fara-hartie.gov.ro, problemele pe care le-au întâmpinat în relația cu administrația publică. Sunt numeroase cazurile în care oamenii au fost trimiși de la un ghișeu la altul pentru aceeași foaie. […]
Emmanuel Macron anunță extinderea capacității nucleare a Franței, ca parte a unui program de descurajare nucleară: „Cine vrea să fie liber trebuie să fie temut” # Europa FM
Președintele Emmanuel Macron anunță că va spori numărul focoaselor nucleare, intrând astfel într-o nouă etapă a descurajării nucleare. Opt țări europene „au acceptat” să participe la „descurajarea avansată” propusă de administrația de la Paris. Franța nu va comunica mai mult despre arsenalul său nuclear, „contrar cu ceea ce s-a întâmplat în trecut, dar fără a […]
Sibienii reclamă calitatea slabă a alimentelor oferite elevilor prin programul „Laptele și Cornul”. De multe ori, produsele sunt expirate, deteriorate și chiar cu insecte | AUDIO # Europa FM
Biscuiți cu gândaci oferiți elevilor prin programul „Laptele și Cornul”. Se întâmplă în Sibiu, unde au fost reclamate și alte probleme cu alimentele din acest program. Părinții au semnat o petiție prin care susțin programul, dar se plâng de calitatea produselor. În județul Sibiu, unele școli susțin că produsele din programul „Laptele și Cornul” sunt […]
Războiul din Orientul Apropiat s-a amplificat, Iranul răspunzând atacurilor americane cu lovituri în mai multe țări arabe. Președintele Trump spune că intervenția poate dura mai bine de cinci săptămâni. Între timp, mai mulți români sunt blocați în zona Orientului, iar revenirea lor este dificilă. Între aceștia, se află și mai mulți elevi care sunt în […]
Război în Iran, ziua a patra. Israelul lansează atacuri simultane asupra Teheranului și Beirutului. Iranul a declarat oficial închiderea Strâmtorii Ormuz | AUDIO # Europa FM
Statele Unite și Israelul au lansat, azi-dimineață, noi atacuri asupra unor ținte din Iran, în a patra zi de conflict. Comandamentul Central al SUA a anunțat că a distrus instalații de comandă, sisteme de apărare aeriană și baze de lansare de rachete și drone ale Iranului. Și armata israeliană a confirmat atacuri simultane asupra Teheranului […]
Unele agenții de turism vin în ajutorul turiștilor blocați în Dubai, pe fondul războiului din Iran | AUDIO # Europa FM
Unele agenții de turism și-au anunțat clienții că asigură cazarea pentru trei nopți pentru turiștii rămași în Dubai. Altele au promis că turiștii au asigurată cazarea completă până la reluarea zborurilor. Însă numeroși turiști români rămași în Orientul Mijlociu se declară abandonați de agenții și spun că trebuie să se descurce pe cont propriu, contra-cost. […]
Cristian Tudor Popescu, despre propunerile pentru conducerea DNA, a DIICOT și a Parchetului General: „Este o bătaie de joc la adresa președintelui”/ „Se testează relația domnului Dan, relație la care ne uităm de mult, cu PSD” | VIDEO # Europa FM
Oamenii propuși pentru funcțiile de conducere ale Parchetelor – DNA, DIICOT și Înalta Curte de Casație și Justiție – sunt puși de către PSD, a afirmat scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu în cadrul emisiunii „România în Direct”, moderată de Cătălin Striblea. Mai mult, acesta consideră că această mișcare „este o bătaie de joc la […]
Cristian Tudor Popescu, despre războiul din Statul Islamic: „Trump nu o să apuce să se plictisească, pentru că Iranul nu va ceda ușor”. „El vrea să se excite și trece de la o năsărâmbă îngrozitoare la alta” | VIDEO # Europa FM
Războiul din Orientul Apropiat s-a amplificat, Iranul răspunzând atacurilor americane cu lovituri în mai multe țări arabe. Operațiunea americană – denumită Epic Fury – vizează în mod direct capacitățile balistice și infrastructura militară a Iranului. Președintele Donald Trump spune că atacurile ar putea continua și că „valul cel mare” abia urmează. „Donald Trump nu o […]
28 curse către sau dinspre Israel, Dubai, Bahrain, Qatar şi Iordania au fost anulate marţi, ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu, potrivit Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti. Este vorba despre 15 decolări şi 13 aterizări ale unor zboruri aparţinând operatorilor aerieni Anima Wings, El Al-Israel Airlines, Fly One Romania, FlyDubay, Hisky Europe, Qatar Airways, Ryanair, […]
Destinații de “Workation” în Asia: De ce Thailanda și Bali necesită o protecție medicală specifică în 2026 (P) # Europa FM
Te-ai gândit vreodată cum ar fi să răspunzi la e-mailuri cu sunetul valurilor în fundal sau să închei o ședință pe Zoom înainte de a coborî direct pe plajă pentru un apus spectaculos? Conceptul de „workation” a devenit în 2026 mai mult decât un trend, a devenit un stil de viață pentru antreprenori, freelanceri și […]
DEȘTEPTAREA: Criza atenției în era digitală — tehnici de refacere vs. realitatea expunerii timpurii la ecrane în România # Europa FM
Deșteptarea discută criza atenției în era digitală: cum refacem concentrarea și ce riscuri aduce expunerea timpurie a copiilor la smartphone și rețele sociale.
Primarul municipiului Bacău, Lucian Daniel Stanciu-Viziteu, a anunţat că va face o dezbatere publică pe tema interzicerii păcănelelor, la care îi invită pe toţi locuitorii oraşului să îşi spună punctul de vedere. Decizia edilului vine după ce săptămâna trecută a lansat o consultare pe această temă, pe pagina lui de socializare. “Am primit sute de […]
Exercițiul de alarmare publică ”Miercurea Sirenelor” se amână. IGSU: Decizia a fost luată în urma unei evaluări interne privind contextul actual de securitate # Europa FM
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că exercițiul de alarmare publică ”Miercurea Sirenelor” se amână. Decizia a fost luată în urma unei evaluări privind contextul actual de securitate și necesitatea unei informări publice mai ample, transmite IGSU. ”În actualele condiții, este necesară consolidarea comunicării publice, astfel încât scopul exercițiului să fie corect înțeles la […]
