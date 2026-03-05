Carmen de la Sălciua, pusă la zid de urmăritori. Este acuzată că s-ar folosi de numele fostului soț
SpyNews, 5 martie 2026 11:50
Carmen de la Sălciua a fost pusă la zid de internauți! Urmăritorii au luat-o la rost pe cântăreață, acuzând-o de faptul că se folosește de numele fostului său soț pentru a avea succes în carieră. Iată ce răspuns a oferit artista!
• • •
Acum 15 minute
11:50
11:50
Monica Tatoiu şi Dalina Terzi, protagonistele ediţiei de sâmbătă a emisiunii “Vacanță de vedetă” # SpyNews
Sâmbătă, de la ora 15:00, emisiunea „Vacanță de vedetă” cu Laura Cosoi aduce în prim-plan două invitate energice și pasionate de călătorii. Monica Tatoiu vorbește despre destinațiile sale preferate de vacanță, iar Dalina Terzi explică ce obligații și responsabilități are un turist aflat într-o vacanță într-un context internațional tensionat, marcat de conflicte sau războaie.
Acum o oră
11:30
Declarația tulburătoare a fetiței din Iași, care era în casă cu mama moartă. Ce i-a spus tatălui # SpyNews
O fetiță de șapte ani era în casă cu mama moartă, în Iași. Adelina urma să împlinească 27 de ani luna aceasta și suferea de diabet. Soțul ei, aflat în muncă la Germania, a anunțat poliția, dar și o rudă din aceeași localitate. Iată ce i-a spus fetița tatălui ei.
11:30
Sărbătorim Ziua Femeii alături de Mirela Vaida şi artişti de seamă, sâmbătă, la “Petrecem în familie” # SpyNews
Sâmbăta aceasta, de la ora 19.00, la “Petrecem în familie”, Mirela Vaida pregătește o ediție specială dedicată Zilei Femeii, o sărbătoare a emoției, a recunoștinței și a iubirii pentru mame.
11:20
Drama neștiută a Andreei Perju. Actrița și-a pierdut mama la o vârstă fragedă. Cât de mult a marcat-o acea experiență # SpyNews
Andreea Perju a făcut declarații dureroase! Actrița a vorbit despre lucruri traumatizante din copilăria ei, care i-au marcat profund parcursul în viață. Aceasta și-a pierdut mama pe când avea numai 12 ani, iar de atunci totul s-a schimbat. Iată prin ce dramă a trecut vedeta!
11:20
Doliu în lumea muzicii populare! Tatăl Steliana Sima a încetat din viață, iar artista a făcut primele declarații emoționante despre pierderea suferită.
Acum 2 ore
11:00
Cum ar fi murit, de fapt, românca găsită printre gunoaie. Elisabeta avea 36 de ani și locuia în Catania # SpyNews
Zilele trecute, trupul neînsuflețit al unei românce a fost descoperit printre gunoaie, într-o clădire abandonată. Elisabeta avea 36 de ani și locuia în Catania. Femeia nu ar fi avut parte de o moarte violentă și ar fi avut probleme cu substanțele interzise.
10:40
Laurette, mesaj emoționant de pe patul de spital! Vedeta a trecut printr-o experiență medicală traumatizantă # SpyNews
Laurette a transmis un mesaj plin de emoție, direct de pe patul de spital! Vedeta a trecut printr-o experiență medicală traumatizantă și abia acuma dezvăluit despre ce este vorba. Fosta asistentă TV s-a aflat într-o situație cumplită, însă, ușor, ușor, încearcă să se recupereze. Iată mai multe informații despre aceste subiect!
10:30
Statul NATO care ar putea interveni în conflictul din Orientul Mijlociu. Oficialii spun că își vor sprijini aliații # SpyNews
Un stat membru al NATO ar putea interveni în conflictul tot mai tensionat din Orientul Mijlociu, potrivit unor declarații recente ale oficialilor care spun că sprijinul pentru aliați rămâne o prioritate în actualul context.
10:20
Alertă în Italia, după ce o româncă a dispărut. Elena are 21 de ani și nimeni nu mai știe de ea din 2 martie # SpyNews
O româncă a dispărut fără urmă de trei zile. Elena are 21 de ani și ajunsese în Italia ca muncitoare sezonieră în agricultură. Prietena ei a raportat dispariția. Telefonul ei a fost găsit de polițiști pe marginea drumului.
Acum 4 ore
10:00
Laura Cosoi, mărturisiri halucinante despre momentul în care a fost la un pas de moarte! Superba prezentatoare și-a deschis sufletul # SpyNews
Laura Cosoi a vorbit sincer despre momentul din viața ei în care a fost la un pas de moarte. Superba prezentatoare TV și-a deschis sufletul în fața fanilor și a făcut declarații halucinante despre experiența traumatizantă pe care a suferit-o. Iată ce a povestit aceasta!
09:40
Cine este Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision. Cum a început să facă muzică, deși visa să devină fizician medical # SpyNews
Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026. Tânăra are 22 de ani și nu este la prima apariție la televizor. Cântăreața a participat la două emisiuni de talente, acolo unde s-a remarcat în adolescență.
09:30
Cum își alina suferința Andreea Anița. Tânăra a pierdut lupta cu boala necruțătoare la numai 27 de ani # SpyNews
Andreea Anița, tânăra în vârstă de 27 de ani pentru care România s-a mobilizat în forță, avea o pasiune impresionantă. Aceasta își alina suferința, atât cât se putea, făcând ceea ce îi plăcea cel mai mult. Iată despre ce este vorba!
09:10
Fostul soț al Alinei Mădălina, informații tulburătoare despre tiktokeriță: „Îmi pare rău că nu am scuipat-o” # SpyNews
Informații șocante ies în cazul Alinei Mădălina. Tânăra nu mai este activă în mediul online de zile bune, iar influencerii sunt îngrijorați cu privire la starea ei de sănătate. Fostul său soț, Ionuț, a făcut un live pe rețelele de socializare în care a vorbit scandalos la adresa tiktokeriței. Iată ce regretă acest!
09:10
Motivul pentru care Chef Richard Abou Zaki a izbucnit în lacrimi, la Chefi la cuțite! Ce l-a emoționat atât de tare # SpyNews
Moment plin de emoție în platoul emisiunii Chefi la cuțite! Chef Richard Abou Zaki nu și-a mai putut stăpâni lacrimile, iar emoțiile au fost atât de intense încât juratul a izbucnit în plâns chiar în fața camerelor. Ce s-a întâmplat.
09:10
Scandalul dintre Andreea Bostănică și fosta iubită a lui Bogdan Mocanu ia amploare! Ce acuzații a lansat Iasmina la adresa influenceriței # SpyNews
Scandalul dintre Andreea Bostănică și Iasmina pare că a luat amploare. Cele două și-au spus replici acide zilele trecute, însă de curând, influencerițele au făcut declarații tranșante una la adresa celeilalte. Andreea Bostănică s-a arătat deranjată că fosta iubită a lui Bogdan Mocanu îi tot aduce numele în discuție.
08:40
Bogdan de la Ploiești a ajuns acasă din Dubai! Ce mesaj a transmis manelistul, dar și cu ce vedetă din România a fost în același avion # SpyNews
Totul este bine când se termină cu bine! Bogdan de la Ploiești a reușit să se întoarcă acasă din vacanța în care a fost cu familia. Manelistul a scăpat, în cele din urmă, din Dubaiul, atât de râvnit altă dată. Iată ce a transmis, dar și cu ce vedetă a fost în același avion!
08:40
Mama Alinei Mădălina, prima reacție, după ce fiica ei a fost internată la Psihiatrie. Femeia a lămurit situația tiktokeriței # SpyNews
Alina Mădălina trece printr-o perioadă grea. Tiktokerița este internată la Psihiatrie, în Germania. Tot mai mulți influenceri au vrut să afle ce se întâmplă cu ea, iar o tiktokeriță a luat legătura cu mama ei și a făcut public mesajul femeii. Familia ei se află deja în Germania.
Acum 12 ore
00:10
Fiica Gabrielei Lucuțar, hărțuită la școală! Regina Întunericului a cerut ajutorul poliției # SpyNews
Gabriela Lucuțar a cerut de urgență ajutorul poliției, după ce fiica ei ar fi fost hărțuită la școală. Regina Întunericului a făcut declarații explozive în platoul Spynews Live despre teroarea prin care copilul ei a trecut.
4 martie 2026
23:50
Tensiuni la Chefi la cuțite! Orlando Zaharia, schimb de replici cu un concurent: "Te urăsc din tot sufletul!" # SpyNews
Tensiunile au atins cote maxime la Chefi la cuțite, după ce un concurent nu a primit cuțite din partea juraților. Sebastian Bartha i-a luat peste picior pe chefi, iar aceștia au reacționat imediat!
23:20
Este oficial! Juriul Selecției Naționale pentru Eurovision 2026 a ales artistul care va reprezenta România la Viena, în luna mai. Iată cine intră în cursa pentru marele premiu, alături de celelalte țări participante.
Acum 24 ore
22:50
Alexia Eram și-a făcut o schimbare de look spectaculoasă! Influencerița și-a tuns părul și a rămas fără cuvinte când s-a uitat în oglindă! Iată cum arată Alexia Eram după ce s-a tuns până la umeri.
22:50
Anca Țurcașiu, în culmea fericirii, după patru zile de coșmar! Cât timp va mai petrece actrița în vacanță # SpyNews
Anca Țurcașiu a recunoscut că, în sfârșit, poate să zâmbească din nou, după câteva zile în care s-a îngrijorat la maximum. Actrița și partenerul ei, Călin Șerban, nu au putut reveni acasă la timp, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Cei doi au primit vești bune acum!
22:20
Alina Marymar trăiește pe picior bogat! Cum se răsfață iubita lui Tzancă Uraganu în Turcia # SpyNews
Alina Marymar nu duce lipsa banilor! Partenera lui Tzancă Uraganu se află în Turcia, acolo unde se răsfață neîncetat. Bruneta le-a arătat urmăritorilor săi cea mai recentă achiziție pe care a făcut-o. Nu te-ai fi așteptat la asta!
22:20
Se cere uciderea lui Donald Trump! Legea îi obligă pe toți iranienii să îl omoare pe președintele SUA # SpyNews
Iranul cere uciderea lui Donald Trump! Marele ayatollah, Abdollah Javadi Amoli, a activat legea fatwa, cea prin care fiecare iranian are obligația de a-l ucide pe președintele Statelor Unite ale Americii.
22:10
Mărturia șocantă a tânărului lovit de influencerul american Adonis | Fratele mort se răsucește în mormânt # SpyNews
Devenit celebru, după ce a fost pocnit de influencerul american Adonis, fratele lui Rareș „Castron” a decis să facă bani de pe urma incidentului, dar și pe seama fratelui său, mort în urma unei doze care a fost livrată de dealerul lui Vlad Pascu, Tudor Duma.
22:10
În timp ce turiștii din România captivi în Emiratele Arabe Unite încearcă să revină în țară, zeci de români se simt în Dubai ca la ei acasă. Mai ales că dețin acolo apartamente și sunt nevoiți să accepte situația - care n-ar fi chiar atât de gravă pe cât este descrisă de unii, pe site-urile de socializare.
22:10
Cu ce probleme de sănătate se confruntă tatăl lui Jador! Bărbatul va fi supus unei intervenții chirurgicale # SpyNews
Jador a făcut declarații exclusive pentru Spynews.ro. Artistul ne-a mărturisit cu ce probleme de sănătate se confruntă tatăl său. Bărbatul va fi supus unei intervenții chirurgicale. Cântărețul a vorbit despre importanța familiei în viața lui.
22:10
În plin conflict, un cântăreţ celebru din România, din trending, îşi cumpără al doilea apartament în Dubai! Cine este curajosul! # SpyNews
Armin Nicoară profită de oportunități! Artistul vrea să își mai cumpere un apartament în Dubai, chiar în plin conflict. În plus, sejurul pe care îl avea programat, alături de alte 50 de persoane, a fost anulat. Ce spune cântărețul despre proprietatea pe care o deține chiar în centrul orașului.
22:10
Fostul iubit al Cristinei Pucean, bătut cu ciocanele și băgat în comă! Informații exclusive! # SpyNews
Fostul iubit al Cristina Pucean a fost la un pas de moarte! Cornel, bărbatul care s-a iubit cu dansatoarea, a trecut prin momente de coșmar în Italia. Acesta a fost bătut cu bestialitate cu ciocanele și a ajuns la spital în stare gravă, în comă. Potrivit surselor Spynews.ro, bărbatul a fost stabilizat cu greu, însă urmează o perioadă extrem de dificilă. Mai mult, Cornel riscă să ajungă după gratii pentru cel puțin 25 de ani.
21:30
Tensiuni între Claudia și Daniel la Mireasa! Cum au început certurile dintre ei: ”Cred că își dorește prea mult” # SpyNews
S-au aprins tensiunile între Claudia și Daniel! Cei doi concurenți din casa Mireasa au avut parte de câteva neînțelegeri în ultima perioadă și și-au spus ce îi nemulțumește unul la celălalt.
21:30
Vi-l mai amintiți pe cel mai tânăr concurent de la Chefi la cuțite, sezonul 16? Cristian Filip a revenit și i-a pus la respect pe jurați # SpyNews
Se anunță o ediție intensă, în această seară, la Chefi la cuțite. Cristian Filip, cel mai tânăr concurent al sezonului trecut, a revenit în emisiune, dar a avut o altă atribuție. Micuțul s-a "răzbunat" pe cei patru jurați!
21:00
Alina Mădălina a cerut ajutor înainte să fie internată la Psihiatrie! Ce mesaj îngrijorător a transmis: ”Simt că m-am îmbolnăvit” # SpyNews
Alina Mădălina a transmis un mesaj îngrijorător pe rețelele de socializare înainte să fie internată la Psihiatrie. Românca stabilită în Germania a recunoscut că trece printr-o perioadă grea a vieții sale.
20:50
Denisa Drăgan reacționează la cazul Alinei Mădălina! Influencerița s-a revoltat: "Urcați în avion! Duceți-vă acolo!" # SpyNews
Cazul Alinei Mădălina de pe TikTok a ajuns și în atenția Denisei Drăgan. Influencerița a răspuns dur atunci când a fost întrebată ce părere are despre situația tinerei care a ajuns într-un spital de psihiatrie.
20:30
Cum a aflat o tiktokeriță cunoscută că soțul ei o înșală cu cea mai bună prietenă. A trăit trădarea supremă # SpyNews
O tiktokeriță cunoscută a trăit șocul vieții sale. A aflat că este înșelată de soțul ei, iar amanta acestuia a fost cea mai bună prietenă a ei. Femeia a fost trădată de persoanele în care avea cea mai mare încredere.
20:20
Cinci cupluri au ajuns în Thailanda pentru a-și testa relațiile! Au început filmările pentru Insula Iubirii # SpyNews
Au început filmările pentru unul dintre cele mai așteptate reality-show-uri din România! Cinci cupluri au ajuns în Thailanda împreună, de mână, dar nu se știe cum vor pleca! Filmările pentru Insula Iubirii, sezonul 10, în plină desfășurare!
19:50
Alexandra Stan trăiește o poveste de iubire ca în filme! Cântăreața are o relație cu toboșarul ei, bărbatul care o însoțește la concerte și este alături de ea, pe scenă. Artista este îndrăgotită până peste cap și a împărtășit acest lucru și cu fanii de pe rețelele de socializare.
19:40
Alex Bodi este una dintre persoanele publice din România care au reușit să scape din Dubai, acolo unde situația e destul de tensionată. Afaceristul s-a fotografiat direct din avion, în timp ce se afla în drum spre casă.
19:10
O vloggeriță cunoscută din România, la un pas de a-și pune capăt zilelor! Ce a făcut-o să ajungă în impas # SpyNews
O tiktokeriță cunoscută de la noi și-a îngrijorat profund urmăritorii, după ce a anunțat că a fost la un pas de a-și pune capăt zilelor. Tânăra a mărturisit cum a ajuns în acea situație, dar și de ce a ales să se retragă din mediul online.
18:40
Cornel Luchian de la Insula Iubirii face haz de necaz, în Dubai! Iustina Loghin l-a pus imediat la punct: "Vorbești doar prostii" # SpyNews
Iustina Loghin și Cornel Luchian sunt captivi în Dubai, din cauza situației conflictuale din Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, soțul șatenei a încercat să facă o glumă, dar Iustina a reacționat rapid! Iată ce i-a spus!
18:40
Alexandra Stan este însărcinată! Cântăreața a postat primele imagini cu burtica de gravidă # SpyNews
Veste bombă în showbiz! Alexandra Stan este însărcinată pentru prima dată! Cântăreața a postat primele imagini cu burtica de gravidă! Celebra artistă trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții sale alături de iubitul ei!
18:30
Ema Oprișan, reacție explozivă după ce s-a speculat că l-a dat afară din casă pe Răzvan Kovacs: ”E omul care nu discută” # SpyNews
Ema Oprișan a reacționat după ce s-a zvonit că l-ar fi dat afară din casă pe Răzvan Kovacs. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a clarificat situația și a dezvăluit ce relație are, în prezent, cu tatăl fetiței sale.
18:10
Bogdan Mocanu și Cătălin Cazacu s-au întâlnit în Zanzibar! Influencerul și-a primit doza de insulină de care avea nevoie # SpyNews
Zis și făcut! Cătălin Cazacu s-a oferit să-l ajute pe Bogdan Mocanu cu insulina, întrucât influencerul era cât pe ce să rămână fără. Așadar, cei doi s-au întâlnit în Zanzibar, acolo unde Cătălin Cazacu i-a înmânat lui Bogdan Mocanu doza care îi era necesară.
17:50
Coincidența stranie în accidentul din București. Ce s-a întâmplat cu fiica victimei fotbalistului Keita Kader # SpyNews
Informații tulburătoare despre accidentul din București, care ar fi fost provocat de Keita Kader. Fiica victimei fotbalistului ar fi avut parte de același incident, în același loc, în urmă cu mai mult timp.
17:40
Alex Bodi are cu ce să se mândrească! Anca, iubita lui, a ajuns din nou în centrul atenției, după ce s-a fotografiat în ipostaze extrem de sexy. Frumoasa șatenă are un corp foarte bine lucrat!
17:20
Povestea Alinei Mădălina, românca internată la un spital de psihiatrie din Germania. Ce nu știu oamenii despre ea # SpyNews
Alina Mădălina este unul dintre numele sonore de pe TikTok în această perioadă. Românca este stabilită în Germania și traversează o perioadă grea, după ce ar fi fost internată la un spital de psihiatrie. Povestea ei, însă, este mult mai complexă.
17:10
Profesorii care au schimbat viața Andrei Gogan. Artista susține campania „Liga Profesorilor Excepționali” # SpyNews
Profesorii care aprind curiozitatea, dau încredere și pot schimba direcția unei vieți merită să fie văzuți și recunoscuți. Acesta este mesajul transmis de artista și creatoarea de conținut Andra Gogan, care susține campania națională „Liga Profesorilor Excepționali”, inițiată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Prin această inițiativă, fundația aduce în prim-plan acei profesori care nu predau doar lecții din manual, ci inspiră, provoacă și lasă o amprentă reală asupra parcursului elevilor.
17:00
Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș Ciciovan, au împlinit 10 ani de la cununia civilă! Imagini rare cu cei doi # SpyNews
Ziua de 4 martie este una extrem de importantă pentru Georgiana Lobonț și soțul ei. Cei doi au împlinit un deceniu de la cununia civilă, iar artista nu a lăsat evenimentul să treacă neobservat. A publicat imagini emoționante!
17:00
Chef Horia Manea vă propune o nouă varianta de meniu complet, format din: starter, fel principal și desert. Iată cum poți prepara o mâncare de legume cu orez ca la carte!
16:40
Gest disperat pentru a o ajuta pe Alina Mădălina. Incredibil cât de departe au mers românii # SpyNews
Alina Mădălina trece printr-o situație dificilă, după ce ar fi ajuns la un spital de psihiatrie, iar copilul ei ar fi fost luat de autorități. Oamenii s-au mobilizat să o ajute pe românca stabilită în Germania și au făcut un gest disperat.
