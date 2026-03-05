18:10

După un travaliu „secular”, care a durat câteva luni bune, a dat Guvernul şi s-a născut reforma. Cum se cade la aşa naştere de lucru important, am fost curioşi să aflăm ce zic… ursitoarele politice. Nu de alta, dar reforma era aşteptată cu speranţe de contribuabilul cocoşat de biruri – că poate odată născută va […] Articolul Reforma prin ochii Puterii şi ai Opoziţiei. De la critici dure la laudatio „fără număr” apare prima dată în Monitorul de Neamț.