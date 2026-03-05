ANUNT
Monitorul de Neamț , 5 martie 2026 11:50
In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare, PRIMĂRIA COMUNEI FARCASA, jud. Neamţ intenţionează sa solicite de la A.N. APELE ROMANE, A.B.A. Şiret ~ Bacau, S.G.A, Neamţ, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor: ,,CORECTARE TORENT IN LOCALITATEA FRUMOSU, COMUNA FARCASA" amplasate in comuna Farcasa, jud. Neamţ.
• • •
Acum 30 minute
11:50
Acum 24 ore
19:10
Municipiul Piatra Neamţ găzduieşte zilele acestea etapa naţională a Olimpiadei de Informatică pe Echipe și Concursul Pluridisciplinar PROSOFT@NT. Gazdă este Colegiul Naţional de Informatică iar perioada de desfăşurare a celor două competiţii este 3-6 martie. „Reţeta" competiţiei presupune echipe formate din patru elevi din ani diferiți, probe în limba engleză, subiecte comune la nivel internațional,
18:00
Vizită de lucru la Neguleşti. S-ar dori „resuscitarea” staţiunii pe modelul Oglinzi # Monitorul de Neamț
Președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Vasilică Harpa, împreună cu specialiști din cadrul instituției, au efectuat recent o vizită la Negulești, în vederea identificării unor soluții pentru revitalizarea bazei de tratament și valorificarea potențialului balnear al zonei, anunţă reprezentanţii CJ Neamț. După zeci de ani în care s-au făcut încercări de reabilitare, abandonate din lipsa unui
17:10
Frumusețe la îndemână: cum construiești kitul ideal pentru machiajul de zi cu zi # Monitorul de Neamț
Machiajul modern a devenit mai mult decât un ritual estetic; este un mod de a-ți exprima stilul, personalitatea și starea de spirit în fiecare zi. De aceea, o trusa machiaj bine aleasă joacă un rol esențial în rutina de dimineață, pentru că aduce la un loc ustensilele și culorile de care ai nevoie pentru a
16:10
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Neamț se află în topul celor mai performante trei instituții din România, fiind selectată la nivel național pentru acordarea Premiului „Instituția Anului", distincție oferită de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România (CNASR). Nominalizarea este cu atât mai onorantă cu cât DGASPC Neamț a concurat cu
15:10
Condamnat la 4 ani pentru furt a fost identificat de polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale Neamț și încarcerat în cursul zilei de 3 martie. Hoț depistat la Dumbrava Roșie La data de 3 martie a.c., ora 11:30, polițiști din cadrul Serviciului Investigații Criminale Neamț au identificat, pe strada Dorului, din localitatea Dumbrava Roșie, un
14:00
Incendii de vegetație uscată în Girov și Piatra-Neamț au necesitat intervenția pompierilor din cadrul Detașamentului Piatra-Neamț, în urma unor apeluri la 112. Incendii de vegetație uscată în Girov și Piatra-Neamț în două zone distincte Pompierii au intervenit pentru localizarea și lichidarea unor incendii de vegetație uscată astfel: – în satul Doina din comuna Girov, unde
13:00
Carduri clonate folosite pentru alimentări frauduloase au fost utilizate de doi bărbați care au montat dispozitive de copiere a datelor pe terminale POS din stații de carburant self-service. Carduri clonate folosite pentru alimentări frauduloase prin montarea de skimmere Din actele de urmărire penală a reieșit că un inculpat în vârstă de 37 de ani, proprietar
Ieri
12:00
Lemn fără aviz descoperit la Bicazu Ardelean, dosar penal și vehicul imobilizat # Monitorul de Neamț
Lemn fără aviz descoperit la Bicazu Ardelean în urma unui control desfășurat de polițiștii din cadrul Postului de Poliție Bicazu Ardelean. Lemn fără aviz descoperit la Bicazu Ardelean în cadrul unui plan de acțiune La data de 3 martie a.c., în jurul orei 13:40, în baza planului de acțiune întocmit la nivelul Secției de Poliție
11:10
Incendiu provocat de o țigară la Răucești a fost semnalat prin apel la 112, în jurul orei 09:30, fiind anunțat faptul că arde un contor de gaz amplasat pe gardul unei gospodării. Incendiu provocat de o țigară la Răucești cu flacără deschisă la contor La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție
10:30
O femeie din Costișa a virat bani după un apel privind un credit fictiv Escrocherie telefonică cu prejudiciu de 48.700 lei este cazul sesizat la data de 3 martie, la Poliția orașului Roznov, de către o femeie în vârstă de 60 de ani, din Costișa. Escrocherie telefonică cu prejudiciu de 48.700 lei după un credit
09:50
Trăim într-o lume în care marile puteri vorbesc despre pace cu o solemnitate aproape liturgică. Declarațiile oficiale sunt împachetate în cuvinte precum „stabilitate", „democrație", „securitate globală". Conferințele internaționale abundă în apeluri la dialog, iar liderii politici condamnă, fără ezitare, violența și extremismul. Și totuși, dincolo de retorică, istoria ultimelor decenii arată că războiul a devenit
3 martie 2026
20:00
Fostul primar de Piatra, Andrei Carabelea, în prezent manager al unei clinici private, a declarat că e foarte prins în proiectele din prezent şi nu se gândeşte la o eventuală viitoare candidatură. Afirmaţiile au venit ca răspuns la o întrebare legată de revenirea în politică şi o posibilă candidatură, adresate în cadrul emisiunii Revista presei…
19:40
Alertă privind pești morți în Bistrița a fost transmisă prin apel la 112, în jurul orei 17:40, fiind semnalată prezența acestora în aval de Barajul Reconstrucția din municipiul Piatra-Neamț. Alertă privind pești morți în Bistrița confirmată la fața locului La locul indicat au fost direcționate forțe și mijloace de intervenție din cadrul Detașamentului de pompieri
19:00
Aur și argint pentru Ray's Dance la Campionatul Național al României. Timișoara, 2026 – Clubul Ray's Dance a obținut rezultate deosebite la Campionatul Național al României – competiția oficială pe secțiuni organizată sub egida Federației Române de Dans Sportiv, confirmând încă o dată nivelul ridicat de pregătire al sportivilor săi. În cadrul celei mai importante
18:10
Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu" Neamț, în colaborare cu Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Asachi" Piatra-Neamț, anunţă că organizează recitalul de muzică și poezie „Armonii de primăvară", joi, 5 martie 2026, cu începere de la ora 12:30, în Sala Cupola. Evenimentul va fi prezentat de prof. Mihaela Mereuță, managerul Bibliotecii Județene, iar invitați sunt elevii coordonați de
17:00
Poliţiştii nemţeni atrag atenţia asupra unei noi metode de fraudă informatică. Ţeparii pretind că sunt polițiști, analiști sau brokeri financiari ori angajați ai unor instituții bancare şi cer victimelor să retragă sume de bani din conturile bancare și să le depună ulterior în ATM-uri de criptomonede. „În perioada 23 februarie – 1 martie a.c., polițiștii
16:10
Ziua Internațională a Femeii la Bibliotecă va fi marcată vineri, 6 martie, prin spectacolul de muzică și poezie „Viori aprinse, femeile", găzduit de Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu" Neamț. Ziua Internațională a Femeii la Bibliotecă prin recital muzical-poetic Evenimentul va începe la ora 15:30, în sala Cupola. Recitalul muzical-poetic este organizat de Asociația „Club Sportiv" Ecvestru
15:10
Ultimele locuri disponibile pentru petrecerea de 8 martie. Sărbătorim 2 ani de comunitate, într-o seară specială dedicată feminității, cu DJ, gustări mediteraneene, degustări de vinuri alese și o atmosferă elegantă, plină de energie bună. Evenimentul este deschis atât doamnelor, cât și domnilor care vor să participe la această seară specială. Ne vedem la The Library
15:00
Conducerea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă a decis amânarea exercițiului de alarmare publică „Miercurea Sirenelor". Pe 4 martie, în toate unitățile de învățământ din județul Neamț ar fi urmat să se deşfăşoare un exercițiu de evacuare cu tema „Activitatea personalului didactic și a elevilor din județul Neamț pe timpul și după producerea unui cutremur".
14:10
Expoziție Laurențiu Dimișcă la Piatra-Neamț, peste 70 de lucrări dedicate misterului feminin # Monitorul de Neamț
„I belong to you, you belong to me" poate fi vizitată în perioada 1 – 14 martie Expoziție Laurențiu Dimișcă la Piatra-Neamț va putea fi vizitată la Galeriile de Artă „Lascăr Vorel" în perioada 1 – 14 martie. Expoziție Laurențiu Dimișcă la Piatra-Neamț la Galeriile „Lascăr Vorel" Galeriile de Artă „Lascăr Vorel" din Piatra-Neamț invită
12:50
Exploatare sexuală prin metoda lover boy, victimă transportată în Germania și Italia # Monitorul de Neamț
Exploatare sexuală prin metoda lover boy este acuzația pentru care un tânăr de 21 de ani a fost reținut la data de 2 martie 2026. Exploatare sexuală prin metoda lover boy prin inducere în eroare Din actele de urmărire penală a reieșit că, în luna iulie 2025, inculpatul, care la acel moment se afla în
12:30
Un accident rutier soldat cu două victime, o fetiţă de 6 ani şi o femeie de 41 de ani, s-a produs în această dimineaţă pe un drum judeţean din localitatea Păstrăveni. „La data de 3 martie, în jurul orei 07:50, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
Aproape 200 de pietoni au fost sancţionaţi cu avertismente de poliţiştii nemţeni în urma unei acţiuni desfăşurate recent. „În perioada 23 februarie – 1 martie a.c., polițiștii rutieri au fost prezenți permanent în teren, desfășurând activități pentru creșterea gradului de siguranță al participanților la trafic. De această dată, acțiunile au fost concentrate asupra pietonilor și
12:00
Flăcări la un atelier din Bălțătești au mobilizat pompierii în data de 2 martie, după ce un incendiu a izbucnit într-o gospodărie din satul Valea Seacă. Flăcări la un atelier din Bălțătești cu posibilitate de propagare În data de 02.03.2026, la ora 14:00, prin apel la 112 pompierii au fost solicitați să intervină în comuna
2 martie 2026
19:50
Maestrul Rică Răducanu – secretele din spatele legendei. A câştigat mai mult ca actor decât ca fotbalist # Monitorul de Neamț
Rică Răducanu, legendarul portar al Rapidului şi al echipei naţionale, a fost recent în Neamţ, ocazie cu care a acordat un interviu la MonitorTV. Dezinvolt peste poate, în ciuda faptului că se apropie de borna cu numărul 80, a spus din start că la Piatra Neamţ este ca acasă. „Sunt de-al casei eu aici. Am
19:10
A început balul. Lumini aprinse peste o sală care pare festivă, dar în aer nu plutește bucuria, ci tensiunea. Dansatorii nu mai poartă măști elegante, ci uniforme. Orchestra nu cântă valsuri, ci marșuri. Iar muzica… muzica o asigură războinicii. Trăim vremuri în care lumea pare că și-a schimbat ritmul. Dacă altădată marile națiuni concurau în
18:00
Reprezentanţii Consiliului Judeţean Neamţ anunţă că a fost votat transferul dreptului de proprietate către primăriile beneficiare, asupra celor 23 de microbuze electrice (17+1 locuri), achiziționate prin proiectul „Microbuze electrice pentru elevi la nivelul Județului Neamț". Votul, în unanimitate, a fost consemnat în ședința de joi, 26 februarie. Conform sursei citate, principalii beneficiari ai acestei investiții
17:10
Un exerciţiu de alarmare în caz de
16:10
Duminică, 1 martie, după oficierea Sfintei Liturghii, în mai multe lăcașuri de cult din județul Neamț au fost organizate activități de informare preventivă dedicate credincioșilor, conform ISU Neamţ. Acestea au avut ca scop transmiterea unor mesaje esențiale pentru prevenirea incendiilor la locuințe și în gospodării. În cadrul acestor prezentări, s-a pus accent pe utilizarea în […] Articolul Pompierii au mers în… biserici apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:10
Cum respiră pământul vernisată la Muzeul de Artă, parte dintr-un itinerar în 37 de orașe # Monitorul de Neamț
Cum respiră pământul vernisată la Muzeul de Artă va avea loc în data de 7 martie 2026, ora 12.00, sub egida Complexului Muzeal Național Neamț. Cum respiră pământul vernisată la Muzeul de Artă din Piatra-Neamț Expoziția personală itinerantă, de fotografie, Cum respiră pământul, a regizorului Dan Mihalcea, va fi vernisată la Muzeul de Artă Piatra-Neamț, […] Articolul Cum respiră pământul vernisată la Muzeul de Artă, parte dintr-un itinerar în 37 de orașe apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:40
Bătrân găsit inconștient într-un apartament din Piatra-Neamț, transportat la spital # Monitorul de Neamț
Bătrân găsit inconștient într-un apartament din Piatra-Neamț a fost preluat de echipajul medical după o intervenție a pompierilor, care au pătruns în locuință prin fereastră. Bătrân găsit inconștient într-un apartament din Piatra-Neamț pe strada George Coșbuc În data de 27.02.2026, la ora 10:50, prin apel la 112 a fost anunțat faptul că o persoană este […] Articolul Bătrân găsit inconștient într-un apartament din Piatra-Neamț, transportat la spital apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:00
Valoarea amenzilor depășește 110.000 de lei, iar 10 permise au fost reținute 467 de sancțiuni în 48 ore au fost aplicate de polițiști, care au intervenit la 87 de evenimente, dintre care 70 sesizate prin 112. 467 de sancțiuni în 48 ore la nivel județean În ultimele 48 de ore, polițiștii au acționat pentru a […] Articolul 467 de sancțiuni în 48 ore, 87 de intervenții și 11 infracțiuni rutiere apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:30
Alcoolemie uriașă la Poiana Largului a fost depistată de polițiști în urma unui control rutier desfășurat în dimineața zilei de 1 martie. Alcoolemie uriașă la Poiana Largului în timpul unui control rutier La data de 1 martie a.c., în jurul orei 11:40, în timp ce polițiștii desfășurau activități de supraveghere și control trafic, pe DN15, […] Articolul Alcoolemie uriașă la Poiana Largului, dosar penal pentru un șofer din Bicaz apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:10
Transport ilegal de material lemnos în Girov și Unghi a fost depistat de polițiștii Secției de Poliție Rurală Ștefan cel Mare în dimineața zilei de 28 februarie. Transport ilegal de material lemnos în Girov La data de 28 februarie a.c., ora 08:20, în timp ce polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ștefan cel Mare […] Articolul Transport ilegal de material lemnos în Girov și Unghi apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:40
Mașină în flăcări la Poiana, două femei rănite după ce autoturismul a lovit un gard # Monitorul de Neamț
Mașină în flăcări la Poiana, două femei rănite după ce autoturismul a lovit un gard. Incidentul s-a produs în după-amiaza zilei de 1 martie, iar victimele au fost transportate la o unitate medicală. Mașină în flăcări la Poiana, două femei rănite după ce autoturismul a lovit un gard La data de 1 martie a.c., în […] Articolul Mașină în flăcări la Poiana, două femei rănite după ce autoturismul a lovit un gard apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:10
Gospodărie afectată de incendiu la Petricani, flăcări extinse și risc de propagare # Monitorul de Neamț
Gospodărie afectată de incendiu la Petricani a mobilizat pompierii în data de 28 februarie, după un apel la 112 care anunța izbucnirea unui incendiu în satul Târpești. Gospodărie afectată de incendiu la Petricani cu flăcări generalizate În data de 28.02.2026, la ora 12:10, prin apel la 112 pompierii au fost solicitați să intervină în comuna […] Articolul Gospodărie afectată de incendiu la Petricani, flăcări extinse și risc de propagare apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:30
Combinație riscantă: alcool, fără permis și motocicletă. Un bărbat de 42 de ani a fost rănit după ce a pierdut controlul motocicletei într-o curbă și s-a răsturnat în afara părții carosabile. Accident rutier în Dreptu La data de 1 martie a.c., în jurul orei 14.45, polițiștii din cadrul Poliției orașului Bicaz au fost sesizați cu […] Articolul Combinație riscantă: alcool, fără permis și motocicletă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:40
Monitorizat prin hotărâre judecătorească, reținut după un gest extrem: Tânăr din Petricani a scos brățara electronică și a pus-o pe foc, potrivit unei informări transmise de IPJ Neamț. Bărbatul este cercetat pentru distrugere și nerespectarea ordinului de protecție. Alertă de monitorizare electronică transmisă prin SIME La data de 1 martie a.c., ora 18:40, polițiștii din […] Articolul Monitorizat prin hotărâre judecătorească, reținut după un gest extrem apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:10
Pentru a elimina din start orice nedumerire cu privire la constatarea din titlu, nu trebuie decât să ne reamintim recentele lucrări ale „Consiliului pentru pace în Gaza”, care a avut loc la Washington în data de 18 februarie, la iniţiativa preşedintelui SUA, Donald Trump. La lucrările acestui Consiliu, Nicușor Dan s-a hotărât, în ultimul moment, […] Articolul Donald Trump ne transmite că România trebuie să-şi aleagă un alt preşedinte apare prima dată în Monitorul de Neamț.
1 martie 2026
11:00
■ ultimul meci oficial de acasă al pietrencelor nu a mai avut loc fiindcă Dorna Vatra Dornei nu s-a prezentat HC Pietricica Neamț trebuia să joace în ziua de sâmbătă, 28 februarie 2026, ultimul meci oficial pe propriul teren în sezonul regular al Campionatului Național de Handbal pentru Junioare 3, Seria A. Din păcate însă, […] Articolul HC Pietricica, 10-0 și clasare pe locul 4 apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:00
Prima Duminică din Postul Mare, cunoscută ca Duminica Ortodoxiei 2026, nu se reduce la comemorarea restaurării cultului icoanelor în anul 843 sub împărăteasa Teodora, ci constituie un moment de revelație și reafirmare a identității Bisericii. În această zi, credincioșii sunt chemați să contemple continuitatea harică și mărturisirea Adevărului lui Hristos într-o lume adesea fragilă, marcată […] Articolul Duminica Ortodoxiei 2026 – Chemarea la Adevăr și Lumina Credinței apare prima dată în Monitorul de Neamț.
28 februarie 2026
17:50
Ceahlăul – înfrângere previzibilă cu Voluntari. Gol de generic marcat de juniorul Patrichi # Monitorul de Neamț
Irinel Patrichi a fost cel care a bucurat inimile îngheţate ale suporterilor pietreni, şi nu de frigul de afară, ci de faptul că până atunci tabela arăta un sec 0-5 pentru FC Voluntari, în meciul de sâmbătă. În minutul 77, intrat de câteva minute, juniorul Ceahlăului a câştigat un duel fizic cu un adversar mult […] Articolul Ceahlăul – înfrângere previzibilă cu Voluntari. Gol de generic marcat de juniorul Patrichi apare prima dată în Monitorul de Neamț.
27 februarie 2026
19:00
Nu mă mai întristează nimic. Nici criza. Nici prăbușirea. Nici dezordinea globală. Ceea ce se întâmplă nu este o tragedie, ci o deconspirare. O dezgolire brutală a unei lumi care a trăit prea mult din iluzie. România nu intră într-o criză. România iese dintr-o minciună. Europa nu se prăbușește din interior. Europa își arată fisurile […] Articolul De acum nu mă mai întristează nimic apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:10
Reforma prin ochii Puterii şi ai Opoziţiei. De la critici dure la laudatio „fără număr” # Monitorul de Neamț
După un travaliu „secular”, care a durat câteva luni bune, a dat Guvernul şi s-a născut reforma. Cum se cade la aşa naştere de lucru important, am fost curioşi să aflăm ce zic… ursitoarele politice. Nu de alta, dar reforma era aşteptată cu speranţe de contribuabilul cocoşat de biruri – că poate odată născută va […] Articolul Reforma prin ochii Puterii şi ai Opoziţiei. De la critici dure la laudatio „fără număr” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:50
Şedinţă la CJ: de la microbuze şcolare la preluarea unui teren şi până la… acoperişul TT # Monitorul de Neamț
Consiliul Județean Neamț s-a întrunit recent în ședință ordinară pentru a dezbate și a aproba o serie de proiecte de hotărâre privind o serie de aspecte sociale, culturale și educaționale, precum și servicii publice de interes județean. Conform unei raportări făcute de reprezentantţii CJ, unul dintre proiectele aprobate a vizat tema de proiectare pentru obiectivul […] Articolul Şedinţă la CJ: de la microbuze şcolare la preluarea unui teren şi până la… acoperişul TT apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:00
Probleme în Neamț au fost constatate de polițiști în două cazuri distincte, după ce un bărbat a fost depistat conducând sub influența alcoolului, iar un tânăr de 18 ani a fost oprit la volan fără permis. Alcool la volan, în Nemțișor La data de 26 februarie a.c., în jurul orei 16.00, polițiștii din cadrul Secției […] Articolul Probleme în Neamț: alcool la volan și conducere fără permis apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:50
Proiect de anvergură realizat de COMES, pentru industria energetică din România # Monitorul de Neamț
COMES a început livrările pentru proiectul SAF (Sustainable Aviation Fuel) pentru una dintre cele mai importante rafinării din România, reprezentând o investiție nouă dedicată producerii combustibilului pentru aviație. Termenul de execuţie este eşalonat pe o perioadă de 9–12 luni. Stadiul proiectului Proiectare: finalizată în proporție de 100% Producție: stadii cuprinse între 40% și 100% Număr […] Articolul Proiect de anvergură realizat de COMES, pentru industria energetică din România apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:00
Safari în Kenya: expoziție de fotografie la Muzeul de Științe Naturale Piatra-Neamț # Monitorul de Neamț
Safari în Kenya expoziție de fotografie la Muzeul de Științe Naturale Piatra-Neamț, din 27 februarie. Expoziția vă propune să descoperiți frumusețea neîmblânzită a unei mici părți din continentul african, o incursiune fotografică spectaculoasă în ecosistemele protejate ale Kenyei. Semnificația termenului „safari” Deși în limba swahili cuvântul „safari” se traduce simplu prin „călătorie”, în cadrul acestei […] Articolul Safari în Kenya: expoziție de fotografie la Muzeul de Științe Naturale Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:10
Razie silvică în Neamț: 113 metri cubi de lemn confiscați și două mașini indisponibilizate # Monitorul de Neamț
O razie silvică în Neamț s-a soldat cu confiscarea a 113 metri cubi de material lemnos și indisponibilizarea a două ansambluri de vehicule, în urma unei acțiuni desfășurate la nivel județean. La data de 25 februarie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au acționat, sub coordonarea Serviciului de Ordine Publică Neamț, pentru […] Articolul Razie silvică în Neamț: 113 metri cubi de lemn confiscați și două mașini indisponibilizate apare prima dată în Monitorul de Neamț.
