Meloni: Italia, alături de Regatul Unit, Franţa şi Germania, sprijină apărarea aeriană a statelor din Golf

00:00

*Potrivit Studiului Insolvenţelor realizat de Coface pentru anul 2025, 7.553 de companii au intrat în procedura insolvenţei, ceea ce reprezintă o creştere de 3,84% faţă de anul 2024 *Studiul mai arată că numărul procedurilor de concordat preventiv deschise anul trecut a fost cu 130% mai mare comparativ cu cel din anul 2024