Guvernul a extins lista medicamentelor gratuite și compensate. 33 de tratamente noi pentru pacienți

Elevii de clasa a XII-a din Focșani și din județul Vrancea se pot înscrie, în această perioadă, la un program de meditații gratuite pentru examenul de Bacalaureat 2026, inițiat de Tineretul Național Liberal – Filiala Vrancea. Programul, devenit deja o tradiție pentru organizația de tineret, își propune să îi sprijine pe liceenii care vor să […]