VIDEO Accident grav pe DN7, la Gura Văii. Șoferiță încarcerată după un impact frontal cu un TIR
Jurnal de Vrancea, 4 martie 2026 15:50
Traficul rutier este complet blocat pe DN7, în zona localității Gura Văii, comuna Bujoreni, județul Vâlcea, după un accident grav produs între un autoturism și un TIR. Impactul a fost frontal, așa cum arată și un video de la fața locului. În urma coliziunii violente, șoferița autoturismului a rămas prinsă între fiarele contorsionate ale mașinii.
Acum 30 minute
15:50
Acum o oră
15:10
Liceenii de la „Cotea”, întâlnire inedită cu… „Eternul feminin în Focșanii de altădată” # Jurnal de Vrancea
Muzeul Unirii din Focșani a găzduit o activitate inedită, am putea spune, intitulată „Eternul feminin în Focșanii de altădată", un eveniment dedicat rolului și contribuției femeilor în istorie și legăturile acestora cu orașul de pe Milcov. Au fost prezenți elevii clasei a IX-a G de la Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea", care s-au lăsat ghidați
Acum 2 ore
14:30
SAJ Vrancea – rolul esențial al dispeceratului 112 și al echipajelor de intervenție # Jurnal de Vrancea
În spatele fiecărei sirene care se aude pe străzile din județ stă o luptă contracronometru pentru viață. Iar această luptă începe cu un telefon. Un apel la 112 care poate face diferența între viață și moarte. Serviciul de Ambulanță Județean Vrancea atrage atenția asupra rolului crucial pe care îl are colaborarea dintre dispeceratul 112 și
Acum 6 ore
12:00
Facebook a picat în România și la nivel global | Mesajul „Cont temporar indisponibil” blochează accesul utilizatorilor # Jurnal de Vrancea
Meta Platforms se confruntă cu o nouă întrerupere majoră de servicii, care afectează atât România, cât și numeroase alte regiuni ale lumii. Utilizatorii Facebook raportează în ultimele ore imposibilitatea de a-și accesa conturile, platforma afișând mesajul: „Cont temporar indisponibil". Potrivit notificării afișate pe ecran, „Contul tău este momentan indisponibil din cauza unei probleme a site-ului.
12:00
VIDEO: 49 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977 | Imagini ȘOCANTE surprinse în Focșani, dar și în alte zone din țară # Jurnal de Vrancea
Astăzi se împlinesc exact 49 de ani de la cutremurul devastator care a lovit România în anul 1977. Seismul, cu o magnitudine de 7,2 grade pe scara Richter s-a produs la ora 21:22 și a avut o durată de 56 de secunde. Bilanțul cutremurului: peste 1.500 de oameni morți, 11 mii răniți și peste 35.000
12:00
Ministrul Energiei: Prețul carburanților ar putea ajunge la 10 lei/litru dacă barilul depășește 120 de dolari: „Nu îmi doresc să ajungem acolo” # Jurnal de Vrancea
Prețul carburanților din România ar putea atinge pragul psihologic de 10 lei pe litru în cazul în care barilul de petrol va depăși 120–130 de dolari, iar cotațiile la motorină vor continua să crească, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Întrebat despre scenariile vehiculate recent privind o posibilă scumpire accentuată la pompă, ministrul a explicat
12:00
Într-o postare pe pagina proprie de socializare, Primăria Focșani anunță că Societatea Salubrizare şi Servicii Publice Focşani angajează muncitori necalificaţi pentru activitatea de curățenie stradală. Doritorii trebuie să îndeplinească, însă, anumite condiții: – să aibă domiciliul în Focșani sau localități limitrofe, cu posibilitate de efectuare a navetei; – să fie disponibil pentru lucrul în schimburi,
11:10
Un bărbat din Suraia este cercetat penal după ce a fost depistat de polițiști conducând sub influența băuturilor alcoolice pe o arteră intens circulată din municipiul Focșani. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, incidentul a avut loc în dimineața zilei de 3 martie, în jurul orei 06:45. Polițiștii din cadrul Biroului Rutier
11:00
Bărbat din Țifești, reținut pentru violență în familie după ce și-ar fi agresat soția și fiica minoră # Jurnal de Vrancea
Un bărbat de 31 de ani din comuna Țifești a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru violență în familie, potrivit unei informări transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea. Potrivit polițiștilor din cadrul Secția 10 Poliție Rurală Panciu, incidentul a avut loc în seara zilei de 2 martie, în jurul orei 20:25.
10:10
La sfârșitul lunii ianuarie 2026, rata șomajului înregistrat la nivel național a fost de 3,35%. Este o creștere ușoară față de luna precedentă, cu 0,06 puncte procentuale, dar o scădere foarte mică, de 0,01 puncte procentuale, comparativ cu ianuarie 2025. În total, în evidențele agențiilor pentru ocuparea forței de muncă erau înregistrați 268.111 șomeri. Din
Acum 8 ore
08:30
Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter s-a produs miercuri, 4 martie 2026, la ora 02:09:58 (ora locală a României), în zona seismică Vrancea. Potrivit datelor oficiale, seismul a avut loc la o adâncime de 136 de kilometri, fiind catalogat drept un cutremur slab. Mișcarea tectonică s-a produs în apropierea mai multor orașe
Acum 24 ore
21:20
S-a stins din viață unul dintre cei mai prețuiți artiști plastici ai Vrancei, Virginia Georgescu Hossu # Jurnal de Vrancea
Astăzi, 3 martie, de Ziua Mondială a Scriitorilor, comunitatea din Odobești își ia rămas bun de la Virginia Georgescu Hossu – profesor, artist și om care și-a dedicat viața culturii și educației. Născută în Humulești, județul Neamț, locul legat pentru totdeauna de numele lui Ion Creangă, Virginia Hossu a ajuns la începutul anilor '70 în
20:40
Cum să creezi o baie stylish și relaxantă – culorile mobilierului care domină 2026 # Jurnal de Vrancea
Baia a evoluat de mult dincolo de rolul său funcțional. În 2026, ea devine un sanctuar personal, un loc de relaxare și expresie a stilului. Mobilierul nu mai este doar un suport pentru obiecte, ci elementul central care definește atmosfera încăperii. Alegerea culorilor potrivite pentru dulapuri, fronturi și rafturi poate face diferența între o baie
20:30
Ana Maria Bărbosu, în vârstă de 19 ani, a fost desemnată gimnasta anului 2025 în Europa, în urma votului organizat de European Gymnastics. Distincția vine ca o confirmare a unui sezon remarcabil și a susținerii puternice din partea publicului. Sportiva din România, cetățean de onoare al Municipiului Focșani, a obținut 29.694 de voturi, un rezultat
20:10
Interlopul Costică Argint șantaja un bărbat de peste doi ani! Victima i-ar fi plătit zeci de mii de euro! # Jurnal de Vrancea
Potrivit IPJ Vrancea, o cauză penală pentru șantaj a fost înregistrată în cursul anului 2026 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Focșani, în urma unei plângeri formulate de un bărbat de 50 de ani, din municipiul Focșani. Astfel, în perioada 2024 – prezent, Costică Argint ar fi exercitat asupra persoanei vătămate presiuni psihice și ar
17:30
ATENȚIE, șoferi din Focșani! Au intrat în vigoare noile modificări ale circulației pe străzile Eroilor și Mihail Kogălniceanu # Jurnal de Vrancea
Primăria Focșani anunță că au intrat în vigoare modificările aduse circulației rutiere pe străzile Eroilor și Mihail Kogălniceanu, fiind desființate sensurile unice pe anumite tronsoane. Vorbim despre segmentul cuprins între intersecţiile cu str. Eroilor (în spate la Arhivele Naţionale Vrancea) și str. Maior Gheorghe Pastia precum și pe strada Eroilor, pe tronsonul de la Primărie
17:00
Costică Argint, din nou în atenția poliției! El a fost ridicat din Carrefour Focșani în timp ce făcea shopping! # Jurnal de Vrancea
Costică Argint, unul dintre cei mai cunoscuți lideri ai lumii interlope din județul Vrancea, a ajuns din nou în atenția autorităților. La 70 de ani, acesta a fost ridicat de polițiști în timp ce se afla la cumpărături în Carrefour Focșani, potrivit publicației Vrancea 24. Surse citate de jurnaliști susțin că ar fi implicat într-un
Ieri
15:40
Detectoare de fum și monoxid de carbon instalate în locuințe din Vrancea prin campania „Detector pentru Viață” # Jurnal de Vrancea
Un total de 10.000 de detectoare de fum și monoxid de carbon vor fi instalate, începând din luna martie, în locuințele unor familii din 20 de județe, printre care și Vrancea, în cadrul campaniei naționale „Detector pentru Viață". Astfel, numărul dispozitivelor donate în ultimii ani de E.ON România și Delgaz Grid ajunge la 30.000. Detectoarele
15:20
Un elev din Vrancea duce numele județului pe scena internațională a performanței academice. # Jurnal de Vrancea
Alexandru Lensu, elev al Colegiul Național „Unirea" din Focșani, a reprezentat România în perioada 23–27 februarie la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială de Iarnă. Competiția s-a desfășurat în cadrul calendarului oficial al Ministerul Educației și Cercetării și a reunit participanți din întreaga lume, într-un domeniu considerat astăzi unul dintre cele mai dinamice și provocatoare: inteligența
14:30
Cei 28 de elevi din Vrancea, blocați în Dubai după anularea zborurilor, vor continua cursurile online, până la revenirea în țară # Jurnal de Vrancea
După cum se știe deja în toată țara, un grup format din 28 de elevi din județul Vrancea și două profesoare au rămas în Dubai, după ce zborurile au fost anulate în contextul declanșării conflictului militar din Orientul Mijlociu, dintre Statele Unite ale Americii, Israel și Iran. Deplasarea a avut loc în perioada 23 februarie
13:10
Și în acest an, elevii de clasa a XII-a pot beneficia de meditații gratuite în cadrul unui proiect inițiat de TNL Vrancea # Jurnal de Vrancea
Elevii de clasa a XII-a din Focșani și din județul Vrancea se pot înscrie, în această perioadă, la un program de meditații gratuite pentru examenul de Bacalaureat 2026, inițiat de Tineretul Național Liberal – Filiala Vrancea. Programul, devenit deja o tradiție pentru organizația de tineret, își propune să îi sprijine pe liceenii care vor să
12:50
Vrancea, nominalizată la trei categorii în cadrul concursului național „Destinația Anului în România 2026” # Jurnal de Vrancea
Trei dintre cele mai frumoase destinații/locuri care trebuie văzute din județul Vrancea au fost nominalizate în cadrul competiției naționale „Destinația Anului în România 2026", fiind incluse în topul celor mai atractive 250 de destinații din țară. Este o recunoaștere importantă pentru patrimoniul natural și cultural al zonei noastre și, în același timp, o șansă de
11:20
Exercițiul IGSU „Miercurea Sirenelor”, amânat. Autoritățile spun că testarea sistemului rămâne o prioritate # Jurnal de Vrancea
Exercițiul de alarmare publică „Miercurea Sirenelor" a fost amânat, în urma unei evaluări interne privind contextul actual de securitate. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vrancea, care precizează că decizia a fost luată „în mod deliberat și responsabil". Potrivit comunicatului transmis, analiza efectuată la nivel instituțional a arătat că, în
10:40
Zeci de sancțiuni în urma controalelor desfășurate de Garda Forestieră Focșani în luna ianuarie # Jurnal de Vrancea
Una dintre activitățile Gărzii Forestiere Focșani, desfășurate pe parcursul lunii ianuarie a anului în curs, a fost și cea de prevenire/combatere a activităților ilegale din domeniul silvic: tăierea de arbori fără drept, expedierea, transportul și comercializarea materialelor lemnoase fără documente legale. Astfel, în prima lună din 2026, specialiștii Gărzii Forestiere Focșani au derulat cu alte
08:40
Tot marți dimineață, pe raza localității Burca (comuna Vidra) – DN 2D – s-a produs un accident de circulație în care au fost implicate două autoturisme, un Mercedes și un Renault. Impactul a avut loc într-o curbă aflată în pantă, cel mai probabil unul dintre autoturisme intrând pe contrasens. Din informațiile pe care le deținem
08:20
Cu puțin timp în urmă, o mașină înmatriculată în județul Brăila s-a răsturnat pe DN 2D, zona Grifon. S pare că șoferul a pierdut controlul volanului, din motive încă necunoscute, a derapat și s-a răsturnat în șanțul din afara părții carosabile. Din ce știm, în mașină se aflau mai multe însă nimeni nu a suferit
2 martie 2026
20:40
Speranțele CSM Focșani (U15), calificate în semifinalele Turneului Național de Volei # Jurnal de Vrancea
În perioada 27 – 28 februarie, echipa de speranțe U15 a CSM Focșani a participat pe la Turneul 5 al Campionatului Național de Volei organizat la Focșani, în Sala LPS de ACS SIS Focșani. Rezultate înregistrate au fost fără echivoc și au confirmat valoarea în creștere a fetelor de la CSM Focșani: CSM Focșani 2007
20:00
VIDEO Accident îngrozitor! Un șofer a trecut pe roșu, a lovit două mașini și a accidentat grav un pieton # Jurnal de Vrancea
Un accident rutier deosebit de grav a avut loc duminică după-amiază, 2 martie, într-o intersecție din Brăila. Un șofer care ar fi trecut pe culoarea roșie a semaforului a lovit trei persoane și a avariat mai multe mașini, apoi a fugit de la fața locului. Poliția îl caută. Potrivit primelor informații, se pare că șoferul
17:10
Pesta Porcină Africană confirmată la doi mistreți, în Vrancea. Autoritățile au aprobat un plan de măsuri cu zonă de restricție de 8 kilometri # Jurnal de Vrancea
Astăzi, 2 martie 2026, la sediul Instituției Prefectului Vrancea a avut loc ședința Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB), convocată de prefectul județului Vrancea, Marius Iorga, în calitate de președinte al ins Principalul punct pe
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Sediul Asociația Județeană de Fotbal Vrancea se mută începând cu 15 martie 2026. Activitatea instituției va continua într-o nouă locație, în clădirea Est-Invest, la etajul 2, camera 10, pe Bulevardul Republicii, lângă Parcul Nicolae Bălcescu. Decizia vine în contextul în care, de la începutul lunii martie, Casa de Cultură a Sindicatelor a intrat într-un amplu […] Articolul AJF Vrancea își schimbă sediul apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:30
Întrerupere temporară a furnizării agentului termic în mai multe zone din Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primăria Municipiului Focșani anunță că marți, 3 martie 2026, între orele 08.00 și 17.00, va fi întreruptă furnizarea încălzirii și a apei calde de consum în mai multe zone din oraș. Măsura este necesară pentru desfășurarea lucrărilor din cadrul proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009–2028 în scopul conformării […] Articolul Întrerupere temporară a furnizării agentului termic în mai multe zone din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:30
13:50
Bărbat de 26 de ani din Vrancea, reținut pentru trafic de persoane după ce a determinat două fete să se prostitueze # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La data de 25 februarie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Vrancea au dispus reținerea a doi inculpați, cu vârstele de 20 și 26 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane. Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, 2025 – februarie […] Articolul Bărbat de 26 de ani din Vrancea, reținut pentru trafic de persoane după ce a determinat două fete să se prostitueze apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Luni (2 martie), în jurul orei 12:10, polițiștii rutieri din județul vecin, Brăila, au fost sesizați prin apel 112 de producerea unui accident pe DN2B, între localitățile Silistraru și Urleasca. Potrivit informațiilor oficiale, un tânăr de 25 de ani din județul Galați a intrat în coliziune cu o autoutilitară în timp ce se deplasa dinspre […] Articolul Impact violent între două autovehicule pe DN 2B! Doi oameni au ajuns la spital! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:10
Sportivii din Adjud, pe podium la „Spartan Warrior”, cea mai mare gală K1 organizată în sudul Moldovei # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Comuna Liești a găzduit sâmbătă, 28 februarie, pentru prima dată cea mai mare competiție internațională de kickboxing K1 organizată vreodată în sudul Moldovei. Evenimentul, intitulat „Spartan Warrior”, a reunit 40 de cluburi din țară și din afara granițelor, aducând în ring peste 450 de sportivi. Clubul organizator, KICKBOX & MUAY THAI TECUCI – SPARTANII TECUCENI, […] Articolul Sportivii din Adjud, pe podium la „Spartan Warrior”, cea mai mare gală K1 organizată în sudul Moldovei apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:50
Spectacol artistic organizat de Centrul Cultural Vrancea cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Centrul Cultural Vrancea, organizează luni, 9 martie 2026, ora 17.00, la Galeriile de Artă Focșani, un eveniment artistic ce omagiază Ziua Internațională a Femeii, intitulat Mama. Elevii Școlii Populare de Artă, îndrumați de coordonatorii din cadrul claselor: Canto muzică ușoară, Pian și Vioară, vor susține un recital vocal – instrumental, dedicând cu emoție melodiile alese […] Articolul Spectacol artistic organizat de Centrul Cultural Vrancea cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pe 1 Martie, la Bazinul Consiliului Județean Vrancea, primăvara nu a venit doar în calendar, ci în fiecare start, în fiecare strop de apă și în fiecare zâmbet din tribune. „Cupa Mărțișorul Vrancei” a adunat aproape 300 de copii din 7 județe ale țării și a transformat competiția într-o adevărată sărbătoare a sportului și a […] Articolul Aproape 300 de copii au adus primăvara în apă, la „Cupa Mărțișorul Vrancei” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
1 martie 2026
17:10
Femeia din Homocea, rănită în urma incendiului, transportată cu elicopterul la Iași # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit informațiilor transmise de SAJ Vrancea, femeia de 70 de ani a suferit arsuri de gradele II și III pe aproximativ 90% din suprafața corpului. Ea a fost preluată din Spitalul Adjud de un echipaj medical al SAJ și transportă la Unitate Primiri Urgențe Focșani. „Având în vedere, complexitatea și severitatea leziunilor, care pun în […] Articolul Femeia din Homocea, rănită în urma incendiului, transportată cu elicopterul la Iași apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:50
Mesajul uneia dintre cele două profesoare care însoțesc cei 28 de elevi vrânceni în Dubai: „Grupul este în siguranță!” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Mai multe familii din Vrancea trăiesc zile de tensiune, după ce Iranul a început să bombardeze state arabe unde există baze militare americane. În contextul escaladării conflictului, spațiul aerian din mai multe țări arabe, dar și din Israel și alte state din regiune, a fost închis. Printre cei afectați se află și un grup de […] Articolul Mesajul uneia dintre cele două profesoare care însoțesc cei 28 de elevi vrânceni în Dubai: „Grupul este în siguranță!” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:20
Carburanții ar putea trece de 9–10 lei/litru! Avertismentul unui expert în energie, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Depășirea pragului de 9–10 lei pe litru la benzină și motorină devine un scenariu realist pentru România, dacă prețul petrolului se stabilizează în zona 90–100 de dolari pe baril. Avertismentul vine de la Dumitru Chisăliţă, președintele Asociaţia Energia Inteligentă, expert în piața de energie și fost membru în Consiliul de administrație al Romgaz. Într-o analiză […] Articolul Carburanții ar putea trece de 9–10 lei/litru! Avertismentul unui expert în energie, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:50
ULTIMA ORĂ O femeie de 70 de ani, transportată la spital cu arsuri grave după ce i-a luat foc casa # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pompierii militari din cadrul Secției de Pompieri Adjud au intervenit în cursul zilei de astăzi în comuna Homocea, unde o casă a fost cuprinsă de flăcări. La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj SMURD. În momentul sosirii forțelor de intervenție, focul se manifesta generalizat […] Articolul ULTIMA ORĂ O femeie de 70 de ani, transportată la spital cu arsuri grave după ce i-a luat foc casa apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Duminică, 1 martie 2026, au loc noi trageri organizate de Loteria Română pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Interesul este ridicat, mai ales după ce, la extragerile de joi, 26 februarie, s-au acordat 25.580 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,16 milioane de lei. Reporturi de milioane […] Articolul Loto: report substanțial la Joker (categoria I) – aproape 11 milioane de euro apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:00
Proiectul „Distincții și accesorii. Însemne ale eroismului românesc” continuă la Mausoleul Eroilor din Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pentru luna martie, Proiectul „Distincții și accesorii” ne aduce în atenție un accesoriu militar cunoscut de public, dar mai puțin înțeles în detaliu: epoleții. La prima vedere, epoleții par un simplu element decorativ al uniformei. În realitate, ei au avut un dublu rol, practic și simbolic. Specialiștii Muzului Vrancei ne spun că, în plan funcțional, […] Articolul Proiectul „Distincții și accesorii. Însemne ale eroismului românesc” continuă la Mausoleul Eroilor din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Tradiția „babelor” este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite obiceiuri populare din România. În fiecare an, la început de martie, oamenii își aleg o „babă” între 1 și 9 martie, iar vremea din ziua respectivă ar urma să le arate cum le va fi anul: senin sau capricios, liniștit sau plin de schimbări. „Babele” […] Articolul Despre tradiția „babelor” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
07:30
ULTIMA ORĂ Zeci de copii din Vrancea, blocați pe aeroportul din Dubai! Un părinte: „Este o situație critică!” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Zeci de părinți din Vrancea trăiesc adevărate momente de teamă amestecată cu neliniște după ce copiii lor, aflați în excursie în Emiratele Arabe, nu au mai putut părăsi țara respectivă din cauza declanșării războiului din Orientul Mijlociu. Un grup format din 28 de copii și adolescenți, cu vârste cuprinse între 10 și 18 ani, se […] Articolul ULTIMA ORĂ Zeci de copii din Vrancea, blocați pe aeroportul din Dubai! Un părinte: „Este o situație critică!” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Ziua de 1 martie 2026 aduce energie proaspătă și dorință de afirmare. Este un moment excelent pentru a începe un proiect nou sau pentru a face un pas curajos într-o relație. Ai grijă însă la impulsivitate – nu toate deciziile trebuie luate pe loc. ♉ Taur Te concentrezi pe stabilitate și siguranță. Financiar, […] Articolul Horoscopul zilei de 1 martie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
28 februarie 2026
15:10
Sublocotenentul Miruna Camelia Mocanu, născută la Mărășești, șefă de promoție al Cursului de bază Aviație-nenaviganți # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La Baza Aeriană „Aurel Vlaicu” de la Boboc a avut loc, în această săptămână, ceremonia de absolvire a Cursului de bază Aviație-nenaviganți, dedicat tinerilor ofițeri de aviație militară. Evenimentul a marcat încheierea unei etape importante de formare pentru noii sublocotenenți care urmează să își înceapă activitatea în unități din întreaga țară. Pe parcursul cursului, aceștia […] Articolul Sublocotenentul Miruna Camelia Mocanu, născută la Mărășești, șefă de promoție al Cursului de bază Aviație-nenaviganți apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:30
Decizii ale CSM pentru Vrancea: Virginia Zidărescu, numită oficial la Tribunalul Vrancea. Mariana Necula rămâne interimar la Judecătoria Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Două decizii importante pentru instanțele din Vrancea au fost luate în această săptămână de Secția pentru judecători a Consiliul Superior al Magistraturii, vizând funcții de conducere la Tribunalul Vrancea și la Judecătoria Focșani. Prima hotărâre o privește pe judecătoarea Virginia Elena Zidărescu, care a fost numită în funcția de președinte al Secției a II-a Civile, […] Articolul Decizii ale CSM pentru Vrancea: Virginia Zidărescu, numită oficial la Tribunalul Vrancea. Mariana Necula rămâne interimar la Judecătoria Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În ultimii ani, păcănelele au devenit o prezență obișnuită în orașul Focșani. Le găsim lângă piețe, lângă școli, în cartierele de blocuri sau pe artere intens circulate. Toate promit câștig rapid, fără efort. În realitate, pentru mulți oameni, în spatele acestor uși se ascund datorii, conflicte în familie și un drum greu de întors. Jocurile […] Articolul SONDAJ – Păcănelele din Focșani: le mai vrem în oraș sau e timpul să dispară? apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:20
Pentru sănătatea Vrancei, prevenția începe cu informarea corectă: prima întâlnire din cadrul Campaniei de vaccinare martie – aprilie 2026 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pe 27 februarie a avut loc prima activitate din cadrul Campaniei de vaccinare martie–aprilie 2026, un demers dedicat comunității noastre, cu scopul de a aduce informații clare și responsabile despre protecția prin vaccinare. Tema întâlnirii a fost prevenția infecției pneumococice prin vaccinare, fiind prezentat vaccinul Prevenar 20. La eveniment au participat asistenți medicali comunitari, mediatori […] Articolul Pentru sănătatea Vrancei, prevenția începe cu informarea corectă: prima întâlnire din cadrul Campaniei de vaccinare martie – aprilie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
