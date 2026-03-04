VIDEO Accident grav pe DN7, la Gura Văii. Șoferiță încarcerată după un impact frontal cu un TIR

07:30

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Zeci de părinți din Vrancea trăiesc adevărate momente de teamă amestecată cu neliniște după ce copiii lor, aflați în excursie în Emiratele Arabe, nu au mai putut părăsi țara respectivă din cauza declanșării războiului din Orientul Mijlociu. Un grup format din 28 de copii și adolescenți, cu vârste cuprinse între 10 și 18 ani, se […] Articolul ULTIMA ORĂ Zeci de copii din Vrancea, blocați pe aeroportul din Dubai! Un părinte: „Este o situație critică!” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.