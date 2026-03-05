Fiica lui Ponta, ar fi fost dată jos din avionul care venea din Oman la ordinul ministrei Rezist. Toiu ar fi dat ordinul să nu fie îmbarcată in zborul de București

13:40

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe Maria Zaharova a comentat inițiativa președintelui Franței Emmanuel Macron referitoare la o posibilă cooperare europeană în domeniul securității nucleare, afirmând că orice inițiativă trebuie să fie acceptabilă pentru țările vecine, care nu ar trebui să se simtă amenințate de eventualii noi participanți, relatează TASS, conform News.ro.