Nicolae Voiculeț spulberă paracticarea ”suveranismului de studio”: Curajul nu se măsoară în declarații la televizor, ci în prezența din stradă atunci când se apără interesele naționale ale României
ActiveNews.ro, 5 martie 2026 13:20
Maestrul Nicolae Voiculeț a anunțat, pe Facebook, că protestul care trebuia să aibă loc miercuri în fața Ambasadei Franței din București a fost deturnat încă din start, dar, cel mai neașteptat lucru a fost absența televiziunilor din România, care se pretind „ale poporului”.
• • •
Acum 30 minute
13:20
LIVE VIDEO: Nicușor Dan, primire oficială la Varșovia. Declarații comune cu președintele Karol Nawrocki # ActiveNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, efectuează joi, 5 martie 2026, o vizită la Varșovia, la invitația Președintelui Republicii Polone, Karol Nawrocki. Cu acest prilej, Președintele României are întrevederi cu Prim-ministrul polon...
13:20
13:10
Scriitorul Constantin Barbu, autorul unei opere incomparabile, vorbește deschis despre falsificarea periculoasă a ierarhiilor literare # ActiveNews.ro
Victor Roncea: Domnule profesor, știu că sunteți foarte ocupat în acest an. Și foarte grăbit așa cum am văzut și din răspunsurile pe care le-ați oferit în ultima vreme. Niște schițe sărace. Informații expediate rapid. Așa este sau mi s-a părut?
Acum 2 ore
12:30
A fost trădare? Momentul în care o navă iraniană care se întorcea de la exercițiile navale din India a fost scufundată de un submarin al SUA # ActiveNews.ro
Iranul a reacționat oficial la scufundarea fregatei sale, IRIS Dena, de către forțele navale ale Statelor Unite în apele internaționale. Incidentul, petrecut miercuri în apropierea coastelor statului Sri Lanka, s-a transformat într-o tragedie...
12:30
Reforma lui Bolojan scoate oamenii în stradă. A doua zi de proteste la Complexul Energetic Oltenia. Aproximativ 1.500 de mineri și energeticieni vor rămâne fără un loc de muncă înainte de Paști # ActiveNews.ro
Este a doua zi de proteste în fața Complexului Energetic Oltenia. Salariații companiei sunt revoltați că, de la 1 aprilie, aproximativ 1.500 de mineri și energeticieni vor rămâne fără un loc de muncă după ce le vor expira contractele încheiate pe perioadă determinată.
12:00
Iranul forțează o criză mondială a combustibilului: petrolier american, „în flăcări", după un nou val de atacuri. Strâmtoarea Ormuz este închisă pentru SUA, Europa și Israel, deschisă pentru alte state # ActiveNews.ro
În timp ce Israelul bombardează Teheranul pentru a șasea zi, Iranul a lansat și el propriul val de atacuri împotriva Israelului și a țintelor americane, relatează Sky News.
12:00
Prof. Ilie Bădescu: Ordine, organizări și războaie. Rolul poporului român. O interpretare ”obscurantistă” # ActiveNews.ro
Uneori liderii marilor puteri declanșează războaie în timpul în care fac declarații de pace și asta nu pentru că ar fi ipocriți ci pentru că înlăuntrul acelei păci tocmai se zămislise un război, pacea aceea a fost chiar pântecele gestant al războiului.
11:40
Victor Roncea: Domnule profesor, știu că sunteți foarte ocupat în acest an. Și foarte grăbit așa cum am văzut și din răspunsurile pe care le-ați oferit în ultima vreme. Niște schițe sărace. Informații expediate rapid. Așa este sau mi s-a părut?
Acum 4 ore
11:10
Din multiple motive care merită să fie analizate, președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, le-a făcut europenilor o ofertă care stârnește uriașe controverse.
10:50
Replică plină de har: ”Cât alege de fapt Oana să creadă din realitatea unei țări aflate la mii de kilometri depărtare și cât poate să deteste și să defăimeze o persoană care a făcut cu adevărat istorie pentru țara din care și ea face parte” # ActiveNews.ro
O replică duhovnicească plină de har dată celebrei maduriste Oana, care îl consideră pe fostul ayatollah Khamenei drept cel mai democrat lider al Orientului Mijlociu, dacă nu chiar al planetei: „Așa să ne ajute Dumnezeu în acest post și în toată viața noastră!”
10:30
George Simion, interviu de excepție la Real America’s Voice: ”Europa se întoarce împotriva agendei globaliste” # ActiveNews.ro
Aflat în SUA pentru conferința „Alianța Națiunilor Suverane”, George Simion a participat la emisiunea Human Events Daily, moderată de Jack Posobiec pentru postul american Real America’s Voice.
10:00
10:00
George Simion, mesaj exploziv din SUA: ”Suntem aici pentru a demasca lovitura de stat! Călin Georgescu trebuie să fie președinte, așa cum au decis românii!” # ActiveNews.ro
George Simion a lansat o serie de acuzații la adresa sistemului politic de la București. Liderul AUR spune că a mers în SUA pentru a informa opinia publică despre „anularea democrației în România”.
Acum 6 ore
09:00
”Un atac asupra libertății presei”. Echipa CNN TÜRK, reținută de forțele israeliene în timpul unei transmisiuni în direct din Tel Aviv # ActiveNews.ro
Poliția din Tel Aviv a confirmat că a reținut doi cetățeni străini, sub suspiciunea că au filmat o unitate de securitate din districtul Tel Aviv. Conform rapoartelor poliției, ofițerii au oprit transmisia și au început să-i interogheze pe suspecți.
09:00
08:50
08:40
Eveniment istoric în București: Moaștele Sfintei Maria Brâncoveanu și ale Sfinților Martiri Ștefan și Matei au fost deshumate la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou # ActiveNews.ro
Moaștele Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, ale Sfântului Martir Ștefan Brâncoveanu și ale mezinului, Sfântul Martir Matei Brâncoveanu au fost deshumate, miercuri, 4 martie 2026, în biserica Sfântul Gheorghe-Nou din București.
Acum 24 ore
00:30
O organizație anticreștină condusă de un evreu influent anti-Trump reclamă că Armata SUA a devenit ”fundamentalist creștină” în războiul cu Iranul # ActiveNews.ro
Weinstein a fost numit unul dintre cei mai influenți 50 de evrei din America de către Forward, una dintre publicațiile evreiești proeminente din SUA, se scrie pe site-ul său. Împreună cu organizația „Evrei pentru un Stat Secular” militează pentru separarea Bisericii de Stat și în Armată (foto).
4 martie 2026
22:50
Ultima bombă: Drona care a lovit baza Marii Britanii din Cipru nu a fost trasă din Iran. Atac al Israelului sub steag fals, după cum a reclamat Tucker Carlson? # ActiveNews.ro
Drona care a lovit duminică noaptea baza aeriană RAF Akrotiri din Marea Britanie, în Cipru, nu a fost lansată din Iran, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării.
21:20
Putin se gândește să taie gazul Europei. Ministerul de Externe ungar, prezent la Kremlin, l-a rugat să scutească Ungaria # ActiveNews.ro
Vladimir Putin, preșdintele Rusiei, a sugerat miercuri că Moscova ar putea lua în calcul oprirea livrărilor de gaze naturale către Europa și redirecționarea exporturilor către alte piețe considerate mai promițătoare.
20:40
20:40
Cătălin Pena: Umbrela lui Macron și țoape care sunt mai periculoase decât toate rachetele balistice ale Iranului și Rusiei la un loc… # ActiveNews.ro
Noua năzdrăvănie care i-a trecut prin cap partenerului Brigittei, cunoscut și ca președinte al celei de A Cincea Republici Franceze, este o umbrelă nucleară pe care s-o pună dumnealui peste Europa. Ca să stăm liniștiți, la umbră!
20:40
Aleksandar Vučić, avertisment sumbru: Dacă Strâmtoarea Ormuz nu este deschisă, va fi un iad pentru toată lumea din Europa # ActiveNews.ro
Președintele Serbiei a declarat că tensiunile actuale ar putea avea un impact uriaș asupra prețurilor petrolului și gazelor. Aleksandar Vučić a declarat că prețurile combustibililor nu pot fi lăsate să crească necontrolat din cauza tensiunilor din Iran, așa că a anunțat că vor fi luate măsuri.
20:20
George Simion, invitat de onoare al liderilor MAGA la Washington DC. Evenimentul, intitulat ”Alliance of Sovereign Nations”, este organizat de Turning Point USA, organizația activistului conservator Charlie Kirk. AVEM PROGRAMUL # ActiveNews.ro
Liderul AUR, George Simion, participă în aceste zile la o conferință internațională organizată la Washington, unde urmează să susțină un discurs într-un panel dedicat temelor legate de cenzură și libertatea de exprimare.
20:20
Mojtaba, fiul ayatollahului Ali Khamenei, favorit pentru a-i succeda la conducerea supremă a Iranului # ActiveNews.ro
Adunarea Experților, organismul clerical al Iranului, ar urma să-l aleagă pe Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului Ali Khamenei, în funcția de lider suprem al Republicii Islamice.
20:00
19:30
Bill Clinton râde în timp ce privește fotografiile cu victimele din dosarele Epstein la audierile din Congres - VIDEO # ActiveNews.ro
În timpul audierilor din Congres de săptămâna trecută, fostul președinte Bill Clinton nu și-a putut lua ochii de la o fotografie din dosarele Epstein. Și, din câte se pare, amintirile din trecut l-au răscolit, făcându-l să zâmbească.
19:30
19:20
Părintele Adrian Agachi, purtator de cuvânt la Patriarhiei Române, avertizează, într-o postare pe Facebook, că, în contextul crizelor actuale de tot genul, ”nu prețul petrolului ar trebui să ne îngrijoreze, ci hemoragia sufletească și defăimarea credinței, nerespectarea dreptului la viață al copiilor nenăscuți, marasmul moral care ne împinge la
19:00
„M-au împins într-o mașină și m-au dus în armată”. Etnic maghiar din Ucraina, cu deficiențe mintale grave, dus cu forța pe linia frontului de oamenii lui Zelenski # ActiveNews.ro
Un bărbat de etnie maghiară, despre care rudele sale spun că este bolnav mintal, ar fi fost răpit din fața casei sale din Transcarpatia și trimis pe linia frontului ucrainean, iar acum a dispărut.
19:00
Pr. Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, avertisment în fața degradării morale: „Infecția” de care suferim ca societate, este în mică măsură raportată la factorul economic. Infecția adevărată este la nivel moral și sufletesc # ActiveNews.ro
Părintele Adrian Agachi, purtator de cuvânt la Patriarhiei Române, avertizează, într-o postare pe Facebook, că, în contextul crizelor actuale de tot genul, ”nu prețul petrolului ar trebui să ne îngrijoreze, ci hemoragia sufletească și defăimarea credinței, nerespectarea dreptului la viață al copiilor nenăscuți, marasmul moral care ne împinge la inițiative legislative îngrozitoare precum legalizarea prostituției sau introducerea „dreptului la avort” în Constituție.
18:40
Ofensiva dependențelor astăzi - Conferință Virgiliu Gheorghe, miercuri, 4 martie, la Fălticeni: Jocurile de noroc și pornografia sunt legale dar nu sunt morale - VIDEO ÎN DIRECT # ActiveNews.ro
Reporter: Domnule senator, veți susține mâine la Fălticeni o conferință despre dependențe, dar mulți ar spune că exagerați. Până la urmă, jocurile de noroc și pornografia sunt legale, aduc taxe la buget. De ce le numiți „mecanisme de sclavie”?
18:20
17:40
George Simion, invitat de onoare al liderilor MAGA la Washington DC. Evenimentul, intitulat „Alliance of Sovereign Nations”, este organizat de Turning Point USA, organizație fondată de activistul conservator Charlie Kirk # ActiveNews.ro
Liderul AUR, George Simion, participă în aceste zile la o conferință internațională organizată la Washington, unde urmează să susțină un discurs într-un panel dedicat temelor legate de cenzură și libertatea de exprimare.
17:00
Victorie istorică în justiție pentru drepturilor părinților. Curtea Supremă blochează politicile Californiei privind „tranziția de gen” care se aplicau, în secret, copiilor # ActiveNews.ro
Într-o victorie „istorică” pentru drepturile părinților, Curtea Supremă a Statelor Unite a decis împotriva politicii Californiei de a ascunde de părinți „tranziția de gen” a copiilor în timpul școlii.
16:10
Deputatul AUR Ramona Lovin solicită clarificări privind capacitatea statului român de a repatria cetățenii aflați în zone de conflict # ActiveNews.ro
Deputatul AUR Ramona Lovin a adresat o întrebare parlamentară ministrului Afacerilor Externe privind procedurile și capacitatea statului român de a proteja și repatria cetățenii români aflați în zone de conflict sau în regiuni cu risc major de securitate.
15:40
NATO a distrus o rachetă lansată din Iran deasupra Mediteranei, spre spațiul aerian al Turciei # ActiveNews.ro
Sistemele de apărare aeriană ale NATO au distrus o rachetă balistică lansată din Iran și îndreptată spre spațiul aerian al Turciei, după ce aceasta a traversat Irak și Siria, a anunțat miercuri Ministerul turc al Apărării.
15:20
15:00
Statele Unite au autorizat plecarea personalului guvernamental neesențial și a familiilor acestora din Cipru # ActiveNews.ro
Statele Unite au autorizat plecarea personalului guvernamental neesențial și a familiilor acestora din Cipru, îndemnând totodată cetățenii americani să reconsidere călătoriile pe insulă din cauza riscurilor sporite de securitate legate de conflictul cu Iranul.
14:20
Călin și Cristela Georgescu, mesaj după moartea compozitorului Jolt Keresztély: ”Prin muzică, prin fiecare partitură și prin fiecare artist pe care l-a inspirat, Joly a zidit în timp o parte din sufletul artistic al României” # ActiveNews.ro
Jolt Keresztely, unul dintre cei mai mari compozitori ai muzicii ușoare românești, s-a stins din viață, a anunțat luni Teatrul de Revistă Constantin Tănase. Călin și Cristela Georgescu au transmis familiei un mesaj de condoleanțe.
14:10
AUR a depus in Parlament un proiect de lege care obligă ONG-urile să publice anual toate veniturile și sursele de finanțare, cu identificarea clară a finanțatorilor # ActiveNews.ro
AUR a depus in Parlament un proiect de lege care obligă ONG-urile să publice anual toate veniturile și sursele de finanțare, cu identificarea clară a finanțatorilor.
13:40
Rusia avertizează după ce România și-a arătat interesul pentru ”umbrela nucleară” a lui Macron: Există însă un „dar” important # ActiveNews.ro
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe Maria Zaharova a comentat inițiativa președintelui Franței Emmanuel Macron referitoare la o posibilă cooperare europeană în domeniul securității nucleare, afirmând că orice inițiativă trebuie să fie acceptabilă pentru țările vecine, care nu ar trebui să se simtă amenințate de eventualii noi participanți, relatează TASS, conform News.ro.
Ieri
13:10
ONU cere anchetă privind atacul letal al Israelului asupra unei școli de fete din Iran. Sute de iranieni au participat marți la funeraliile celor 165 de eleve ucise în bombardamente VIDEO # ActiveNews.ro
Înaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Volker Turk, a cerut marți o „anchetă promptă, imparțială și amănunțită asupra circumstanțelor” atacului asupra unei școli din sudul Iranului, în care au fost ucise peste 160 de fete în urma loviturilor americano-israeliene.
12:20
Președintele Comisiei de Supraveghere din Congresul SUA a trimis scrisori prin care solicita mărturii de la șapte asociați ai lui Epstein. Secretarul Comerțului, Howard Lutnick, a fost, de asemenea, de acord să depună mărturie în acest caz.
12:20
Pe Khamenei l-au ucis israelienii, nu americanii. Clarificare în Congresul SUA - VIDEO # ActiveNews.ro
Un înalt responsabil al Pentagonului a atribuit marți "operațiunilor israeliene" eliminarea liderului suprem iranian Ali Khamenei, reiterând că obiectivul "primar" al SUA este limitarea capacităților militare iraniene
11:30
SRS: România sub o ”umbrela nucleară” anti-NATO? Rar avem ocazia să fim martorii unei asemenea probe de prostie, de superficialitate, de necunoaștere și de iresponsabilitate cum ne oferă Oana Țoiu, șefa diplomației de la București # ActiveNews.ro
Un înalt demnitar al statului, incapabil să răspundă prompt unei provocări prin invocarea Constituției și a tratatelor internaționale. Oana Țoiu nu știe sau nu vrea să știe că are obligația de a răspunde prompt provocării lansate de Emmanuel Macron privind umbrela nucleară pe care acesta dorește să o implementeze în Europa.
11:10
11:00
10:40
MACRON VREA SĂ SCHIMBĂM UMBRELELE NUCLEARE. Ion Cristoiu despre copiii români duși în Dubai de niște învățătoare iresponsabile, la fel ca și părinții elevilor: Țoiu e președinte, Lazurca nu e bun nici de Șoșoacă, conjudețenii mei, în Dubai # ActiveNews.ro
Macron ar vrea să trecem de sub umbrela nucleară a Americii sub umbrela nucleară a Franței. De dragul lui Zelensky, Oana Țoiu îi cere lui Trump să facă armistițiu cu Iranul
10:10
Nicolae Voiculeț cheamă românii la ambasada Franței la orele 12.00: ”Domnule Macron, România nu este colonia nimănui”. Lovitura de stat constituțională din România s-a dat în cadrul dreptului internațional? # ActiveNews.ro
Co-autorul loviturii de stat din România, președintele francez Emmanuel Macron, condamnă atacurile SUA-Israel asupra Iranului, subliniind că acestea se află în afara cadrului dreptului internațional, relatează Anadolu. Totodată el cere desfășurarea unor arme nucleare pe teritoriile statelor UE, inclusiv România
