Carmen Brumă: „Femeile trăiesc mai mult, dar nu mereu mai bine” - dezbaterea despre longevitatea femeilor ajunge în prim-plan la Conferința „Harta Longevității Feminine”

08:40

Totul este bine când se termină cu bine! Bogdan de la Ploiești a reușit să se întoarcă acasă din vacanța în care a fost cu familia. Manelistul a scăpat, în cele din urmă, din Dubaiul, atât de râvnit altă dată. Iată ce a transmis, dar și cu ce vedetă a fost în același avion!