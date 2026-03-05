Zelenski a amenințat că trimite armata ucraineană după Viktor Orban dacă nu deblochează banii UE pentru Ucraina
StirileProtv.ro, 5 martie 2026 19:00
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a amenințat Ungaria cu acțiune militară dacă Viktor Orban nu deblochează ajutorul UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, blocat din cauza conductei Drujba.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 5 minute
19:20
Mesajul primit de Trump, care l-a determinat să lovească Iranul. Cine l-a convins să atace acum # StirileProtv.ro
Președintele Trump se declară mai mult decât mulțumit de felul în care decurge războiul.
Acum 30 minute
19:00
Zelenski a amenințat că trimite armata ucraineană după Viktor Orban dacă nu deblochează banii UE pentru Ucraina # StirileProtv.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a amenințat Ungaria cu acțiune militară dacă Viktor Orban nu deblochează ajutorul UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, blocat din cauza conductei Drujba.
18:50
Încep cursurile pentru meseriile de mecanic de locomotivă, impiegat de mișcare, acar, revizor tehnic de vagoane și alte meserii critice pentru domeniul feroviar.
Acum 2 ore
18:20
Cine ar fi trebuit să îi ia locul lui Miley Cyrus în serialul care a consacrat-o. Imagini inedite cu Hannah Montana # StirileProtv.ro
Înainte de Miley Cyrus, Disney avea pe altcineva ales să joace rolul principal în „Hannah Montana”. Acum douăzeci de ani, Disney Channel i-a oferit lui Aly Michalka unul dintre cele mai mari roluri din istoria canalului, însă ea a refuzat.
18:00
MApN, interdicție pentru ciobani. Regiunea din țară în care hotărârea luată de Armată a stârnit nemulțumiri # StirileProtv.ro
Zeci de crescători de animale din județul Galați au primit ordin să evacueze pășunile folosite ani de zile aflate în zona Poligonului de Instrucție de la Smârdan.
17:50
Acuzații grave la o școală din Capitală. Mai mulți copii ar fi fost jigniți și amenințați de angajații unității de învățământ # StirileProtv.ro
Este scandal la școala specială „Sfântul Nicolae” din Sectorul 4 al Capitalei. Mai mulți părinți reclamă că personalul care ar trebui să le îndrume copiii le-ar vorbi urât și i-ar amenința. Cinci familii au depus deja plângeri la poliție.
17:50
Scandal între vecini la Craiova, după o seară la pahar. O femeie a ajuns la spital pentru o datorie neachitată # StirileProtv.ro
O seară petrecuta la un pahar cu vecinii s-a încheiat cu intervenţia poliţiei, la Craiova.
17:40
Cui a cerut Trump sprijinul în războiul împotriva Iranului. Liderii pe care i-a sunat pentru a le face o ofertă # StirileProtv.ro
Președintele SUA, Donald Trump, încearcă să mobilizeze grupările kurde împotriva regimului iranian, oferindu-le, în schimb, sprijin militar, inclusiv acoperire aeriană, în caz că vor fi atacate de forțele Teheranului.
17:30
Cum a scăpat de cadavrul fratelui un bărbat din Zărnești. Crima a fost descoperită după aproape trei luni # StirileProtv.ro
Un bărbat din Zărnești a fost arestat preventiv pentru omor, la aproape trei luni de când și-ar fi ucis fratele și a făcut tot posibilul să scape de cadavru.
Acum 4 ore
17:20
România a activat mecanismul european de protecție civilă pentru evacuarea a 1.000 de cetățeni. Zborurile, pe 6 martie # StirileProtv.ro
România a activat mecanismul european de protecţie civilă pentru organizarea unui zbor charter de evacuare pe ruta Muscat-Bucureşti, pentru aproximativ 5 zboruri, 1.000 de cetăţeni, iar zborul e operat de High Sky, pe 6 martie, la ora 5 locală.
17:20
CSM cere Guvernului să deblocheze angajările în justiție: România mai are nevoie de aproape 6.000 de judecători și grefieri # StirileProtv.ro
CSM cere Guvernului şi Ministerului Justiţiei, pentru a treia oară în acest an, să adopte măsuri pentru deblocarea situaţiei "critice" a resurselor umane de la nivelul sistemului judiciar.
17:10
Reacția MAE, după ce un român a fost condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia pentru spionaj în favoarea Ucrainei # StirileProtv.ro
Ministerul Afacerilor Externe a confirmat joi condamnarea unui cetăţean român în Federaţia Rusă, acest caz fiind în atenţie încă din decembrie 2024.
17:00
Victor Ponta o acuză pe Oana Țoiu că ”a dat-o jos” pe fiica sa din avionul care urma să plece din Dubai. Reacția ministrului # StirileProtv.ro
Fostul premier, Victor Ponta, o acuză pe ministrul de Externe, Oana Țoiu, că ”a dat-o jos” pe fiica sa din avionul care urma să plece din Dubai spre România, în condițiile în care în regiune se află mii de români care solicită ajutor pentru repatriere.
17:00
Primele imagini cu Dacia Striker, noul crossover al mărcii românești, cu nume inspirat din anii '80 # StirileProtv.ro
Dacia a dezvăluit numele viitorului său crossover: Striker. Alegerea, anunțată joi, continuă tradiția terminației „-ER" consacrate de modele precum Duster, Jogger și Bigster, integrând noul vehicul în familia mărcii.
17:00
Ce a făcut o femeie din județul Alba care a găsit un card pe stradă cu PIN-ul scris pe el # StirileProtv.ro
O femeie din Aiud a fost reţinută după ce a retras bani dintr-un bancomat cu un card pe care l-a găsit pe stradă şi care avea notat codul PIN pe el, potrivit unui comunicat transmis, joi, AGERPRES, de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba.
16:50
Ion Creangă - viața și operele scriitorului român. Ce opere sunt incluse în programa de Bacalaureat # StirileProtv.ro
Ion Creangă este unul dintre cei mai mari clasici ai literaturii române, cunoscut pentru stilul său autentic și poveștile pline de umor și învățăminte. Unele din operele sale sunt incluse în programa de Bacalaureat.
16:30
Cum se va aplica plafonarea prețurilor la gaze. Noile reguli se vor aplica de la 1 aprilie # StirileProtv.ro
Ministrul Energiei a declarat că toate facturile la gaze, începând cu 1 aprilie, vor avea un preţ reglementat care nu va depăşi 0,31 lei per kilowatt, preţul plafonat din prezent.
16:20
Manevra lui Xi Jinping înainte de vizita lui Donald Trump în China. Activități militare oprite pentru șase zile, o premieră # StirileProtv.ro
Peste șase zile consecutive, începând de vineri, pentru prima dată în cel puțin trei ani, Beijingul nu a trimis niciun avion de război în apropierea Taiwanului.
16:10
Președintele Poloniei: ”Este ziua solidarităţii între popoarele noastre, de aceea avem steaguri româneşti în palat” # StirileProtv.ro
Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki a declarat joi, în cadrul conferinţei comune cu preşedintele Nicuşor Dan, la Varşovia, că România este partenerul strategic al Poloniei începând cu anul 2009.
16:10
Reorganizarea Romsilva, aprobată de Guvern. Ce prevede reforma anunțată de Ilie Bolojan. VIDEO # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan susține că hotărârea pentru reforma Romsilva, adoptată în ședința de joi a Guvernului, creează condiții pentru a îmbunătăți activitatea regiei și administrarea pădurilor din România.
16:10
Fructe de primăvară - beneficii pentru sănătate și idei delicioase pentru integrarea fructelor în meniul zilnic # StirileProtv.ro
Primăvara aduce o schimbare profundă în natură, iar acest nou început se reflectă și în alimentația noastră. Sezonul aduce prospețime în natură și alimentație, oferind fructe de sezon după lunile reci dominate de alimente consistente.
16:00
Încă un deces din cauza gripei în România. 84 de persoane au murit de la începutul sezonului # StirileProtv.ro
O persoană a murit săptămâna trecută în România din cauza gripei, a informat joi Institutul Naţional de Sănătate Publică.
16:00
Planul Guvernului pentru energie electrică mai ieftină. Ilie Bolojan promite măsuri până la finalul lunii martie # StirileProtv.ro
Guvernul va prezenta, până la sfârşitul lunii martie, un plan de măsuri care vizează scăderea preţurilor în zona de energie electrică, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan.
16:00
Cum crede Rusia că poate fi oprit războiul din Iran. Kremlinul a recunoscut că nu este „capabil” să îl încheie # StirileProtv.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat, joi, că războiul din Orientul Mijlociu poate fi oprit doar de inițiatorul său, adăugând că Rusia nu este „capabilă” să facă acest lucru.
15:40
Prețul carburanților în Europa. Țara cu cea mai ieftină benzină și motorină și cum afectează războiul din Iran România # StirileProtv.ro
Prețul carburanților variază semnificativ de la o țară la alta în Europa, diferențele fiind influențate de nivelul taxelor, costurile de transport, politicile energetice și evoluția cotațiilor internaționale ale petrolului.
Acum 6 ore
15:20
Premierul Ilie Bolojan: „Preţurile la gaz pentru persoanele casnice, menţinute până în primăvara anului viitor” # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan anunţă că Guvernul a adoptat ordonanţa de urgenţă în baza căreia vor fi menţinute preţurile la gaz până în primăvara anului viitor pentru utilizatorii casnici.
15:00
Președintele Nicușor Dan: ”România este acoperită, este sub umbrela nucleară NATO, oferită de SUA” # StirileProtv.ro
Președintele Nicușor Dan, aflat joi în vizită oficială în Polonia, a fost întrebat de jurnaliști cum se poziţionează faţă de faptul că România a fost invitată de Franţa la extinderea umbrelei nucleare.
15:00
Angelina Jolie, schimbare radicală de look. Cum a apărut vedeta pe platourile de filmare din Londra. FOTO # StirileProtv.ro
Angelina Jolie a atras toate privirile în centrul financiar Canary Wharf din Londra, unde a fost văzută în mijlocul trecătorilor în timp ce filma pentru noul său film, „Anxious People”.
14:50
Nicușor Dan, după racheta interceptată de NATO în Turcia: ”Nu există niciun motiv de îngrijorare pentru România” # StirileProtv.ro
Președintele Nicușor Dan, aflat, joi, în vizită oficială în Polonia, a fost întrebat de jurnaliști care sunt riscurile de securitate asupra bazelor militare românești, având în vedere incidentul recent în care au fost implicate forțele NATO din Turcia.
14:30
Zece state din Europa de Nord au convenit să elaboreze planuri pentru posibila evacuare transfrontalieră a cetățenilor, în cazul izbucnirii unui război sau al unei alte crize.
14:20
Peste 30 de medicamente noi, inclusiv pentru cancer, vor fi gratuite și compensate. Anunțul ministrului Sănătății # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat joi că 33 de medicamente noi intră pe lista de gratuite şi compensate, iar pentru alte 19 medicamente se vor extinde indicaţiile terapeutice.
14:10
O femeie din București ar fi călcat intenționat cu mașina un polițist local, în urma unui conflict. Ce a urmat apoi # StirileProtv.ro
O femeie de 58 de ani a fost pusă sub control judiciar pentru 60 de zile pentru că ar fi călcat cu maşina un poliţist local, în urma unui conflict la sediul Evidenţei Populaţiei - Sector 5 din Bucureşti.
13:50
Cea mai mică insulă locuită din lume. Are doar o casă, un copac și două scaune de grădină # StirileProtv.ro
Just Room Enough Island este considerată cea mai mică insulă locuită din lume.
13:50
Ministrul Energiei, despre creşterile de preţuri la carburanţi: Sunt de patru-cinci ori mai mici faţă de alte state europene # StirileProtv.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă, în legătură cu creșterile de prețuri la carburanți din România, ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu, că acestea sunt și de „patru-cinci ori mai mici” față de cele înregistrate în alte țări europene.
13:40
Autobuzele vor circula din nou pe liniile de tramvai, în Capitală. Primăria promite reparații „în forță” după iarna grea # StirileProtv.ro
Primăria Capitalei anunţă că va fi reluată circulaţia autobuzelor pe calea de rulare a tramvaielor, începând de sâmbătă.
13:40
Un român a fost condamnat în Rusia la 15 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Ucrainei # StirileProtv.ro
Un cetăţean român a fost condamnat joi de un tribunal din regiunea rusă Krasnodar (sudul Rusiei) la 15 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Ucrainei, a anunţat tribunalul rus, citat de Reuters şi AFP.
13:40
Kylian Mbappe a obținut permisul de conducere. Și-a cumpărat o mașină de 70.000 de euro # StirileProtv.ro
Misiune îndeplinită pentru Kylian Mbappé. În ultimele săptămâni, presa spaniolă a relatat că vedeta fotbalului mondial susținea examenul pentru permisul de conducere.
13:30
La 12 ani de la tragedie: familia unei fetițe moarte la Spitalul Huși primește despăgubiri de 400.000 euro # StirileProtv.ro
La 12 ani după moartea unei fetițe de patru ani din județul Vaslui, judecătorii au decis că spitalul Huși împreună cu medicul pediatru care a văzut-o trebuie să plătească daune de 400 de mii de euro familiei.
13:30
Localnicii din Slatina evacuați din cauza alunecărilor de teren spun că nu pot locui în containere. „Ca pe câini ne aruncă” # StirileProtv.ro
Pericolul nu a trecut la Slatina, din cauza alunecărilor de teren. Ar putea fi evacuate și alte persoane, pe lângă cele câteva zeci care și-au părăsit deja casele.
13:30
Zelenski: negocierile de pace cu Rusia ar putea fi amânate din cauza războiului din Orientul Mijlociu # StirileProtv.ro
Ucraina a discutat cu Statele Unite despre posibilitatea amânării următoarei runde de discuţii trilaterale cu Rusia "pentru o perioadă" şi a schimbării locului de întâlnire din cauza conflictului iranian, care se amplifică.
Acum 8 ore
13:20
Războiul lovește una dintre cele mai profitabile industrii ale Orientului. Pierderi estimate de zeci de miliarde de dolari # StirileProtv.ro
Zboruri anulate, călătorii amânate şi incertitudine generalizată: războiul din Orientul Mijlociu a înrăutăţit perspectivele pentru turismul în această regiune, care în ultimii ani a devenit o destinaţie populară în rândul călătorilor, transmite AFP.
13:10
Kremlinul: Iranul nu a cerut ajutor militar Rusiei după atacurile SUA și Israelului # StirileProtv.ro
Kremlinul anunţă joi că Iranul, un aliat apropiat al Moscovei, lovit în bombardamente masive de Statele Unite şi Israel, nu a cerut Rusiei vreun ajutor militar, relatează AFP.
13:10
Femeie arestată în Hunedoara după ce a intrat cu un cuțit în casa surorii sale, deși avea ordin de protecție # StirileProtv.ro
O femeie din judeţul Hunedoara a fost arestată după ce a intrat în locuinţa surorii sale cu un cuţit de bucătărie.
12:50
Rusia le reproşează monarhiilor din Golful Persic că nu au condamnat atacurile împotriva Iranului # StirileProtv.ro
Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a reproşat joi monarhiilor din Golf că nu au condamnat de la început atacul Statelor Unite împotriva Iranului, în timpul unei întâlniri cu ambasadori ai acestor ţări la Moscova, informează EFE.
12:50
Șefa diplomaţiei Uniunii Europene: Ţările din Golf sunt îngrijorate de riscul unui război civil în Iran # StirileProtv.ro
Ţările din Golf le-au spus oficialilor europeni că sunt îngrijorate în legătură cu riscul unui război civil în Iran, ca urmare a intensificării conflictului din Orientul Mijlociu, a declarat joi şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas.
12:50
Telescopul Hubble al NASA a detectat o posibilă galaxie de ”materie întunecată”. Experții sunt entuziasmați # StirileProtv.ro
Astronomii au descoperit o galaxie atât de slabă încât este aproape invizibilă — o descoperire care ar putea ajuta la elucidarea uneia dintre cele mai evazive substanțe din univers.
12:50
Giorgia Meloni intenţionează să trimită ajutor pentru apărare aeriană ţărilor din Golf după atacurile iraniene # StirileProtv.ro
Premierul italian Giorgia Meloni afirmă că Italia, la fel ca Regatul Unit, Franța și Germania, intenționează să trimită ajutor țărilor din Golf, subliniind că este vorba despre apărare aeriană.
12:30
250 de români s-au întors din Dubai pe Aeroportul Otopeni. MAE continuă repatrierile din regiunea afectată de conflict # StirileProtv.ro
Pe Aeroportul Internaţional "Henri Coandă" din Bucureşti au sosit joi două curse aeriene din direcţia Dubai, având la bord un total de 250 de români care au revenit în ţară din Emiratele Arabe Unite, a anunţat Ministerul Afacerilor Externe.
12:10
O rachetă s-a prăbușit pe un câmp în nordul Siriei. Martorii spun că au văzut explozii pe cer. FOTO&VIDEO # StirileProtv.ro
O rachetă a căzut în apropiere de oraşul Qamishli, în nord-estul Siriei, o zonă cu populaţie majoritar kurdă situată în apropierea frontierei cu Turcia, fără să facă victime, însă originea rachetei este necunoscută, scrie Le Figaro.
12:00
Noul sezon TĂTUȚU’ începe joi seară: „Astăzi poate să fie o zi importantă, o lovitură urâtă pentru Măcelaru” # StirileProtv.ro
Vestea mult așteptată de fanii serialului este aici: noul sezon TĂTUȚU’ începe în această seară, de la ora 21:30, la PRO TV și pe VOYO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.