Britney Spears a fost arestată în California pentru conducere sub influența alcoolului
StirileProtv.ro, 5 martie 2026 20:50
Cântăreaţa americană Britney Spears, o vedetă a muzicii pop, a fost arestată în California, potrivit unor înregistrări ale biroului şerifului din comitatul Ventura, informează DPA.
