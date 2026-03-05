Cum a ajuns Oradea oraşul cu cel mai mic preţ al energiei termice din România
PressHub, 5 martie 2026 19:00
Oradea rămâne în continuare oraşul cu cel mai mic preţ al energiei termice din România, datorită investiţiilor constante în eficienţă energetică şi a creşterii ponderii energiei geotermale, a declarat joi, în conferinţă de presă, directorul general al SC Termoficare Oradea SA, Călin Ungur. „În primul rând, este de remarcat nivelul investiţiilor care s-au făcut în […]
• • •
Acum 30 minute
19:00
Acum 2 ore
18:00
Patru ani de război, patru miniștri: Evoluția și instabilitatea MApN în timpul invaziei ruse din Ucraina # PressHub
Pe 24 februarie, războiul din Ucraina, provocat de invazia la scară largă a Ucrainei, a intrat în al cincilea an – și este primul mare conflict armat din Europa de la al Doilea Război Mondial, cu particularitatea că este și la granița României. În acești patru ani, România a fost martora unei succesiuni rapide de […]
Acum 4 ore
16:00
Apel depus la Curtea de Apel București în dosarul revizuirii condamnării lui Dan Voiculescu # PressHub
Fosta judecătoare Camelia Bogdan a depus un recurs la Curtea de Apel București, contestând încheierea din 4 martie 2026 prin care Tribunalul București a admis în principiu cererea de revizuire formulată de Dan Voiculescu în dosarul privatizării Institutului de Cercetări Alimentare (ICA). În documentul transmis instanței, magistratul susține că, deși hotărârea tribunalului este prezentată drept […]
15:50
Lupta pentru păduri: fost jandarm montan, în echipa Agent Green. „Vrem să eficientizăm colaborarea dintre personalul cu atribuții de control și societatea civilă” # PressHub
După peste 26 de ani de activitate în Jandarmeria Română, dintre care o mare parte în Jandarmeria Montană, Vasile Crețu a ales să continue lupta împotriva tăierilor ilegale de pădure din postura de membru al organizației de mediu Agent Green. Pe 3 martie 2026, când organizația pentru mediu Agent Green marca 17 ani de activitate, […]
Acum 6 ore
14:50
Restaurare laborioasă la Castelul Corvinilor. Vor fi montate 8.000 de plăci ceramice, realizate după aceleași metode și de aceeași companie care a făcut piesele decorative și în urmă cu 130 de ani # PressHub
Procesul de restaurare a pardoselii din Sala Cavalerilor, din incinta Castelului Corvinilor din Hunedoara, a intrat în ultima etapă, în următoarea perioadă urmând să fie montate aici 7.969 de plăci ceramice realizate manual, după tehnologia folosită în anul 1868, de către primii restauratori ai sălii. Plăcile ceramice sunt confecţionate după aceleaşi metode şi de aceeaşi […]
14:20
Fabrică ilegală de țigări descoperită la Timișoara: peste 11 milioane de țigarete și șapte tone de tutun confiscate # PressHub
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a anunțat, joi, desoperirea unei fabrici ilegale de țigări din Municipiul Timișoara. Flagrantul a fost realizat în timpul unei percheziții efectuate miercuri, în urma căreia peste 11 milioane de țigarete contrafăcute și șapte tone de tutun au fost confiscate. În spatele fabricii s-ar afla o […]
14:00
Judecătoria Fetești a decis prima condamnare a unui pacient care lovește un medic în Camera de gardă # PressHub
Judecătoria Fetești l-a condamnat pe Spartacus Banu, un individ de 27 de ani, pacient care a devenit violent și care, în august 2022, a lovit o doctoriță aflată de gardă la Spitalul Municipal Fetești. Spartacus a primit 2 ani și 5 luni închisoare cu executare. Hotărârea nu este definitivă. Potrivit blogului avocatei Nicoleta Popescu, în august […]
13:30
Mii de cetățeni români, zeci de mii de cetățeni au Uniunii Europene s-au trezit blocați în zona de război după ce Israelul și Statele Unite au lansat un atac de amploare împotriva Iranului, intrat în a șasea zi. Un conflict care a luat repede dimensiuni regionale. Greu de crezut, dar juridic, nu este datoria statului […]
Acum 8 ore
13:20
Rusia condamnă la 15 ani de închisoare un român acuzat că a transmis informații militare Ucrainei # PressHub
Un român în vârstă de 23 de ani a fost condamnat, în Rusia, la 15 ani de închisoare, sub acuzația spionării în favoarea Ucrainei. Adrian david Cherciu (identificat printr-o postare pe Telegram a Tribunalului) ar fi fotografiat instalațiile antiaeriene din orașul Soci, fotografii pe care le furniza ulterior Armatei Ucrainene, relatează HotNews. În aprilie 2025, […]
12:40
Jurnalistă amenințată după o investigație despre manuscrisele lui George Enescu depozitate în containere # PressHub
Jurnalista Alexandra Tănăsescu (Cultura la dubă) a fost amenințată, joi, cu acțiuni legale pentru publicarea unui material ce viza condițiile precare ale depozitării manuscriselor lui George Enescu. Printr-un apel telefonic înregistrat, se poate distinge cum avocata Lidia Chiran (care se recomandă drept reprezentanta legală a Ministerului Culturii) o presează pe jurnalistă să își dezvăluie sursele, […]
12:40
Avocata care numește jurnaliștii „teroriști” este plătită de ministerul Culturii cu 3.000 de euro pe lună # PressHub
Avocata Lidia Chiran, cea care a amenințat-o pe jurnalist de la „Cultura la Dubă" cu plângere penală și a numit-o jurnalist-terorist este plătită, cel puțin în ultimii doi ani, cu 3.000 de euro pe lună de Ministerul Culturii. Ministerul a semnat mai multe contracte de asistență juridică cu avocata Lidia Chiran, cea care a amenințat […]
11:50
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigație Criminală Economică din Prahova au efectuat, joi, percheziții în cadrul unui dosar de eutanasiere ilegală a câinilor fără stăpâni. 20 de mandate de percheziție domiciliară au fost executate în Prahova, Ilfov, Constanța și Giurgiu. În două adăposturi private au fost vizate infracțiunile de ucidere fără drept a câinilor; abuz; […]
11:50
Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026: 450 de spectacole și evenimente la ediția din acest an # PressHub
Ediția din acest an a Festivalului Internațional Shakespeare Craiova va avea loc între 21 și 31 mai. Tema aleasă este „WILL matters / Voința naște materie" – o invitație de a descoperi voința ca energie creatoare, într-un oraș care, timp de 11 zile, se transformă într-o scenă deschisă, au anunțat organizatorii festivalului. Ediția a 15-a […]
Acum 12 ore
11:20
Brandul ieșean care a dus muștarul românesc în supermarketuri și țintește exporturi pe piața europeană # PressHub
Antreprenorii Adrian Christescu și Cristian Tănasă, creatorii brandului ieșean Conu' Tache, au pornit de la ideea simplă de a produce condimente românești „la raft" alături de brandurile mari, dar cu ingrediente de calitate și rețete autentice, scrie Ziarul de Iași. În prezent, produsele Conu' Tache se găsesc deja în Lidl, dar și în alte rețele […]
10:20
António Costa: 2026 trebuie să devină „anul competitivității europene”. Piața unică, investițiile și energia ieftină – priorități pentru economia UE # PressHub
Președintele Consiliului European, António Costa, a cerut accelerarea agendei de competitivitate a Uniunii Europene, prin finalizarea pieței unice, integrarea piețelor de capital și o „reformă a culturii investiționale", în timp ce a pledat pentru un cadru legislativ mai simplu, bazat pe „mai puține directive și mai multe regulamente". Într-un discurs susținut la EIB Group Forum […]
09:00
Bugetul național pentru promovarea turistică a României, de peste 20 de ori mai mic decât cel alocat de Croația (Federația Industriei Hoteliere) # PressHub
Bugetul național alocat promovării turistice s-a situat la aproximativ 2 milioane de euro anual, nivel semnificativ inferior celui practicat de statele din regiune, a transmis miercuri Federația Industriei Hoteliere din România (FIHR), într-un comunicat de presă. Acest buget este de peste 20 de ori mai mic decât cel alocat de Croația și de peste 14 […]
08:00
Raportul EPPO 2025: Cum TVA-ul și vămile au devenit centrul criminalității financiare în UE # PressHub
Raportul anual al Parchetului European (EPPO) pe 2025 indică 3 602 dosare active și un prejudiciu estimat de peste 67,27 miliarde euro la finalul lui 2025, din care 45,01 miliarde euro sunt legate de fraudă de venituri, TVA și vamă. Peste 14% din acestea dosare active (535) provin din România, cu un prejudiciu estimat de […]
07:00
Românii nu sunt singurii care, pe fundalul conflictului din Iran – care ia proporții regionale – trebuie să treacă peste „praguri psihologice" când vine vorba de prețul motorinei și benzinei la pompă. Pentru România ar fi 10 lei/ litrul de benzină. Pentru germani este orice ce începe cu 2, adică doi euro pe litrul de […]
Acum 24 ore
20:30
Guvernul de la Chișinău a instituit stare de alertă în sectorul energetic pentru 60 de zile din cauza războiului din Orientul Mijlociu, care a afectat lanțurile de aprovizionare cu carburanți. Autoritățile moldovene au anunțat că este o măsură preventivă, luată pentru a proteja securitatea energetică a țării și pentru a garanta continuitatea aprovizionării cu produse […]
19:40
Cine sunt judecătorii care l-au condamnat la închisoare cu executare pe actualul director general al AFIR, Adrian Chesnoiu # PressHub
Fostul ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu și actual director general al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a primit o pedeapsă de 4 ani închisoare cu executare în dosarul fraudării unui concurs pentru posturile din minister. Decizia instanței supreme nu este definitivă. Decizia de condamnare a fost luată de Completul fond nr 3 compus din […]
Ieri
18:30
„În urma analizării neconformităților consemnate de auditorul extern au fost identificate situații care indică suspiciuni privind încălcarea legii și, ca urmare, Universitatea „Aurel Vlaicu" din Arad a sesizat organele competente, prin depunerea unei plângeri penale la Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad." Acesta este, probabil, cel mai important pasaj din comunicatul remis de Universitatea „Aurel […]
18:10
Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj a oferit un tablou mixt al priorităților județene. Dacă marile proiecte de infrastructură rutieră au primit „undă verde" financiară, reorganizarea spitalului și pariul pe turism s-au lovit de bariere birocratice și calcule politice, scrie publicația Sud Vest. Ședința CJ Gorj din 26 februarie a demonstrat că drumul de la […]
18:00
Cum a confiscat Ceaușescu cutremurul din ’77. Ediție specială Radio Europa Liberă din 1987, despre modul în care postul de radio acoperise tragedia din România # PressHub
Pe 4 martie 2026 se împlinesc 49 de ani de la cel mai devastator cutremur din istoria României moderne – în urma căruia au murit peste 1.500 de oameni, aproape 1.400 doar din București. Tragedia a fost confiscată de comuniștii de la București și pusă la temelia cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu. Acum 39 de […]
17:50
Fraudă de peste 103 milioane de euro cu mașini de lux: Parchetul European coordonează o amplă operațiune în nouă state UE # PressHub
Parchetul European a anunțat declanșarea unei operațiuni de amploare la nivelul Uniunii Europene împotriva unei rețele suspectate de fraudă carusel TVA în comerțul cu mașini de lux, cu un prejudiciu estimat la peste 103 milioane de euro. Ancheta, coordonată de birourile EPPO din Berlin, Köln și Praga, a mobilizat peste 1.100 de anchetatori și a […]
17:30
Apărarea aeriană a NATO a distrus o rachetă iraniană care se îndrepta spre spațiul aerian turc, potrivit Ministerului Apărării din Turcia, informează BBC. Într-o declarație, redactată inițial în limba turcă, Ministerul Apărării afirmă că nu există victime sau răniți. Se precizează că racheta a fost „detectată trecând prin spațiul aerian irakian și sirian și îndreptându-se […]
17:30
Aktual24 | Piața muncii din Germania nu mai este atractivă pentru migranții din UE. Tot mai mulți români pleacă # PressHub
Un nou studiu al Ministerului Muncii din Germania arată că un număr tot mai mare de lucrători din UE care s-au mutat în țară pentru locuri de muncă și salarii mai bune nu mai doresc să rămână pe termen lung, ceea ce ridică noi semne de întrebare cu privire la posibilitatea ca Germania să își […]
17:00
Giganți europeni vizează achiziția Damen Shipyards Mangalia: Rheinmetall și MSC vizitează șantierul # PressHub
Compania germană de armamnet Rheinmetall, alături de compania italiano-elvețiană de transport naval MSC și-au declarat interesul în achiziționarea șantierului naval Damen. Delegații ale celor doi giganți vizitează miercuri șantierul din Mangalia, relatează Radio Europa Liberă. CITR (Casa de Insolvență Transilvania), administratorul juridic DAMEN, a anunțat vânzarea șantierului naval, ca parte din planul de reorganizare. CITR […]
15:50
Ana Birchall, fost ministru al Justiției, trage un semnal de alarmă: România riscă să restituie zeci de milioane de euro lui Dan Voiculescu # PressHub
Fosta ministră a Justiției, Ana Birchall, a publicat pe Facebook un mesaj vehement în care avertizează că statul român se află în situația de a restitui fonduri masive fostului om de afaceri Dan Voiculescu, după ce Tribunalul București a admis rejudecarea dosarului ICA. Potrivit Birchall, dacă rejudecarea se finalizează în favoarea lui Voiculescu, consecințele financiare […]
15:40
CSM apără reputația a opt magistrați din Craiova, în plin scandal privind un concurs de promovare # PressHub
Judecătorii din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) au decis să apere reputația profesională a cinci judecători de la Curtea de Apel Craiova și trei de la Judecătoria Craiova după ce, un alt magistrat, Sorina Marinaș, a criticat pe un grup de discuții privat că se știu deja câștigătorii unui concurs de promovare, deși competiția nu […] Articolul CSM apără reputația a opt magistrați din Craiova, în plin scandal privind un concurs de promovare apare prima dată în PRESShub.
15:20
Code for Romania lansează Centrul pentru Cariere, o platformă digitală pentru orientarea profesională a tinerilor # PressHub
Organizația Non-Guvernamentală Code for Romania a anunțat, miercuri, lansarea Centrului pentru Cariere – o platformă digitală menită să sprijine tinerii în orientarea pe piața muncii. CpC ar urma să ofere informații privind planificarea profesională, alegerea traseului educațional sau documentele necesare. „Platforma vine ca răspuns la provocările tinerilor aflați la finalul studiilor, care trebuie să aleagă […] Articolul Code for Romania lansează Centrul pentru Cariere, o platformă digitală pentru orientarea profesională a tinerilor apare prima dată în PRESShub.
14:50
Trei premieri, înalți oficiali europeni, miniștri și lideri de business discută viitorul și securitatea Europei la București, la Economist Romania Government Roundtable # PressHub
Premierii Ilie Bolojan (România), Alexandru Munteanu (Republica Moldova) și Edi Rama (Albania), vice-președinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, raportorul UE pentru viitorul pieței comune, fostul prim-ministru italian Enrico Letta sunt printre liderii politici care vor participa la conferința regională la nivel înalt Economist Romania Government Roundtable, organizată de grupul editorial The Economist, în premieră la București, […] Articolul Trei premieri, înalți oficiali europeni, miniștri și lideri de business discută viitorul și securitatea Europei la București, la Economist Romania Government Roundtable apare prima dată în PRESShub.
14:40
Minorul în vârstă de 13 ani, complice la crima din Cenei, nu va răspunde penal pentru faptele sale. Cauza acestuia a fost clasată. Ceilalți doi făptași, în vârstă de 15 ani, au fost trimiși, miercuri, în judecată și plasați sub arest preventiv au declarat, pentru Agerpres, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș. […] Articolul Crima din Cenei: minorul de 13 ani nu răspunde penal, ceilalți doi minori rămân în arest apare prima dată în PRESShub.
14:40
Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF.25, 12 – 21 iunie 2026) a inclus în program un spectacol unic – Notte Morricone – care îmbină coregrafia, muzica și cinematografia într-un omagiu adus legendarului compozitor italian Ennio Morricone. Produs de Centro Coreografico Nazionale / Aterballetto din Italia și semnat de coregraful spaniol Marcos Morau, spectacolul Notte Morricone […] Articolul Spectacol grandios de dans pe muzica lui Ennio Morricone la TIFF.25 apare prima dată în PRESShub.
13:50
Creșterea prețului gazelor în Europa are la bază greșelile strategice ale ultimilor 10 ani, nu blocajul Strâmtorii Ormuz # PressHub
În prima zi după escaladarea tensiunilor din Iran, Asia a înregistrat o creștere de aproximativ 24% la LNG. Europa aproape a dublat acest salt. Și asta în condițiile în care Asia absoarbe 70–75% din exporturile de LNG ale Qatarului, iar Europa doar în jur de 10%. A doua zi în Asia creșterea prețului este mai […] Articolul Creșterea prețului gazelor în Europa are la bază greșelile strategice ale ultimilor 10 ani, nu blocajul Strâmtorii Ormuz apare prima dată în PRESShub.
12:50
Ucraina își „cârpește” bugetul, așteptând sprijinul financiar masiv al UE blocat de Ungaria # PressHub
Ucraina a primit prima tranșă, în valoare de 1,5 miliarde de dolari, în cadrul noului program al International Monetary Fund, a anunțat pe 3 martie premierul Yulia Sviridenko. Totuși, Kievul așteaptă în continuare ca Uniunea Europeană să aprobe un împrumut esențial pentru menținerea finanțelor țării afectate de război pe linia de plutire în acest an. […] Articolul Ucraina își „cârpește” bugetul, așteptând sprijinul financiar masiv al UE blocat de Ungaria apare prima dată în PRESShub.
12:50
Scumpiri la pompă: Motorina a ajuns la 8,50 lei/litru, cel mai mare preț din ultimele 12 luni # PressHub
Prețul mediu la motorină a ajuns la 8.50 de lei/litru. Conform datelor prezentate de Peco online – site-ul care indexează prețurile la carburant din țară – prețul motorinei a ajuns la cea mai ridicată valoare din ultimele 12 luni. În timp ce, în București, costurile au rămas relativ moderate, în alte orașe din țară prețul […] Articolul Scumpiri la pompă: Motorina a ajuns la 8,50 lei/litru, cel mai mare preț din ultimele 12 luni apare prima dată în PRESShub.
12:10
Noi reguli pentru pădurile României: statul stabilește cum cumpără, evaluează și transferă terenuri forestiere # PressHub
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a trimis spre avizare o procedură care ar putea schimba modul în care statul român cumpără, evaluează sau transferă terenuri forestiere. Proiectul, subsecvent noului Cod Silvic, introduce o metodologie unică de evaluare pentru întreg fondul forestier național și promite simplificarea birocrației, clarificarea atribuțiilor instituțiilor din domeniu și o administrare […] Articolul Noi reguli pentru pădurile României: statul stabilește cum cumpără, evaluează și transferă terenuri forestiere apare prima dată în PRESShub.
11:50
Lovitură de teatru în dosarul ICA: instanța redeschide cazul lui Dan Voiculescu după decizia lui Savonea # PressHub
Tribunalul București a admis cererea de revizuire formulată de Dan Voiculescu, condamnat la 10 ani închisoare în dosarul privatizării Institutului de Cercetări Alimentare (ICA). Mogulul media a fost citat pentru 30 aprilie. „Admite, în principiu, cererea de revizuire a sentinței penale nr. 701/26.09.2013 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală, definitivă și modificată prin […] Articolul Lovitură de teatru în dosarul ICA: instanța redeschide cazul lui Dan Voiculescu după decizia lui Savonea apare prima dată în PRESShub.
11:00
Criza din Iran: un război regional, care nu răspunde la o întrebare – „care este țelul final?” # PressHub
Nu este o întrebare banală, pentru că stabilirea unor ținte/țeluri clare permite și o analiză cât de cât realistă a duratei și amplorii atacului americano-israelian din Iran. Nesiguranța este cea care pentru moment provoacă exploziile de prețuri pe piețele energetice sau căderile pe bursele globale. Deci, ce vor Israel și Statele Unite? Guvernul israelian a […] Articolul Criza din Iran: un război regional, care nu răspunde la o întrebare – „care este țelul final?” apare prima dată în PRESShub.
10:30
Salvați Copiii: Aproape una din 10 nașteri provine de la fete cu vârsta între 15 și 19 ani # PressHub
Din cele 143.637 de nașteri care au avut loc în 2024, 13.018 provin de la mame cu vârsta între 15 și 19 ani, în 601 de cazuri fiind vorba de mame cu vârsta sub 15 ani, a anunțat marți organizația Salvați Copiii, într-un comunicat de presă. În cazul a 23 de mame cu vârsta sub […] Articolul Salvați Copiii: Aproape una din 10 nașteri provine de la fete cu vârsta între 15 și 19 ani apare prima dată în PRESShub.
09:50
La ultima ședință de plen a Consiliului Local Iași, un ales local le-a făcut colegilor o propunere. Consilierul Dragoș Popa a anunțat că împreună cu fostul deputat Filip Havârneanu a inițiat un proiect de hotărâre „pe care îl vom depune și care are ca scop să scoată din Iași păcănelele”, scrie Ziarul de Iași. El […] Articolul Cum vrea Primăria Iași să scoată păcănelele din oraș apare prima dată în PRESShub.
08:10
„După 20 de ani. Cărțile României și călătoriile lor”. Expoziție despre literatura română promovată în străinătate de ICR # PressHub
Institutul Cultural Român (ICR) din București organizează joi, 5 martie, deschiderea expoziției „După 20 de ani. Cărțile României și călătoriile lor”. Evenimentul va avea loc la ora 11.00, la Sala Mare a ICR. Expoziția este curatoriată arh. Emil Ivănescu și Simina Filat. Evenimentul este primul dintr-o serie de manifestări dedicată celor douăzeci de ani de […] Articolul „După 20 de ani. Cărțile României și călătoriile lor”. Expoziție despre literatura română promovată în străinătate de ICR apare prima dată în PRESShub.
07:00
Analiză: Cum războiul lui Trump împotriva Iranului ar putea avea succes sau ar putea eșua în mod dezastruos # PressHub
Luni, șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a dat dovadă de grandilocvența tipică începutului războaielor americane, promitând victoria asupra Iranului. „Vom încheia acest conflict în condițiile „America first” alese de președintele Trump, și de nimeni altcineva, așa cum trebuie să fie”, a declarat secretarul apărării la Pentagon. Dar comentariul său a readus în memorie o altă promisiune, […] Articolul Analiză: Cum războiul lui Trump împotriva Iranului ar putea avea succes sau ar putea eșua în mod dezastruos apare prima dată în PRESShub.
3 martie 2026
22:50
Cetățenii pot ajuta statul să se debirocratizeze, prin platforma online „Fără hârtie”, o inițiativă a Guvernului # PressHub
Guvernul României invită cetățenii să se implice într-un proces interactiv și transparent de reducere a birocrației și de digitalizare a administrației publice, prin semnalarea procedurilor birocratice greoaie cu care se confruntă, pe platforma online „Fără hârtie”, a anunțat marți Executivul. Prin intermediul platformei lansate marți, cetățenii, persoanele juridice și funcționarii publici pot transmite sesizări referitoare […] Articolul Cetățenii pot ajuta statul să se debirocratizeze, prin platforma online „Fără hârtie”, o inițiativă a Guvernului apare prima dată în PRESShub.
22:20
USR a lansat hărți interactive care arată unde sunt amplasate jocurile de noroc în toată țara: „O treime dintre copii văd păcănele în drum spre școală” # PressHub
USR a lansat două hărți interactive pe site-ul www.farapacanele.ro care arată amploarea fenomenului la nivel național, cu evidențierea județelor și localităților cele mai afectate, au anunțat marți reprezentanții partidului. Prima hartă suprapune locațiile cu păcănele și cele ale școlilor și cea de-a doua hartă arată numărul inițiativelor de interzicere depuse la nivel local. Pe măsură […] Articolul USR a lansat hărți interactive care arată unde sunt amplasate jocurile de noroc în toată țara: „O treime dintre copii văd păcănele în drum spre școală” apare prima dată în PRESShub.
21:20
Piețele urăsc incertitudinea, iar în acest moment investitorii se confruntă cu unul dintre cele mai incerte contexte geopolitice din ultimii ani. Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu în weekend a provocat valuri de șoc în toate clasele de active. Conflictul dintre SUA și Iran a declanșat o creștere bruscă a prețurilor petrolului și o fugă a […] Articolul Criza din Orientul Mijlociu aduce petrolul într-o situație incertă apare prima dată în PRESShub.
20:40
Procurorul-șef european Laura Codruța Kövesi a primit Premiul Robert Blum pentru Democrație 2026 din partea orașului Leipzig # PressHub
Procurorul-șef european Laura Codruța Kövesi a primit Premiul Robert Blum pentru Democrație 2026 din partea orașului Leipzig, în cadrul unei ceremonii care a avut loc marți. Premiul onorează eforturile șefei Parchetului European în promovarea independenței justiției, combaterea criminalității financiare și acțiunile sale decisive în construirea instituțiilor europene bazate pe statul de drept. Premiul, care se […] Articolul Procurorul-șef european Laura Codruța Kövesi a primit Premiul Robert Blum pentru Democrație 2026 din partea orașului Leipzig apare prima dată în PRESShub.
19:50
Marți se împlinesc patru ani de la semnarea cererii de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană de către Maia Sandu. De câteva luni, președinta de la Chișinău bate cu și mai multă putere la porțile UE. O analiză de Vitalie Călugăreanu în Deutsche Welle. S-a întâmplat în contextul războiului declanșat de Rusia contra Ucrainei […] Articolul Deutsche Welle | Viteza de aderare a Moldovei, peste birocrația europeană apare prima dată în PRESShub.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:20
RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare din România, a anunțat marți numirea Adelei Smeu în funcția de Director General (CEO) al companiei, începând cu data de 19 martie anul acesta. Adela Smeu vine cu o experiență de peste 25 de ani în cadrul unor organizații multinaționale, este un lider orientat spre rezultate și a condus transformări […] Articolul RetuRO o numește pe Adela Smeu în funcția de CEO apare prima dată în PRESShub.
18:40
Parlamentul European: cum ar putea fi interzise practicile de conversie împotriva comunității LGBTQ+ # PressHub
După inițiativa cetățenească „My Voice, My Choice” legata de accesul la avort sigur si legal, Parlamentul European a dezbătut o nouă inițiativă, care a strâns peste un milion de semnături într-o săptămână, de data aceasta despre interzicerea practicile coercitive „de conversie” a membrilor comunității LGBTQ+. Dezbatarea pleacă de la definirea practicilor de conversie drept intervenții […] Articolul Parlamentul European: cum ar putea fi interzise practicile de conversie împotriva comunității LGBTQ+ apare prima dată în PRESShub.
