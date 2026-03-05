Guvernul reorganizează Romsilva: direcțiile silvice se reduc de la 41 la 19 structuri regionale

17:30

Un nou studiu al Ministerului Muncii din Germania arată că un număr tot mai mare de lucrători din UE care s-au mutat în țară pentru locuri de muncă și salarii mai bune nu mai doresc să rămână pe termen lung, ceea ce ridică noi semne de întrebare cu privire la posibilitatea ca Germania să își […] Articolul Aktual24 | Piața muncii din Germania nu mai este atractivă pentru migranții din UE. Tot mai mulți români pleacă apare prima dată în PRESShub.