Zelenski îl amenință pe Orban că trimite armata după el dacă mai continuă să blocheze ajutorul UE pentru Ucraina de 90 de miliarde de euro

Reforma Romsilva intră într-o nouă etapă, oficializată de guvern joi, 5 martie. "Prin această Hotărâre, trecem de la un model administrativ fragmentat, fără criterii de performanţă, la unul regional, mai coerent şi mai eficient. Reducem structurile birocratice şi ne asigurăm că cine nu livrează rezultate nu va mai fi în funcţie ani de zile. Reforma pune accent pe rezultate, pe utilizarea corectă a resurselor publice şi pe evaluarea obiectivă a performanţei. Pădurile României au nevoie de o Romsilva reformată", a declarat ministra mediului, apelor şi pădurilor, Diana Buzoianu, în comunicat.