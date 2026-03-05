Lewis Hamilton, mesaj războinic Pilotul britanic, apel către liderii africani: „Să recupereze Africa de la francezi, spanioli, portughezi și britanici”
Golazo.ro, 5 martie 2026 19:00
Lewis Hamilton (41 de ani), pilotul britanic de la Ferrari, a vorbit recent despre legăturile sale cu Africa. Pilotul și-a exprimat dorința ca Formula 1 să revină pe continentul african, într-un discurs despre moștenirea sa familială din Benin, Senegal și Nigeria.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 30 minute
19:00
Acum o oră
18:30
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior: „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea” # Golazo.ro
Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre presiunea resimțită la clubul din Gruia, mai ales după eliminarea suferită din Cupa României.
Acum 2 ore
18:10
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea # Golazo.ro
Fostul tenismen francez Yannick Noah (65 de ani) este implicat într-un conflict familial amplu. Cele două surori ale sale l-au acuzat că le-ar fi privat de moștenirea lăsată de părinți
18:00
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri # Golazo.ro
Marius Niculae știe care sunt marile probleme ale lui Dinamo, cu care Zeljko Kopic se va confrunta în următoarea perioadă
18:00
„Keita nu e bine psihic” Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid # Golazo.ro
Victor Angelescu, președintele de la Rapid, a vorbit despre situația lui Kader Keita, jucătorul echipei care a fost implicat într-un accident rutier marți dimineața.
17:40
Una dintre știrile acestui mijloc de săptămână a fost că un grup de elevi români din Suceava a rămas blocat în Dubai. De aici, din România, îi putem judeca pe compatrioții din Dubai. Acolo însă, în suprarealismul pericolului, nu știm cum ar fi.
Acum 4 ore
17:00
„Sunt frustrați” Bogdan Mara, după discuțiile referitoare la arbitraj: „Acuze mult prea mari” + Care e obiectivul CFR-ului # Golazo.ro
Bogdan Mara (48 de ani), directorul sportiv de la CFR Cluj, le-a răspuns celor care au acuzat gruparea din Gruia că a beneficiat de greșelile de arbitraj din ultimele etape.
17:00
Scandal în Italia FOTO. Au profitat de accidentarea unui adversar și au marcat, iar golul a fost validat # Golazo.ro
Frosinone - Pescara 2-2. Scandal după meciul din etapa #28 din Serie B. Oaspeții au înscris al doilea gol în timp ce adversarii lor se opriseră din joc.
16:40
„Numele meu înseamnă DESTIN” Recent, Kader Keita vorbea deschis despre planurile sale, dar era conștient că „uneori destinul se poate schimba” # Golazo.ro
„Kader” înseamnă destin, spunea mijlocașul ivorian.
16:30
Bergodi, pe bancă la meciul cu FCSB?! Ce a transmis LPF cu privire la suspendarea antrenorului de la U Cluj # Golazo.ro
Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul lui U Cluj, nu va putea sta pe bancă la partida cu FCSB, ultima din sezonul regulat al Ligii 1.
16:20
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor # Golazo.ro
Lamini Fati (19 ani), fundașul central de la echipa a doua a lui Real Madrid, ar putea debuta la gruparea din capitala Spaniei la partida cu Celta Vigo.
16:20
Billie Jean King Cup România și-a aflat și-a aflat adversarele din Grupa I, zona Europa-Africa # Golazo.ro
Echipa României de Billie Jean King Cup și-a aflat adversarele din Grupa I, zona Europa-Africa.
16:10
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso # Golazo.ro
Formula 1 se pregătește de prima etapă a noului sezon, dar Aston Martin are probleme mari din cauza vibrațiilor motorului Honda. Ce spune directorul Adrian Newey, cât pot rezista piloții Fernando Alonso și Lance Stroll
15:50
„Cred că va reveni pe teren” Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca # Golazo.ro
Novak Djokovic (38 de ani, #3 ATP) e de părere că Serena Williams (44 de ani) își pregătește revenirea pe terenul de tenis.
15:40
„Dimineața, cafea, după-amiază, rom” VIDEO: Orri Oskarsson a mers în fața fanilor lui Real Sociedad. Ce a urmat a fost un real spectacol # Golazo.ro
Real Sociedad s-a calificat în finala Cupei Spaniei, după ce a eliminat-o pe Athletic Bilbao în semifinalele competiției, scor 2-0 la general.
Acum 6 ore
15:10
FCSB, raport șocant! Un document oficial prezintă criza fără precedent în care a ajuns campioana # Golazo.ro
Monitorizarea primelor 29 de etape dezvăluie o situație umilitoare pentru FCSB, la câțiva parametri importanți.
14:40
„Nu plănuim să facem asta” Președintele lui Inter, reacție fermă despre interesul lui Arsenal pentru Pio Esposito: „O piesă-cheie pentru viitor” # Golazo.ro
Giuseppe Marotta (68 de ani), președintele lui Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), a vorbit despre posibila plecare a lui Pio Esposito (20 de ani) la Arsenal.
14:30
„Arcul de Triumf”, gata de Dinamo - Metaul Buzău VIDEO. Cum se prezintă gazonul, cu câteva ore înaintea ultimului sfert de finală din Cupa României # Golazo.ro
Gazonul de pe stadionul „Arcul de Triumf” se prezintă în condiții optime de joc înaintea partidei Dinamo - Metalul Buzău, ultimul sfert de finală din Cupa României.
14:20
De ce e îngrijorare la FRF Motive imediate de teamă la federație din cauza conflictului din Iran # Golazo.ro
Barajul de Mondial al naționalei masculine, pe 26 martie, la Istanbul, provoacă griji, după ce NATO a interceptat o rachetă iraniană care țintea Turcia. Alt meci e însă acum într-o zonă apropiată de război
13:50
Clipe de groază în buncăr Fabian Schar, fundașul lui Newcastle, a povestit ce a trăit în Orientul Mijlociu: „Cele mai înfricoșătoare din viața mea” # Golazo.ro
Fabian Schar (34 de ani), fundașul central al celor de la Newcastle, a povestit clipele de groază prin care a trecut în Orientul Mijlociu, odată cu începerea războiului.
13:50
„Are 8-10 șuruburi în el” Noi detalii despre starea de sănătate a lui Mihai Rotaru, după accidentul grav suferit la schi # Golazo.ro
Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al Universității Craiova, a venit cu noi detalii despre starea de sănătate a lui Mihai Rotaru (52 de ani), finanțatorul oltenilor.
13:40
„SOLD - OUT” Anunțul făcut de Rapid cu trei zile înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova # Golazo.ro
Rapid a anunțat că a vândut toate biletele la tribuna a II-a pentru meciul cu Universitatea Craiova.
13:30
Așii Clujului Secretul unei echipe calificate în play-off și în semifinalele Cupei. 3 jucători au influențat 75% din goluri # Golazo.ro
U Cluj atacă pe două direcții în ultima parte a sezonului: e pe locul 4 în Liga 1 și în semifinalele Cupei. Trei jucători au ieșit deasupra tuturor din februarie, toți străini: Macalou, Drammeh și Lukic
Acum 8 ore
13:10
„Aceștia au fost factorii” Titi Aur, fost campion de raliuri, analizează accidentul în care a fost implicat Kader Keita, de la Rapid: „Autoritățile sunt imune” # Golazo.ro
GOLAZO.ro a luat legătura cu Titi Aur, fost campion național de raliuri și un cunoscut susținător al condusului preventiv, pentru a desluși motivele care au dus la producerea acestui accident.
13:00
12:40
„Asta mi-a zis Mourinho” Ce a spus „The Special One” despre Ștefan Baiaram, când i-a fost propus la Benfica # Golazo.ro
Impresarul Ioan Becali (73 de ani) a dezvăluit că l-a propus pe Ștefan Baiaram (23 de ani), atacantul de la Universitatea Craiova, mai multor cluburi din Europa.
12:20
În turul 2, la Indian Wells Calificare pentru Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian + Ce s-a întâmplat cu Gabriela Ruse # Golazo.ro
Sorana Cîrstea (35 de ani, #38 WTA) și Jaqueline Cristian (27 de ani, #35 WTA) au obținut calificarea în turul doi al turneului de la Indian Wells.
12:10
Escortat de forțele de ordine FOTO+VIDEO. Fostul arbitru FIFA, dus la vestiare cu ajutorul carabinierilor # Golazo.ro
Gianluca Rocchi (52 de ani), fost arbitru FIFA, a fost escortat de forțele de ordine la un meci dintre Carrarese și Catanzaro, din Serie B.
12:00
Exemplul Austria Rusescu cere curaj și avertizează, înainte de barajul cu Turcia: „Dacă ne e teamă, mai bine nu ne prezentăm” # Golazo.ro
Raul Rusescu (37 de ani) a explicat cum ar trebui să joace România în Turcia și dă exemplul meciului cu Austria, de la București, când tricolorii s-au impus în ultimul minut, 1-0.
11:50
„Ar fi lașitate” Raul Rusescu, total surprins de situația de la FCSB. Explicații și un sfat pentru Pintilii: „De asta aveau nevoie!” # Golazo.ro
Raul Rusescu (37 de ani) crede că situația de la FCSB este studiu de caz pentru toate cluburile din Liga 1.
11:30
Deși astăzi se joacă puține meciuri în competițiile de top din Europa, am găsit 3 evenimente care ne pot aduce un profit bun la pariuri online.
Acum 12 ore
11:20
Mai tare decât Cristiano Ronaldo Jutta Leerdam a doborât recordul stabilit de portughez » Costumul purtat la Milano - Cortina, vândut pe o sumă imensă # Golazo.ro
Costumul purtat de Jutta Leerdam (27 de ani) la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina s-a vândut cu peste 150.000 de euro, în urma unei licitații.
11:20
„Ne gândim la tot felul de lucruri” Daniel Niculae, ironii la adresa arbitrilor și a forului condus de Vassaras, după eliminarea lui Hermannstadt din Cupă # Golazo.ro
Daniel Niculae (43 de ani), președintele celor de la Hermannstadt, a criticat dur arbitrajul, după meciul pierdut cu U Cluj, 1-2, în sferturile de finală ale Cupei României.
11:10
Rapid, în negocieri Victor Angelescu anunță: „Avem discuții și cu români, și cu străini” # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele de la Rapid, a anunțat că gruparea giuleșteană se află în negocieri pentru numirea unui nou șef al departamentului de scouting, după plecarea lui Daniel Sandu.
11:00
Chipciu iese din calcule pentru baraj Mircea Lucescu nu se va putea baza pe veteranul de la U Cluj la partida cu Turcia » Ce variante are selecționerul # Golazo.ro
Alexandru Chipciu (36 de ani) nu va fi disponibil pentru partida cu Turcia, din semifinala barajului pentru Campionatul Mondial, după ce s-a accidentat la partida de Cupă cu Hermannstadt.
10:30
Real Madrid apelează la planul B Variantă din Serie A pentru a-l înlocui pe Alvaro Arbeloa, dacă Klopp spune „nu”! # Golazo.ro
Real Madrid caută soluții pentru postul de antrenor, ocupat acum de Alvaro Arbeloa (43 de ani).
10:20
Dorit de o echipă de tradiție Bogdan Andone, în vizorul unei formații din străinătate + Președintele lui FC Argeș confirmă interesul # Golazo.ro
Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul revelației din Liga 1, FC Argeș, ar putea părăsi gruparea piteșteană, la finalul acestui sezon.
10:10
„Voi pleca de la Craiova!” Ștefan Baiaram a stabilit detaliile despărțirii cu șefii din Bănie # Golazo.ro
Ștefan Baiaram (23 de ani), atacantul de la Universitatea Craiova, și-a anunțat plecarea de la echipă după calificarea în semifinalele Cupei României.
10:00
Amenzi după Rapid - Dinamo Sancțiuni drastice aplicate de Comisia de Disciplină, în urma evenimentelor din derby # Golazo.ro
Comisia de Disciplină din cadrul FRF a stabilit sancțiunile, după acțiunile suporterilor celor două echipe de la derby-ul Rapid - Dinamo 2-1.
09:50
„Chivu e de neînțeles” Un fost jucător la AC Milan și Inter, dezamăgit de antrenorul român: „La ce se aștepta? La aplauze?!” # Golazo.ro
Fulvio Collovati (68 de ani), fost fotbalist la AC Milan și Inter, se declară dezamăgit de ultimele declarații făcute de Cristi Chivu (45 de ani).
08:40
Cine reușește să se bată cu Liga 1 Un club de fotbal din Europa face în 2026 audiențe TV cu care ține piept multor meciuri din campionatul României # Golazo.ro
FC Barcelona e cea mai urmărită echipă de fotbal, dintre cele din străinătate, în meciurile difuzate din campionatele de afară
Acum 24 ore
23:50
„Cupa era obiectivul principal” Daniel Pancu, dezamăgit după eliminare: „Dacă am fi jucat la Cluj...” # Golazo.ro
U Craiova - CFR Cluj 3-1. Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul formației din Gruia, a vorbit despre eliminarea din Cupa României.
23:40
Coelho, eliminat FOTO: Tehnicianul Craiovei a intrat pe teren după gol și l-a luat de gât pe Baiaram. Ce partidă va rata # Golazo.ro
U Craiova - CFR Cluj 3-1. Filipe Coelho (45 de ani) nu și-a mai putut stăpâni bucuria și a intrat pe teren pentru a sărbători ultimul gol marcat de formația sa.
23:30
Kopic a făcut ședință la Dinamo Cristi Mihai a dezvăluit ce le-a transmis antrenorul, după cele două eșecuri consecutive # Golazo.ro
Cristi Mihai (21 de ani) a prefațat partida cu Metalul Buzău și a vorbit despre ședința pe care Zeljko Kopic a ținut-o în vestiar, în urma celor două înfrângeri consecutive.
23:30
Schema din „Dosarul Păulești” Procurorii au dezvăluit modul în care a fost trucat meciul din Liga 3 și cum au fost obținute câștigurile din pariuri # Golazo.ro
Procurorii au dezvăluit detalii incendiare despre trucarea meciului Victoria Traian - CS Păulești.
23:10
Hagi nu merge la baraj „Regele” nu va fi prezent la Turcia - România: „Meciuri ca acestea poți să le câștigi și cu inima” # Golazo.ro
Gheorghe Hagi (61 de ani) a vorbit despre meciul decisiv al României cu Turcia, de la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial de anul acesta.
22:40
„E așteptată în zilele următoare” VIDEO+FOTO Demolarea stadionului Dinamo continuă: au fost distruse două zone importante. Ce urmează # Golazo.ro
Demolarea vechiului stadion Dinamo continuă. Cum decurg lucrările din „Ștefan cel Mare”, mai jos în articol.
22:20
„Madonna, ajută-ne!” FOTO. Echipa lui Ionuț Radu, apel la legenda muzicii: „Îl ai? Contactează-ne!” # Golazo.ro
Celta Vigo, formația lui Ionuț Radu, încearcă să dea de Madonna pentru a recupera un tricou după 36 de ani.
22:20
Lucescu, pus la zid în Ucraina Selecționerul României, acuzat că a păcălit-o pe Dinamo Kiev cu transferul lui Blănuță: „Le-a spus că-l pot lua gratis” # Golazo.ro
Presa ucraineană a lansat câteva acuzații la adresa lui Mircea Lucescu (80 de ani), legat de transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev.
22:00
„O surpriză plăcută” Cristi Chivu a impresionat o legendă de la AC Milan: „Și-a construit o echipă solidă” # Golazo.ro
Ricardo Kaka (43 de ani), fostul jucător al celor de la AC Milan, a vorbit despre performanța lui Cristi Chivu pe banca Interului, în acest sezon, chiar înainte de „Derby della Madonnina”.
