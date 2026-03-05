Update: Licitaţia pentru hotelul Rex din Mamaia, blocată: societatea proprietară a declanşat procedura de insolvenţă

16:30

Cinci sectoare din economie sunt responsabile pentru mai bine de trei sferturi (77%) din insolvenţele din România în 2025. Este vorba de comerţ (de orice fel, cu amănuntul, ridicata şi auto), de construcţii, de transport şi depozitare (analizate împreună), de industria prelucră­toare şi de ospitalitate (hoteluri şi restaurante).