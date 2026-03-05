Update: Licitaţia pentru hotelul Rex din Mamaia, blocată: societatea proprietară a declanşat procedura de insolvenţă
Ziarul Financiar, 5 martie 2026 19:30
Update: Licitaţia pentru hotelul Rex din Mamaia, blocată: societatea proprietară a declanşat procedura de insolvenţă
Galop spre 100 de milioane de euro: piaţa de ready-meals continuă să crească, fiind „alimentată“ de timpul mai scurt al românilor pentru gătit # Ziarul Financiar
Piaţa de ready-meals, adică mâncare gata preparată care poate fi consumată ca atare sau încălzită, a crescut în primul semestru din anul trecut cu 28% în volum şi cu 23% în valoare, marcând o nouă perioadă de creştere după ce în ultimii ani acest segment a fost pe o pantă ascendentă, arată o analiză făcută de ZF pe baza datelor din prospectul de listare a Cris-Tim Family Holding, liderul pieţei.
Cinci sectoare sunt responsabile pentru 77% din insolvenţele din România în 2025. Care sunt acestea? Comerţul, construcţiile şi transportul şi depozitarea sunt lideri după numărul de intrări în incapacitate de plată # Ziarul Financiar
Cinci sectoare din economie sunt responsabile pentru mai bine de trei sferturi (77%) din insolvenţele din România în 2025. Este vorba de comerţ (de orice fel, cu amănuntul, ridicata şi auto), de construcţii, de transport şi depozitare (analizate împreună), de industria prelucrătoare şi de ospitalitate (hoteluri şi restaurante).
Răzvan Popescu, CEO, Romgaz: Din punct de vedere tehnic, cred că vom fi pregătiţi ca de la 1 aprilie să putem intra în piaţa de furnizare pentru casnici. Evident, acest lucru depinde foarte mult de cantităţile pe care le vom avea alocate # Ziarul Financiar
Romgaz (SNG) a raportat pentru 2025 un profit net istoric de 3,34 miliarde lei, cel mai mare rezultat din sectorul energetic românesc, depăşind câştigurile obţinute de Hidroelectrica, OMV Petrom, Nuclearelectrica, Electrica, Transgaz şi Transelectrica, potrivit rapoartelor financiare publicate de companii analizate de ZF.
Cum sprijină mediul privat, universităţile şi organizaţiile non-profit elevii din mediul rural pentru a ajunge să facă o facultate: burse de studiu, burse sociale şi programe care îi pun în contact cu mediul profesional, toate cu scopul de a-i ţine pe tineri în şcoală cât mai mult # Ziarul Financiar
We As Web a raportat afaceri consolidate de peste 66 mil. euro în 2025, pe fondul extinderii echipei la 1.100 de angajaţi # Ziarul Financiar
Compania clujeană de dezvoltare software We As Web a încheiat anul 2025 cu venituri consolidate de peste 66 de milioane de euro şi o valoare a indicatorului EBITDA estimată la aproximativ 10 milioane de euro.
Grupul Grampet face un nou pariu pe calea ferată, în transportul de călători, unde va opera trenul Leon: „Transportul feroviar are potenţial, poate să devină o alternativă la deplasările cu maşina sau chiar cu avionul“ # Ziarul Financiar
Grampet Group, cel mai mare grup feroviar, controlat de antreprenorul Gruia Stoica, are în plan intrarea pe piaţa de transport călători pe calea ferată după ce a produs trenul Leon anul trecut şi a înfiinţat compania Leon Railways.
Star Residence Invest, companie care l-a recrutat pe fostul CEO al BVB Adrian Tănase, propune dividende cu randament de 17% şi lansează o majorare de capital de până la 60 mil. lei. Principalul proiect vizat este achiziţia unei clădiri de birouri situate pe strada Polonă din Bucureşti # Ziarul Financiar
Bursă. Administratorii de fonduri raportează active de 67,3 mld. lei la final de ianuarie, plus 7,4%. Flux de capital de 1,6 mld. lei într-o singură lună # Ziarul Financiar
Activele nete aferente celor 291 de fonduri deschise şi închise, atât locale cât şi străine, au raportat o creştere de 7,4% în cursul lunii ianuarie, atingând pragul de 67,3 mld. lei (13,2 mld. euro).
Fagura, platformă de creditare participativă cu origini în Republica Moldova, strânge 1,5 milioane de euro într-o rundă convertibilă şi vizează o rundă totală de 3 milioane de euro # Ziarul Financiar
Fagura, platformă de creditare participativă (crowdlending) fondată în Republica Moldova şi prezentă în România, a atras investitori din comunitatea de business angels Bravva Angels într-o rundă convertibilă de 1,5 milioane de euro strânsă în ultimul an, potrivit unui comunicat Bravva Angels.
Răsturnare de situaţie în războiul din Orientul Mijlociu: Pentagonul şi cel puţin un guvern din Golf poartă discuţii pentru a cumpăra interceptoare produse în Ucraina pentru a putea respinge atacurile cu drone iraniene. O dronă costă 30.000 de dolari, în timp ce o rachetă americană interceptoare costă 13,5 mil. de dolari # Ziarul Financiar
Cum treci de la notificări, crypto şi teama de ţepe la investiţii pe termen lung într-o lume care şi-a pierdut răbdarea. „Viaţa poate rămâne iraţională mult mai mult timp decât crezi, dar momentele de panică pot fi urmate de cele mai mari oportunităţi“ # Ziarul Financiar
Se apropia apusul unei zile geroase de februarie, iar una dintre vechile clădiri ale Academiei de Studii Economice din Bucureşti – cea care poartă numele lui Virgil Madgearu, economist şi profesor interbelic, dispărut tragic într-o Românie frământată de legionari – părea că adăposteşte nu doar studenţi, ci o densitate de curiozitate, scenarii personale şi mii de întrebări încă nerostite.
