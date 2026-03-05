Ministrul Energiei respinge scenariul carburanților la 10 lei

20:00

Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a declarat, joi, că în instituţia sa va urma o nouă rundă de reducere de posturi, fiind vorba de circa 159, dintre care majoritatea sunt ocupate, la care se vor mai adăuga încă 80 de posturi de la Poliţia Locală, şi în acest caz în jur de jumătate fiind ocupate.