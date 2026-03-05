Record european în România. Doar China ne mai depășește în comunicații cuantice, imposibil de interceptat, conform creatorilor
Economica.net, 5 martie 2026 22:20
IonQ, gigant american în domeniul platformelor cuantice, a finalizat implementarea tehnologiei care alimentează Infrastructura Națională de Comunicații Cuantice a României (RoNaQCI). Inițiativa reprezintă una dintre cele mai mari și mai complexe rețele operaționale de distribuție cuantică a cheilor (QKD) din Europa și una dintre cele mai extinse de acest tip din afara Chinei.
Acum 30 minute
22:30
Exporturile de uleioase ale României au sărit de pragul de 1 milion de tone, în trend cu anul trecut. Suntem liderii UE # Economica.net
Deși este printre ultimii la exporturile de produse procesate din plante oleaginoase, România își menține poziția de lider la livrările de materii prime. Astfel, de la începutul acest an comercial, agricultorii români au vândut peste granițele UE o treime din tot ce a exportat comunitatea europeană. Față de anul trecut, cantitățile sunt similare.
Acum o oră
22:20
One United Properties mai așteaptă cu vânzarea One Tower, cea mai scumpă clădire de birouri din România # Economica.net
One United Properties, care a scos la vânzare One Tower din București, mai așteaptă cu vânzarea clădirea de birouri. Deși are un cumpărător la prețul cerut, tranzacția nu este iminentă, spune cofondatorul companiei, Victor Căpitanu.
22:20
În plină criză a gazelor, energia electrică este gratuită vineri timp de șase ore în România. Prețul mediu spot al zilei coboară sub cel din Germania # Economica.net
Nu a venit bine primăvara iarna, și am ajuns deja la prețuri zero în piața pentru a doua zi de energie electrică, timp de mai multe ore, într-o zi lucrătoare. Vineri, 6 martie, energia electrică este gratuită vreme de 6 ore în piața de la București.
22:20
Președintele Nicușor Dan a declarat azi, în contextul creșterilor de prețuri din benzinării, că taxele pe carburant nu vor mai crește, dar nici nu vor fi reduse.
22:20
22:20
RECORD Cum a ajuns o localitate de lângă București cea mai asigurată din țară, în doar două săptămâni. Curg amenzile pentru lipsa asigurării de locuință # Economica.net
Corbeanca, localitate din județul Ilfov apropiată de București și recunoscută pentru dezvoltarea sa pe segmentul imobiliar, a ajuns să fie cea mai asigurată unitate administrativă din România în doar două săptămâni, cu un procent al caselor protejate de 75%. Explozia a venit după ce primarul din Corbeanca a hotărât, în toamna anului trecut, să aplice masiv amenzi, o premieră în cei 18 ani de când există legea privind asigurarea obligatorie a locuinței.
22:10
Alternativa Poloniei la prgramul SAFE al UE nu va reduce rezervele Năncii Centrale – guvernator # Economica.net
Banca Naţională a Poloniei (NBP) nu va propune o altă alternativă la programul SAFE al Uniunii Europene care să-i reducă rezervele în scopul finanţării apărării, a afirmat joi guvernatorul NBP, Adam Glapinski (foto), adăugând că el crede că profiturile instituţiei pot fi utilizate, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Acum 2 ore
21:50
Preşedintele Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), Odile Renaud-Basso, a declarat joi pentru Reuters că Turcia trebuie "să rămână pe cursul corect" în lupta contra inflaţiei, şi a salutat deciziile băncii centrale pentru a atenua efectele conflictului din Orientul Mijlociu, transmite Agerpres.
21:20
Peter Szijjarto, despre amenințările lui Zelenski: Este o situaţie complet nouă în Europa ca preşedintele unei ţări să ameninţe cu moartea premierul unei ţări membre a NATO şi a UE # Economica.net
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a formulat pur şi simplu o ameninţare cu moartea împotriva premierului ungar Viktor Orban, a declarat joi ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto, după ce Zelenski a susţinut că ar putea trimite armata ucraineană după Orban dacă acesta nu deblochează ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de UE, ajutor blocat prin veto de Orban ca represalii faţă de întârzierea repunerii în funcţiune a secţiunii ucrainene a conductei petroliere Drujba, relatează agenţia MTI, transmite Agerpres.
21:10
Iranul nu caută nici încetarea focului, nici negocieri cu SUA, anunță ministrul de Externe Abbas Araghchi # Economica.net
Şeful diplomaţiei iraniene Abbas Araghchi a afirmat joi că Iranul nu caută nici ''încetarea focului'', nici ''negocieri'' cu Statele Unite, în a şasea zi a războiului din Orientul Mijlociu, informează AFP, transmite Agerpres.
Acum 4 ore
20:50
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat joi că, în acest moment, există 800 de cereri de asistență consulară și în emisfera estică - Indonezia, Thailanda, Cambogia.
20:40
Lista „rușinii”: prag minim pentru persoanele fizice și firmele cu datorii la bugetele locale # Economica.net
Ministerul Dezvoltării a pus în transparență decizională un proiect de act normativ care stabilește valorile minime a obligațiilor fiscale restante atât pentru persoanele fizice, cât și pentru firme.
20:20
Revolut a depus aplicația pentru obținerea licenței bancare în SUA și numește un nou CEO în această piață # Economica.net
Revolut, companie fintech globală cu peste 70 de milioane de clienți în întreaga lume, a anunțat astăzi că a depus aplicația pentru obținerea licenței (cartei) unei viitoare entități bancare localizate în SUA, la Biroul pentru Control Monetar (OCC) și Corporația pentru Garantarea Depozitelor Federale (FDIC).
20:10
Conducta Drujba, prin care este transportat țiței rusesc spre Ungaria și Slovacia, ar putea fi repusă în funcțiune într-o lună și jumătate, anunță Zelenski # Economica.net
Conducta petrolieră Drujba, care trece prin Ucraina şi aprovizionează cu petrol rusesc Ungaria şi Slovacia, dar este scoasă din funcţiune în urma a ceea ce Kievul afirmă că a fost un atac rusesc, ar putea deveni operaţională abia peste o lună şi jumătate, a declarat joi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite AFP, relatează Agerpres.
20:00
ANAT propune trei mecanisme de protecție pentru turiști, în contextul crizei turiștilor români blocați în Orientul Mijlociu # Economica.net
Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) propune trei mecanisme de protecţie pentru turişti, respectiv fondul de garantare pentru agenţii, fondul pentru biletele de avion şi fondul de repatriere în situaţii de criză, şi îşi exprimă disponibilitatea de a colabora cu autorităţile pentru implementarea lor, relatează Agerpres.
19:40
Guvernul aprobă contractarea unui împrumut de la BIRD de până la 300 de milioane de euro pentru proiecte în domeniul energetic # Economica.net
Guvernul a adoptat, joi, un memorandum prin care aprobă contractarea de către România a unui împrumut de până la 300 de milioane de euro de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), transmite Agerpres.
19:20
Bogdan Ivan: România are rezerve de combustibili pe cinci luni în situaţia ipotetică și exclusă de a nu mai rafina și importa un litru de ţiţei # Economica.net
România are rezerve de combustibili care pot acoperi necesarul pentru următoarele cinci luni, în situaţia ipotetică şi exclusă în care nu s-ar mai rafina sau importa un litru de motorină sau benzină, a transmis, joi, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la briefingul de presă ce a urmat şedinţei de Guvern, relatează Agerpres.
19:10
Rafinăriile încep să se oprească în lipsa petrolului care nu mai poate ieși din Golful Persic # Economica.net
Complexul petrochimic de stat din India Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL) a oprit o unitate de distilare a țițeiului și mai multe unități secundare la rafinăria sa de 300.000 de barili pe zi, din cauza lipsei de petrol, au declarat trei surse apropiate situației pentru Reutres.
19:10
Autostrada București - Alexandria A6 parcurge încă o etapă importantă. Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate emite acordul de mediu necesar construirii șoselei de mare viteză din sudul țării.
19:00
Zelenski îl amenință pe Orban că trimite armata după el dacă mai continuă să blocheze ajutorul UE pentru Ucraina de 90 de miliarde de euro # Economica.net
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a ameninţat joi pe premierul ungar Viktor Orban cu o acţiune militară a Ucrainei împotriva Ungariei dacă aceasta din urmă nu deblochează ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de UE, ajutor blocat prin veto de Orban ca represalii faţă de întârzierea repunerii în funcţiune a secţiunii ucrainene a conductei petroliere Drujba, relatează agenţiile Reuters şi EFE, transmite Agerpres.
Acum 6 ore
18:50
Guvernul a adoptat o ordonanță care conține măsuri noi de consolidare a disciplinei fiscale și eficientizarea colectării veniturilor # Economica.net
Guvernul a adoptat, la propunerea Ministerului Finanţelor, o ordonanţă de urgenţă care introduce măsuri pentru consolidarea disciplinei fiscale şi eficientizarea colectării veniturilor bugetare, precum şi pentru simplificarea relaţiei dintre contribuabili şi administraţia fiscală, inclusiv prin extinderea monitorizării cesiunii de părţi sociale şi eliminarea unor proceduri administrative redundante, anunță Agerpres.
18:30
Drona care a lovit o bază britanică din Cipru nu a fost trasă din Iran, anunță Guvernul de la Londra # Economica.net
Drona Shahed care a lovit luni dimineaţă baza Forţelor aeriene britanice (RAF) de la Akrotiri, în Cipru, nu a fost lansată din Iran, a confirmat joi guvernul britanic, transmite agenţia EFE, relatează Agerpres.
18:10
Franța permite aterizarea în bazele sale doar a avioanelor militare americane care nu sunt implicate în atacarea Iranului # Economica.net
Statul Major al Forţelor Armate Franceze a comunicat joi că a permis folosirea bazei de la Istres, din sud-estul Franţei, de către avioane militare americane, doar după ce a primit "garanţii complete" că acestea nu participă în niciun fel la operaţiunile Statelor Unite împotriva Iranului, transmite AFP, relatează Agerpres.
17:50
E.ON România a obținut o finanțare europeană de 120 de milioane de lei pentru alimentarea cu energie electrică a viitorului Spital Regional de Urgență Iași # Economica.net
Compania de distribuție Delgaz Grid, parte a grupului E.ON România, anunță că a semnat un contract de finanțare în valoare totală de aproximativ 145 de milioane de lei (29 de milioane de euro), pentru alimentarea cu energie electrică a viitorului Spital Regional de Urgență (SRU) Iași, unitate medicală ce va deservi locuitorii din Regiunea Nord-Est a României.
17:40
PPC a finalizat lucrări de modernizare în valoare de peste 22 de milioane de lei la rețeaua din județul Constanța # Economica.net
Compania Rețele Electrice România, parte a grupului PPC, a finalizat lucrările de modernizare ale rețelelor de distribuție de energie electrică care deservesc peste 4.000 de clienți din localitatea Năvodari, în valoarea totală de peste 22 de milioane de lei (cu TVA). Societatea a atras fonduri europene pentru co-finanțarea proiectelor, prin intermediul Fondului pentru Modernizare. Co-finanțarea europeană a fost în valoare de circa 17,5 milioane de lei.
17:20
MOL și Slovnaft au depus o plângere la Direcția Generală de Concurență a Comisiei Europene pentru un abuz al companiei croate JANAF, care nu le permite să importe petrol din Rusia # Economica.net
MOL și Slovnaft anunță că au depus o plângere oficială la Direcția Generală de Concurență a Comisiei Europene, susținând că JANAF, compania care operează conducta croată de țiței, abuzează de poziția sa de monopol.
17:10
APIA a început eliberarea adeverințelor pentru beneficiarii intervenției privind bunăstarea porcinelor și păsărilor care vor să acceseze credite # Economica.net
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) eliberează, începând de joi, adeverinţe pentru fermierii beneficiari ai intervenţiei DR-06 "Bunăstarea animalelor", pachetele porcine şi păsări, care doresc să acceseze credite pentru finanţarea activităţilor curente, potrivit unui comunicat al instituţiei.
17:00
Guvernul introduce o primă de stabilitate de până la 27.000 de lei pentru tinerii aflați la rimul loc de muncă # Economica.net
Guvernul a aprobat o ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj, care introduce o primă de stabilitate de până la 27.000 de lei pentru tinerii care nu sunt angajaţi şi nu urmează studii (NEET) şi se angajează pentru prima dată pe perioadă nedeterminată, şi extinde sprijinul pentru angajarea persoanelor vulnerabile, a anunţat joi Ministerul Muncii, transmite Agerpres.
17:00
Primăria Municipiului Galați informează că astăzi, în ședința Consiliului Local, a fost aprobată o hotărâre importantă privind o serie de reduceri la impozitele locale pentru persoanele cu handicap și însoțitorii acestora.
17:00
Wizz Air a prelungit suspendarea zborurilor către o parte din destinațiile din Orientul Mijlociu până pe 15 martie # Economica.net
Wizz Air a anunțat că a prelungit cu o săptămână suspendarea zborurilor către și dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman până pe 15 martie inclusiv. Compania reia din 8 martie zborurile din Regatul Unit către Jeddah și Medina din Arabia Saudită.
Acum 8 ore
16:50
Bad Bunny, vedeta spectacolului din pauza Super Bowl, finala campionatului de fotbal american, din acest an, a purtat haine Zara. A fost o abatere surprinzătoare de la tradiția de a purta branduri de lux consacrate. Iar pentru Inditex, compania din spatele brandului, este un pas îndrăzneț către conceptul de lux mai accesibil.Ținuta crem, monocromatică, a lui Bad Bunny, creată special de Zara, a fost o surpriză pentru publicul Super Bowl. Brandul a îmbrăcat și dansatorii, trupa și orchestra. Pentru Inditex, și în special pentru Zara, această mișcare are implicații clare.
16:10
Normarea activităţii magistraţilor se va face, nu este o chestiune de opţiune, spune un oficial al CSM # Economica.net
Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Gheorghe-Liviu Odagiu, a declarat, joi, la Târgu Mureş, că normarea activităţii magistraţilor se va face cu certitudine, fiind doar o chestiune de timp, într-un context în care numărul de dosare este în creştere, iar resursele umane sunt din ce în ce mai limitate, scrie Agerpres.
16:00
Planurile pentru repatrierea cetăţenilor români au fost actualizate, a anunţat joi ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.
15:50
Iranul a lansat încă o salvă de rachete către Israel, ce susţine că sunt 13 impacturi de proiectile de la începutul războiului # Economica.net
Iranul a lansat joi după-amiază încă un tir de rachete către Israel, a anunţat armata israeliană, adăugând că apărarea antiaeriană acţionează pentru a intercepta proiectilele, transmite agenţia DPA, scrie Agerpres.
15:50
Marja de profit a Prada, afectată de achiziţionarea Versace pentru 1,3 miliarde de euro # Economica.net
Producătorul italian de articole de lux Prada a raportat joi o creştere de 8% a veniturilor în 2025, pe fondul evoluţiei peste aşteptări a mărcii sale Miu Miu, deşi marja de profit a avut de suferit după achiziţionarea rivalului Versace, iar profitabilitatea va continua să fie afectată şi în acest an, transmite Reuters citată de Agerpres.
15:40
Preț reglementat la gaze pentru populație timp de un an, factura ar trebui să nu crească – decizie de azi a Guvernului. Cum se va calcula prețul din factură # Economica.net
Guvernul a decis astăzi prin ordonanță de urgență “o măsură unică la nivel european”, prin care, de la 1 aprilie, moment la care se va desființa prețul maxim plafonat de 0,31 lei/kWh se gaz, și va institui un mecansim de preț reglementat pentru clienții casnici, timp de un an, prin care prețul să nu crească, au transmis oficialii.
15:40
Alfa Software din Cluj-Napoca a încheiat anul 2025 cu afaceri de 20,7 milioane de lei, în creștere cu 18% # Economica.net
Alfa Software, furnizor român de sisteme informatice de business, anunță că a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 20,7 milioane de lei, în creștere cu 18% față de anul anterior.
15:30
Distrigaz Sud Reţele a întrerupt temporar alimentarea cu gaze pe mai multe străzi din sectorul 6 al Capitalei # Economica.net
Distrigaz Sud Reţele a întrerupt temporar, joi, alimentarea cu gaze naturale pe mai multe străzi din sectorul 6 al Capitalei, din cauza unei avarii asupra unei conducte aferente reţelei de distribuţie, fiind afectaţi în urma acestui incident 155 de clienţi casnici.
15:20
Franţa, Italia şi Grecia îşi coordonează forţele militare trimise în Marea Mediterană # Economica.net
Franţa, Italia şi Grecia îşi vor coordona forţele militare trimise în Cipru şi în estul Mării Mediterane, în contextul războiului din Orientul Mijlociu, a afirmat joi o sursă a AFP apropiată de preşedintele francez Emmanuel Macron, anunţă Agerpres.
15:20
Peste 840.000 de declaraţii de avere şi interese au fost depuse la ANI în 2025, primul an în care NU mai sunt publice # Economica.net
genţia Naţională de Integritate (ANI) a înregistrat, anul trecut, 846.719 declaraţii de avere şi interese, depuse de 355.378 de deponenţi unici, acestea fiind analizate automat prin intermediul sistemului intern de tip big-data, se arată în bilanţul activităţii instituţiei publicat joi.
15:10
Mutarea locaţiilor pentru jocurile de noroc în zone industriale, nerezidenţiale, pe agenda primarului Timişoarei # Economica.net
Primarul Dominic Fritz a declarat, joi, că trei sferturi din prezentele locaţii în care se desfăşoară în prezent activităţi de jocuri de noroc în Timişoara sunt în preajma şcolilor şi că pe viitor, la prelungirea autorizaţiilor acestora, îşi doreşte mutarea într-o zonă industrială, nerezidenţială, pentru a proteja în primul rând copiii, scrie Agerpres.
15:00
Romsilva va fi condusă pe modelul unei firme private: orientată spre eficienţă, rezultate, responsabilitate # Economica.net
Reforma Romsilva intră într-o nouă etapă, oficializată de guvern joi, 5 martie. "Prin această Hotărâre, trecem de la un model administrativ fragmentat, fără criterii de performanţă, la unul regional, mai coerent şi mai eficient. Reducem structurile birocratice şi ne asigurăm că cine nu livrează rezultate nu va mai fi în funcţie ani de zile. Reforma pune accent pe rezultate, pe utilizarea corectă a resurselor publice şi pe evaluarea obiectivă a performanţei. Pădurile României au nevoie de o Romsilva reformată", a declarat ministra mediului, apelor şi pădurilor, Diana Buzoianu, în comunicat.
15:00
Nicuşor Dan: Românii sunt „absolut protejaţi” în contextul conflictului din Orientul Mijlociu # Economica.net
Trimisul special al AGERPRES, Oana Ghiţă, transmite: Românii sunt "absolut protejaţi" în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, a declarat, joi, la Varşovia, preşedintele Nicuşor Dan.
Acum 12 ore
14:50
CJUE confirmă: statele UE pot condiţiona acordarea beneficiilor sociale pentru subzistenţă de dovada unei legături stabile cu ţara în care trăiesc # Economica.net
Statele membre ale Uniunii Europene pot solicita cetăţenilor din alte ţări ale UE să deţină un permis de şedere de lungă durată pentru a avea acces la anumite servicii de asistenţă socială, a indicat joi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), informează EFE, scrie Agerpres.
14:50
Guvernul rus va discuta în curând oprirea exporturilor de gaze spre Europa, spune vicepremierul Alexander Novak # Economica.net
Guvernul rus se va reuni în curând pentru a discuta oprirea exporturilor de gaze către Europa, a declarat joi vicepremierul Alexander Novak, transmite Reuters, citată de Agerpres.
14:10
33 de medicamente noi intră pe lista de gratuite şi compensate. E una dintre cele mai extinse actualizări a listei de medicamente la care au acces asiguraţii # Economica.net
Guvernul a aprobat o nouă actualizare a listei de medicamente gratuite și compensate, la propunerea Ministerului Sănătăţii. Este una dintre cele mai ample actualizări ale listei din ultimii ani, spune MS.
14:10
Mark Rutte nu vede necesitatea invocării Articolului 5 al NATO după incidentul cu racheta iraniană din Turcia # Economica.net
Doborârea unei rachete balistice care se îndrepta spre Turcia de către apărarea aeriană a NATO nu oferă un motiv imediat pentru a declanşa clauza de apărare reciprocă prevăzută de Articolul 5 al Alianţei Nord-Atlantice, a declarat joi secretarul general Mark Rutte pentru Reuters.
14:00
Autobuzele STB vor circula din nou pe calea de rulare a tramvaielor, începând de sâmbătă # Economica.net
Primăria Capitalei anunţă că va fi reluată circulaţia autobuzelor pe calea de rulare a tramvaielor, începând de sâmbătă.
14:00
Banca Centrală a Germaniei (Bundesbank) a raportat joi pierderi de 8,6 miliarde de euro pentru 2025, la jumătate comparativ cu pierderile de 19 miliarde de euro înregistrate în 2024, dar chiar şi aşa este vorba de a doua cea mai mare pierdere anuală înregistrată în istoria băncii, transmite DPA.
13:10
Explozia prețurilor la carburanți. Războiul din Iran doar a turnat gaz pe foc în regiunea noatră, care era inflamată dinainte ANALIZĂ # Economica.net
Criza din Orientul Mijlociu, care a inflamat masiv și rapid prețurile la țiței și în special la carburanți este doar una dintre cauzele problemelor in România și din zona noastră. Care s-a suprapus însă peste altele, specifice zonei noastre.
