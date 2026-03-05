Record european în România. Doar China ne mai depășește în comunicații cuantice, imposibil de interceptat, conform creatorilor

15:40

Guvernul a decis astăzi prin ordonanță de urgență “o măsură unică la nivel european”, prin care, de la 1 aprilie, moment la care se va desființa prețul maxim plafonat de 0,31 lei/kWh se gaz, și va institui un mecansim de preț reglementat pentru clienții casnici, timp de un an, prin care prețul să nu crească, au transmis oficialii.