Fondurile de pensii administrate de NN Group şi Allianz deţin fiecare peste 5% din Electro-Alfa International
6 martie 2026
Fondurile de pensii private administrate de NN Group şi Allianz au cumpărat acţiuni în oferta publică iniţială realizată de producătorul de echipamente electrice şi soluţii pentru infrastructură energetică Electro-Alfa International (EAI), controlând fiecare peste 5% din capitalul companiei, conform ultimelor date disponibile pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
• • •
Acum 30 minute
00:00
Guido Crosetto, ministrul Apărării din Italia, a invocat ieri articolul 5 (privind apărarea colectivă) al Tratatului NATO, în contextul războiului cu Iranul, potrivit site-ului cotidianului Il Sole 24 Ore.
00:00
*23 de experţi în medicină, toxicologie şi sănătate din Uniunea Europeană au trimis o scrisoare deschisă către Ursula von der Leyen * Ei îl acuză pe comisarul european pentru sănătate, Oliver Varhely, că afirmaţiile sale potrivit cărora ţigările electronice, pliculeţele cu nicotină sau produsele din tutun încălzit ar fi and #8222;la fel de dăunătoare and #8221; ca ţigările clasice contrazic în mod direct consensul ştiinţific internaţional
00:00
Meta Estate Trust a raportat, pentru anul 2025, rezultate financiare preliminare mixte, într-un context socio-economic nelipsit de provocări. Anul trecut a adus pentru companie o activitate investiţională dinamică, lichidizarea unor investiţii semnificative, diversificarea liniilor de business şi rebalansarea portofoliului, potrivit Departamentului de Analiză al https://tradeville.ro/?utm_source=bursaro and utm_medium=media and utm_campaign=treviqTradeVille.
00:00
Vicepremierul Oana Gheorghiu a lansat recent un apel pentru eliminarea birocraţiei şi a munţilor de hârtii generaţi de instituţiile statului. Există o soluţie simplă care ar fi putut preveni cel puţin 44.000 de plicuri trimise către 22.000 de de investitori ai Fondului Proprietatea şi care ar putea scuti în viitor aproximativ 150.000 de investitori de milioane de hârtii inutile.
00:00
00:00
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a scăzut la 5,80%, de la 5,88%.
00:00
Euro a scăzut, ieri, cu 0,0022 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0937 lei/euro.
00:00
* Tranzacţiile cu acţiuni Banca Transilvania - pe prima treaptă în topul rulajului* Evaluarea bursieră a Electro-Alfa International a ajuns la 2,07 miliarde lei, cu 24,3% peste cea din oferta publică
00:00
Prognoza pentru RomâniaValorile termice vor fi comparabile cu cele din intervalul anterior în cea mai mare parte a ţării.
00:00
Introducerea monedei euro digitale este blocată în Parlamentul European, deşi o astfel de măsură ar reduce dependenţa de infrastructura americană de plăţi (Visa, Mastercard, PayPal), se arată într-un articol publicat de Euronews.
00:00
Consiliul UE a aprobat regulamentul privind clauzele de slavgardare din tratatul cu Mercosur # Bursa
Consiliul Uniunii Europene a aprobat, ieri, regulamentul privind activarea mecanismelor de salvgardare pentru produsele agricole în cadrul acordurilor comerciale UE-Mercosur, potrivit unui comunicat de presă emis de instituţia de la Bruxelles.
00:00
Un nebun aruncă o piatră în puţ şi o mie de nătărăi se aruncă după ea să vadă dacă pluteşte sau se duce la fund # Bursa
Nebunul din povestea noastră nu este chiar nebun. Este doar puţin şmecher iar, de restul, cît cuprinde, este umflat ca o păpuşă de gumilastic de un uriaş orgoliu care îl mînă de la spate, tiranic, să se bage în seamă ori de cîte ori are prilejul. Ba, chiar şi cînd nu are prilejul!
00:00
* Dan Coatsworth, AJ Bell: and #8222;Situaţia evoluează rapid, iar investitorilor le este greu să stabilească dacă va exista o criză energetică de durată sau doar un şoc scurt, dar puternic and #8221;
00:00
* (Interviu cu Lena Birse, Popular Investor eToro)Reporter: Traversăm o perioadă foarte încărcată din punct de vedere geostrategic şi macroeconomic. Cum evoluează pieţele de investiţii în aceste condiţii deosebit de dificile?
00:00
Lumea se află într-o fază de pre-configurare a unui conflict global, în care mai multe războaie regionale încep să se conecteze strategic.
00:00
Războiul din Orientul Mijlociu - gata de escaladare; Deschid kurzii frontul terestru în Iran? # Bursa
Deschiderea unui front terestru în Iran prin intermediul forţelor kurde din nordul Irakului, într-o strategie care va combina bombardamentele aeriene cu operaţiuni clandestine şi tentative de destabilizare internă a regimului de la Teheran, pare a fi pe masa oficialilor americani, potrivit informaţiilor publicate de CNN, Axios, The New York Times şi Welt, care citează surse din interiorul CIA şi Pentagonului.
Acum 4 ore
22:00
Abbas Araghchi: Iranul respinge armistiţiul şi avertizează asupra unui and #8222;dezastru and #8221; în cazul unei invazii terestre # Bursa
Iranul nu intenţionează să accepte un armistiţiu şi nici să reia negocierile cu Statele Unite, a declarat ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, în cea de-a şasea zi a conflictului care se extinde în Orientul Mijlociu.
21:40
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că sprijină ideea unei ofensive lansate de forţele kurde împotriva Iranului.
21:10
Emmanuel Macron anunţă sprijin militar pentru Liban şi cere Israelului să nu extindă conflictul # Bursa
Franţa va oferi sprijin militar şi logistic armatei libaneze, a anunţat preşedintele Emmanuel Macron, care a făcut totodată apel la Israel să nu extindă conflictul în Liban.
20:40
Ministerul spaniol al Apărării a anunţat joi că va trimite o fregată în Cipru pentru o misiune de protecţie, în contextul tensiunilor din regiune şi după ce o bază militară britanică de pe insulă a fost lovită de o dronă.
20:30
Escaladarea conflictului din Iran a generat o nouă criză energetică în regiunea separatistă Transnistria din Republica Moldova, unde aprovizionarea cu gaze a fost afectată, riscând să repete situaţia de anul trecut, când livrările de căldură şi electricitate către populaţie şi industrie au fost întrerupte.
Acum 6 ore
20:10
Wizz Air prelungeşte suspendarea zborurilor către Israel, Dubai, Abu Dhabi şi Amman până pe 15 martie # Bursa
Compania aeriană Wizz Air a anunţat joi că suspendarea tuturor zborurilor către şi dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi şi Amman va fi menţinută până duminică, 15 martie inclusiv.
19:50
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat joi că statele membre ale Uniunii Europene sunt unite în evaluarea situaţiei generate de conflictul din Iran, în contextul atacurilor lansate de SUA şi Israel şi al ripostei militare a Teheranului în regiune.
19:30
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că Washingtonul ar trebui să aibă un rol direct în desemnarea viitorului lider al Iranului, după moartea liderului suprem Ali Khamenei.
19:20
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a anunţat joi că Regatul Unit va desfăşura încă patru avioane de vânătoare Typhoon în Qatar, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.
18:50
AP: Manifestanţi ai comunităţii iraniene din România susţin, la Bucureşti, campania militară împotriva regimului de la Teheran # Bursa
Mai mulţi membri ai comunităţii iraniene din ţara noastră au organizat joi o manifestaţie la Bucureşti, exprimându-şi sprijinul pentru campania militară lansată de Statele Unite şi Israel împotriva regimului iranian.
18:30
UE şi statele din Golf cer Iranului să înceteze atacurile care pun în pericol securitatea globală # Bursa
Uniunea Europeană şi statele din Golful Persic au lansat joi un apel către Iran pentru a opri imediat atacurile pe care le desfăşoară în regiune, avertizând că acestea reprezintă o ameninţare pentru stabilitatea regională şi pentru securitatea globală.
Acum 8 ore
18:10
ONU: Aproximativ 35.000 de oameni blocaţi pe mare în regiunea Golfului Persic din cauza conflictului # Bursa
Aproximativ 20.000 de marinari şi 15.000 de pasageri se află blocaţi în prezent în regiunea Golfului Persic, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu şi al perturbării traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, a declarat joi secretarul general al Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI), Arsenio Dominguez.
17:30
Preşedintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, a acuzat Iranul că ar fi lansat un atac and #8222;terorist and #8221; cu drone asupra unor obiective de pe teritoriul azer şi a avertizat că Baku ar putea răspunde prin măsuri de represalii. Teheranul a respins însă acuzaţiile, negând orice implicare.
17:00
Casa Albă: Marina SUA ar putea escorta petrolierele prin Strâmtoarea Ormuz, dacă va fi necesar # Bursa
Statele Unite ar putea mobiliza Marina militară pentru a escorta petrolierele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, dacă situaţia de securitate o va impune, a anunţat Casa Albă.
16:40
Victor Ponta o acuză pe Oana Ţoiu că nu a lăsat-o pe fiica sa să urce într-un avion de repatriere din Dubai # Bursa
Fostul premier Victor Ponta afirmă că fiica sa minoră nu a fost lăsată să urce la bordul unui avion trimis pentru repatrierea cetăţenilor români din Emiratele Arabe Unite, susţinând că decizia ar fi fost luată la nivelul Ministerului Afacerilor Externe, de către Oana Ţoiu.
16:30
Producătorul de inputuri organice pentru agricultură şi furnizorul de biotehnologie agricolă Norofert va emite aproape 3,48 milioane de acţiuni, în urma unei majorări de capital suprasubscrise, care a inclus şi conversia unor datorii în capital propriu ale unor membri ai board-ului* Operaţiunea de piaţă a inclus conversia în capital propriu a unor datorii ale companiei către membri ai board-ului
Acum 12 ore
16:20
Structurile de conducere ale Iranului continuă să funcţioneze, iar o eventuală tranziţie politică nu ar trebui să ducă la apariţia unui vid de putere, potrivit lui Hassan Ahmadian, profesor asociat la Universitatea din Teheran.
16:00
Premierul Libanului cere măsuri ferme pentru a împiedica activităţile Gardienilor Revoluţiei # Bursa
Premierul Libanului, Nawaf Salam, le-a cerut autorităţilor să ia and #8222;toate măsurile necesare and #8221; pentru a preveni orice activitate militară sau de securitate a membrilor Gardienilor Revoluţiei iraniene (IRGC) pe teritoriul libanez, înainte de deportarea acestora.
15:50
Regiunea autonomă Kurdistan din Irak nu intenţionează să se implice în războiul cu Iranul sau în eventuale escaladări militare din Orientul Mijlociu, a declarat joi preşedintele regional Nechirvan Barzani.
15:40
Uniunea Europeană analizează posibilitatea de a acorda Ucrainei sprijin financiar pentru repararea conductei petroliere Drujba, în contextul în care Ungaria şi Slovacia condiţionează susţinerea pentru Kiev şi adoptarea de noi sancţiuni împotriva Rusiei de reluarea transportului de petrol prin această infrastructură.
15:30
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a afirmat că România beneficiază deja de protecţia nucleară a NATO, reacţionând la propunerea preşedintelui francez Emmanuel Macron privind extinderea umbrelei nucleare franceze pentru aliaţii europeni.
15:30
Agenţia oficială de presă a Iranului, IRNA, a anunţat joi că bilanţul victimelor provocate de atacurile lansate de SUA şi Israel împotriva Iranului a ajuns la 1.230 de persoane decedate.
15:20
Gardienii Revoluţiei susţin că au lansat rachete grele asupra aeroportului Ben Gurion din Israel # Bursa
Gardienii Revoluţiei din Iran au anunţat joi, că au lansat un atac cu rachete asupra Aeroportului Internaţional Ben Gurion din Israel, precum şi asupra unei baze aeriene situate în incinta acestuia.
15:20
Guvernul a aprobat astăzi o ordonanţă de urgenţă prin care continuă plafonarea preţului gazelor naturale pentru consumatorii casnici cu încă un an, până la 1 ianuarie 2027. Preţul va fi acelaşi cu cel din prezent, adică 0,31 lei per kilowatt.
15:10
Mark Rutte: Incidentul cu racheta iraniană din Turcia nu justifică invocarea Articolului 5 al NATO # Bursa
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi că interceptarea unei rachete balistice care se îndrepta spre Turcia nu reprezintă, în acest moment, un motiv pentru activarea Articolului 5 al NATO, clauza de apărare colectivă.
15:00
Iranul a susţinut joi că a lansat rachete care vizau sediile forţelor kurde din Kurdistanul irakian
14:50
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat joi, în timpul vizitei sale la Varşovia, că nu intenţionează să convoace deocamdată Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) în legătură cu situaţia din Orientul Mijlociu, apreciind că evoluţiile din regiune nu reprezintă în prezent o ameninţare directă şi imediată pentru ţara noastră.
14:30
Conflict în Orientul Mijlociu: Spania trimite o fregată în Cipru pentru o misiune de protecţie # Bursa
Ministerul spaniol al Apărării a anunţat joi că va trimite o fregată în Cipru pentru o misiune de protecţie, în contextul tensiunilor din regiune şi după ce o bază militară britanică de pe insulă a fost lovită de o dronă.
14:20
Franţa a permis temporar prezenţa aeronavelor americane la bazele sale din Orientul Mijlociu # Bursa
Franţa a autorizat pentru o perioadă limitată staţionarea unor aeronave militare americane la bazele sale din Orientul Mijlociu, a anunţat joi Statul Major al armatei franceze.
14:10
Rusia: Cetăţean român condamnat la 15 ani de închisoare pentru presupus spionaj în favoarea Ucrainei # Bursa
Un tribunal din regiunea Krasnodar, în sudul Rusiei, a condamnat joi un cetăţean român la 15 ani de închisoare, după ce l-a găsit vinovat de spionaj în favoarea Ucrainei.
13:50
Zelenski: Ucraina şi SUA iau în considerare amânarea negocierilor cu Rusia din cauza conflictului din Orientul Mijlociu # Bursa
Ucraina a discutat cu Statele Unite posibilitatea amânării următoarei runde de negocieri trilaterale cu Rusia, precum şi schimbarea locului de desfăşurare a acestora, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, a declarat joi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.
13:40
Două zboruri venite din Dubai au aterizat joi pe Aeroportul Internaţional and #8222;Henri Coandă and #8221; din Bucureşti, aducând în România 250 de cetăţeni români care se aflau în Emiratele Arabe Unite.
13:20
Meloni: Italia, alături de Regatul Unit, Franţa şi Germania, sprijină apărarea aeriană a statelor din Golf # Bursa
Premierul italian Giorgia Meloni a declarat că Italia intenţionează să ofere sprijin ţărilor din Golful Persic, în coordonare cu Regatul Unit, Franţa şi Germania, precizând că este vorba în principal despre asistenţă în domeniul apărării aeriene.
12:40
Zelenski: 'SUA şi aliaţii săi cer Ucrainei ajutor pentru a se apăra de dronele iraniene de tip Shahed' # Bursa
Statele Unite şi aliaţii lor din Orientul Mijlociu au cerut ajutorul Ucrainei pentru a se apăra de drone iraniene de tip Shahed, anunţă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski
