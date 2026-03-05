Azerbaidjanul ameninţă cu represalii în urma atacului iranian cu drone
Bursa, 5 martie 2026 17:30
Preşedintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, a acuzat Iranul că ar fi lansat un atac and #8222;terorist and #8221; cu drone asupra unor obiective de pe teritoriul azer şi a avertizat că Baku ar putea răspunde prin măsuri de represalii. Teheranul a respins însă acuzaţiile, negând orice implicare.
Casa Albă: Marina SUA ar putea escorta petrolierele prin Strâmtoarea Ormuz, dacă va fi necesar # Bursa
Statele Unite ar putea mobiliza Marina militară pentru a escorta petrolierele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, dacă situaţia de securitate o va impune, a anunţat Casa Albă.
Victor Ponta o acuză pe Oana Ţoiu că nu a lăsat-o pe fiica sa să urce într-un avion de repatriere din Dubai # Bursa
Fostul premier Victor Ponta afirmă că fiica sa minoră nu a fost lăsată să urce la bordul unui avion trimis pentru repatrierea cetăţenilor români din Emiratele Arabe Unite, susţinând că decizia ar fi fost luată la nivelul Ministerului Afacerilor Externe, de către Oana Ţoiu.
Producătorul de inputuri organice pentru agricultură şi furnizorul de biotehnologie agricolă Norofert va emite aproape 3,48 milioane de acţiuni, în urma unei majorări de capital suprasubscrise, care a inclus şi conversia unor datorii în capital propriu ale unor membri ai board-ului* Operaţiunea de piaţă a inclus conversia în capital propriu a unor datorii ale companiei către membri ai board-ului
Structurile de conducere ale Iranului continuă să funcţioneze, iar o eventuală tranziţie politică nu ar trebui să ducă la apariţia unui vid de putere, potrivit lui Hassan Ahmadian, profesor asociat la Universitatea din Teheran.
Premierul Libanului cere măsuri ferme pentru a împiedica activităţile Gardienilor Revoluţiei # Bursa
Premierul Libanului, Nawaf Salam, le-a cerut autorităţilor să ia and #8222;toate măsurile necesare and #8221; pentru a preveni orice activitate militară sau de securitate a membrilor Gardienilor Revoluţiei iraniene (IRGC) pe teritoriul libanez, înainte de deportarea acestora.
Regiunea autonomă Kurdistan din Irak nu intenţionează să se implice în războiul cu Iranul sau în eventuale escaladări militare din Orientul Mijlociu, a declarat joi preşedintele regional Nechirvan Barzani.
Uniunea Europeană analizează posibilitatea de a acorda Ucrainei sprijin financiar pentru repararea conductei petroliere Drujba, în contextul în care Ungaria şi Slovacia condiţionează susţinerea pentru Kiev şi adoptarea de noi sancţiuni împotriva Rusiei de reluarea transportului de petrol prin această infrastructură.
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a afirmat că România beneficiază deja de protecţia nucleară a NATO, reacţionând la propunerea preşedintelui francez Emmanuel Macron privind extinderea umbrelei nucleare franceze pentru aliaţii europeni.
Agenţia oficială de presă a Iranului, IRNA, a anunţat joi că bilanţul victimelor provocate de atacurile lansate de SUA şi Israel împotriva Iranului a ajuns la 1.230 de persoane decedate.
Gardienii Revoluţiei susţin că au lansat rachete grele asupra aeroportului Ben Gurion din Israel # Bursa
Gardienii Revoluţiei din Iran au anunţat joi, că au lansat un atac cu rachete asupra Aeroportului Internaţional Ben Gurion din Israel, precum şi asupra unei baze aeriene situate în incinta acestuia.
Guvernul a aprobat astăzi o ordonanţă de urgenţă prin care continuă plafonarea preţului gazelor naturale pentru consumatorii casnici cu încă un an, până la 1 ianuarie 2027. Preţul va fi acelaşi cu cel din prezent, adică 0,31 lei per kilowatt.
Mark Rutte: Incidentul cu racheta iraniană din Turcia nu justifică invocarea Articolului 5 al NATO # Bursa
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi că interceptarea unei rachete balistice care se îndrepta spre Turcia nu reprezintă, în acest moment, un motiv pentru activarea Articolului 5 al NATO, clauza de apărare colectivă.
Iranul a susţinut joi că a lansat rachete care vizau sediile forţelor kurde din Kurdistanul irakian
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat joi, în timpul vizitei sale la Varşovia, că nu intenţionează să convoace deocamdată Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) în legătură cu situaţia din Orientul Mijlociu, apreciind că evoluţiile din regiune nu reprezintă în prezent o ameninţare directă şi imediată pentru ţara noastră.
Conflict în Orientul Mijlociu: Spania trimite o fregată în Cipru pentru o misiune de protecţie # Bursa
Ministerul spaniol al Apărării a anunţat joi că va trimite o fregată în Cipru pentru o misiune de protecţie, în contextul tensiunilor din regiune şi după ce o bază militară britanică de pe insulă a fost lovită de o dronă.
Franţa a permis temporar prezenţa aeronavelor americane la bazele sale din Orientul Mijlociu # Bursa
Franţa a autorizat pentru o perioadă limitată staţionarea unor aeronave militare americane la bazele sale din Orientul Mijlociu, a anunţat joi Statul Major al armatei franceze.
Rusia: Cetăţean român condamnat la 15 ani de închisoare pentru presupus spionaj în favoarea Ucrainei # Bursa
Un tribunal din regiunea Krasnodar, în sudul Rusiei, a condamnat joi un cetăţean român la 15 ani de închisoare, după ce l-a găsit vinovat de spionaj în favoarea Ucrainei.
Zelenski: Ucraina şi SUA iau în considerare amânarea negocierilor cu Rusia din cauza conflictului din Orientul Mijlociu # Bursa
Ucraina a discutat cu Statele Unite posibilitatea amânării următoarei runde de negocieri trilaterale cu Rusia, precum şi schimbarea locului de desfăşurare a acestora, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, a declarat joi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Două zboruri venite din Dubai au aterizat joi pe Aeroportul Internaţional and #8222;Henri Coandă and #8221; din Bucureşti, aducând în România 250 de cetăţeni români care se aflau în Emiratele Arabe Unite.
Meloni: Italia, alături de Regatul Unit, Franţa şi Germania, sprijină apărarea aeriană a statelor din Golf # Bursa
Premierul italian Giorgia Meloni a declarat că Italia intenţionează să ofere sprijin ţărilor din Golful Persic, în coordonare cu Regatul Unit, Franţa şi Germania, precizând că este vorba în principal despre asistenţă în domeniul apărării aeriene.
Zelenski: 'SUA şi aliaţii săi cer Ucrainei ajutor pentru a se apăra de dronele iraniene de tip Shahed' # Bursa
Statele Unite şi aliaţii lor din Orientul Mijlociu au cerut ajutorul Ucrainei pentru a se apăra de drone iraniene de tip Shahed, anunţă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski
Comisia Europeană nu se aşteaptă ca escaladarea conflictului implicând Iranul să declanşeze o migraţie în masă spre Europa, invocând asigurări din partea Turciei privind întărirea controalelor la frontieră
Gardienii Revoluţiei au a afirmat joi că Strâmtoarea Ormuz este sub controlul Republicii Islamice, conform legislaţiei internaţionale, şi a avertizat că navele care nu respectă protocoalele and #39;ar putea fi atacate sau scufundate and #39;
SUA afirmă că nu există în prezent planuri pentru desfăşurarea de trupe terestre americane în Iran # Bursa
Desfăşurarea de trupe terestre americane în Iran nu este planificată în prezent, a declarat miercuri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt
Iranul ameninţă că va lovi instalaţia nucleară de la Dimona dacă se încearcă o schimbare de regim la Teheran # Bursa
Iranul va lovi situl nuclear israelian de la Dimona dacă Israelul şi SUA vor căuta o schimbare de regim în Republica islamică, a ameninţat miercuri un oficial militar iranian, citat de agenţia de presă locală Isna
Rachete şi drone provenind din Iran au căzut joi pe teritoriul aeroportului din enclava azeră Nahicevan, declară o sursă apropiată Guvernului azer
Gardienii Revoluţiei anunţă joi că o rachetă iraniană a atins un petrolier american la Golful Persic, în a şasea zi de Război în Iran, care ripostează prin lovituri în regiune
Macron a discutat cu Trump şi Netanyahu şi a îndemnat la respectarea integrităţii teritoriale a Libanului # Bursa
Preşedintele francez Emmanuel Macron a discutat cu omologii săi american Donald Trump, libanez Joseph Aoun şi cu premierii libanez Nawaf Salam şi israelian Benjamin Netanyahu, pe care l-a îndemnat and #8221;să respecte integritatea teritorială a Libanului şi să se abţină de la o ofensivă terestră and #8221;
Atacul asupra şcolii de fete Shajareh Tayyebeh din oraşul iranian Minab a devenit unul dintre cele mai controversate episoade ale războiului dintre SUA-Israel şi Iran
Comisia Europeană şi Oliver Varhelyi, comisarul pentru sănătate, răspândesc informaţii false despre produsele moderne cu nicotină şi riscă astfel să submineze politicile de sănătate publică ale Uniunii, arată 23 de experţi şi instituţii de sănătate publică din statele membre ale UE, într-o scrisoare adresată Ursulei von der Leyen în 25 februarie 2026
Israelul anunţă că a realizat and #8221;progrese istorice privind protecţia lumii civilizate and #8221; prin războiul împotriva Iranului # Bursa
Israelul se afirmă joi că a realizat and #8221;progrese istorice and #8221; în protecţia sa şi a and #8221;lumii civilizate and #8221; prin războiul pe care-l poartă împreună cu Statele Unite împotriva Iranului
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a declarat miercuri că armata SUA deţine suficiente muniţii pentru a-şi duce la bun sfârşit campania împotriva Iranului, sugerând că războiul împotriva Republicii islamice ar putea dura până la opt luni
Sosirile şi înnoptările în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare inclusiv apartamente şi camere de închiriat au scăzut cu 7,3% şi respectiv cu 8,5%, în luna ianuarie 2026, comparativ cu luna ianuarie 2025, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS)
Un număr de 4.688.092 de pensionari era înregistrat în februarie 2026 în România, cu 9.978 mai puţini comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.780 de lei, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice
Preşedintele Nicuşor Dan, se află joi, la Varşovia, la invitaţia preşedintelui Republicii Polone, Karol Nawrocki, şeful statului urmând să aibă o întrevedere şi cu prim-ministrul Donald Tusk
Şeful Nvidia spune că investiţia de 30 de miliarde de dolari în OpenAI ar putea fi ultima înainte de listarea companiei # Bursa
Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a declarat că investiţia recentă de 30 de miliarde de dolari în OpenAI ar putea fi ultima realizată de compania sa în startupul de inteligenţă artificială, deoarece OpenAI s-ar putea lista bursă spre sfârşitul acestui an
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) anunţă că 23 de zboruri spre şi dinspre Tel Aviv, Damasc, Dubai, Doha au fost anulate joi din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu
China a anunţat joi că bugetul său pentru apărare, al doilea ca mărime din lume, mult în urma celui al Statelor Unite, va creşte cu 7% în 2026, un procent uşor mai mic decât anul trecut (7,2%), dar în linie cu anii precedenţi
Un val de pariuri plasate înaintea atacurilor americano-israeliene asupra Iranului a generat suspiciuni de tranzacţii bazate pe informaţii privilegiate şi a relansat dezbaterea privind reglementarea pieţelor de predicţie, conform unui articol publicat de Al Jazeera, din care relatăm cele ce urmeaza
China a cerut celor mai mari rafinării să suspende semnarea de noi contracte pentru exportul de combustibili rafinaţi şi să încerce să anuleze livrările deja angajate, pe fondul faptului că extinderea conflictului din Orientul Mijlociu a redus producţia rafinăriilor, au declarat joi mai multe surse din industrie şi comerţ, familiarizate cu situaţia
Iranul a susţinut joi că a lansat rachete care vizau sediile forţelor kurde din Kurdistanul irakian
Forţele Armate ale Iranului au negat că ar fi lansat vreo rachetă către teritoriul Turciei, insistând că Iranul respectă suveranitatea Turciei
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a participat săptămâna aceasta la testele maritime ale unui distrugător de ultimă generaţie şi ale unei rachete de croazieră lansate de pe submarin
Compania chineză Xiaomi testează roboţi umanoizi în fabrica sa de producţie pentru vehicule electrice, în încercarea de a creşte productivitatea liniilor de asamblare, a declarat preşedintele companiei, Lu Weibing, într-un interviu acordat CNBC la târgul Mobile World Congress din Barcelona
Putin a acuzat Ucraina de atac asupra unui petrolier rusesc care a explodat în largul Libiei # Bursa
Vladimir Putin a acuzat Ucraina de comiterea unui atac terorist asupra unuia dintre transportatorii de gaze naturale lichefiate ai Rusiei, care a explodat în flăcări şi s-a scufundat în Marea Mediterană, în largul Libiei
Statele Unite îşi extind cooperarea economică cu Venezuela, după cesecretarul american de interne Doug Burgum s-a întâlnit la Caracas cupreşedintele interimar Delcy Rodriguez
Guvernul Chinei a cerut celor mai mari rafinării de petrol din ţară să suspende exporturile de motorină şi benzină, deoarece escaladarea conflictului din Golful Persic perturbă sosirea ţiţeiului dintr-una dintre cele mai mari regiuni producătoare din lume
Autorităţile din Qatar evacuează locuitorii care trăiesc and #8222;în vecinătatea and #8221; Ambasadei SUA ca and #8222;măsură de precauţie temporară and #8221;, a anunţat joi Ministerul de Interne de la Doha
Iranul va viza instalaţia nucleară israeliană de la Dimona dacă Israelul şi Statele Unite vor încerca să schimbe regimul din Republica Islamică, a relatat miercuri agenţia de ştiri semi-oficială ISNA, citând un oficial militar iranian
