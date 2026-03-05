Preţul petrolului din SUA atinge cel mai ridicat nivel din 2024, pe fondul perturbării livrărilor din Orientul Mijlociu

18:15

Piaţa de ready-meals, adică mâncare gata preparată care poate fi consumată ca atare sau încălzită, a crescut în primul semestru din anul trecut cu 28% în volum şi cu 23% în valoare, mar­când o nouă perioadă de creştere după ce în ultimii ani acest segment a fost pe o pantă ascendentă, arată o analiză făcută de ZF pe baza datelor din prospectul de listare a Cris-Tim Family Holding, liderul pieţei.