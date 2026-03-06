Cum pot obține persoanele fizice bonificația de 3% din impozit. ANAF a modificat Declarația Unică
Adevarul.ro, 6 martie 2026 02:15
Un proiect de ordin al preşedintelui ANAF pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale introduce în Declarația Unică (formularul 212), bifa prin care pot beneficia de bonificația de 3% din impozit românii care au avut venituri ca PFA.
