Trebuie să spunem NU războiului
Adevarul.ro, 5 martie 2026 19:30
Evoluțiile politice și militare recente de pe mapamond se îndreaptă îngrijorător spre o escaladare a conflictelor – după declanșarea războiului asupra Ucrainei, Orientul Mijlociu este în plin război.
O fostă prezentatoare TV din Rusia devenită escortă în Dubai susține că cererea a crescut de la declanșarea războiului # Adevarul.ro
O fostă prezentatoare TV din Rusia, care a devenit escortă în Dubai, susține că cererea pentru lucrătoare sexuale a crescut de cinci ori în timpul conflictului militar, iar telefoanele lor sună neîncetat din partea cetățenilor blocați în Emiratele Arabe Unite.
Iranul ar fi lovit pentru prima dată un petrolier cu o dronă navală. Imagini cu momentul impactului # Adevarul.ro
Iranul ar fi folosit pentru prima dată o dronă navală pentru a lovi un petrolier în Golful Persic, într-un nou episod al confruntării maritime din regiune. Imagini apărute pe rețelele sociale ar arăta momentul în care dispozitivul fără echipaj se izbește de bordajul navei, însă detaliile atacului r
Războiul din Iran ar putea dura până în septembrie. Departamentul de Stat și structurile de informații recrutează personal suplimentar # Adevarul.ro
Războiul declanșat împotriva Iranului ar putea dura mult mai mult decât se anticipa inițial.
România nu se aliază cu Ucraina la Jocurile Paralimpice. Țara atacată de Rusia boicotează ceremonia de deschidere # Adevarul.ro
România are doi sportivi participanți la Jocurile Paralimpice de iarnă.
„Soțul decide”. Aproape o treime dintre bărbații din generația Z susțin că bărbatul trebuie să aibă ultimul cuvânt în familie # Adevarul.ro
Opinia că tinerii sunt, automat, mai progresiști în privința egalității de gen nu se confirmă pentru bărbații din generația Z, o treime dintre ei continuând să susțină norme tradiționale privind faptul că femeia trebuie să se ocupe de casă, iar bărbatul să ia deciziile.
Fermierii din sudul țării renunță la porumb și floarea soarelui. „Ne-am dus pe un asolament periculos” # Adevarul.ro
Suprafețele rezervate culturilor de primăvară s-au micșorat considerabil în două județe importante din sudul țării. Se renunță în masă la porumb și floarea-soarelui, însă nu fără efecte.
Imagini de la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Prima Doamnă a Poloniei, la Palatul Prezidențial din Varșovia # Adevarul.ro
Partenera de viață a președintelui României, Mirabela Grădinaru, a avut, joi, o întâlnire oficială cu soția președintelui Poloniei, Marta Nawrocka.
Wizz Air prelungește suspendarea zborurilor dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi şi Amman, până pe 15 martie # Adevarul.ro
Compania aeriană Wizz Air a anunțat joi că prelungește suspendarea zborurilor dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi şi Amman, până pe 15 martie, urmând ca zborurile din Regatul Unit către Jeddah şi Medina să fie reluate din 8 martie.
Anunţul Guvernului despre repatrierea românilor din Orientul Mijlociu. România a solicitat 5 zboruri prin mecanismul european de protecție civilă # Adevarul.ro
România a solicitat, prin Mecanismul european de protecție civilă, organizarea a cinci zboruri pentru evacuarea a circa 1.000 de cetățeni români din Orientul Mijlociu. Primul zbor, operat de HiSky, este programat pentru 6 martie.
Cosmin Seleși, probleme neașteptate de sănătate. Prezentatorul a ajuns de urgență la spital: „Viața îți mai dă câte o palmă” # Adevarul.ro
Prezentatorul emisiunii „Batem palma”, Cosmin Seleși, a trecut prin clipe tensionate după ce a resimțit dureri neașteptate și a fost nevoit să meargă de urgență la spital.
Premieră în China. Gestul făcut de Beijing înainte de vizita președintelui SUA Donald Trump # Adevarul.ro
Timp de șase zile consecutive, începând de vineri, 27 februarie, Beijingul nu a mai trimis avioane militare în apropierea Taiwanului, pentru prima dată în cel puțin trei ani. Analiștii spun că această pauză reflectă o prudență deliberată înaintea summitului Xi–Trump.
Ivan: Facem o analiză să vedem cu putem proteja şi companiile de creşterea preţurilor la gaze # Adevarul.ro
Ministerul Energiei a început o analiză pentru a vedea cum va putea proteja companiile din România de creşterea facturilor la gaze de la 1 aprilie.
Cum s-a văzut finala Eurosivion România din public. Momentele care nu au fost la televizor # Adevarul.ro
Juriul a hotărât piesa care ne va reprezenta la Eurovision 2026: ,,Choke me", cântată de Alexandra Căpitănescu. O alegere inedită și diferită față de melodiile trimise până acum de România în competiția muzicală. Am fost în sală în timpul finalei și vă spunem cum s-a văzut totul din public.
Scandal de corupție în armata rusă. Fostul prim-adjunct al ministrului Apărării, Ruslan Tsalikov, a fost reținut de autorități # Adevarul.ro
Forțele de securitate ruse l-au reținut pe Ruslan Tsalikov, fost prim-adjunct al ministrului Apărării, într-un caz de corupție care amenință imaginea armatei lui Vladimir Putin.
Noi zboruri de salvare din Orientul Mijlociu: Două avioane cu români care au fugit din Israel prin Egipt ajung joi pe Otopeni # Adevarul.ro
Continuă repatrierea românilor din Orientul Mijlociu: Două avioane sunt așteptate joi pe Otopeni cu turiști evacuați din Israel prin Peninsula Sinai.
Spania a trimis urgent fregata sa de top, Cristóbal Colón (F105), pentru a sprijini apărarea aeriană a Ciprului, după atacurile cu drone asupra bazei britanice RAF Akrotiri.
Crește contribuția la sistemul de pensii. Un an de vechime costă cât 5 salarii minime nete # Adevarul.ro
Condițiile de pensionare în România impun existența a minimum 15 ani de contributivitate pentru cei care ies la pensie la limita de vârstă și cel puțin 35 de ani de contribuții pentru cei care vor să se pensioneze anticipat. Însă sunt mulți români cărora le lipsesc ani de vechime.
Cât costă construirea unei case în regie proprie, eficientă energetic și rezistentă la cutremur # Adevarul.ro
Costurile unei construcții în regie proprie variază în 2026, în special din cauza materialelor de construcție folosite, dar poate fi estimat un buget realist analizând etapele. Specialiștii consultați de „Adevărul” au explicat, pas cu pas, care sunt costurile.
„Moartea tăcută” revine în războiul pe mare, după aproape 80 de ani: Torpila care a scufundat nava iraniană Iris Dena # Adevarul.ro
Oficialii de la Pentagon spun că este prima dată de la Al Doilea Război Mondial când SUA distrug o navă inamică folosind o torpilă.
Guvernul introduce prima de stabilitate pentru tineri, de 27.000 de lei. Ce alte măsuri au fost adoptate # Adevarul.ro
Guvernul a adoptat joi o ordonanță care reglementează sistemul asigurărilor pentru șomaj și măsurile active de ocupare a forței de muncă, inclusiv prin plata unei prime de stabilitate de 27.000 de lei.
UNESCO reacționează după ce Palatul prezidențial Golestan din Teheran a fost devastat de atacuri americano-israeliene # Adevarul.ro
Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) a reacționat după ce Palatul Golestan din Teheran, sit aflat pe Lista Patrimoniului Mondial, a suferit avarii puternice în urma unui bombardament americano-israelian.
Guvernul a adoptat o nouă ordonanţă de urgenţă în domeniul fiscal. Transferul părților sociale nu va mai putea ocoli ANAF # Adevarul.ro
Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care introduce noi reguli fiscale, printre măsuri numărându-se monitorizarea extinsă a cesiunilor de părți sociale și introducerea formularului precompletat pentru decontul de TVA.
Antrenor pedepsit blând după ce și-a filmat jucătoarele la duș. Tehnicianul a fost interzis în Cehia, dar poate activa în străinătate # Adevarul.ro
Antrenorul a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare și nu va putea antrena în Republica Cehă până în 2030, dar ar putea face acest lucru în altă țară. Reacția victimelor: „O bătaie de joc”.
Cum poate fi obținut rapid un extras de carte funciară online și de ce este important pentru tranzacțiile imobiliare # Adevarul.ro
Extrasul de carte funciară este unul dintre cele mai importante documente atunci când vine vorba despre proprietăți imobiliare în România.
8 din 10 adolescenți români au consumat alcool cel puțin o dată. Specialiștii explică unde începe prevenția # Adevarul.ro
Opt din zece adolescenți români cu vârste între 15 și 16 ani au consumat alcool cel puțin o dată, potrivit datelor prezentate de Agenția Română pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor.
Femeie din București reținută după ce ar fi lovit intenționat cu mașina un polițist local # Adevarul.ro
O femeie de 58 de ani din București a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce ar fi lovit intenționat un polițist local cu mașina.
Dr. Raluca Dinu, pneumolog MedLife: „Apneea în somn este o boală gravă, poate duce la moarte în somn” # Adevarul.ro
Sforăitul este, de cele mai multe ori, tratat cu umor sau resemnare.
Ce este „mirosul bătrâneții”, care poate apărea încă de la 40 de ani, și cum poate fi îndepărtat. „Eram disperată!” # Adevarul.ro
Odată cu înaintarea în vârstă, corpul nostru trece prin numeroase schimbări. Părul devine cărunt, în multe cazuri cade, apar riduri pe față și poate apărea un miros corporal denumit „mirosul bătrâneții”. Acesta nu este cauzat de lipsa igienei, însă poate fi eliminat.
Miracolul economic al Chinei se apropie de sfârșit: șase factori care indică o schimbare structurală # Adevarul.ro
Guvernul de la Beijing se pregătește să reducă ținta oficială de creștere a PIB pentru 2026, posibil la 4,5–5%, potrivit Bloomberg.
Protest în fața Ambasadei Iranului din București, în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Se cere organizarea unui referendum în Teheran # Adevarul.ro
Peste 100 de persoane au protestat joi, 5 martie, în fața Ambasadei Iranului din București, cerând înlăturarea actualului regim de la Teheran.
Coloane de blindate vor circula pe drumurile din România, anunță Ministerul Apărării. Ce sunt tacticele Cobra II # Adevarul.ro
Ministerul Apărării Naționale a anunțat, joi, 5 martie, că zeci de autovehicule tactice blindate COBRA II vor circula pe teritoriul României, în perioada 4-18 martie. Acțiunea are loc în cadrul procesului de distribuire a noii tehnici intrate în dotare.
Cele 10 țări din Europa care au făcut un plan de forță majoră în caz de război. Anunțul vine din Suedia # Adevarul.ro
Zece state din nordul Europei au convenit să elaboreze planuri pentru o posibilă evacuare transfrontalieră a cetățenilor în cazul izbucnirii unui război sau al unei alte crize majore.
Mai multe organizații civice protestează vineri în fața Palatului Cotroceni după numirile la șefia DNA, DIICOT și a Parchetului General # Adevarul.ro
Comunitatea Declic a anunțat că mai multe organizații civice protestează, vineri, 6 martie, de la ora 18:30, în fața Palatului Cotroceni și îi cer președintelui Nicușor Dan să refuze numirile procurorilor propuși la șefia DNA, DIICOT și a Parchetului General.
Imagine înfricoșătoare: un fotbalist belgian și-a umplut spatele cu ventuze. Ce este cuppingul # Adevarul.ro
Loïs Openda este atacant la Juventus Torino, locul 6 în Serie A.
Romancierul Antonio Lobo Antunes, unul dintre cei mai citiți și traduși scriitori de limbă portugheză din lume, propus de mai multe ori pentru premiul Nobel pentru Literatură, a decedat, a anunțat grupul editorial Leya.
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi că Guvernul a reglementat prețurile la gaze din aprilie 2026 până în aprilie 2027 și se lucrează la un mecanism prin care prețurile energiei electrice nu vor mai crește.
Oana Țoiu, discuții cu omologii din Arabia Saudită, Qatar și Oman, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Ce se întâmplă cu românii din zonele de conflict # Adevarul.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a purtat miercuri discuții telefonice cu omologii săi din Arabia Saudită, Qatar și Sultanatul Oman, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al dificultăților întâmpinate de cetățenii români aflați în regiune.
PSD boicotează ședința CGMB de vineri, ca protest împotriva lui Ciucu: „Nu ne vom lăsa intimidați de cei care astăzi îi batjocoresc pe români” # Adevarul.ro
Daniel Băluță, președintele PSD București, a transmis joi, 5 martie, că grupul consilierilor generali ai PSD nu se va prezenta la ședința Consiliului General al Municipiului București de vineri, ca protest împotriva primarului general Ciprian Ciucu.
Radarele care bagă spaima în șoferii din Germania. Număr record de înregistrări ale depășirii de viteză legală în 2025 # Adevarul.ro
Două radare, cunoscute sub numele de „Anton” și „Dana”, au înregistrat în 2025 un număr record de șoferi prinși „în fapt”. Potrivit datelor oficiale, cele două dispozitive au înregistrat aproximativ 22.400 de depășiri ale vitezei legale, generând amenzi de aproape un milion de euro doar în Soest.
Șeful diplomației de la Teheran, amenințări după ce un submarin a scufundat o navă iraniană: „SUA vor regreta amar” # Adevarul.ro
Ministrul iranian de Externe, Seyed Abbas Araghchi, acuză SUA că „au comis o atrocitate pe mare”, făcând referire la submarinul american care a scufundat o navă de război iraniană în Oceanul Indian.
Fiica lui Victor Ponta, „blocată” în Dubai? Acuzațiile aduse ministrului de Externe, Oana Țoiu # Adevarul.ro
Dana Budeanu aduce acuzații grave ministrului de Externe: Oana Țoiu ar fi dat ordin ca fata minoră a lui Victor Ponta să nu fie îmbarcată în autocarul care ducea copiii din Dubai în Oman, pentru a lua avionul spre casă. Nici Victor Ponta și nici ministrul de Externe nu au comentat afirmațiile.
Speranțele Ucrainei pentru o aderare rapidă la UE sunt puse sub semnul întrebării, după opoziția unor state membre # Adevarul.ro
Speranțele Ucrainei de a accelera procesul de aderare la Uniunea Europeană au primit o lovitură după o reuniune a ambasadorilor statelor membre la Bruxelles, unde mai multe capitale europene au respins o propunere controversată privind așa-numita „extindere inversă”, potrivit unor informații relatat
Guvernul prelungește plafonarea prețurilor la gaz pentru populație. Ce se întâmplă cu energia electrică # Adevarul.ro
Guvernul a decis să prelungească plafonarea prețurilor la gaz pentru consumatorii casnici până în primăvara anului viitor.
În timp ce făcea duș, un tânăr s-a trezit că tavanul băii sale începe să se prăbușească. „Mi-am luat telefonul și am filmat". Imaginile au devenit virale # Adevarul.ro
Un incident petrecut într-un bloc vechi a devenit subiect viral pe rețelele sociale, după ce un tânăr a surprins momentul în care tavanul băii sale s-a prăbușit chiar în timp ce el făcea duș, din cauza lucrărilor de renovare la apartamentul de deasupra.
Lista medicamentelor compensate, actualizată major: 33 de tratamente noi, aprobate de Guvern. Rogobete: „Încrederea poate mișca lucrurile” # Adevarul.ro
Guvernul a aprobat o nouă actualizare a listei de medicamente gratuite și compensate, la propunerea Ministerului Sănătății.
Cum a ajuns Alexandra Căpitănescu să participe la Eurovision. „Sunt mare fan! Urmăresc competiția din 2017” # Adevarul.ro
Solista Alexandra Căpitănescu, câștigătoarea Selecției Naționale Eurovision 2026, a declarat în exclusivitate pentru Click! ce schimbări ar putea fi aduse piesei pregătite pentru competiția de la Viena, din luna mai.
Genunchiul care doare dimineața, spatele blocat după birou, glezna care nu se vindecă. De ce același gel nu ajută la fel pe toată lumea # Adevarul.ro
Imaginați-vă două persoane care intră în aceeași farmacie cu aceeași plângere: mă doare spatele. Prima este un contabil de 45 de ani care stă nouă ore pe zi în fața calculatorului.
Australia anunţă desfăşurarea de „resurse militare” în Orientul Mijlociu. Italia vrea să trimită ajutor ţărilor din Golf. Meloni: „Vorbim clar despre apărare” # Adevarul.ro
Premierul australian Anthony Albanese a confirmat joi, 5 martie, că Australia a trimis resurse militare în Orientul Mijlociu pentru a facilita repatrierea cetățenilor afectați de blocajele din transportul internațional provocate de conflictul în desfășurare.
Ministerul Finanțelor: Ajutoarele de stat acordate în 2025 însumează 1,85 miliarde de lei. Au fost create 36.000 locuri de muncă # Adevarul.ro
Ministerul Finanțelor a acordat până la sfârșitul anului 2025 finanțări prin ajutor de stat în valoare de 1,85 miliarde euro, susținând astfel investiții totale de peste 4,2 miliarde euro și contribuind la crearea a peste 36.000 de locuri de muncă.
