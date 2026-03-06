Președintele Dan: ”O spun cu toată responsabilitatea: România va avea un buget în luna martie a acestui an”
6 martie 2026
• • •
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat joi că prioritatea administrației sale este încheierea conflictului cu Iranul, dar a sugerat că ulterior ar putea urma evoluții privind relațiile cu Cuba. Declarația a fost făcută la Casa Albă, în cadrul unui eveniment la care a participat echipa de fotbal Inter Miami CF. „Vrem să terminăm mai […]
Președintele Dan, solicitat să comenteze scandalul "fiica lui Ponta": "M-am informat și eu". Daciana Sârbu anunță plângeri penale
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi că nu are în acest moment suficiente informații pentru a se pronunța asupra acuzațiilor formulate de fostul premier Victor Ponta la adresa ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, în legătură cu situația fiicei sale minore. Declarațiile au fost făcute într-o conferință de presă, în contextul controversei apărute în spațiul […]
Trump, întrebat dacă cetățenii SUA ar trebui să fie îngrijorați de represaliile Iranului: „Când mergi la război, unii oameni vor muri. Ne așteptăm la anumite lucruri"
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că americanii ar putea fi îngrijorați de eventuale represalii ale Iranului pe teritoriul SUA, în contextul conflictului în desfășurare cu această țară. Într-un interviu acordat revistei Time pentru articolul de copertă intitulat „Trump’s War”, publicat joi, 5 martie, jurnalistul Eric Cortellessa l-a întrebat pe liderul american dacă este […]
Va găzdui România arme nucleare? Nicușor Dan: "Ca să fie foarte clar, și în viitorul mediu nu se pune problema ca componente nucleare să fie găzduite de teritoriul nostru"
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi că România beneficiază de protecția umbrelei nucleare a NATO, dar a subliniat că pe termen mediu nu se pune problema amplasării unor elemente nucleare pe teritoriul național. Declarațiile au fost făcute într-o conferință de presă susținută în Polonia. „Încă din momentul în care România a intrat în NATO, […]
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi că ar fi de dorit ca bugetul național să permită finanțarea tuturor formelor de sprijin propuse de partidele din coaliția de guvernare, dar a subliniat că situația actuală a României este una dificilă, în contextul războiului de la graniță. Declarațiile au fost făcute într-o conferință de presă susținută […]
Președintele Dan, primul semnal legat de propunerile pentru șefia parchetelor: "Sunt complet în dezacord cu ce se spune pe reţele despre oamenii care au fost selectați"
Preşedintele României, Nicușor Dan, a declarat joi că a realizat deja o analiză amplă privind candidaţii care au participat la concursurile pentru funcţiile de conducere din marile parchete, precizând că concluziile sale diferă de opiniile exprimate în spaţiul public şi pe reţelele de socializare. Declaraţiile au fost făcute într-o conferinţă de presă, în contextul procedurii […]
Trump: Herzog este o „rușine", trebuie să îl grațieze pe Netanyahu acum, pentru ca premierul să se poată concentra asupra războiului cu Iranul
Președintele SUA, Donald Trump, a cerut joi ca președintele Isaac Herzog să îl grațieze imediat pe premierul Benjamin Netanyahu, numindu-l pe Herzog o „rușine”, cea mai recentă intervenție aprinsă a sa în numele premierului în procesul în care este acuzat de corupție. Biroul lui Herzog a răspuns că decizia sa privind grațierea va fi luată […]
În cadrul unui interviu pentru Axios, președintele american Donald Trump a spus că trebuie să se implice personal în alegerea următorului lider al Iranului, așa cum a fost în Venezuela după ce SUA l-au capturat pe președintele său, Nicolas Maduro, la începutul acestui an, potrivit The Times of Israel. Relatările din ultimele zile au arătat […]
Ambasada SUA din Kuweit este a doua misiune diplomatică care suspendă complet operațiunile de la începutul războiului din Iran, potrivit AP. „Deși nu au fost raportate victime printre angajații americani, siguranța cetățenilor americani în străinătate rămâne cea mai mare prioritate a Departamentului de Stat,” se arată într-un comunicat referitor la starea ambasadei din Kuweit City. […]
Președintele Donald Trump a anunțat că o va înlocui pe secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem. Noem, care a condus politica de imigrație a lui Trump, va fi înlocuită, de la sfârșitul lunii martie, de senatorul republican Markwayne Mullin, informează BBC. Mullin, fost luptător profesionist de MMA, este senator al Statelor Unite din partea statului […]
Israelul a decis să-l elimine pe ayatollahul Ali Khamenei în noiembrie anul trecut și planul ar fi urmat să fie pus în aplicare după aproximativ șase luni, a anunțat joi ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, potrivit Reuters. Khamenei a fost ucis în primele ore ale campaniei israeliano-americane lansate sâmbătă împotriva Iranului. „Deja în noiembrie […]
Premierul spaniol Pedro Sánchez a apărut din nou drept cel mai constant critic vocal din Europa al președintelui american Donald Trump, provocându-i furia pentru că a refuzat să permită armatei americane să organizeze operațiuni pentru atacurile sale asupra Iranului din baze militare spaniole, potrivit AP. Trump l-a atacat pe Sanchez marți, spunând că va „opri […]
Elon Musk își apără tweeturile într-un proces care susține că acestea au provocat scăderea acțiunilor Twitter înainte de achiziție
Elon Musk a continuat, joi, în instanță, să-și apere acțiunile din lunile premergătoare achiziției Twitter în 2022, în contextul unui proces colectiv care susține că a indus în eroare investitorii și le-a cauzat pierderi de milioane de dolari. Procesul civil din San Francisco se concentrează pe un proces colectiv intentat chiar înainte ca Musk să […]
Pentagonul intenționează să achiziționeze drone de interceptare produse în Ucraina, pentru a contracara atacurile provenite din Iran
Pentagonul și un guvern din Golf negociază achiziția de interceptoare produse în Ucraina, care ar putea fi utilizate pentru contracararea atacurilor cu drone provenite din Iran, potrivit informațiilor din industria ucraineană, citate de Financial Times. Cooperarea internațională pentru apărarea antidrone Interesul statelor din Golf pentru interceptori ucraineni arată că războiul tehnologic nu se limitează la […]
Nava de război iraniană scufundată de Statele Unite se îndrepta spre casă după ce participase la o expoziție organizată de India
Nava de război iraniană scufundată de un submarin american în apropierea Sri Lankăi se întorcea spre casă după ce participase la o expoziție și la exerciții navale găzduite de India, a declarat New Delhi. Scufundarea a subliniat amploarea războiului dintre SUA și Israel cu Iranul și răspândirea acestuia în Orientul Mijlociu și nu numai. De […]
Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului îi avertizează pe americani împotriva unei invazii terestre
Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, a avertizat că o intervenție terestră a Statelor Unite ar întâmpina o rezistență puternică și fără milă, potrivit AP. Iranienii sunt pregătiți „să-i umilească pe oficialii americani corupți, ucigând și capturând mii dintre ei”, a scris el într-o postare pe X. Oficialii americani, inclusiv secretarul […]
Un avion francez trimis să preia cetățenii blocați în EAU s-a întors din drum din cauza tirului de rachete
Guvernul francez a închiriat un avion Air France pentru a prelua cetățenii francezi blocați în Emiratele Arabe Unite, a declarat ministrul Transporturilor, Philippe Tabarot. Avionul s-a întors din drum din cauza tirului de rachete. Ministrul nu a precizat de unde au fost lansate rachetele sau ce au vizat, potrivit AP. „Această situație dovedește instabilitatea din […]
Coreea de Nord anunță că plasează rachete nucleare pe navele de luptă. Kim Jong Un a inspectat un distrugător din clasa Choe Hyon
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a anunțat că Phenianul își echipează marina cu arme nucleare, în timp ce a inspectat un nou distrugător din clasa Choe Hyon și a supervizat lansarea unei rachete de croazieră, în cadrul unor teste desfășurate în această săptămână, potrivit agenției oficiale de presă KCNA. Ambițiile nucleare ale marinei nord-coreene Phenianul […]
Nivelul mării este mai ridicat decât se credea, iar alte milioane de oameni sunt în pericol – Studiu
Creșterea nivelului mărilor cauzată de schimbările climatice ar putea amenința zeci de milioane de oameni în plus decât au crezut inițial oamenii de știință, din cauza presupunerilor greșite privind nivelul actual al apelor de coastă, arată un nou studiu. Cercetătorii au realizat sute de studii științifice și evaluări ale pericolelor, calculând că aproximativ 90% dintre […]
Șase pariori anonimi au mizat pe declanșarea războiului din Iran și au obținut câștiguri de peste un milion de dolari
Cu doar câteva ore înainte ca Statele Unite ale Americii și Israelul să lanseze operațiunea împotriva Iranului, șase conturi au fost create pe platforma de pariuri online Polymarket. Cei șase jucători au câștigat peste un milion de dolari în bitcoin pariind că atacurile vor fi lansate până sâmbătă. O firmă de investigații online a raportat […]
NASA a finalizat reparațiile rachetei Artemis II și planifică lansarea pentru aprilie, în cadrul unei misiuni în care patru astronauți vor orbita Luna
NASA se apropie din nou de un moment istoric: misiunea Artemis II ar putea decola în aprilie, readucând oameni în apropierea Lunii după mai bine de jumătate de secol. După remedierea unei probleme tehnice legate de fluxul de heliu, inginerii au confirmat că racheta este din nou pregătită pentru testele finale, iar misiunea ar urma […]
Un nou caz de corupție în Armata Ucrainei. O schemă de delapidare implică sute de tone de carburant
Procurorii au descoperit o schemă de delapidare în cadrul armatei, unde sute de tone de combustibil au fost sustrase și revândute, provocând pierderi de aproape 680.000 de dolari. Ancheta arată că documente au fost falsificate și date manipulate pentru a ascunde dispariția resurselor, într-un sistem care ar fi funcționat ani la rând, relatează Kyiv Post. […]
Drujba DOGE. Guvernul SUA a eliminat aproape 400.000 de locuri de muncă în sectorul federal în primul an de la revenirea lui Trump la putere
Forța de muncă civilă a guvernului Statelor Unite s-a redus cu 12% între septembrie 2024 și ianuarie 2026, conform datelor oficiale publicate miercuri. Această reducere de 386.826 de lucrători reflectă eforturile președintelui Donald Trump de a reduce locuri de muncă în sectorul public, relatează The Independent. Reducerile s-au resimțit în toate departamentele federale, Departamentul Trezoreriei […]
Guvernul din China a luat o decizie care poate schimba echilibrul pieței globale de carburanți: suspendarea exporturilor de motorină și benzină. Măsura vine pe fondul tensiunilor crescânde din Golful Persic, care au perturbat aprovizionarea cu țiței din una dintre cele mai importante regiuni producătoare ale lumii. Decizia Beijingului ar putea avea efecte în lanț asupra […]
Franța: Serviciile de informații avertizează că Rusia va încerca să interfereze în alegerile locale din 15 și 22 martie
Serviciile de informații franceze înregistrează o amenințare crescută de interferență a Rusiei în alegerile din 15 și 22 martie. Analiștii prevăd manipulări masive online și răspândirea de știri fabricate în Franța. Serviciile de informații franceze au înregistrat o creștere critică a amenințării interferenței Rusiei în procesul electoral programat pentru 15 și 22 martie, relatează Le […]
Oana Țoiu, explicație tăioasă în scandalul făcut de Ponta cu fata lui din Dubai: "Echipele consulare nu se pot abate de la criteriile de nivel de urgență"
Fostul premier Victor Ponta a acuzat joi că, la ordinul ministrului de Externe Oana Țoiu, fiica sa minoră nu ar fi fost lăsată să urce în avionul care urma să o aducă în România din Oman. Ministrul de Externe a respins acuzațiile, afirmând că nu există nicio decizie a sa privind includerea sau excluderea unui […]
Zelenski îl anunță pe Orban că trimite armata Ucrainei după el dacă mai sabotează Kievul: "Vom da adresa acestei persoane forţelor noastre armate"
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a ameninţat joi pe premierul ungar Viktor Orban cu o acţiune militară a Ucrainei împotriva Ungariei dacă aceasta din urmă nu deblochează ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de UE, ajutor blocat prin veto de Orban ca represalii faţă de întârzierea repunerii în funcţiune a secţiunii ucrainene […]
Comisarii Gărzii de Mediu Gorj au finalizat astăzi, 5 martie 2026, un control în localitatea Glogova, unde verificările au vizat abandonarea ilegală a unor deșeuri provenite din demolări de construcții. Controlul a început miercuri, în urma unor informații apărute în spațiul public, resturile fiind găsite pe marginea drumului județean și în apropierea râului Motru. Sancțiuni […]
Rusia vrea să formeze un milion de specialiști în operarea dronelor de război în următorii patru ani
Rusia face un pas fără precedent în educaţie şi introduce în programa şcolară cursuri dedicate dronelor, într-un context dominat de războiul din Ucraina şi de ambiţiile Kremlinului de a pregăti o nouă generaţie de specialişti în vehicule aeriene fără pilot. Elevii vor învăţa nu doar să piloteze drone, ci şi să le construiască şi să […]
Noi tensiuni între UE și SUA, de data aceasta din cauza sateliților. Washingtonul avertizează că nu va rămâne pasiv
Tensiunile dintre Statele Unite și Uniunea Europeană cresc din nou, de această dată în jurul industriei spațiale și al regulilor care ar putea schimba echilibrul global al tehnologiei satelitare. Washingtonul avertizează că nu va rămâne pasiv dacă Bruxellesul va adopta măsuri legislative care ar favoriza companiile europene în detrimentul celor americane. Declarațiile vin într-un moment […]
Daunele suferite de trei facilități Amazon Web Services din Orientul Mijlociu în urma atacurilor cu drone iraniene evidențiază creșterea rapidă a centrelor de date din regiune, precum și vulnerabilitatea industriei la conflicte. Divizia de cloud computing a companiei, Amazon Web Services, a anunțat luni seară că două centre de date din Emiratele Arabe Unite au […]
Spania va trimite fregata „Cristóbal Colón” în Mediterana de Est pentru a se alătura portavionului francez „Charles de Gaulle” și navelor Marinei Grecești pentru a apăra Ciprul. „Prin desfășurarea fregatei «Cristóbal Colón», Spania își demonstrează angajamentul față de apărarea Uniunii Europene și a frontierei sale estice”, a subliniat Ministerul Apărării condus de Margarita Robles, relatează […]
APIA eliberează de astăzi adeverințe pentru crescătorii de porci și păsări, iar fermierii pot accesa acum credite pentru a-și finanța activitățile curente. Documentele sunt disponibile începând de joi, 5 martie 2026. Cum funcționează sistemul. Credite de până la 90% din suma cuvenită Adeverința eliberată confirmă depunerea cererii de plată pentru anul 2026. Instituția atestă în […]
Tarifele "ilegale" ale lui Trump. Un judecător ordonă Vamei SUA să înceapă să plătească rambursări în valoare de miliarde de dolari importatorilor
Judecătorul Richard Eaton de la Curtea de Comerț Internațional a SUA din Manhattan a ordonat miercuri guvernului să înceapă să plătească rambursări în valoare de miliarde de dolari importatorilor care au plătit tarife vamale, despre care Curtea Supremă a declarat luna trecută că au fost colectate ilegal. El a ordonat ca rambursările să fie efectuate […]
Un scandal uriaș a izbucnit miercuri, 4 martie, la o școală specială din Capitală, deoarece părinții au depus mai multe plângeri la Poliția Capitalei împotriva unui cadru didactic. Este vizată Școala cu nevoi Speciale „Sf. Nicolae” din Sectorul 4, unde scenele ar fi implicat un comportament agresiv față de mai mulți copii vulnerabili. Înregistrare șocantă. […]
Fregata rusă Essen nu mai poate lansa rachete Kalibr după ce a fost lovită de ucraineni: "Lovitura a nimerit suprastructura centrală a navei"
Forțele ucrainene ar fi lovit fregata rusă „Admiral Essen” în timpul unui atac asupra portului Novorossiysk din noaptea de 1 spre 2 martie, iar nava nu mai poate lansa în prezent rachete de croazieră Kalibr, au declarat pentru Ukrainska Pravda surse din Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU). Potrivit surselor citate, atacul a fost realizat […]
Fotbal sub umbra războiului. Statele Unite anulează amicalul cu Albania din motive de securitate
Statele Unite au luat astăzi, 5 martie 2026, o decizie radicală privind naționala de fotbal U21. Meciul amical împotriva Albaniei a fost anulat oficial din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Partida ar fi trebuit să se dispute pe data de 30 martie, în Antalya, dar contextul militar tensionat a forțat autoritățile americane să prioritizeze siguranța […]
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a solicitat joi Guvernului României și Ministerului Justiției să adopte măsuri urgente pentru deblocarea situației resurselor umane din sistemul judiciar, avertizând asupra deficitului semnificativ de personal și a volumului ridicat de activitate al instanțelor. Potrivit unui comunicat transmis de CSM, instituția s-a adresat pentru a treia oară în acest an […]
De la 1 aprilie, modul în care plătim consumul de gaze se schimbă radical, deoarece vechiul plafon de preț dispare oficial din lege pentru toți consumatorii casnici. Noua formulă de calcul va fi aplicată până în primăvara anului 2027. Autoritățile promit totuși că prețul final nu va depăși pragul de 0,31 lei/kWh, măsură grăbită de […]
„Oportunități nelimitate de colaborare". Giganții minieri americani sunt „dornici" să investească în Venezuela după căderea lui Maduro
La două luni după capturarea lui Nicolás Maduro de către forțele americane, Washingtonul accelerează apropierea economică de Caracas, în timp ce guvernul interimar promite să reformeze codul minier pentru a atrage investiții străine. Ministrul american de Interne, Doug Burgum, care este și președintele Consiliului Național pentru Dominare Energetică al SUA, a declarat miercuri la Caracas […]
O veste uriașă vine astăzi pentru mii de români care se luptă cu boli extrem de grave, deoarece 33 de medicamente noi vor intra oficial pe lista celor gratuite și compensate. Alexandru Rogobete a anunțat că alte 19 tratamente vor fi folosite acum pentru noi afecțiuni, fiind una dintre cele mai mari actualizări ale listei […]
Un scandal monstru a izbucnit miercuri, 4 martie, la sediul Evidenței Populației din Sectorul 5, unde o femeie de 58 de ani a lovit cu mașina un agent de poliție locală. Conflictul a pornit după ce femeia a intrat pe o ușă interzisă publicului, iar agentul a avertizat-o că a greșit intrarea. Cearta s-a mutat […]
Amenințarea rusă: Putin crește numărul efectivelor armatei regulate a Rusiei la aproape 2,4 milioane
Președintele rus Vladimir Putin a semnat pe 4 martie un decret prin care se extinde numărul armatei regulate ruse la aproape 2,4 milioane de militari, potrivit unui site web dedicat actelor juridice rusești. Nu este prima dată când Rusia își extinde armata de la începutul invaziei în Ucraina, Putin semnând un decret similar în septembrie […]
NATO își schimbă prioritățile înaintea summitului din 2026 – drone și inteligență artificială în loc de tancuri
NATO își va muta atenția de la tancuri la drone și inteligență artificială la summitul din Turcia din iulie 2026. Acest lucru va accelera tranziția Europei către principalul garant al securității sale. Principalul obiectiv al summitului va fi accelerarea tranziției către Europa ca principal garant al securității sale, un program promovat activ de administrația președintelui […]
Un tribunal rusesc a dat o sentință extrem de aspră astăzi, 5 martie 2026, împotriva unui român. Adrian-David Kercio a fost condamnat la 15 ani de închisoare sub acuzația de spionaj pentru Ucraina, deoarece FSB susține că l-a demascat pe tânăr în timp ce acesta ajuta serviciile secrete de la Kiev. Decizia a fost pronunțată […]
China și-a redus obiectivul anual de creștere economică la un interval de 4,5%-5%, cel mai scăzut obiectiv de expansiune din 1991, în contextul în care se confruntă cu provocări atât pe plan intern, cât și extern. Este prima dată când ținta a fost redusă de când a fost programată să fie „aproximativ 5%” în 2023. […]
Veste excelentă pentru elevii de excepție chiar astăzi, pe data de 5 martie, deoarece Ministerul Educației a lansat un nou proiect pentru admiterea la liceu. Elevii cu rezultate remarcabile ar putea scăpa definitiv de stresul Evaluării Naționale. Premiul I la națională sau medalii internaționale garantează locul la liceu Proiectul se adresează elevilor care au strălucit […]
Comandamentul SUA a solicitat personal suplimentar de la Pentagon pentru a continua războiul cu Iranul timp de cel puțin 100 de zile – Politico
Comandamentul Central al SUA solicită Pentagonului să trimită ofițeri de informații militare suplimentari la sediul său din Florida pentru a sprijini operațiunile împotriva Iranului timp de cel puțin 100 de zile, cel mai probabil până în septembrie, relatează Politico, citând documente interne. Acesta este un semn că departamentul militar distribuie deja fonduri pentru operațiuni care […]
Aston Martin începe sezonul 2026 cu probleme uriașe în Formula 1, iar Adrian Newey și Koji Watanabe au oferit explicații dure fanilor. Primele curse par compromise pentru piloții Fernando Alonso și Lance Stroll, iar totul pleacă de la noua unitate de putere furnizată de partenerii japonezi. Alonso și Stroll nu pot termina cursele în siguranță […]
Economiștii avertizează că scumpirea combustibililor ar putea duce la o creștere de până la 20% a prețurilor la alimente
Creșterea prețurilor la carburanți, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, ar putea avea efecte directe asupra costului alimentelor în România. Specialiști din domeniul comerțului citați de Antena 3 CNN avertizează că, dacă prețul motorinei va ajunge la 10 lei pe litru, scumpirile ar putea fi resimțite rapid la rafturile magazinelor, în special la produsele de […]
