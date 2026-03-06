Nicușor Dan, la postul de televiziune din Polonia: „SUA pot lupta în Orientul Mijlociu păstrând în același timp forțele în Europa”

19:30

Una dintre cele mai mari platforme online din lume unde se puteau cumpăra şi vinde baze de date furate, parole, identităţi digitale, numere de carduri de credit şi debit, precum şi vulnerabilităţi software obţinute prin acces neautorizat la dispozitivele electronice ale victimelor a fost închisă, în urma unei investigaţii a FBI şi a cooperării poliţiştilor din România şi din alte 12 ţări. Cinci români sunt cercetaţi în acest caz, iar autoritățile au făcut percheziţii în cinci judeţe privind infracţiuni informatice. Acţiunea a făcut parte dintr-o amplă operaţiune la nivel mondial, desfăşurată sub coordonarea Biroului pentru Afaceri Internaţionale al Departamentului de Justiţie al SUA şi Europol.