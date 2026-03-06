Orașul care reduce la minimum taxele și impozitele locale. Decizia, primită cu bucurie de oameni: „Orice ban economisit e un lucru bun”
Digi24.ro, 6 martie 2026 07:10
După protestele de stradă de la începutul anului, împotriva majorărilor de taxe și impozite, localnicii din Sfântu Gheorghe, județul Covasna, primesc o veste bună: acestea vor fi reduse la minimum. Autoritățile locale vor să profite astfel de portița lăsată de guvernanți în Ordonanța de Urgență a majorărilor. Măsurile ar trebui să fie adoptate, săptămâna viitoare, în ședința de Consiliu Local. Localnicii se bucură, însă mulți dintre ei sunt încă sceptici și așteaptă votul final.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 30 minute
07:10
Războiul din Orientul Mijlociu scumpește zborurile spre destinații exotice din Asia. Prețul biletelor spre Maldive s-ar putea tripla # Digi24.ro
Conflictul din Orientul Mijlociu scumpește zborurile chiar și pentru destinațiile sigure. Prețul biletelor de avion ar putea ajunge să se tripleze pentru destinații exotice din Asia, precum Thailanda și Indonezia. Asta deoarece companiile aeriene sunt acum nevoite să caute rute alternative trecerii prin spațiul aerian iranian.
07:10
Războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului ar putea duce la întreruperi în aprovizionarea cu materiale esențiale pentru producția de semiconductori, a declarat joi parlamentarul din partidul de guvernământ din Coreea de Sud, Kim Yong-bae, după o întâlnire cu reprezentanții Samsung Electronics, care produce aproximativ două treimi din microcipurile de memorie din lume.
07:10
Orașul care reduce la minimum taxele și impozitele locale. Decizia, primită cu bucurie de oameni: „Orice ban economisit e un lucru bun” # Digi24.ro
După protestele de stradă de la începutul anului, împotriva majorărilor de taxe și impozite, localnicii din Sfântu Gheorghe, județul Covasna, primesc o veste bună: acestea vor fi reduse la minimum. Autoritățile locale vor să profite astfel de portița lăsată de guvernanți în Ordonanța de Urgență a majorărilor. Măsurile ar trebui să fie adoptate, săptămâna viitoare, în ședința de Consiliu Local. Localnicii se bucură, însă mulți dintre ei sunt încă sceptici și așteaptă votul final.
07:10
Cine sunt kurzii și cum ar putea deveni arma secretă a lui Trump în războiul cu Iranul: „Nu au alți prieteni decât munții” # Digi24.ro
Kurzii, unul dintre cele mai mari popoare fără stat din lume, ar putea juca un rol important în conflictul dintre Statele Unite și Iran, în contextul în care administrația Trump analizează posibilitatea de a se baza pe grupările kurde pentru a deschide un nou front de presiune asupra regimului de la Teheran. Cu o populație estimată la 30–40 de milioane de persoane răspândite în Turcia, Iran, Irak și Siria, kurzii au o lungă istorie de conflicte cu guvernele din regiune și de cooperare militară cu Washingtonul. Milițiile lor, cunoscute sub numele de peshmerga, au dobândit reputația unor luptători eficienți, mai ales după rolul decisiv jucat în lupta împotriva grupării Stat Islamic.
07:10
Cât timp poate Iranul să continue războiul. „Teheranul va vrea să câștige timp. Se pregătesc de mult pentru asta” # Digi24.ro
În războiul cu SUA și Israel, Iranul este în mare parte pe cont propriu. Regimul se bazează în principal pe sistemele sale de rachete și drone și nu are intenția să se predea.
07:10
Comisia Europeană anunță în ce condiții finanțează zborurile pentru readucerea acasă a cetățenilor blocați în Orientul Mijlociu # Digi24.ro
10 țări UE, printre care și România, au activat Mecanismul de Protecție Civilă al UE, iar Comisia Europeană a sprijinit în ultimele două zile organizarea a șase zboruri de repatriere pentru cetățeni europeni blocați în Orientul Mijlociu. Instituția precizează în ce condiții finanțează aceste zboruri.
07:10
Cum au devenit „orașele de rachete” ale Iranului principala sa vulnerabilitate. Strategia cu care SUA au blocat atacurile iraniene # Digi24.ro
Iranul a construit buncăre subterane timp de ani de zile ca să își protejeze arsenalul vast de rachete, însă strategia pe care a mizat Teheranul pare să fi fost o mare greșeală. Avioanele și dronele militare americane și israeliene sunt pregătite să distrugă sistemele cu care iranienii lansează rachetele balistice imediat ce aceștia încearcă să le scoată din bazele lor subterane, ceea ce a scăzut numărul lansărilor cu 86% în doar patru zile, potrivit datelor Comandamentului Central al Armatei SUA.
07:10
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 7. Conflictul va avea „repercusiuni imediate” asupra securității UE, avertizează Europol # Digi24.ro
Războiul în Orientul Mijlociu a ajuns la a șaptea zi. Israelul a transmis, în cea de-a șasea zi a conflictului, că a distrus 80% din sistemele de apărare aeriană ale Iranului, anunțând că va trece la „următoarea etapă a campaniei”. De cealaltă parte, Donald Trump a declarat că ar saluta lansarea unei ofensive împotriva regimului iranian de către grupurile de opoziție kurde. În schimb, Iranul s-a declarat pregătit pentru o invazie terestră a Statelor Unite, șeful diplomației iraniene Abbas Araghchi susținând: „Pentru că suntem încrezători că îi putem înfrunta, iar asta ar fi un mare dezastru pentru ei”. Totodată, Europol a atenționat că grupurile legate de Iran ar putea încerca să desfășoare „activități destabilizatoare” în cadrul UE.
07:10
Poluarea aerului și zgomotul cresc riscul de depresie și anxietate, avertizează un raport UE care cere „acțiuni urgente și drastice” # Digi24.ro
Poluarea aerului, zgomotul din mediul înconjurător și expunerea la substanțe chimice toxice sunt asociate cu un risc mai mare de depresie, anxietate și alte probleme de sănătate mintală, avertizează Agenția Europeană de Mediu într-un nou raport, care cere măsuri urgente pentru reducerea poluării.
07:10
Descurajarea nucleară propusă de Franța. Fost ambasador al SUA: „Răspunsul lui Nicușor Dan a fost foarte bine făcut” # Digi24.ro
Fostul ambasador al SUA în România, Adrian Zuckerman, a declarat, joi seară, la Digi24, că a fost surprins că, odată cu războiul din Orientul Mijlociu, „francezii deodată spun că vor să trimită arme nucleare în restul Europei”, pentru a extinde așa-numita „umbrelă nucleară”. El a criticat statul francez că nu a atins nivelul de cheltuieli pentru apărare promis în NATO la 2% din PIB. „Eu cred că răspunsul lui Nicușor Dan în Polonia, astăzi (joi-n.red.), a fost foarte bine făcut”, a spus fostul diplomat republican.
07:10
Zeci de familii din Vâlcea sunt izolate de trei săptămâni, după ce drumul s-a rupt. Primar: „Nu sunt bani, deocamdată” # Digi24.ro
79 de locuințe dintr-o comună din Vâlcea au rămas izolate de trei săptămâni, dupa ce drumul principal de acces s-a rupt din cauza ploilor. În aceeași zonă, alunecările de teren au distrus deja o casă, în urmă cu doi ani. Primăria așteaptă acum ajutor de la Guvern pentru reparații.
Acum 6 ore
03:10
Preţurile petrolului au crescut joi cu peste 3%. „Vor fi foarte sensibile la închiderea strâmtorii Ormuz” # Digi24.ro
Preţurile petrolului au crescut cu peste 3% joi, extinzând creşterea din ultimele zile, după ce războiul tot mai intens dintre SUA şi Israel împotriva Iranului a perturbat aprovizionarea şi transportul de energie, determinând unii producători importanţi din Orientul Mijlociu să reducă producţia, transmite Reuters.
Acum 8 ore
00:20
Casa Albă stârnește noi controverse cu un videoclip despre atacurile asupra Iran, în care folosește imagini dintr-un joc video # Digi24.ro
Echipa de social media a Casei Albe stârnește din nou controverse în mediul online. Contul oficial al administrației prezidențiale americane a publicat un montaj de aproape un minut al operațiunilor militare din Iran, folosind la începutul clipului o secvență dintr-un joc video.
5 martie 2026
23:50
Revelația de moment a lui Donald Trump: America are nevoie până la urmă de Europa (Politico) # Digi24.ro
SUA privesc către Ucraina pentru a primi un ajutor punctual în operațiunile împotriva Iranului, asta în timp ce Trump îi critică furios pe Starmer și Sanchez pentru că refuză să îl sprijine în război, relatează POLITICO.
23:40
Reacția lui Trump după ce prețurile la combustibili s-au majorat în SUA, în urma războiului cu Iranul: „Dacă cresc, cresc” # Digi24.ro
Președintele Donald Trump a declarat joi că nu este îngrijorat de creșterea prețurilor la combustibili în SUA, determinată de extinderea conflictului cu Iranul, afirmând într-un interviu exclusiv acordat Reuters că operațiunea militară americană este prioritatea sa. „Nu îmi fac nicio grijă în privința asta”, a spus el, când a fost întrebat despre prețurile mai mari la pompă. „Vor scădea foarte rapid când totul se va termina, iar dacă vor crește, vor crește, dar asta (n.r. operațiunea SUA în Iran) este mult mai importantă decât o ușoară creștere a prețurilor la benzină.”
Acum 12 ore
23:20
În două luni, SUA l-au capturat pe Maduro și l-au ucis pe Khamenei. Este Putin îngrijorat că ar putea fi următorul pe lista lui Trump? # Digi24.ro
În doar două luni, președintele american Donald Trump a supravegheat înlăturarea forțată a doi lideri străini în funcție: președintele venezuelean Nicolás Maduro și liderul suprem iranian Ali Khamenei. Ambii au fost autocrați de lungă durată, care au cultivat agende antioccidentale și s-au opus influenței americane în străinătate. Vladimir Putin a folosit uneori tactici similare, ridicând întrebări evidente pentru liderul rus: este el în pericol să sufere aceeași soartă? Și ce înseamnă noul război pentru un Kremlin care a investit masiv în parteneriatul său cu Teheranul? Alexander Baunov, cercetător senior la Centrul Carnegie Rusia Eurasia, examinează aceste evoluții și ramificațiile lor.
23:00
Un sondaj independent realizat în Rusia arată câți rușii își mai doresc continuarea războiului din Ucraina # Digi24.ro
Un sondaj independent realizat în Rusia a încercat să răspundă la întrebarea: mai trebuie să continue „operațiunea militară specială” din Ucraina?
22:30
Prețul carburanților rămâne neschimbat fiscal. Nicușor Dan exclude intervenția statului asupra accizelor: „Nici în minus nu putem” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi seară că autorităţile nu pot interveni „nici în plus, nici în minus” cu privire la accizele incluse în preţul carburantului. El arată că, la fel ca în alte cazuri, Consiliul Concurenţei monitorizează situaţia, însă concuziile şi eventualele măsuri nu sunt unele imediate.
22:20
Când a luat Israelul decizia de a-l elimina pe Ali Khamenei. Ministrul Apărării, Israel Katz, a făcut public tot planul, la un post tv # Digi24.ro
Decizia Israelului de a-l elimina pe ghidul suprem iranian Ali Khamenei a fost luată în noiembrie anul trecut şi planul ar fi urmat să fie pus în aplicare după aproximativ şase luni, a anunţat joi ministrul apărării israelian Israel Katz, citat de Reuters.
22:20
Numirile de la marile parchete, analizate de președinte. Nicușor Dan: „Sunt complet în dezacord cu ce se spune pe reţelele sociale” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că a făcut o analiză amplă privind numirile care urmează să fie făcute la marile parchete pentru ca, în momentul în care aceste propuneri vor ajunge la el, să ia o decizie informată, menţionând că este în dezacord cu ce se spune pe reţelele sociale despre persoanele care au candidat sau au fost selectate pentru aceste posturi.
22:10
Ce spune Nicușor Dan despre propunerea PSD privind banii pentru persoanele vulnerabile și o eventuală ieșire de la guvernare # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat joi, într-o conferință de presă susținută la Ambasada României din Varșovia, că nu poate spune în acest moment dacă bugetul statului permite alocarea unor sume suplimentare pentru pensionari sau pentru alte categorii vulnerabile, în contextul dezbaterilor politice privind propunerile PSD. Întrebat și despre posibilitatea ca Partidul Social Democrat să iasă de la guvernare dacă cerințele privind bugetul nu vor fi acceptate, șeful statului a subliniat că România traversează o perioadă complicată, marcată de războiul de la graniță, iar deciziile politice trebuie luate ținând cont de acest context.
22:00
Generalul (r) Virgil Bălăceanu: După încheierea atacurilor desfășurate de SUA și Israel, în Iran există premisele unui război civil # Digi24.ro
Virgil Bălăceanu a vorbit la Digi24 despre ajutorul cerut de SUA și statele din Golful Persic Ucrainei în privința combaterii dronelor iraniene. De asemenea, generalul în reservă a comentat situația din strâmtoarea Ormuz și a adus în discuție un eventual război civil în Iran, care ar putea avea loc după încheierea atacurilor desfășurate de SUA și Israel.
21:50
Ce crede Nicușor Dan despre scandalul momentului, izbucnit între Victor Ponta și Oana Țoiu # Digi24.ro
În cadrul unei conferințe de presă desfășurate cu ocazia unei vizite în Polonia, președintele Nicușor Dan a fost întrebat despre scandalul izbucnit astăzi, când Victor Ponta a acuzat-o pe Oana Țoiu, ministrul de Externe, că ar fi sunat la Consulatul General din Doha pentru a nu permite fiicei sale, minore, urcarea într-un avion care urma să zboare către România.
21:50
Nicușor Dan, lămuriri despre „umbrela NATO” și propunerea Franței: Nu se pune problema de elemente nucleare pe teritoriul României # Digi24.ro
Nicușor Dan a oferit lămuriri, într-o conferință de presă, legate de umbrela nucleară a NATO, dar și despre propunerea Franței. Președintele a subliniat că nu se pune problema ca elemente nucleare să fie în spaţiul României în viitorul mediu.
21:50
Viktor Orban se teme de „teroriștii din Occident” și ridică nivelul de alertă teroristă din Ungaria # Digi24.ro
Premierul ungar Viktor Orban a anunțat măsuri de securitate sporite după ce a convocat organismul de coordonare antiteroristă al țării, avertizând că tensiunile din Orientul Mijlociu ar putea avea consecințe pentru Europa și Ungaria.
21:40
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi seară, în Polonia, că România va avea un buget în luna martie a acestui an, el discutând cu liderii partidelor din Coaliție pe acest subiect. „Există această îngrijorare, nu numai în România, și e o problemă importantă”, spune șeful statului.
21:30
Donald Trump o înlocuiește pe Kristi Noem. Cine va prelua șefia Departamentului pentru Securitate Internă # Digi24.ro
Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, va părăsi funcția la sfârșitul lunii, a anunțat joi președintele american Donald Trump, dezvăluind că aceasta va fi înlocuită de senatorul Markwayne Mullin, republican din Oklahoma.
21:20
Nicușor Dan: Am vorbit cu președintele polonez despre achiziții militare comune, programul SAFE și un hub de securitate la Marea Neagră # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că a discutat cu președintele Poloniei despre cooperarea în securitate, parteneriat transatlantic, politici energetice și viitorul Cadru Financiar Multianual al UE, subliniind viziunea comună a celor două state pe patru domenii-cheie: securitate, economie, relații externe și politici europene. „Am vorbit cu președintele Poloniei despre achiziții comune, despre programul SAFE și dezvoltarea unui hub de securitate la Marea Neagră”, a spus Nicușor Dan.
21:10
Dani Mocanu și fratele său vor fi predați autorităților române, a decis instanța supremă din Italia. Decizia este definitivă # Digi24.ro
Ministerul Justiţiei anunţă că instanţa supremă din Italia a pronunţat, joi, o hotărâre definitivă privind predarea către autorităţile române a fraţilor Dani şi Ionuţ Mocanu, condamnaţi definitiv la închisoare pentru tentativă de omor.
21:10
Preţurile petrolului au crescut joi cu peste 3%. „Vor fi foarte sensibile la închiderea strâmtorii Ormuz” # Digi24.ro
Preţurile petrolului au crescut cu peste 3% joi, extinzând creşterea din ultimele zile, după ce războiul tot mai intens dintre SUA şi Israel împotriva Iranului a perturbat aprovizionarea şi transportul de energie, determinând unii producători importanţi din Orientul Mijlociu să reducă producţia, transmite Reuters.
20:50
Volodimir Zelenski „a depășit orice limită”, după ce l-a amenințat pe Viktor Orban, susține șeful diplomației ungare # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a formulat pur şi simplu o ameninţare cu moartea împotriva premierului ungar Viktor Orban, a declarat joi ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, după ce Zelenski a susţinut că ar putea trimite armata ucraineană după Orban dacă acesta nu deblochează ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de UE, ajutor blocat prin veto de liderul maghiar ca represalii faţă de întârzierea repunerii în funcţiune a secţiunii ucrainene a conductei petroliere Drujba, relatează agenţia MTI.
20:40
Miză enormă pentru Ankara în războiul din Iran. De ce joacă Erdogan cartea diplomației, în ciuda atacului care viza o bază din Turcia # Digi24.ro
În nordul Siriei, locuitorii s-au adunat pe un câmp pentru a inspecta ceea ce par a fi rămășițele unei rachete doborâte de apărarea aeriană NATO în timp ce se îndrepta spre Turcia. Tubul metalic imens a fost găsit miercuri, după ce Ministerul Apărării din Turcia a anunțat că o rachetă balistică lansată din Iran a fost doborâtă în estul Mediteranei, potrivit The Times.
20:40
Libanul caută membri ai Gărzii Revoluționare Iraniene, aflați pe teritoriul său, pentru a-i deporta # Digi24.ro
Guvernul libanez a decis joi să depisteze și să aresteze orice membru al Gărzii Revoluționare Islamice Iraniene (IRGC) aflat în țară, în vederea deportării. Ministrul Informațiilor, Paul Morcos, a declarat într-o conferință de presă că Executivul din Beirut a solicitat ministerelor și administrațiilor relevante să emită instrucțiuni pentru a verifica dacă membri ai IRGC sunt prezenți sau nu în Liban, anunță Anadolu.
20:30
Oana Ţoiu: Grupurile de elevi din Vrancea şi Piatra Neamţ revin în ţară vineri. Din Iran sunt 8 cereri de asistenţă consulară # Digi24.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a afirmat că în Emiratele Arabe Unite se află câteva sute de minori din România şi aceştia au prioritate pentru aducerea în ţară, alături de cazurile medicale. Ea a menţionat că grupurile de elevi din Vrancea şi Piatra Neamţ vor reveni în ţară, vineri dimineaţa, cu o cursă din Oman. Totodată, în Iran au apărut opt cereri de asistenţă consulară, iar în Kuweit sunt 250 de români în asistenţă consulară, 100 cerând să revină în ţară.
20:30
Mercenarul Horațiu Potra scapă de regimul de maximă siguranță. Instanța i-a admis contestația # Digi24.ro
Horațiu Potra, arestat preventiv într-un dosar în care este acuzat că ar fi coordonat un grup paramilitar pregătit să deturneze protestele după anularea alegerilor din 2024, nu va mai fi ținut în regim de maximă siguranță. Magistrații de la Judecătoria Sectorului 5 au admis contestația depusă de acesta împotriva deciziei luate anterior de administrația penitenciarului.
20:20
Două bombardiere Suhoi care zburau la rasul solului au fost la „două minute” de a lovi cea mai mare bază a SUA din Orientul Mijlociu # Digi24.ro
Două bombardierele iraniene au fost la câteva minute distanță de a lovi cea mai mare bază militară americană din Orientul Mijlociu. În ultimul moment, ele au fost doborâte de avioane le de vânătoare ale Qatarului, scrie France24.
20:20
Conflictul din Iran a generat o nouă lipsă a gazului în regiunea separatistă Transnistria din Moldova, o situaţie ce ameninţă să repete criza care a întrerupt furnizarea de căldură şi energie electrică către gospodării şi industrie în urmă cu un an, relatează Reuters.
20:00
Adrian Câciu (PSD), după creşterea preţului la carburanţi: Dacă Chiriţoiu şi ANPC-ul nu-şi fac treaba, vor trebui demişi # Digi24.ro
Fostul ministru de Finanţe, deputatul PSD Adrian Câciu a declarat, joi, după majorarea preţului la combustibili, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, că dacă şeful Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu şi ANPC nu-şi fac treaba în următoarea săptămână, vor trebui demişi, el arătând că preţul nu ar trebui să mai fie mai mare, la pompă, de 8 lei, cu tot cu TVA, şi e deja 8,5 lei.
19:50
Afaceristul pakistanez care a vrut să-l ucidă pe Trump le-a spus judecătorilor că a fost recrutat de Iran: „N-am făcut-o de bunăvoie” # Digi24.ro
Un om de afaceri pakistanez, acuzat că a complotat pentru a-l ucide pe Donald Trump, a declarat miercuri în fața unui juriu federal că a fost constrâns să participe la complot de către Garda Revoluționară Iraniană, care, potrivit lui, a amenințat că-i va pune familia în pericol în cazul în care ar fi refuzat, anunță The Guardian.
19:40
Nicușor Dan, întâlnire cu premierul polonez Donald Tusk. Apărarea în NATO, Ucraina și R. Moldova, printre temele discutate # Digi24.ro
Nicușor Dan a anunțat, într-o postare pe rețelele sociale, că a avut o întâlnire productivă cu premierul polonez Donald Tusk, în cadrul căreia cei doi au discutat despre responsabilitatea comună a României și Poloniei în consolidarea securității flancului estic și a întregului continent. Președintele României a mai transmis că Bucureștiul și Varșovia rămân angajate în sprijinirea Ucrainei și Republicii Moldova pentru aderarea la UE.
19:40
O nouă lege ce limitează ajutoarele sociale pentru refugiaţii ucraineni aflaţi în Polonia a intrat în vigoare joi, la peste patru ani de la începerea războiului dus de Rusia contra Ucrainei, transmite AFP.
19:30
Platformă uriașă de vânzare a datelor furate, închisă după o anchetă FBI. Cinci români, vizați într-o operațiune în 13 țări # Digi24.ro
Una dintre cele mai mari platforme online din lume unde se puteau cumpăra şi vinde baze de date furate, parole, identităţi digitale, numere de carduri de credit şi debit, precum şi vulnerabilităţi software obţinute prin acces neautorizat la dispozitivele electronice ale victimelor a fost închisă, în urma unei investigaţii a FBI şi a cooperării poliţiştilor din România şi din alte 12 ţări. Cinci români sunt cercetaţi în acest caz, iar autoritățile au făcut percheziţii în cinci judeţe privind infracţiuni informatice. Acţiunea a făcut parte dintr-o amplă operaţiune la nivel mondial, desfăşurată sub coordonarea Biroului pentru Afaceri Internaţionale al Departamentului de Justiţie al SUA şi Europol.
19:30
Războiul contra Iranului nu este al Rusiei, spune Peskov: „Trebuie să facem ceea ce este în interesul nostru” # Digi24.ro
Kremlinul a afirmat joi că războiul pornit de SUA şi Israel împotriva Iranului nu este războiul său şi că Rusia ar trebui să-şi urmărească propriile interese, „oricât de cinic ar putea părea”, relatează agenţia EFE.
19:10
Britney Spears a fost arestată în California, potrivit unor documente judiciare americane, citate de BBC.
19:10
Zeci de mii de români cumpără boli fictive: „Acum 5 ani era 2.000 de lei, un sfert de porc, jumătate de vițel. Acum o fi mai mult” # Digi24.ro
Zeci de mii de români cumpără boli fictive și păgubesc statul cu bani grei. Este vorba despre o întreagă filieră națională, spun autoritățile, care cer Guvernului să reevalueze urgent dosarele medicale. Prețurile bolilor de pe certificate se stabilesc în funcție de pretențiile medicilor care le prescriu: de la mii de lei, până la carne de vită și porc.
19:00
Rusia contrazice Kievul: Serghei Lavrov spune că nu există acord privind garanțiile de securitate pentru Ucraina. „Eu nu le-am văzut” # Digi24.ro
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat joi că Moscova nu a văzut și nici nu a acceptat vreo garanție de securitate occidentală pentru Kiev, contrazicând o afirmație anterioară a unui înalt oficial ucrainean. „Pornim de la premisa că nu numai că nu am aprobat aceste garanții, dar nici măcar nu le-am văzut”, a declarat Lavrov, potrivit agenției de știri ruse TASS, citată de Kyiv Independent.
18:50
Donald Trump vrea să se implice personal în alegerea viitorului lider al Iranului: „La fel ca în cazul lui Delcy în Venezuela” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a declarat joi pentru Axios că trebuie să se implice personal în alegerea viitorului lider al Iranului, relatează Reuters.
18:40
Demonstrație a comunităţii iraniene la București, cu portrete ale lui Reza Pahlavi. „Să facem Iranul măreţ din nou” # Digi24.ro
Membri ai comunităţii iraniene s-au adunat joi, la Bucureşti, cu portrete ale fiului în exil al fostului şah, Reza Pahlavi, cu vechiul steag al Iranului şi cu steaguri ale Israelului şi Statelor Unite.
Acum 24 ore
18:30
Volodimir Zelenski îl amenință pe Viktor Orban: „Vom da adresa băieților noștri. Să-l sune și să vorbească pe limba lor” # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a ironizat joi pe Viktor Orban pentru că a blocat un pachet de ajutor în valoare de 90 de miliarde de euro din partea Uniunii Europene, esențial pentru supraviețuirea Kievului în lupta împotriva Rusiei, relatează Reuters.
18:30
Italia a aprobat un plan de sprijin pentru statele Uniunii Europene în cazul unor atacuri iraniene # Digi24.ro
Italia se pregătește pentru un posibil scenariu de escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu. Parlamentul de la Roma a aprobat un plan prin care guvernul poate sprijini statele UE în cazul unor atacuri iraniene și poate desfășura sisteme de apărare pentru protejarea cetățenilor italieni din regiunea Golfului, informează The Guardian.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.