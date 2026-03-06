Președintele Indoneziei declară că se va retrage din „Consiliul pentru Pace” dacă platforma nu servește intereselor palestinienilor

19:40

Doi polițiști din Giurgiu au fost răniți într-un accident pe Drumul Național 5, la ieșirea din localitatea Călugăreni. Autospeciala de poliție, aflată în misiune cu semnalele acustice și luminoase, a fost lovită din spate de un autoturism condus de un bărbat de 31 de ani din Ilfov, care nu a respectat indicația de oprire. Impactul […]