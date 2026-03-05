Donald Trump a declarat pentru Reuters că susține declanşarea ofensivei kurde împotriva Iranului

11:50

Meteorologii au emis avertizări de vânt – astăzi sunt anunţate intensificări, cu viteze în general de 40-45 de kilometri pe oră în nordul şi centrul Moldovei, iar mâine în nord-estul Munteniei şi în sudul Dobrogei. Pe crestele Carpaţilor de Curbură şi Meridionali rafalele vor fi de 60-65 de kilometri pe oră. Pe tot parcursul zilei […]