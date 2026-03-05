Nu se pune problema ca elemente nucleare să fie pe spaţiul României în viitorul mediu, afirmă preşedintele Nicuşor Dan
Rador, 6 martie 2026 01:00
România este protejată de umbrela nucleară NATO şi nu se pune problema ca elemente nucleare să fie pe spaţiul nostru în viitorul mediu, a declarat în această seară preşedintele Nicuşor Dan, într-o conferinţă de presă, la finalul vizitei la Varşovia. Reacţia vine în contextul discuţiilor despre oferta preşedintelui francez Emmanuel Macron de a extinde umbrela […]
Acum 30 minute
01:10
Președintele Donald Trump a declarat joi că oficiali dela Teheran iau legătura cu Statele Unite în legătură cu încheierea unei înțelegeri, pe fondul atacurilor americane și israeliene împotriva Iranului, adăugând totodată că sunt iminente acțiuni suplimentare pentru a reduce presiunea asupra petrolului. „Sună, întreabă ‘cum facem o înțelegere?’. Am spus că au întârziat puțin”, a […]
01:00
Camera Reprezentanților din SUA a respins joi o iniţiativă de a fi oprit războiul aerian ordonat de președintele Donald Trump împotriva Iranului și de a se solicita ca orice ostilități împotriva Iranului să fie autorizate de Congres, susținând campania militară a președintelui republican intrată în cea de-a şasea zi. Votul în Cameră a fost de […]
01:00
Acum o oră
00:50
Un studiu științific a avertizat că nivelurile mărilor din întreaga lume sunt mai ridicate decât se credea în general. Studiul, publicat în revista Nature, susţine că măsurătorile reale ale nivelului mării s-au dovedit a fi, în medie, cu aproximativ 30 de centimetri mai mari decât cele calculate în mod obișnuit. Cercetătorii avertizează că acest lucru […]
00:50
Prețurile la gaze pentru consumatorii casnici rămân plafonate la 0,31 de lei per kWh timp de un an, a stabilit ieri Guvernul. Decizia va intra în vigoare de la 1 aprilie, iar măsura are ca scop, spunea premierul Ilie Bolojan, protejarea populației, întrucât, pe fondul situației din zona Golfului, prețurile la combustibil suferă modificări, și […]
Acum 2 ore
00:30
Michelangelo, maestrul Renașterii, le-ar fi ordonat studenților lui să ascundă numeroase opere într-o cameră secretă pentru a le păstra pentru posteritate, a afirmat miercuri, 4 martie, o cercetătoare italiană. Potrivit renumitului istoric de artă Giorgio Vasari, geniul italian însuși şi-a ars multe dintre opere înainte de moartea sa la Roma, în 1564. Însă cercetătoarea Valentina […]
00:20
Britney Spears a fost arestată miercuri seară pentru conducere sub influența alcoolului. Cântăreața americană a fost încătușată de Poliția Statului California în jurul orei 21:30 și reținută joi dimineață, în jurul orei 3:00. Între timp, ea a fost eliberată, relatează „Variety”. Publicaţia americană, care a putut consulta documentele referitoare la arestarea sa, susține că aceasta […]
Acum 4 ore
22:30
Pinguinul african, lopătarul, rechinul-tigru… Numărul animalelor sălbatice migratoare aflate în pericol de dispariție este în creștere din cauza efectelor schimbărilor climatice, potrivit unui raport publicat joi la o conferință internațională din Brazilia. „Aceste statistici actualizate prezintă o imagine îngrijorătoare”, se arată în raport, publicat înaintea COP15 privind conservarea speciilor migratoare ale faunei sălbatice, care va […]
22:20
„Dacă vor creşte, vor creşte” a spus Donald Trump despre prețurile la benzină, pe fondul operațiunii din Iran # Rador
Președintele Donald Trump a declarat joi că nu este îngrijorat de creșterea prețurilor la benzină în SUA, determinată de extinderea conflictului din Iran, declarând într-un interviu exclusiv pentru Reuters că operațiunea militară americană este prioritatea sa. „Nu am nicio îngrijorare în această privință”, a spus el, când a fost întrebat despre prețurile mai mari la […]
22:00
Autorităţile din Sri Lanka au evacuat 208 marinari iranieni de pe nava acestora, IRINS Bushehr # Rador
Preşedintele Sri Lankăi a declarat că autorităţile din ţara sa au evacuat echipajul de pe o navă militară iraniană, la o zi după ce o fregată iraniană a fost scufundată de un submarin american. Anura Kumara Dissanayake a spus că 208 de marinari au fost luaţi de de navă. Preşedintele Trump a promis anihilarea marinei […]
22:00
Guvernul Islandei va propune organizarea, la toamnă, a unui referendum privind aderarea la UE # Rador
Guvernul islandez va propune parlamentului său organizarea, la toamnă, a unui referendum privind reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, abandonate în urmă cu mai bine de un deceniu, a relatat joi postul public de televiziune RUV, citând surse. RUV a relatat pe site-ul său web că guvernul va supune proiectul de lege parlamentului săptămâna […]
21:50
NATO și-a întărit apărarea împotriva rachetelor balistice la nivelul întregii alianțe, în urma interceptării unei rachete din Iran care viza Turcia, a anunțat joi Cartierul General al alianţei militare. Nivelul de alertă va rămâne la nivel ridicat până când amenințarea reprezentată de „atacurile continue și nediscriminatorii ale Iranului în regiune” se va diminua, a precizat […]
Acum 6 ore
20:50
Președintele Zelenski a discutat cu premierul italian despre Iran, piețele petroliere și împrumutul din partea UE pentru Ucraina # Rador
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi că a discutat cu premierul italian Giorgia Meloni despre conflictul din jurul Iranului, piețele petroliere și promisiunea UE privind un împrumut pentru Ucraina. „Am discutat cu președinta Consiliului de Miniștri al Italiei, Giorgia Meloni, despre situația din jurul Iranului și despre provocările de pe piața petrolului și combustibililor […]
20:50
Occidentul folosește întotdeauna pretexte false pentru a ataca alte țări, iar situația din jurul Iranului „a arătat cărțile pe faţă” – a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, la postul „RT.News”. „Occidentul, inclusiv Statele Unite ale Americii, folosește întotdeauna pretexte false când vine vorba de alte țări. De data aceasta, […]
20:30
Reacţie a preşedintelui azer după „atacul terorist abominabil” comis de Iran împotriva ţării sale # Rador
Preşedintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a acuzat Iranul de comiterea unui „atac terorist abominabil”, după un atac cu dronă soldat cu patru răniţi. Spaţiul aerian din sudul ţării, în apropierea graniţei cu Iranul, a fost închis pentru 12 ore. Armata iraniană a negat că ar fi lansat dronele care au lovit un aeroport şi lângă o […]
20:20
Donald Trump a declarat pentru Reuters că susține declanşarea ofensivei kurde împotriva Iranului # Rador
Președintele american Donald Trump a declarat joi, într-un interviu telefonic pentru Reuters, că susține declanşarea ofensivei kurde împotriva Iranului. „Cred că este minunat că vor să facă asta, aș fi total de acord„, a spus dl Trump. Când a fost întrebat dacă SUA ar oferi sau au oferit acoperire aeriană pentru orice ofensivă kurdă, preşedintele […]
20:20
Franța își va consolida cooperarea cu Forțele Armate Libaneze și le va oferi acestora vehicule blindate, precum și sprijin operațional și logistic, a declarat joi președintele francez Emmanuel Macron, în contextul în care Libanul a fost atras și mai adânc în războiul din Orientul Mijlociu la începutul săptămânii acesteia. „Trebuie făcut tot posibilul pentru a […]
19:50
Iranul a avertizat că „dacă Europa rămâne tăcută” în fața „agresiunii împotriva dreptului internațional” reprezentată de atacul SUA și Israelului, „vor plăti preţul toate țările”. „Cei care rămân tăcuți vor fi complici la această nedreptate. Dacă Europa rămâne tăcută în fața acestui atac asupra dreptului internațional, mai devreme sau mai târziu toate țările vor plăti […]
19:40
Doi polițiști din Giurgiu au fost răniți într-un accident pe Drumul Național 5, la ieșirea din localitatea Călugăreni. Autospeciala de poliție, aflată în misiune cu semnalele acustice și luminoase, a fost lovită din spate de un autoturism condus de un bărbat de 31 de ani din Ilfov, care nu a respectat indicația de oprire. Impactul […]
Acum 8 ore
Acum 12 ore
17:10
UE şi CCG au reînnoit apelul adresat Iranului de a înceta atacurile şi de a accepta dialogul şi diplomaţia # Rador
Miniștrii afacerilor externe din Uniunea Europeană și din Consiliul de Cooperare al Golfului (CCG) au reînnoit apelul adresat Iranului de a înceta imediat atacurile asupra altor țări din regiune și de a intensifica eforturile diplomatice. Într-o declarație comună publicată după o reuniune virtuală care a avut loc joi dimineață, statele UE și CCG au calificat […]
17:10
Azerbaidjanul pregătea joi măsuri de represalii nespecificate după ce a declarat că patru drone iraniene au zburat peste granița sa și au rănit patru persoane în exclavul Nakhchivan, ceea ce a stârnit îngrijorarea cu privire la extinderea conflictului din Orientul Mijlociu. Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a declarat într-o ședință a Consiliului său de Securitate: „Nu […]
15:00
Tranzacția Warner Bros, Netflix, Paramount: bătălia pentru controlul industriei globale de entertainment # Rador
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere În ultimii ani, industria globală a divertismentului a intrat într-o fază accelerată de consolidare. Platformele de streaming, studiourile cinematografice tradiționale și conglomeratele media au început să se unească sau să concureze agresiv pentru conținut, abonați și drepturi de distribuție. În acest context, tranzacția care implică Warner Bros. Discovery, Netflix și Paramount […]
14:00
Atacul Iranului asupra Doha este cel mai mare din război până acum, relatează jurnaliștii Euronews # Rador
Euronews a primit noi actualizări din Doha despre cea mai mare serie de explozii provocate de interceptări deasupra orașului de până acum, cu explozii puternice care au trimis unde de șoc prin zona centrală West Bay. Barajul a durat aproximativ o oră și jumătate, cu explozii puternice la fiecare câteva minute și coloane de fum […]
13:40
Franţa a hotărât să permită SUA să-i folosească bazele din Orientul Mijlociu pentru aprovizionarea cu combustibil a avioanelor americane # Rador
Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Nicoleta Turcu – Franţa a hotărât să permită Statelor Unite să-i folosească bazele din Orientul Mijlociu pentru aprovizionarea cu combustibil a avioanelor americane. Decizia Parisului vine după ce Spania şi Marea Britanie au refuzat acest tip de cooperare, care ar echivala cu implicarea în războiul din Iran, lansat fără aprobarea Naţiunilor […]
13:30
Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Nicoleta Turcu – O parte din elevii care au rămas blocaţi în Orientul Mijlociu din cauza războiului de acolo ar urma să se întoarcă astăzi în ţară. Primarul localităţii Soveja din judeţul Vrancea, Ionuţ Filimon, a precizat pentru Radio România Iaşi că mai multe autocare vor prelua grupurile de copii de […]
13:30
Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Nicoleta Turcu – Nu vin vești bune de la stațiile de carburanți – prețurile la pompă au continuat să crească și astăzi, în pofida declarațiilor autorităților care anunță scenarii pentru diminuarea urmărilor crizei internaționale. În București, un litru de benzină standard a ajuns să coste și 8,31 lei la unul dintre […]
13:20
Varşovia – Reacţie a ambasadei Ucrainei, după ce 91 de ucraineni au fost reţinuţi de autorităţile poloneze # Rador
Ambasada Ucrainei la Varşovia clarifică circumstanțele reținerii a 91 de cetățeni ucraineni în timpul unei operațiuni desfășurate la nivel național de poliție și de serviciul de frontieră din Polonia. Potrivit misiunii diplomatice, relatările din presă arată că, în urma operațiunii desfășurate la nivelul întregii Polonii de către poliție și serviciul de frontieră, menită să verifice […]
13:00
Trei drone iraniene au vizat terminalul de pasageri al aeroportului din Nahicevan, Azerbaidjan, aproape de granița cu Iranul. Cel puțin două persoane au fost rănite după ce drone iraniene au vizat joi terminalul de pasageri al Aeroportului Internațional Nahicevan din Azerbaidjan, au declarat autoritățile pentru Euronews. Potrivit unui comunicat al autorităților azere, o dronă a […]
12:50
Rusia a transmis că un cetăţean român a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Ucrainei./aionita/ilapadat (REUTERS – 5 martie)
Acum 24 ore
12:10
Pana de internet din Iran a depășit acum 120 de ore, conectivitatea în țară fiind la aproximativ 1% din nivelul obișnuit, potrivit organizației independente de monitorizare NetBlocks. NetBlocks a adăugat că operatorii de telecomunicații din Iran au un comportament „orwellian”, amenințând cu acțiuni legale utilizatorii care încearcă să acceseze internetul global. Măsura face dificilă obținerea […]
11:50
Meteorologii au emis avertizări de vânt – astăzi sunt anunţate intensificări, cu viteze în general de 40-45 de kilometri pe oră în nordul şi centrul Moldovei, iar mâine în nord-estul Munteniei şi în sudul Dobrogei. Pe crestele Carpaţilor de Curbură şi Meridionali rafalele vor fi de 60-65 de kilometri pe oră. Pe tot parcursul zilei […]
11:50
Zelenski avertizează că retragerea armatei ucrainene din Donbas nu garantează sfârșitul războiului, aşa cum sugerează Putin # Rador
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că nu se poate baza pe declarațiile liderului rus, Vladimir Putin, că războiul se va încheia dacă Ucraina nu va mai fi prezentă în Donbas. „Dintr-un motiv oarecare, în lume, unii au început să creadă cuvintele lui Putin conform cărora dacă Ucraina nu va mai fi în Donbas, războiul […]
11:00
10:50
Gărzile Revoluționare ale Iranului au spus că Strâmtoarea Ormuz este închisă doar pentru navele din SUA, Israel și Europa # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 martie) – Gărzile Revoluționare ale Iranului au declarat joi că Strâmtoarea Ormuz – una dintre cele mai importante rute maritime din lume, unde traficul s-a redus drastic de la începutul războiului – este închisă doar pentru navele din Statele Unite, Israel, Europa și alți aliați occidentali. „Am spus anterior că, în […]
09:50
Artista a câștigat finala Selecției Naționale cu piesa „Choke Me” România va intra pe 14 mai în concursul internațional, în semifinala cu numărul doi Juriul a decis: Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2026, la Viena. În cadrul unui show difuzat în direct și în exclusivitate la TVR 1, TVR […]
09:50
CONAF a anunțat la Gala „Women in Economy” 2026 inițiativa legislativă privind declararea Zilei Naționale a Antreprenoriatului Feminin # Rador
București, 4 martie 2026 – Într-un moment care confirmă maturizarea antreprenoriatului feminin din România și rolul său strategic în economia contemporană, CONAF – Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin a organizat cea de-a VIII-a ediție a Galei „Women in Economy”, cel mai prestigios eveniment dedicat recunoașterii excelenței, leadershipului și performanței feminine în economie. Desfășurată în […]
09:40
Concert extraordinar Bogdan Mihai Simion și Lăutarii de Mătase la Gala Premiilor Radio România Cultural # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA – (5 martie) – Gala Premiilor Radio România Cultural va fi acompaniată sonor de un concert extraordinar susținut de Bogdan Mihai Simion și Lăutarii de Mătase, care va avea loc luni, 4 mai, de la ora 19:00, la Sala Radio. Evenimentul va completa seara dedicată excelenței culturale cu o incursiune vibrantă în […]
09:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 martie) – Calificarea Iranului la Campionantul Mondial din 2026 este pusă serios în pericol de conflictul din Orientul Mijlociu, atacurile americano-israeliene ducând la suspendarea activităților fotbalistice și la îndoieli cu privire la participare. Președintele Federației Iraniene de Fotbal și-a exprimat scepticismul. În cazul în care Iranul se retrage în termen de […]
08:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 martie) – Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că a vorbit cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și i-a cerut să se abțină de la o ofensivă terestră în Liban. Macron a mai afirmat că a discutat și cu liderii libanezi, subliniind necesitatea ca Hezbollah să înceteze atacurile. Președintele francez Emmanuel Macron […]
08:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (5 martie) – Realizator: Cristian Bâcâin – Se circulă bine la această oră pe majoritatea șoselelor naționale, pe un carosabil uscat, cu vizibilitate bună. Mai multe ne spune comisarul șef de poliție Ramona Tudor, de la Centrul Infotrafic. Ramona Tudor: Se circulă pe principalele artere rutiere, în general, pe un carosabil uscat, […]
08:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (5 martie) – Realizator: Cristian Bâcâin – Preşedintele Nicuşor Dan face astazi o vizită la Varşovia, la invitaţia preşedintelui Republicii Polone, Karol Nawrocki. La finalul întrevederii sunt programate declaraţii comune de presă. Nicuşor Dan se va întâlni şi cu prim-ministrul polon, Donald Tusk. Alina Stănuţă transmite de la Varșovia. Reporter: Avansarea parteneriatului […]
08:20
EVENIMENTE INTERNE – Preşedinţie * Varşovia: Preşedintele Nicuşor Dan efectuează o vizită în Republica Polonă: ■ ora 12:00 (ora României) – ceremonia oficială de primire de către preşedintele Republicii Polone, Karol Nawrocki convorbiri tete-a-tete şi convorbiri oficiale conferinţă de presă comună dejun oficial ■ ora 15:30 – depunerea unei coroane de flori la […]
08:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 martie) – Forțele Armate ale Iranului respectă suveranitatea Turciei și neagă că au lansat vreo rachetă către teritoriul acesteia, au spus ele într‑o declarație difuzată joi de presa de stat. Ministerul turc al Apărării a spus miercuri că o rachetă balistică trasă din Iran către spațiul aerian turcesc, după ce a […]
08:20
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (5 martie) – Realizator: Cristian Bâcâin – Tinerii care reuşesc să se angajeze pe perioadă nedeterminată ar urma să primească de la stat o primă de stabilitate consistentă de 27.000 de lei. Aşa prevede un proiect de act normativ ce ar urma să fie aprobat astăzi de guvern. Şi tot în şedinţa […]
08:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 martie) – Cel puțin 1.114 civili din Iran au fost uciși de la începutul războiului, sâmbătă, potrivit Human Rights Activists News Agency (HRANA), organizație cu sediul în SUA. Acest bilanț include 183 de copii, majoritatea sub vârsta de 10 ani, potrivit celor mai recente cifre publicate joi de HRANA. Organizația lucrează […]
08:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 martie) – Transporturi variind de la produse proaspete până la piese de avion sunt blocate, deoarece conflictul în escaladare din Orientul Mijlociu reduce capacitatea globală de transport aerian de marfă cu mai mult de o cincime și crește tarifele de transport, iar directorii se pregătesc pentru acumulări de mărfuri. Războiul aerian […]
08:10
Zelenski anunţă că Ucraina este pregătită pentru o întâlnire trilaterală cu SUA şi Rusia, imediat ce situația de securitate o va permite # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 martie) – Președintele Volodimir Zelenski a anunţat că a discutat cu secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei (RNBO), Rustem Umierov, despre comunicarea cu partea americană și a subliniat disponibilitatea Kievului pentru activitate diplomatică trilaterală, imediat ce situația de securitate o va permite. „Continuăm să comunicăm cu Statele Unite […]
08:00
Oana Ţoiu a discutat cu omologii din Arabia Saudită şi din Sultanatul Oman despre situaţia românilor blocaţi în regiune # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (5 martie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, a discutat, ieri, cu omologii din Arabia Saudită şi din Sultanatul Oman despre situaţia românilor blocaţi în regiune din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Oana Ţoiu a scris pe o reţea de socializare că s-a vorbit despre […]
07:00
Joi, 5 martie, în ţara noastră este marcată Ziua Florii de colţ, denumită şi „floarea-reginei” sau „floarea doamnei”, steluţa ori albumiţa, o plantă deosebit de rară, declarată „monument al naturii” în România. * * * * * Floarea de colţ este o specie de plante erbacee, perene, din genul Leontopodium Cass., familia Asteraceae din care […]
