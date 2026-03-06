Românii care închiriază spații către firme comerciale nu pot beneficia de bonificația de 3% acordată celor care achită taxele către stat la timp

08:30

QatarEnergy a declarat forță majoră pentru exporturile de LNG, după ce transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz s-a oprit. Reluarea producției de LNG ar putea dura săptămâni sau chiar luni, deoarece instalațiile trebuie să se oprească atunci când capacitățile de stocare se umplu și necesită o repornire lentă, secvențială, pentru a evita deteriorarea echipamentelor criogenice. Piețele globale de gaze se confruntă cu un șoc major de aprovizionare, prețurile din Europa și Asia crescând cu aproape 50%, în timp ce exporturile de LNG ale SUA nu au cum să crească suficient pentru a înlocui livrările pierdute din Qatar, scrie OilPrice.