Hackerii au furat datele a 10 milioane de pasageri ai rețelei de transport din Londra în timpul unui atac realizat în 2024
Economica.net, 6 martie 2026 21:40
Un atac informatic care a vizat în 2024 Transport for London (TfL), operatorul reţelelor de transport din Londra, a dus la furtul datelor a zece milioane de pasageri, a dezvăluit vineri radioteleviziunea britanică BBC, preluată de AFP.
Acum 30 minute
21:40
21:30
Bogdan Chirițoiu: Stocarea energiei electrice contribuie la reducerea preţurilor pe piaţa de echilibrare și reduce dependența de importurile mai scumpe # Economica.net
România devine, în urma aprobării vineri, de către Comisia Europeană, a schemei pentru sprijinirea stocării energiei electrice, unul dintre primele state membre care utilizează CISAF (Pactul pentru o industrie curată), adoptat de CE în iunie 2025, finanţarea fiind asigurată din Fondul UE pentru modernizare, a afirmat, vineri, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu.
Acum o oră
21:10
Trump confirmă că după ce-și va atinge obiectivele în Iran următoare țintă va fi Cuba # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a afirmat vineri la postul CNN că Guvernul cubanez "va cădea foarte curând" şi a susţinut din nou că Havana este "foarte dornică" să negocieze cu Washingtonul, consemnează agenţia EFE, transmite Agerpres.
21:00
Rusia va redirecționa o parte din gazele naturale lichefiate destinate Europei către alte piețe, cu care are relații „constructive și pragmatice” # Economica.net
Rusia va redirecţiona o parte din gazul său natural lichefiat (GNL), care în prezent merge în Europa, spre alte pieţe alternative, a anunţat, vineri, vicepremierul rus Alexandr Novak, relatează agenţia EFE, transmite Agerpres.
Acum 2 ore
20:40
După premiera globală a cardurilor digitale, Banca Transilvania și Mastercard lansează cardul fizic McLaren Gold # Economica.net
Banca Transilvania și Mastercard lansează cardul fizic ”Mastercard McLaren Gold”, realizat în parteneriat cu McLaren Mastercard Formula 1 Team. Cardul, disponibil în euro, are un design inspirat din universul performanței și al vitezei, caracteristic echipei din Formula 1. Timp de o lună, din ziua lansării, se derulează și o campanie specială cu premii constând în experiențe unice în universul F1.
20:30
Bogdan Ivan anunță că România va primi de la Comisia Europeană un sprijin de până la 69.000 de euro pentru fiecare MWh de stocare instalat # Economica.net
Schema de investiţii în stocarea energiei electrice, aprobată de Comisia Europeană, prevede un sprijin de până la 69.000 euro pentru fiecare MWh de stocare instalat, iar apelul de proiecte va fi lansat în trimestrul II 2026, implementarea investiţiilor fiind prevăzută până în 31 decembrie 2030, a anunţat, vineri seara, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, transmite Agerpres.
20:00
Criză pe piața globală a îngrășămintelor după atacul asupra Iranului. Producătorii ruși nu vor putea să facă față unui posibil deficit mondial – surse Reuters # Economica.net
Producătorii de îngrăşăminte din Rusia, cel mai mare exportator mondial, nu vor putea să facă faţă unui potenţial deficit global legat de conflictul SUA - Iran, deoarece capacitatea lor de a majora aprovizionarea este limitată, au declarat vineri pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, relatează Agerpres.
Acum 4 ore
19:30
Rusia furnizează Iranului informații pentru a ținti forțele americane din Orientul Mijlociu – Washington Post # Economica.net
Rusia furnizează Iranului informaţii despre amplasarea forţelor şi echipamentelor militare americane, inclusiv nave şi avioane de luptă, în războiul în desfăşurare din Orientul Mijlociu, susţine vineri ziarul american Washington Post, citat de agenţiile Reuters şi EFE, transmite Agerpres.
19:20
Guvernul islandez va propune ca 29 august să fie data pentru referendumul privind reloarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană # Economica.net
Guvernul Islandei a anunţat vineri că va propune organizarea pe 29 august a unui referendum cu privire la reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, informează Reuters, AFP şi DPA, transmite Agerpres.
19:00
Bursa de la București a închis în scădere pe majoritatea indicilor ședința de tranzacționare de vineri. Rulajul a depășit 96 de milioane de lei # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis şedinţa de vineri în scădere pe majoritatea indicilor, cu un rulaj total de 96,25 de milioane de lei (18,89 de milioane de euro), transmite Agerpres.
18:50
Scope Ratings: Grecia este în mod special vulnerabilă la efectele conflictului din Orientul Mijlociu # Economica.net
Grecia este în mod special vulnerabilă la efectele conflictului din Orientul Mijlociu, pe fondul dependenţei sale de combustibili fosili în mixul energetic, în timp ce băncile elene se confruntă cu noi dificultăţi, din cauza evoluţiilor geopolitice, se arată într-un raport al agenţiei de evaluare financiară Scope Ratings, informează publicaţia Kathimerini, transmite Agerpres.
18:30
Ciprian Ciucu: Consilierii AUR au cereri de bun simț. O să încercăm expropierea etapizată a Parcului IOR, pe parcele # Economica.net
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, declară că va transmite un răspuns grupului AUR, care condiţionează participarea la şedinţele CGMB de acordarea stimulentelor pentru persoane cu dizabilităţi şi exproprierea zonei retrocedate din Parcul IOR.
18:30
Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavodă va fi oprită controlat în această iarnă, potrivit unui comunicat al Nuclearelectrica, operatorul centralei.
18:10
Compania aeriană Wizz Air a anunțat că are autorizațiile necesare pentru a opera zboruri între Regatul Unit și Statele Unite.
18:10
Petrolul a sărit de pragul de 90 de dolari barilul. Estimările noi ajung la 150 de dolari barilul în câteva săptămâni # Economica.net
Prețul petrolului Brent a spart pragul de 90 de dolari pe baril în contextul blocării de facto a strâmtorii Ormuz. Tot mai multe state își reduc producția, pentru că nu mai au unde depozita, iar ultimele estimări din zonă indică un posibil preț de 150 de dolari în câteva săptămâni, dacă nu se reia traficul.
18:10
Uber anunță că își continuă expansiunea la nivel național și devine disponibil în Piatra Neamț și Vaslui. Odată cu această lansare, compania operează acum în 38 de orașe din România.
Acum 6 ore
17:50
Ciprian Ciucu: Planul de redresare asumat de STB este bunicel, ca început, dar trebuie îmbunătățit # Economica.net
Planul de redresare asumat de Societatea de Transport Bucureşti (STB) mai trebuie îmbunătăţit, a atras atenţia primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.
17:40
Preşedintele american Donald Trump a afirmat vineri că nu se va încheia niciun acord cu Iranul în afară de "predarea necondiţionată", transmite Reuters, relatează Agerpres.
17:30
Companiile americane au redus în mod surprinzător numărul locurilor de muncă în februarie. Șomajul a ajuns la 4,4% # Economica.net
Economia americană a redus neaşteptat numărul locurilor de muncă în februarie, în timp ce rata şomajului a urcat la 4,4%, pe fondul grevei angajaţilor din sistemul de sănătate şi al iernii dificile, transmite Reuters, relatează Agerpres.
17:20
O nouă ediție de titluri de stat Fidelis a fost scoasă la vânzare începând de vineri. Dobânzile ajung până la 7,10% # Economica.net
Persoanele fizice rezidente şi nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie titluri de stat Fidelis denominate în lei şi în euro, începând de vineri, 6 martie, până vineri, 13 martie, iar dobânzile ajung până la 7,10%, conform unui comunicat al Ministerului de Finanţe, transmite Agerpres.
17:20
ANRE crește de 4 ori garanția financiară pentru investitorii din energie care solicită racordarea la rețea. Proiect de ordin # Economica.net
ANRE crește de la 5 la 20% din valoarea tarifului de racordare garanția solicitată investorilor în capacități noi de producție de energie electrică pe care vor să le racordeze, potrivit unui proiect de ordin pus în dezbatere publică.
17:00
Plafonarea adaosului comercial, protecție pentru consumatori sau sabie cu două tăișuri? # Economica.net
Plafonarea adaosului comercial la toate produsele agroalimentare, măsura propusă recent de ministrul Agriculturii cu scopul declarat de a ajuta pe termen scurt gospodăriile vulnerabile, riscă să devină „o sabie cu două tăișuri”: poate fi utilă pe termen scurt, dar, pe termen mediu și lung, poate provoca creșteri de prețuri la bunurile nealimentare, falimente în sectorul alimentar și chiar deficite temporare la anumite tipuri de alimente, consideră specialiștii Romanian Economic Monitor (RoEM)-UBB FSEGA, proiect de cercetare al Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca.
16:50
Mihaela Neagu, proprietarul Fabricii de Zahăr Luduș: Interesul pentru sfecla de zahăr scade de la an la an chiar dacă sprijinul cuplat este atractiv # Economica.net
Interesul fermierilor din România pentru cultivarea sfeclei de zahăr este în scădere, iar suprafețele cultivate continuă să scadă de la o campanie la alta. În 2016, fermierii cultivau aproximativ 31.000 hectare, însă în 2025 suprafața a scăzut la doar 16.000 hectare, evidențiind o reducere semnificativă a interesului pentru această cultură strategică.
16:40
Electrica va împrumuta încă un miliard de euro. Viitoare emisiune de obligațiuni verzi # Economica.net
Grupul Electrica a anunțat astăzi că va solicita aprobarea acționarilor pentru o emisiune de obligațiuni verzi în valoare de un miliard de euro.
Acum 8 ore
15:50
Comisia Europeană: Ameninţările lui Zelenski împotriva lui Viktor Orban sunt inacceptabile – Ce a declarat preşedintele Ucrainei # Economica.net
Comisia Europeană a descris vineri drept "inacceptabile" ameninţările preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski faţă de premierul ungar Viktor Orban, după ce Zelenski a spus că ar putea trimite armata ucraineană după Orban dacă acesta nu deblochează ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de UE, ajutor blocat prin veto de Orban ca represalii faţă de întârzierea repunerii în funcţiune a secţiunii ucrainene a conductei petroliere Drujba, relatează AFP şi EFE.
15:50
Avocatul Poporului a trimis Curţii Constituţionale a României o sesizare în legătură cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului care vizează reforma administraţiei publice centrale şi locale.
15:40
O nouă eră pentru Bucureşti. Toate gratuitățile pentru parcările administrate de Primăria Capitalei eliminate – proiectul lui Ciucu # Economica.net
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat că intenţionează să elimine toate gratuităţile pentru parcările administrate de Municipalitate, motivând că numărul maşinilor care beneficiază în prezent de scutiri este de două ori mai mare decât numărul locurilor disponibile.
15:10
Armata israeliană a confirmat vineri că forţele sale aeriene au bombardat sâmbăta trecută buncărul militar subteran al fostului lider spiritual iranian Ali Khamenei "în inima Teheranului", operaţiune la care au participat circa 50 de avioane de luptă, relatează agenţiile EFE şi DPA.
14:50
Iranul ameninţă cu atacuri în Kurdistanul irakian dacă grupările kurde pătrund pe teritoriul iranian # Economica.net
Iranul a ameninţat vineri cu atacuri asupra facilităţilor din Kurdistanul irakian dacă grupările armate din această regiune răspund îndemnului preşedintelui american Donald Trump de a lansa o ofensivă terestră în Iran, după ce atacurile aeriene efectuate de SUA şi Israel asupra Iranului nu şi-au atins scopul de a înlătura regimul de la Teheran, transmit agenţiile AFP şi Xinhua.
14:30
Criză Germania – Falimentele personale au crescut cu aproape 8%, pe fondul presiunii preţurilor # Economica.net
Creşterea preţurilor la energie şi alimente împinge tot mai mulţi consumatori germani în insolvenţă, 107.816 falimente personale fiind înregistrate în 2025, conform datelor publicate vineri de furnizorul de servicii de informaţii CRIF, citate de dpa.
14:30
Poșta Austriacă se extinde în România. A finalizat preluarea euShipments.com, fondată de doi români # Economica.net
Poșta Austriacă a finalizat achiziția a 70% din firma euShipments.com, prezentă și în România. euShipments.com a cumpărat în 2023 furnizorul român de servicii de e-fulfillment Helpship, fondat de Ștefan Popa și Iosif Chesca.
14:30
Criză Bucureşti – Ciucu pregăteşte proiecte de reformă pentru echilibrarea bugetului. Ce vrea să desfiinţeze # Economica.net
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat că în perioada următoare va prezenta între 10 şi 15 proiecte de reformă menite să echilibreze bugetul Bucureştiului. Măsurile vor viza în special reducerea unor cheltuieli birocratice şi administrative pe care edilul le consideră nejustificate.
14:00
Bucureştiul, în criză. Ciucu anunţă că Primăria Capitalei riscă să intre în incapacitate de plată în aprilie dacă nu va fi aprobat bugetul naţional # Economica.net
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a făcut apel vineri la partidele din coaliţia de guvernare ca săptămâna viitoare să adopte bugetul de stat în forma propusă de Executiv.
Acum 12 ore
13:50
Reforma Justiției stagnează: procese lungi, resurse insuficiente, decizii fără responsabilitate. Guvernanța publică, standard OECD pentru eficiență instituțională, lipsește, iar factura acestei ineficiențe o plătește cetățeanul.
13:40
Verde pentru baterii, bani nerambursabili din Fondul de Modernizare – CE a aprobat planul României de a acorda ajutoare de stat de 150 mil. euro pentru stocarea energiei electrice # Economica.net
Comisia Europeană a aprobat o schemă notificată de România, în valoare de 150 de milioane euro (764 de milioane lei), pentru sprijinirea stocării energiei electrice, în conformitate cu obiectivele Pactului pentru o industrie curată, informează vineri un comunicat de presă al Executivului comunitar.
13:30
Ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, a declarat vineri într-un interviu pentru postul de televiziune american NBC că Rusia şi China "sprijină politic şi în alte moduri" Republica islamică, fără să precizeze în ce fel anume. Cooperarea militară între Moscova şi Teheran "nu a fost niciodată un secret", a spus el, potrivit EFE.
13:30
Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva va planta aproximativ 25 de milioane de puieţi forestieri în campaniile de împăduriri de primăvară şi de toamnă din acest an, programul de regenerare a pădurilor vizând lucrări pe circa 9.500 de hectare de fond forestier aflat în proprietatea publică a statului, potrivit unui comunicat al instituţiei.
13:30
Rafinăriile indiene cumpără milioane de barili de țiței rusesc pentru a atenua deficitul de aprovizionare provocat de războiul din Orientul Mijlociu, au declarat pentru Reuters șase surse familiarizate cu situația.
13:10
Recesiune în România – Creşterea economică pe tot anul 2025 a fost la jumătate faţă de media UE # Economica.net
Produsul Intern Brut al Uniunii Europene a înregistrat anul trecut o creştere de 1,5% în termeni reali, după o creştere de 1,1% în 2024, conform datelor publicate vineri de Eurostat.
13:10
Volatilitatea pieţei europene a gazelor evidenţiază importanţa Coridorului Vertical pentru România – analiză Frames # Economica.net
Creşterile recente ale preţului gazelor pe hub-ul european TTF din Amsterdam evidenţiază vulnerabilitatea economiilor din Europa de Est la şocurile externe şi readuc în prim-plan necesitatea diversificării surselor de aprovizionare, inclusiv prin dezvoltarea Coridorului Vertical, potrivit unei analize realizate de firma de consultanţă Frames.
12:40
Criză gaze – Preţurile au scăzut uşor în Europa, dar creșterea săptămânală ar putea fi cea mai mare după criza energetică din 2024 # Economica.net
Preţul gazelor naturale înregistra vineri dimineaţa o scădere uşoară în Europa, dar cu toate acestea se pregăteşte pentru cea mai mare creştere săptămânală de după criza energetică, în condiţiile în care războiul din Orientul Mijlociu continuă să creeze incertitudini cu privire la livrările globale, transmite Bloomberg.
12:30
FOTO Calea ferată Simeria – Curtici – Frontieră: Pregătiri de recepție pe un subtronson de 36 kilometri # Economica.net
CFR Infrastructură Timișoara anunță vineri pregătiri pentru recepția la terminarea lucrărilor pe subtronsonul de cale ferată 2b Bârzava - Ilteu (36 ,04 km) - Coridorul IV Pan-European, ajuns la un stadiu de execuție 96,36%.
12:20
Turneul rachetelor în UE – Comisarul european pentru apărare cere un salt cantitativ şi urgent al producţiei de rachete # Economica.net
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a început vineri în Polonia aşa-numitul "turneu al rachetelor", cu un apel urgent la creşterea masivă a producţiei sistemelor antiaeriene pe bătrânul continent, în contextul posibilei epuizări a arsenalelor americane, relatează EFE.
11:50
Scutul Americilor, noul proiect al SUA, va fi prezentat de Trump liderilor sud-americani „prieteni”, invitaţi la Miami # Economica.net
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, va primi sâmbătă, la Miami, aproximativ 15 preşedinţi din America Latină cu care are afinităţi ideologice, printre care argentinianul Javier Milei, salvadorianul Nayib Bukele şi chilianul Jose Antonio Kast, la un summit destinat consolidării influenţei Washingtonului în regiune, informează EFE.
11:40
Preşedinta Kosovo, Vjosa Osmani, a dizolvat vineri parlamentul şi a anunţat convocarea de alegeri legislative anticipate, pentru a treia oară în puţin mai mult de un an, după ce deputaţii nu au reuşit alegerea unui nou preşedinte, informează AFP şi Reuters.
11:30
Plafonarea adaosului comercial la toate produsele agroalimentare poate provoca scumpiri, falimente și penurie temporară. Studiu Universitatea Babeș-Bolyai # Economica.net
Plafonarea adaosului comercial la toate produsele agroalimentare, măsura propusă de ministrul Agriculturii pentru inflație mai mare de 5%, cu scopul declarat de a ajuta pe termen scurt gospodăriile vulnerabile poate fi utilă pe termen scurt, dar, pe termen mediu și lung, poate provoca creșteri de prețuri la bunurile nealimentare, falimente în sectorul alimentar și chiar deficite temporare la anumite tipuri de alimente, consideră specialiștii Romanian Economic Monitor (RoEM)-UBB FSEGA, proiect de cercetare al Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca.
11:30
China, cel mai mare emiţător de gaze cu efect de seră din lume, a redactat un cod de mediu menit să unifice legislaţia sa extinsă în domeniu care abordează de la poluare până la tranziţia energetică într-o încercare de consolidare a cadrului juridic, în timp ce avansează către obiectivele propuse de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, informează EFE.
11:20
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că, ieri, 05 martie 2026, o echipă de proiect a autorității și reprezentanți ai EGIS și ALSTOM au efectuat recepția pentru punerea în serviciul comercial cu călători a ramei electrice RE-IR de tip Coradia Stream – TS13, la Depoul Alstom, situat în incinta Atelierelor CFR Grivița.
11:10
Criză Rusia – Moscova îşi reduce investiţiile, un semn al problemelor bugetare profunde ale ţării # Economica.net
Oraşul Moscova, cea mai bogată unitate administrativă a Rusiei, îşi va reduce investiţiile în 2026, pentru prima dată după pandemia de COVID-19, un semn al deteriorării finanţelor regiunilor ruseşti în al cincilea an al războiului din Ucraina, transmite Reuters.
11:10
Portul Constanța: Lucrările la infrastructura de cale ferată din stația Valu lui Traian, în curs de finalizare # Economica.net
Infrastructura și suprastructura CF din stația Valu lui Traian și din Grupa Așteptare sunt în curs de finalizare, anunță vineri Bawi Construction.
