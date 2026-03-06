Guvernul islandez va propune ca 29 august să fie data pentru referendumul privind reloarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană

10:20

Economia României a crescut anul trecut cu 0,7% în termeni reali, comparativ cu anul 2024, însă în ultimul trimestru din 2025 Produsul Intern Brut (PIB) a fost mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul anterior, potrivit datelor provizorii I publicate, vineri, de Institutul Naţional de Statistică (INS). Economia României a scăzut, în termeni reali, în al patrulea trimestru din 2024, cu 1,9% faţă de trimestrul al treilea din 2024, conform datelor INS comunicate azi, vineri 6 martie 2026. PIB a scăzut în T3 din 2025 cu 0,2% în termeni reali – faţă de trimestrul precedent, conform datelor INS. Datele confirmă că România este în recesiune tehnică, după două contracţii consecutive ale PIB, în termeni reali, față de perioadele imediat anterioare. Recesiunea tehnică presupune două trimestre consecutive de scădere a PIB real (trimestru la trimestru, ajustat sezonier).